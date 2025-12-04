Hybride KI als neuer Standard für Finanzdienstleistungen

-
97 Prozent der Finanzunternehmen kämpfen bei der Implementierung mit Datensilos.
-
Datensicherheit bleibt das größte Hindernis für erfolgreichen KI-Einsatz.
Cloudera hat in Zusammenarbeit mit Finextra Research eine neue globale Studie veröffentlicht. Diese basiert auf einer Umfrage von 155 Führungskräften weltweit. Die Ergebnisse zeigen, dass der Einsatz hybrider KI zu einer unverzichtbaren Strategie in der Finanzdienstleistungsbranche geworden ist. So halten 91 Prozent der befragten Unternehmen einen hybriden Ansatz für äußerst wertvoll. Darüber hinaus bestätigt die Studie, dass trotz der weit verbreiteten Einführung von KI erhebliche Daten- und Sicherheitsbarrieren Unternehmen daran hindern, eine vollständige, unternehmensweite Integration zu erreichen.
62 Prozent der befragten Finanzdienstleister verfolgen mittlerweile einen hybriden KI-Ansatz, der Public Cloud, Rechenzentren und Edge-Umgebungen umfasst. Ziel ist es, KI dort einzusetzen, wo sich die Daten auch befinden. Dieser Ansatz gilt als entscheidend für die Verwaltung von Legacy-Systemen, die effiziente Skalierung und die Bewältigung ressourcenintensiver Aufgaben beim Training und der Bereitstellung von KI-Modellen. Die breite Akzeptanz zeigt, dass eine flexible Infrastruktur, die Daten unabhängig vom Speicherort verfügbar macht, nicht mehr nur eine Option, sondern eine zentrale Voraussetzung für einen Vorteil im Wettbewerb ist.
Die Lücke beim Implementieren von KI überwinden
Datensicherheit geht als das größte Hindernis für die Überwindung der KI-Implementierungslücke hervor. Darüber hinaus berichten 97 Prozent der Finanzdienstleistungsunternehmen, dass Datensilos ihre Fähigkeit zum Aufbau und Einsatz effektiver KI-Modelle behindern. Diese Herausforderungen verdeutlichen, dass KI-Innovationen nur dann erfolgreich sein können, wenn sie auf Grundlage von vertrauenswürdiger, einheitlicher Datenverwaltung und -sicherheit aufbauen.
Trotz hoher KI-Ambitionen haben viele Unternehmen weiterhin Schwierigkeiten, den wahren Transformationswert zu erschließen. Fast die Hälfte (48 Prozent) hat erste KI-Experimente bereits hinter sich gelassen, die Technologie jedoch noch nicht vollständig in ihre Kerngeschäfte integriert. Damit sind sie im Vergleich zu den 26 Prozent der Unternehmen im Nachteil, die eine vollständige unternehmensweite KI-Einführung erreicht haben.
»Die Studie bestätigt, dass eine hybride Strategie, bei der Daten überall verfügbar sind, unverzichtbar ist. Sie verdeutlicht, dass Infrastruktur allein nicht ausreicht«, weiß Adrien Chenailler, Global Director, AI Solutions for Financial Services bei Cloudera. »Um die Implementierungslücke wirklich zu schließen, benötigen Finanzinstitute eine einheitliche Daten- und KI-Plattform, die eine konsistente Governance und Sicherheit in allen Umgebungen gewährleistet. Nur so können Unternehmen Vertrauen aufbauen, Risiken kontrollieren und die Einführung von KI in großem Maßstab vorantreiben.«
Weitere wichtige Erkenntnisse der Studie
- Hybride KI ist der führende Ansatz: 62 Prozent der Finanzdienstleistungsunternehmen setzen aktiv einen hybriden Ansatz ein.
- Einführung von KI ist eine strategische Notwendigkeit: 97 Prozent der Finanzinstitute setzen mittlerweile mindestens einen KI-/ML-Anwendungsfall ein und machen KI damit von einer aufsteigenden Technologie zu einem zentralen Geschäftsfaktor.
- Einheitliche Governance ist unverzichtbar: Angesichts der zunehmenden Verbreitung hybrider Implementierungen halten 84 Prozent der Unternehmen ein einheitliches Daten-Governance- und Sicherheitsframework für alle Umgebungen für »entscheidend« oder »sehr wichtig«.
- Sicherheitsfunktionen treiben KI-Investitionen voran: Jedes vierte Unternehmen (25 Prozent) stuft Sicherheit als oberste Priorität bei der Bewertung eines Anbieters von KI-Plattformen ein.
»KI kann ihr volles Potenzial nur dann entfalten, wenn Datenhoheit, Datenschutz und Vertrauen gewährleistet sind«, sagt Gary Wright, Geschäftsführer von Finextra Research. »Unsere Umfrageergebnisse zeigen sowohl Fortschritte als auch Lücken und verdeutlichen, dass der Erfolg von KI nicht nur von der Höhe der Investitionen abhängt, sondern auch von strategischen Entscheidungen in Bezug auf Infrastruktur, Anbieterpartnerschaften und eine robuste Daten-Governance. Wir freuen uns, diese Erkenntnisse in Zusammenarbeit mit Cloudera zu teilen und unseren globalen Mitgliedern Orientierung in einer zunehmend komplexen Landschaft zu bieten«
[1] Der Bericht basiert auf einer globalen Umfrage, die Finextra Research im August 2025 unter 155 Befragten aus Finanzdienstleistungs- und Technologieunternehmen durchgeführt hat. Die Teilnehmer besetzten Führungspositionen in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, in Lateinamerika sowie im Nahen Osten und Afrika.
Den vollständigen Report »Turning AI Potential Into Advantage: How financial services institutions are scaling AI« finden Sie hier: https://www.cloudera.com/campaign/how-financial-services-institutions-are-scaling-ai.html
5084 Artikel zu „KI Finanz“
News | Business | Digitale Transformation | Künstliche Intelligenz | Strategien | Ausgabe 7-8-2025
Finanzdaten: Eine Baustelle mit Fortschrittspotenzial – Vertrauen, Resilienz und KI sind Schlüsselfaktoren der Finanztransformation
Finanzorganisationen stehen vor einem tiefgreifenden Wandel, von dem auch die Rolle des CFOs betroffen ist. Er wird immer mehr zum strategischen Partner, der auf Augenhöhe mit dem CEO und CIO agiert. Eine unabhängige weltweite Umfrage unter 1.300 Führungskräften von Censuswide, die von BlackLine in Auftrag gegeben wurde, liefert Einblicke in die Herausforderungen und Chancen, mit denen sich die Finanzabteilungen von Unternehmen auseinandersetzen müssen [1].
News | Business Process Management | Digitalisierung | Effizienz | Services
Hyperautomatisierung in der Finanzbranche: Effizienz, Sicherheit und Skalierbarkeit durch KI
Die Digitalisierung hat den Finanzsektor tiefgreifend verändert. Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister stehen vor der Herausforderung, ihre Prozesse zu optimieren, Kosten zu senken und gleichzeitig den steigenden regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden. Hyperautomatisierung spielt dabei eine Schlüsselrolle. Doch was genau verbirgt sich hinter diesem Konzept, und wie profitieren Finanzunternehmen konkret davon? Was ist Hyperautomatisierung? Hyperautomatisierung…
Künstliche Intelligenz | Services | Strategien | Ausgabe 5-6-2025
Kontinuierliche KI-Innovationskultur im Finanz- und Treasury-Bereich – Bessere und schnellere Finanzentscheidungen treffen
Im Interview spricht Thomas Mehlkopf, General Manager und Head of Working Capital Management von SAP-Taulia über die strategischen Ziele des Unternehmens und die Bedeutung von KI-Innovation für das zukünftige Wachstum. Er betont die Rolle von Technologie bei der Optimierung von Finanzprozessen und wie SAP-Taulia Unternehmen dabei unterstützt, ihre Liquidität zu verbessern.
News | Business Process Management | Künstliche Intelligenz | Tipps | Whitepaper
Finanzdienstleister kämpfen mit KI-Herausforderungen an Datenmanagement und -infrastruktur
Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass 84 % der Führungskräfte katastrophale Datenverluste befürchten, weil KI die Infrastruktur überlastet. 41 % Prozent geben an, dass KI bereits ein kritischer Teil ihrer Arbeit ist. Die rasanten Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) stellen traditionelle Dateninfrastrukturen vor nie dagewesene Herausforderungen und zwingen Unternehmen im Banken-, Finanzdienstleistungs- und…
News | Business | Künstliche Intelligenz
KI als Compliance-Coach – Wie Finanzdienstleister 2025 zwischen Automatisierung und Regulierung navigieren
https://www.pexels.com/de-de/foto/mano-dedo-futuro-robot-8386440/ Künstliche Intelligenz hat sich in der Finanzbranche von einem Effizienzwerkzeug zu einem strategischen Instrument entwickelt, das Unternehmen dabei unterstützt, sich in einem zunehmend komplexen regulatorischen Umfeld zurechtzufinden. Mit dem Inkrafttreten neuer Vorschriften wie dem EU AI Act, DORA und AMLA stehen Finanzdienstleister vor der Herausforderung, KI-Technologien effektiv zu nutzen und gleichzeitig strenge Compliance-Anforderungen zu…
News | Business | Künstliche Intelligenz
Erklärbare KI für die personalisierte Finanzplanung
Das Zeitalter der künstlichen Intelligenz (KI) ist selten offensichtlicher zu sehen als in der Finanzwelt. Ein Beispiel ist eine große australische Bank, die nach einer KI-basierten Lösung für die Herausforderungen bei der Kreditentscheidung suchte. Sie ging über die typischen Erfahrungen mit Kreditbüros hinaus, um umfassende Kreditbewertungen zu ermöglichen. Es wurden soziale Medien und Live-Daten-Feeds integriert,…
Trends 2025 | News | Trends Security | IT-Security | Whitepaper
Cybersecurity-Trends in 2025: KI-Agenten, Finanzsysteme und Zusammenarbeit
Trend 1: Außer Kontrolle geratene KI-Agenten Laut Untersuchungen von Gartner werden KI-Agenten zu den wichtigsten Technologietrends im Jahr 2025 gehören. Die Analysten gehen derzeit davon aus, dass bis 2028 bereits 15 Prozent der täglichen Arbeitsentscheidungen autonom von KI-Agenten getroffen werden. Während dies einen enormen Produktivitätszuwachs bedeutet, muss die Cybersecurity-Branche dringend über die Kontrolle sowie…
News | Business | Künstliche Intelligenz | Lösungen | Whitepaper
Whitepaper: Wie KI die Finanzfunktion verändert – Utopien werden Wirklichkeit
Künstliche Intelligenz erobert die Welt – und die Wirtschaft. Und natürlich macht die Technologie auch vor der Finanzindustrie nicht Halt. Doch wie wirkt sich KI auf die Prozesse innerhalb eines Unternehmens aus? Wie können Banken, Versicherer oder Asset Manager von den Vorteilen profitieren? In einem aktuellen Whitepaper hat KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Zukunft der Finanzfunktion…
News | Trends 2024 | Trends Wirtschaft | Business | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz
KI-Trends: Finanzchefs herausgefordert, aber experimentierfreudig
Bei KI-Innovationen mitzuhalten ist für leitende Finanzexpertinnen und -experten eine größere Herausforderung als Lieferkettenunterbrechungen, wirtschaftliche Unsicherheit und geopolitische Ungewissheit. Im internationalen Vergleich sehen Finanzleiter in Deutschland häufiger eine Herausforderung darin, mit den Fortschritten bei KI-Technologien mitzuhalten. Über die Hälfte der hierzulande befragten Unternehmen (54 %) sah darin eins der größten Hindernisse für Finanzleiter in…
News | Trends 2024 | Trends Wirtschaft | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz
KI im Finanzsektor: Die sechs Trends, die 2024 dominieren werden
Generative KI erobert aktuell die Welt im Sturm und macht auch vor der Finanzbranche keinen Halt. Es wird erwartet, dass bis zum Jahr 2026 mehr als 100 Millionen Menschen direkt mit dieser fortschrittlichen künstlichen Intelligenz in Kontakt kommen. Der Schlüssel zum erfolgreichen Einsatz liegt in der transparenten, vertrauenswürdigen und sicheren Nutzung von KI: Unternehmen, die…
News | Blockchain | Business | Künstliche Intelligenz
Banken und Finanzdienstleister: KI weist den Weg zu hohen Umsätzen bei niedrigen Risiken
Die Lösung des ewigen Zielkonflikts zwischen Umsatz und Risiko ist für Banken zur Existenzfrage geworden. Zu hohe Risiken sind genauso geschäftsschädigend wie zu hohe Umsatzhürden. Die richtige Balance zu finden, ist quasi die hohe Kunst des Bankings, bei der digitale Plattformen eine immer wichtigere Rolle spielen. Pegasystems erklärt, warum. Die Situation im Bankensektor ist…
News | Services | Ausgabe 5-6-2021 | Vertikal 5-6-2021 | Banking | Finance | Governance
IT für Banking & Finance – »Nur wer sich ständig verbessert, kann als IT-Dienstleister bei Finanzunternehmen punkten«
IT-Dienstleister für Banken und Versicherungen müssen sich neben technischen auch umfassenden regulatorischen Anforderungen stellen. Stefan Keller, Marketing- und Vertriebsvorstand beim IT-Dienstleister noris network, spricht im Interview zu aktuellen Herausforderungen und berichtet über weitere Wachstumspläne.
Digitale Transformation | Ausgabe 5-6-2021 | Vertikal 5-6-2021 | Banking | Finance | Governance
Studie: So prägen smarte Technologien das Finanzmanagement von morgen – Finance-Abteilungen setzen verstärkt auf KI
Künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) sind Schlagwörter, die beispielhaft für die digitale Transformation unserer Lebenswelt stehen. Einen besonders sensiblen Bereich bildet dabei seit jeher das Thema Finanzen – sei es in der Finance-Abteilung von Unternehmen oder innerhalb der Banken und Finanzbranche selbst. Dennoch sind smarte Anwendungen immer häufiger dort anzutreffen, wo Vertrauen und Vertraulichkeit zu den Säulen jeder Interaktion gehören. Vor diesem Hintergrund lohnt sich ein Blick auf das Potenzial neuer Technologien für das Finanzmanagement 4.0.
News | Business | Künstliche Intelligenz | Ausgabe 7-8-2019
Künstliche Intelligenz in der Finanzbranche – KI und Investment = Mensch und Maschine
Die künstliche Intelligenz ist auf dem Vormarsch – auch auf den Finanzmärkten. Eine richtig entworfene und mit der ausreichenden Menge an Daten unterfütterte Intelligenz ist ein nachhaltig erfolgreiches Instrument, um Voraussagen über Kursentwicklungen zu treffen und damit Gewinn zu erzielen.
News | Trends Wirtschaft | Business | Digitale Transformation | Trends Geschäftsprozesse | Digitalisierung | Trends Services | Trends 2017 | Lösungen | Outsourcing | Services | Strategien
Digital Banking: Wer übernimmt die Führung bei der digitalen Zusammenarbeit in der Immobilienfinanzierung?
Die Immobilienfinanzierung ist eine Produktkategorie von Banken und Sparkassen, in der digitale Innovationen noch rar zu sein scheinen. Dass sich noch kein FinTech explizit an die Immobilienfinanzierung gewagt hat, deutet auf die Herausforderungen hin, die dieses Produktfeld mit sich bringt. Die Digitalisierung dieses Feldes bietet eine Vielzahl von thematischen Möglichkeiten – aber auch für neue…
News | Digitale Transformation | Digitalisierung | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | New Work | Services | Tipps
Was KI wirklich kostet und warum der ROI außergewöhnlich hoch ist, wenn man es richtig macht
Die wahre Wirtschaftlichkeit der KI entsteht für Unternehmen nicht im Modell, sondern in den Prozessen, Daten und Systemen dahinter. Eine Analyse jenseits der Modellgebühren: Die Diskussion über künstliche Intelligenz in Unternehmen beginnt fast immer mit der falschen Frage. Geschäftsführer erkundigen sich nach monatlichen Lizenzkosten, IT-Leiter vergleichen Token-Preise verschiedener Anbieter, Controller rechnen API-Aufrufe hoch. Diese…
Trends 2025 | News | Trends Services | Künstliche Intelligenz | New Work | Services
KI ist im Alltag der Menschen angekommen
TÜV-KI-Studie: Künstliche Intelligenz wird Alltagswerkzeug für Lernen, Arbeiten und Informationssuche. ChatGPT das dominierende Tool, Google holt auf. Viele sehen die Risiken, handeln aber im Alltag oft unsicher und erkennen KI-generierte Inhalte nicht. TÜV-Verband fordert klare Leitplanken und mehr Orientierung. Drei Jahre nach dem Start von ChatGPT ist die Nutzung von generativer Künstlicher Intelligenz (KI)…
Trends 2025 | News | Trends Cloud Computing | Cloud Computing | Infrastruktur | Rechenzentrum
Cloud-Infrastrukturdienste: Keine wolkigen Umsätze
Rund 107 Milliarden US-Dollar Umsatz wurden laut Synergy Research Group im dritten Quartal 2025 mit Cloud-Infrastrukturdiensten erwirtschaftet. Hochgerechnet könnte das Marktvolumen für das Gesamtjahr auf etwa 413 Milliarden US-Dollar steigen – das entspräche einem Plus von 25 Prozent. Zum Vergleich: 2017 waren es noch weniger als 50 Milliarden US-Dollar. Dabei hatte sich das Wachstum bis…
News | Business Process Management | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Logistik | Services | Strategien | Tipps
Smart-City-Experte: KI ist für Kommunen wichtiger als 3D
»Das Leitmotiv jeder Smart-City-Initiative sollte sein ›Unsere Stadt soll intelligenter werden‹. Die Grundlage dafür bildet KI, die mit realen Daten vor Ort arbeitet.« »KI-Systeme, die fortlaufend mit Daten aus kommunalen Sensoren versorgt werden und darauf basierend entscheidungsrelevante Informationen liefern, stellen das Kernstück einer Smart City dar, nicht 3D-Modelle der Straßen und Gebäude«, sagt der…
News | Künstliche Intelligenz | Tipps
KI ist mehr als ChatGPT: Vier Irrtümer über künstliche Intelligenz
Seit dem Aufkommen von ChatGPT ist künstliche Intelligenz (KI) allgegenwärtig, meist im Zusammenhang mit Sprachmodellen wie Chatbots. Dabei gerät oft in den Hintergrund, dass KI weit mehr leisten kann: Sie unterstützt komplexe Entscheidungen und optimiert Prozesse, etwa in der Produktion, Logistik, im Finanzwesen oder der Telekommunikation. Das Aachener Softwareunternehmen INFORM räumt mit vier verbreiteten Irrtümern…