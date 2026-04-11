Anpassungsfähigkeit ist der Schlüsselfaktor für den Unternehmenserfolg

Unternehmen, die Wissen über die Fähigkeiten ihrer Mitarbeitenden systematisch nutzen und schnell in Maßnahmen umsetzen, sind deutlich erfolgreicher.

Cornerstone OnDemand, Anbieter von cloud-basierten Talent- und Lernmanagement-Lösungen, hat den Bericht »An Adaptive Workforce: The Secret to Success in the Age of AI« veröffentlicht [1]. Die Studie entstand in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsunternehmen Lighthouse Research. Sie zeigt, wie Unternehmen in Zeiten von KI und technologischem Wandel ihre Belegschaft so organisieren können, dass sie schnell auf neue Anforderungen reagieren.

Eindeutiges Ergebnis der Studie: Firmen, die die Skills ihrer Mitarbeitenden transparent machen und aktiv in ihre Planung einbeziehen, können neue Initiativen schneller umsetzen und erzielen nachweislich bessere Geschäftsergebnisse. Die Untersuchung belegt zudem: Die Kombination aus Analysen von Belegschaftsdaten und Aktivierung von Mitarbeiterpotenzialen steigert die Anpassungsfähigkeit auf das Elffache, die Produktivität auf das Sechsfache und die wirtschaftliche Performance auf bis zum Achtfachen.

Unternehmen mit besonders guter finanzieller Entwicklung definieren die wichtigsten Skills beziehungsweise Fähigkeiten ihrer Mitarbeitenden um ein Vierfaches häufiger klar und stellen sicher, dass diese Kenntnisse sichtbar, nutzbar und in Entscheidungsprozesse eingebunden sind. Zudem nutzen sie drei- bis viermal so oft transparente, systemgestützte Skills-Daten.

Zentrale Erkenntnisse der Studie:

Vernetztes Arbeiten steigert die Anpassungsfähigkeit:

Unternehmen, die Wissen über Qualifikationen mit klaren Prozessen verbinden, schätzen sich selbst elfmal häufiger als sehr anpassungsfähig ein.

Unternehmen, die Wissen über Qualifikationen mit klaren Prozessen verbinden, schätzen sich selbst elfmal häufiger als sehr anpassungsfähig ein. Erfolgreiche Organisationen setzen vorhandene Talente gezielt ein:

57 Prozent der wirtschaftlich stärksten Unternehmen können ihre Mitarbeitenden bewusst und strukturiert für neue Aufgaben einsetzen – im Vergleich zu nur 22 Prozent der weniger erfolgreichen Unternehmen.

57 Prozent der wirtschaftlich stärksten Unternehmen können ihre Mitarbeitenden bewusst und strukturiert für neue Aufgaben einsetzen – im Vergleich zu nur 22 Prozent der weniger erfolgreichen Unternehmen. Mitarbeitende nehmen Lücken zwischen Anspruch und Realität wahr:

Obwohl 37 Prozent der Arbeitgeber glauben, eine gute Abstimmung zwischen Skills und Unternehmensstrategie erreicht zu haben, erleben nur 19,2 Prozent der Beschäftigten diese klare Ausrichtung. Und weniger als ein Drittel fühlt, dass ihre Fähigkeiten konsequent sichtbar sind und regelmäßig genutzt werden.

»Viele Unternehmen wissen, wohin sie wollen – aber ihnen fehlt ein System, das dieses Wissen im Alltag nutzbar macht«, erklärt Guna Jayaraman, Chief AI Officer bei Cornerstone. »Erst wenn Informationen über Qualifikationen und der tatsächliche Einsatz der Mitarbeitenden miteinander verknüpft sind, entstehen echte Fortschritte. Erkenntnisse allein verändern wenig. Werden sie jedoch in konkrete Maßnahmen übersetzt, führt das unmittelbar zu besseren Ergebnissen. Genau das zeigt die Studie sehr deutlich.«

»Unternehmen, die die Fähigkeiten ihrer Mitarbeitenden sichtbar machen und aus diesem Wissen konkrete Maßnahmen ableiten – darunter viele Cornerstone-Kunden – setzen wichtige Zukunftsthemen deutlich schneller um«, sagt Ben Eubanks, CEO von Lighthouse Research & Advisory. »Diese Studie zeigt erstmals detailliert, worin sich besonders erfolgreiche Unternehmen von weniger erfolgreichen unterscheiden.«

[1] Die Workforce Intelligence and Adaptability Studie basiert auf neuen und längerfristig erhobenen Daten aus dem Jahr 2026. Befragt wurden 591 Führungskräfte aus den Bereichen Personal- und Organisationsentwicklung sowie 500 Beschäftigte. Die Ergebnisse geben damit sowohl Einblick in die strategische Sicht der Unternehmen als auch in die Erfahrungen der Mitarbeitenden.

Die komplette Studie gibt es hier: An Adaptive Workforce: The Secret to Success in the Age of AI https://www.pr-vonharsdorf.de/wp-content/uploads/An-Adaptive-Workforce-The-Secret-to-Success-in-the-Age-of-AI.pdf