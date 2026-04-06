Belegschaft bislang unzureichend auf den Einsatz von KI vorbereitet

Trotz der rasanten Einführung von KI-Tools in Unternehmen, etwa von Microsoft 365 Copilot oder Google Workspace, zeigt die Untersuchung »AIQ 2.0: Mitarbeitende sind weiterhin nicht bereit für den erfolgreichen Umgang mit KI am Arbeitsplatz« von Forrester eine wachsende Lücke zwischen der technischen Einführung von KI und der tatsächlichen Bereitschaft der Mitarbeitenden, diese effektiv zu nutzen [1]. Das wirft Fragen hinsichtlich Produktivität, Risiken und der langfristigen Rendite von KI-Investitionen auf.
Der Bericht zeigt außerdem konkrete Schritte auf, mit denen Unternehmen diese Lücke schließen können. Dazu zählen kontinuierliche Weiterbildungsprogramme, kollaborative Lernmodelle und die systematische Entwicklung von KI-Kompetenzen im Arbeitsalltag.
Zentrale Ergebnisse des Berichts:
- KI-Kompetenzen stagnieren: Nur 16 % der Beschäftigten verfügten 2025 über einen hohen AIQ (AI Quotient) – ein Anstieg gegenüber 12 % im Jahr 2024, der trotz breiter KI-Einführung nur minimale Fortschritte zeigt.
- Weiterbildung hinkt hinterher: Während 68 % der Unternehmen generative KI bereits produktiv einsetzen, bieten nur 51 % Schulungen für nicht-technische Mitarbeitende an und lediglich 23 % vermitteln Prompt Engineering, eine zentrale Fähigkeit im Umgang mit KI.
- Angst ist weit verbreitet – aber übertrieben: Viele Beschäftigte befürchten weiterhin, durch KI ersetzt zu werden, obwohl tatsächliche Arbeitsplatzverluste im Jahr 2025 gering waren. Unklare Kommunikation seitens der Unternehmensführung verstärkt diese Sorgen zusätzlich.
- Defizite bei Vertrauen, Motivation und Ethik: Nur 37 % der Mitarbeitenden fühlen sich sicher darin, sich an KI-gestützte Arbeitsweisen anzupassen. Weniger als die Hälfte ist motiviert, entsprechende Kompetenzen aufzubauen, und nur 44 % fühlen sich im verantwortungsvollen Umgang mit KI sicher.
- Ein niedriger AIQ bremst die Produktivität: Mitarbeitende mit geringen KI-Kenntnissen nutzen entsprechende Tools seltener oder falsch. Das führt zu Fehlern, zusätzlicher Arbeit und teilweise sogar zu geringerer Produktivität.
- Umfassende Lern- und Beteiligungsprogramme sind entscheidend: Unternehmen, die erfolgreich mit KI arbeiten, setzen nicht nur auf klassische Trainings, sondern auf kontinuierliches Lernen, praxisnahe Erfahrungen und Austausch zwischen Mitarbeitenden.
JP Gownder, VP Principal Analyst bei Forrester, erklärt: »Viele Arbeitgeber geben ihren Mitarbeitenden weder die notwendigen Fähigkeiten noch das Verständnis oder die ethische Orientierung, um KI erfolgreich einzusetzen. Das entwickelt sich zunehmend zu einem klaren Engpass für Produktivität und die Rendite von KI-Investitionen. Unsere Forschung zeigt, dass viele Unternehmen KI-Tools einführen, ohne ausreichend in die Fähigkeit der Mitarbeitenden zu investieren, diese effektiv zu nutzen.
Um diese Lücke zu schließen, müssen Unternehmen über oberflächliche Schulungen hinausgehen und kontinuierliche, praxisnahe Lernangebote schaffen, die KI verständlich machen, Sorgen der Mitarbeitenden adressieren und echte Kompetenzen aufbauen. Es geht nicht darum, Menschen zu ersetzen, sondern darum, sie zu befähigen, mit KI smarter zu arbeiten.
Organisationen, die KI-Kompetenz als strategische Priorität betrachten und nicht nur als Pflichtübung, werden langfristig die größten Produktivitätsgewinne und Wettbewerbsvorteile erzielen.«
[1] https://www.forrester.com/report/aiq-2-0-employees-still-arent-ready-to-succeed-with-workforce-ai/RES192767
[2] https://www.forrester.com/blogs/your-employees-arent-ready-for-ai-and-its-a-problem/
Bei generativer KI jagen Unternehmen weiterhin dem transformativen Nutzen hinterher
Geringe KI-Kompetenz, uneinheitliche Einführung und nur marginale Produktivitätsgewinne begrenzen die Wirkung im Unternehmensmaßstab
Laut dem neuesten Bericht von Forrester, Accelerate Your AI Voyage, haben die meisten Unternehmen Schwierigkeiten, die zunehmende KI-Einführung und KI-Investitionen in messbare Geschäftswirkung zu überführen [1]. Einer der zentralen Faktoren, die Unternehmen ausbremsen, ist ein niedriger Artificial Intelligence Quotient (AIQ) — Forresters Maß für KI-Befähigung —, weil vielen Mitarbeitenden ein klares Verständnis dafür fehlt, wie KI sinnvoll eingesetzt werden kann [2]. Weitere Hürden sind eine übermäßige Fokussierung auf produktivitätsorientierte Anwendungsfälle, Schwierigkeiten bei der Wirkungsmessung sowie eine isolierte Einführung innerhalb einzelner Funktionen.
Auch wenn diese Herausforderungen Unternehmen in Zweifel oder Unentschlossenheit erstarren lassen können, ist eine abwartende Haltung bei der KI-Einführung nicht mehr tragfähig. Um das volle Potenzial von KI zu erschließen, müssen Organisationen sich auf vier Kernbereiche konzentrieren: die Geschäftsergebnisse und Erfolgskennzahlen definieren, die KI liefern soll; konkrete Anwendungsfälle für den KI-Einsatz identifizieren, die auf diese Geschäftsergebnisse ausgerichtet sind; eine strukturierte Vorgehensweise (»Runway«) etablieren, um die Einführung von KI-Anwendungen zu planen, zu testen und strategisch zu timen; und KI-Anwendungen mithilfe von Cloud, Frontier-Modellen und eingebetteten Agenten zu skalieren.
Auf Basis einer Umfrage unter 1.500 KI-Entscheiderinnen und -Entscheidern sowie Gesprächen mit Unternehmen, die ihre KI-Initiativen beschleunigen, beschreibt der Bericht die folgenden entscheidenden Merkmale, die erforderlich sind, um KI-Momentum aufzubauen und zu erhalten:
- Einen kundengeführten Ansatz verfolgen. Während es naheliegt, KI-Initiativen auf interne Anwendungsfälle zu fokussieren, richten starke KI-Anwender sich häufiger auf Customer Experience (52 % gegenüber 44 % bei schwachen Anwendern) und Marketing-Optimierung (48 % gegenüber 30 %) aus — und bauen so Vertrauen auf und schaffen Wert.
- Sicherstellen, dass die KI-Vision vom CEO getrieben wird. Starke KI-Anwender berichten, dass CEOs ihre KI-Geschäftsstrategie mit größerer Wahrscheinlichkeit vorantreiben (25 %) als jede andere Führungskraft. Sie sind am besten positioniert, eine KI-Vision zu setzen, die auf Kundenwirkung und wettbewerblicher Differenzierung basiert, und gleichzeitig die Ausrichtung in der gesamten Organisation zu fördern.
- In Daten und Plattformen investieren. Um den Wert von KI zu realisieren, sind grundlegende Verbesserungen bei Data Governance und Infrastruktur erforderlich. Fast die Hälfte (47 %) der starken KI-Anwender arbeitet mit Beratungspartnern zusammen, um Daten und Systeme vorzubereiten — im Vergleich zu nur 26 % der schwachen Anwender.
- Talente mit hohem AIQ entwickeln. Starke KI-Anwender heben KI-Kompetenzanforderungen eher in ihren Stellenausschreibungen hervor (47 % gegenüber 33 % bei schwachen Anwendern) und verlangen häufiger, dass Bewerbende diese KI-Fähigkeiten nachweisen (54 % gegenüber 29 %). KI-Kompetenzen durch Recruiting, Upskilling und strukturierte Lernpfade zu verankern, stärkt die organisatorische Bereitschaft, baut Vertrauen auf und unterstützt den Übergang der Belegschaft.
»Die Dringlichkeit rund um KI ist so hoch wie nie, doch zu viele Unternehmen sind durch mangelndes Verständnis und eine Einführung in Silos gelähmt«, sagte Sharyn Leaver, Chief Research Officer bei Forrester. »CEOs haben ein enges Zeitfenster, um die Erzählung zu verändern. Es gibt Führungskräfte und es gibt Nachzügler. Unternehmen, die kundengeführte KI-Erlebnisse priorisieren, werden letztlich Vertrauen und langfristigen Wert aufbauen. Das Fenster, Wettbewerber zu überholen, ist offen — und diejenigen, die entschlossen handeln, sind am besten positioniert, um erfolgreich zu sein.«
[1] https://www.forrester.com/go?objectid=res193043
Lesen Sie in diesem Blog mehr über Forresters Bericht »Accelerate Your AI Voyage«.
[2] https://www.forrester.com/blogs/your-employees-arent-ready-for-ai-and-its-a-problem/
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