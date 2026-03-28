KI beginnt mit Vertrauen: Daten-Governance als Schlüssel zwischen Strategie und messbaren Resultaten

Der Erfolg von KI hängt weniger von Modellen als von vertrauenswürdigen, geschäftlich nutzbaren Daten ab, weshalb viele Initiativen an fehlender Daten‑Governance scheitern. Moderne Daten‑Governance wird dabei als Enabler verstanden, der Klarheit, Verantwortlichkeiten und Datenqualität schafft und KI so skalierbar und wirksam macht. Entscheidend ist ein dynamischer Data‑First‑Ansatz, der Governance als kontinuierliches Change Management etabliert und Daten dauerhaft »einsatzbereit« hält.
In allen globalen Branchen geht es für Unternehmensführungen längst nicht mehr um die Frage, ob sie KI einsetzen sollten. Der Fokus liegt vielmehr darauf, wie rasch sich tatsächlich messbare Ergebnisse erzielen lassen. Viele IT-Entscheider stehen unter erheblichem Druck, mithilfe von KI konkreten Mehrwert zu realisieren, etwa durch gesteigerte Effizienz und Erkenntnisgewinn.
Ungeachtet dieser Dynamik und umfangreicher Investitionen gelingt es jedoch zahlreichen KI-Initiativen nicht, über reine Pilotprojekte hinaus nachhaltige Wirkung zu entfalten oder konsistenten Nutzen zu liefern. Das liegt nur selten in der Komplexität der Modelle oder der Leistungsfähigkeit von Plattformen an sich begründet, sondern hat vor allem eine Ursache: Die Daten sind nicht für den geschäftlichen Einsatz aufbereitet.
KI kann nur dort wirklich skalieren, wo eine solide Daten-Governance bereits etabliert ist oder aber ganz bewusst parallel zu den KI-Initiativen aufgebaut wird. Vertrauen stell die eigentliche Währung der KI dar, und dieses Vertrauen beginnt mit einer Data-First-Mentalität.
Daten-Governance schafft Handlungsfreiheit
Daten-Governance leidet nach wie vor unter einem Wahrnehmungsproblem. Zu lange wurde sie als bürokratisches Instrument missverstanden, das sich vor allem auf Richtlinien, Kontrollen und Einschränkungen konzentriert. Tatsächlich ist effektive Daten-Governance jedoch der Schlüssel, um Prozesse zu beschleunigen, Vertrauen zu schaffen und insgesamt Wertschöpfung zu ermöglichen – insbesondere im Kontext von KI. Sie bildet die Grundlage dafür, dass Daten von Anfang an projektgerecht und nutzbar sind.
Im Kern beschäftigt sich Daten-Governance mit praxisnahen Geschäftsfragen: Welche Bedeutung haben die Daten im geschäftlichen Kontext? Wer ist Eigentümer der Daten und verantwortlich für ihre Verwaltung? Wie dürfen die Daten genutzt werden und wie sollten sie geschützt werden? Darüber hinaus stellt sich die Frage, wie »gute« Daten definiert werden, insbesondere wenn sie für das Training von Modellen oder für automatisierte Entscheidungen verwendet werden.
Werden diese Fragen nicht klar beantwortet, sind KI-Ergebnisse inkonsistent, kaum vertrauenswürdig und insgesamt daher kaum nutzbar. Führungskräfte zögern, auf gewonnene Erkenntnisse aktiv zu reagieren, und Teams verbringen mehr Zeit mit Diskussionen, statt Ergebnisse zum Einsatz zu bringen. Technisch mag KI funktionieren, sie entfaltet jedoch so keine tatsächliche, nachhaltige Wirkung.
Daten-Governance sorgt für Klarheit hinsichtlich der Bedeutung von Daten, indem sie gemeinsame Definitionen und den geschäftlichen Kontext etabliert. Sie legt fest, wer Eigentümer der Daten ist, und schafft bereichsübergreifende Verantwortlichkeiten. Unsicherheit zwischen den Teams wird auf diese Weise vermieden. Gleichzeitig definiert Daten-Governance, was als »gut« gilt. Deshalb sollte Governance nicht als Kontrollinstrument, sondern als Betriebssystem der KI verstanden werden: als Enabler, der Daten nutzbar, vertrauenswürdig und konsequent an Geschäftsergebnissen ausrichtet.
Jede KI-Initiative ist eine Daten-Initiative
Was oft übersehen wird: KI ist nicht nur eine Technologie, sondern stellt einen kompletten Wandel der Daten dar. Jede KI-Initiative bringt neue Daten-Pipelines, Integrationen und häufig auch völlig neue Arbeitsweisen im Umgang mit Informationen mit sich. Sie hinterfragt traditionelle Vorstellungen von Daten-Eigentum und etabliert bereichsübergreifende Verantwortlichkeiten zwischen einzelnen Geschäftsbereichen und IT. Infolgedessen verschieben sich die Qualitätsstandards von berichtszentriert zu modellgetrieben, wobei selbst kleine Inkonsistenzen erhebliche Auswirkungen nach sich ziehen können. Gleichzeitig verändert sich die Zusammenarbeit in Teams grundlegend: IT-, Daten- und Business-Stakeholder müssen enger kollaborieren als je zuvor. Wird KI jedoch lediglich als »ein weiteres Technologieprojekt« betrachtet, steigen die Risiken rapide. Governance, die erst im Nachgang nach der Implementierung hinzugefügt wird, kann mit dem Maßstab und der Geschwindigkeit, die KI erfordert, keinesfalls Schritt halten. Die wachsenden Erwartungen an Transparenz und einen verantwortungsbewussten Umgang mit Daten machen deutlich, dass eine starke Daten-Governance unerlässlich ist.
Daten-Change-Management ist geschäftskritisch
Daten-Governance muss beständig weiterentwickelt werden. Statische Richtlinien und einmalige Frameworks sind heute nicht mehr ausreichend. Im Zeitalter von KI muss Governance zu einem fortlaufenden Prozess des Daten-Change-Managements werden.
Unternehmen müssen prüfen, wie neue KI-Anwendungsfälle bestehende Daten beeinflussen, lange bevor echte Probleme auftreten. Governance-Regeln müssen sich anpassen, während sich Datenströme, Nutzungsmuster und Risikoprofile kontinuierlich verändern. Entscheidend ist, dass Unternehmen Vertrauen bewahren und gleichzeitig agil handeln. Die erfolgreichsten Organisationen verstehen und praktizieren Daten-Governance als dynamischen, fortlaufenden Prozess.
Governance wird nahtlos in Daten-Pipelines, KI-Workflows und Entscheidungsprozesse integriert. Sie agiert proaktiv statt reaktiv und befähigt Unternehmen, hochwertige Daten bei gleichzeitig minimiertem Risiko bereitzustellen. Dieser Ansatz harmoniert perfekt mit einer Data-First-Strategie, bei der Daten von Anfang an als strategischen Vermögenswert behandelt werden und nicht als nachträgliche Idee.
Der echte Wettbewerbsvorteil liegt in Daten, die bereit zum Einsatz sind
KI schafft für sich selbst genommen keinen Mehrwert. Es sind vielmehr die getroffenen Entscheidungen, die den Wert erzeugen. Diese Entscheidungen setzen jedoch Vertrauen in die zugrunde liegenden Daten voraus. Der wahre Wettbewerbsvorteil entsteht daher durch Daten, die tatsächlich bereit für den Einsatz sind.
Wenn Daten klar geregelt, vertrauenswürdig und am Geschäftskontext ausgerichtet sind, liefert KI konsistent verwertbare Erkenntnisse, auf die Führungskräfte direkt reagieren können. Unternehmen können somit rascher vom Pilotprojekt in die Produktion übergehen, da grundlegende Probleme bereits adressiert sind. Gleichzeitig werden regulatorische und Risiken mit Blick auf die Reputation minimiert, da die Datennutzung transparent und kontrolliert erfolgt. Darüber hinaus werden Datenbestände wiederverwendbar. Sie schaffen auf diese Weise langfristig einen Mehrwert, anstatt für jede neue Initiative von Grund auf neu erstellt werden zu müssen.
In diesem Umfeld wandelt sich die Wahrnehmung von Daten-Governance von einem reinen Kostenfaktor hin zu einem deutlichen Wachstumstreiber. Sie ermöglicht Skalierung, beschleunigt den ROI und stellt sicher, dass KI-Investitionen nachhaltige Wirkung erzielen.
Governance für das KI-Zeitalter
Die Zukunft gehört Organisationen, die Daten von Anfang an mit Blick auf KI steuern. Daten-Governance im KI-Zeitalter wird nicht länger als Kontrolle verstanden, sondern in erster Linie als das Vertrauen in Daten, die bereit für den Einsatz sind. Unternehmen, die heute eine Data-First-Mentalität verfolgen und Governance in ihre KI-Initiativen einbetten, werden morgen in der Lage sein, Innovation verantwortungsvoll zu skalieren. KI skaliert nur, wenn die Daten dahinter bereit zum Einsatz sind. Solche Daten sind kein Zufallsprodukt. Sie setzen einen konsequenten Data-First-Ansatz voraus, der in einer starken, modernen Daten-Governance verankert ist.
Mary Hartwell, Global Practice Lead Data Governance bei Syniti, einem Unternehmen von Capgemini
4293 Artikel zu „KI Vertrauen“
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Zwischen Vertrauen und Täuschung: Wie generative KI den Zahlungsverkehr verändert – und wie sich Banken schützen
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Nur 23 Prozent der Befragten sind überzeugt, Betrugsversuche zu erkennen. Die Konsumenten fordern stärkere Sicherheit und eine Regulierung von KI. Ping Identity, ein Anbieter zur Sicherung digitaler Identitäten, hat seine Verbraucherumfrage 2025 veröffentlicht. Diese zeigt einen deutlichen Kontrast zwischen rasant steigender KI-Nutzung und dem zusammenbrechenden Vertrauen der Verbraucher in globale Marken. Der Bericht ergab,…
News | Trends 2025 | Trends Kommunikation | Künstliche Intelligenz | New Work | Strategien | Whitepaper
Vertrauen ist Schlüsselfaktor für Akzeptanz von KI-Agenten
KI-Agenten könnten der nächste große Trend sein – ihr Potenzial wird bislang aber kaum ausgeschöpft. Transparenz & Kontrolle sowie Rechtssicherheit sind zentrale Anforderungen. Unternehmen erproben Monetarisierungsansätze – Zahlungsbereitschaft entsteht nur bei klar erkennbarem Mehrwert. KI-Agenten, also Programme, die Aufgaben eigenständig ausführen, entwickeln sich zum nächsten großen Technologietrend. 39 Prozent der Verbraucherinnen und Verbraucher nutzen…
News | Business | Digitale Transformation | Künstliche Intelligenz | Strategien | Ausgabe 7-8-2025
Finanzdaten: Eine Baustelle mit Fortschrittspotenzial – Vertrauen, Resilienz und KI sind Schlüsselfaktoren der Finanztransformation
Finanzorganisationen stehen vor einem tiefgreifenden Wandel, von dem auch die Rolle des CFOs betroffen ist. Er wird immer mehr zum strategischen Partner, der auf Augenhöhe mit dem CEO und CIO agiert. Eine unabhängige weltweite Umfrage unter 1.300 Führungskräften von Censuswide, die von BlackLine in Auftrag gegeben wurde, liefert Einblicke in die Herausforderungen und Chancen, mit denen sich die Finanzabteilungen von Unternehmen auseinandersetzen müssen [1].
News | Business | Trends 2025 | Digitalisierung | Trends Security | Trends Kommunikation | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Kommunikation | Künstliche Intelligenz
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News | Business | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
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Wer glaubt, dass das KI-Zeitalter nur positive Überraschungen parat hat, irrt gewaltig. Eine neue Herausforderung nimmt bereits Form an: die Schatten-KI. Gemeint ist der unkontrollierte Einsatz von KI-Tools außerhalb formeller Governance-Strukturen, also ohne Freigabe oder Überwachung durch IT, Security oder Compliance. Schatten-KI verbreitet sich sogar noch schneller, als das seinerzeit bei der Schatten-IT der Fall…
News | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Produktmeldung | Strategien
Agentenbasierte KI mit einem Höchstmaß an Vertrauen und Sicherheit
Kyndryl nutzt seine jahrzehntelange Erfahrung im Bereich IT-Infrastrukturen, um ein leistungsfähiges unternehmensweites Framework bereitzustellen: Es basiert auf intelligenten KI-Agenten, die lernen, sich anpassen und weiterentwickeln und so Daten in konkretes Handeln übersetzen. Das »Kyndryl Agentic AI Framework« organisiert sich selbst, skaliert flexibel und führt Aufgaben sicher über unterschiedliche IT-Landschaften und komplexe Workflows hinweg aus,…
2166 Artikel zu „Daten Governance“
News | Trends 2026 | Business | Business Process Management | Trends Wirtschaft | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Strategien
Governance neu gedacht: Was 2026 den Umgang mit Daten prägen wird
Im Jahr 2026 verschärfen sich weltweit die regulatorischen Anforderungen an den Umgang mit Daten, insbesondere durch neue Datenschutzrahmen und KI-spezifische Vorgaben, was Unternehmen zu einer proaktiven, automatisierten und unternehmensweiten Daten-Governance zwingt. Die Governance von künstlicher Intelligenz rückt in den Fokus, wobei Transparenz, Nachvollziehbarkeit und ethische Kontrolle von Modellen sowie der Schutz generativer KI immer wichtiger…
News | Blockchain | IT-Security | Kommunikation | Strategien
Dynamische Datensperren – Wie KI und Blockchain Governance neu definieren
https://www.pexels.com/de-de/foto/abstrakt-technologie-forschung-digital-17485707/ Die klassische Welt der Datenhaltung kennt zentrale Datenbanken, Sperr- oder Negativlisten und manuelle Prozesse für Widerruf oder Löschung. Doch im Zeitalter von künstlicher Intelligenz und Blockchain- bzw. Distributed-Ledger-Technologien verändert sich das Fundament von Speicherung, Nutzung und Kontrolle personenbezogener Daten grundlegend. Statt rein zentral gesteuerter Sperrmechanismen entstehen Architekturen aus dezentraler, kryptografisch gestützter Zugriffskontrolle, ergänzt durch…
News | Business | Künstliche Intelligenz | Strategien | Ausgabe 5-6-2025
Solide Data Governance für KI-Projekte – Schlechte Daten verhageln auch die beste KI
Der Erfolg einer KI-Nutzung steht und fällt mit der Qualität ihrer Ergebnisse: Ist nur ein kleiner Teil der Antworten potenziell fehlerbehaftet, müssen Mitarbeitende viel Zeit in die Prüfung und Nachbearbeitung der Ergebnisse investieren – der Nutzen sinkt rapide. Eine Problematik, die mit Agentic AI nun noch eine weitere Dimension gewinnt. Schließlich generieren KI-Agenten nicht nur Informationen, sondern führen auf dieser Basis auch autonome Aktionen aus. Damit das Risiko von Fehlern sinkt und Vertrauen in die Technologie entstehen kann, braucht es mehr als »nur« eine hohe Datenqualität. Eine durchdachte Data Governance ist zum entscheidenden Erfolgsfaktor moderner KI-Szenarien geworden.
News | Infrastruktur | Strategien | Ausgabe 5-6-2025
Datenmanagement und Data Governance – Wert aus (unstrukturierten) Daten schöpfen
Vom schlummernden Potenzial zum konkreten Nutzen: So lassen sich Probleme bei der Verwertung unstrukturierter Daten lösen.
News | Trends 2025 | Trends Services | Künstliche Intelligenz
KI-Agenten: Es fehlt an Datenqualität, Governance und Qualifikation
Die aktuelle BARC-Studie »Preparing and Delivering Data for AI: Adoption Trends, Requirements, and Best Practices« zeigt: Unternehmen setzen zunehmend auf KI – fast ein Drittel nutzt bereits KI-Agenten produktiv [1]. Doch fehlende Strukturen in der Governance, unzureichender Fokus auf Datenqualität und mangelnde KI-Kompetenzen gefährden den langfristigen Erfolg. Die Befragten stammen aus aller Welt, mit…
News | Business Process Management | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Erste Schritte für ein Daten- und KI-Governance-Programm
Vertrauenswürdige KI-Ergebnisse benötigen eine Grundlage aus präzisen, transparenten und regelkonformen Daten, die im gesamten Unternehmen zuverlässig und sicher zur Verfügung stehen. Dies kann nur mit ganzheitlichen, skalierbaren und KI-gestützten Data-Governance-Lösungen erreicht werden, die es Unternehmen ermöglichen, Rollen, Verantwortlichkeiten und Prozesse für ein transparentes und sicheres Daten-Monitoring im gesamten Betrieb zu definieren. In einem Data-Governance-Framework können…
News | Business | Digitale Transformation | Künstliche Intelligenz | Strategien | Ausgabe 11-12-2024
Data Governance, Integrationsprozesse und Datenqualitätssicherung – Balance zwischen menschlicher Expertise und Automatisierung
KI-gestützte Automatisierung generiert einen Produktivitäts-Boost und es entstehen weniger Fehler, was folgerichtig zu besseren Ergebnissen und Entscheidungen führt. Muhi S. Majzoub, EVP & Chief Product Officer bei OpenText erklärt im Interview welche Vorteile und Nachteile bei der Integration von generativer KI in Unternehmensprozesse entstehen können.
News | Business | Geschäftsprozesse | Services
Datenintensive Geschäftsmodelle brauchen professionelle Data Governance
Viele moderne Unternehmen sind einem großen Effizienzdruck unterworfen und müssen ihre Prozesse stark anpassen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Dabei setzen sie verstärkt auf datenbasierte Geschäftsmodelle, immer häufiger auf KI-Technologien. Verstärkte Nutzung und Abhängigkeit von digitalen Daten erfordern eine besonders akkurate, konsistente und regelkonforme Datenverarbeitung und -verwaltung. Das ideale Mittel dazu ist Data Governance, der systematische…
News | Business | IT-Security
Datenmanagementstrategie: Risikominimierung dank Data Governance
Egal, ob es um die Digitalisierung von Prozessen geht oder das Arbeiten vom Homeoffice aus: Eine klare Regelung, wem für wie lange Zugriff auf welche Daten gewährt beziehungsweise verwehrt wird, wie für die Sicherheit und Qualität der Informationen gesorgt ist und wie die Daten verwaltet werden sollen, ist kein »Nice to have« mehr, sondern…
News | Business | Strategien | Ausgabe 3-4-2021
Qualität und Governance von Daten – Intelligente Data Governance
Datenschutz ist nicht nur ein Compliance-Problem, sondern ein wertvolles Gut.
News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Kommunikation | New Work | Services | Tipps
Digitale Souveränität am PC: Ein technischer Leitfaden für echte Kontrolle über Daten und Systeme
Digitale Souveränität beschreibt die Fähigkeit, die eigenen digitalen Ressourcen – Daten, Software, Kommunikationskanäle und Infrastruktur – unabhängig, transparent und selbstbestimmt zu betreiben. In einer IT‑Landschaft, die zunehmend von proprietären Plattformen, Cloud‑Abhängigkeiten und intransparenten Telemetrieströmen geprägt ist, wird dieser Anspruch zu einem zentralen Qualitätsmerkmal moderner IT‑Nutzung. Digitale Souveränität entsteht jedoch nicht durch ein einzelnes Produkt, sondern…
News | Trends 2026 | Business Process Management | Trends Security | Trends Infrastruktur | Geschäftsprozesse | Trends Geschäftsprozesse | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Strategien
Data Readiness: Fehlender Datenzugriff bremst datengestützte Initiativen aus
Zwei Drittel nennen Infrastruktur-Performanceprobleme als häufiges Hindernis. Die Hälfte nennen KI als Hauptgrund für neue Governance-Aktivitäten. Verzögerter Datenzugriff und geringe Datenqualität schmälern ROI. 90,4 Prozent der deutschen IT-Entscheider können nicht auf alle Daten zugreifen, die sie für ihre datengestützten Initiativen benötigen – mit direkten Folgen für datenbasierte Projekte, KI und Kapitalrendite. Obwohl deutsche Unternehmen…
News | Business | Business Process Management | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | IT-Security | Strategien | Tipps
Resilienz: Die unterschätzte Ressource im Datenschutzmanagement
Angesichts zunehmender geopolitischer Unsicherheiten, KI‑gestützter Cyberangriffe und wachsender regulatorischer Anforderungen wird Cyberresilienz zu einer zentralen Voraussetzung wirksamen Datenschutzmanagements. Der Beitrag zeigt, warum rein reaktive Sicherheitsmaßnahmen nicht ausreichen und wie ein mehrschichtiger, systematischer Resilienzansatz den Schutz, die Verfügbarkeit und die Wiederherstellbarkeit von Daten nachhaltig stärkt. Cyberresilienz wird dabei als integraler Bestandteil moderner IT‑ und Datenschutzarchitekturen verstanden,…
News | Trends 2026 | Business Process Management | Digitalisierung | Trends Security | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
KI beschleunigt die unkontrollierte Verbreitung von Zugangsdaten um ein Vielfaches
Im Jahr 2025 weisen Entwickler-Commits mit Claude Code* eine Leak-Rate von 3,2 Prozent bei Zugangsdaten auf, gegenüber einem Basiswert von 1,5 Prozent. Der menschliche Faktor bleibt entscheidend. GitGuardian, der Sicherheitsanbieter hinter der meistinstallierten Anwendung auf GitHub, veröffentlicht die fünfte Ausgabe seines Berichts »State of Secrets Sprawl« (Lagebericht zur Ausbreitung von Zugangsdaten) [1]. Der Lagebericht…
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Warum konsistente Daten der Schlüssel für maßgeschneiderte KI‑Anwendungen sind
Wie Datenplattformen zur Zentrale für moderne KI-Lösungen werden. Damit KI-Anwendungen überhaupt valide Ergebnisse liefern können, sind Qualität, Konsistenz und eine klare Strukturierung der zugrunde liegenden Daten entscheidend. Unvollständige, inkonsistente oder falsch formatierte Informationen führen zu unzuverlässigen Modellen, Verzerrungen oder fehlerhaften Entscheidungen. Außerdem sind strukturierte Daten leichter maschinell verarbeitbar und analysierbar – und erleichtern so…
News | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Strategien
Echtzeit als Erfolgsfaktor: Wie datengetriebene Unternehmen digitale Disruption meistern
Digitale Disruption entsteht heute nicht mehr durch einzelne Technologien, sondern durch die Fähigkeit, Daten in Echtzeit wirksam zu nutzen. Während viele deutsche Unternehmen noch mit verzögerten Informationen und isolierten Datensilos arbeiten, bauen digitale Vorreiter ihr gesamtes Geschäftsmodell auf kontinuierlichen Ereignisströmen auf. Fünf Prinzipien zeigen, warum Daten‑Streaming, klare Verantwortung und aktuelle Informationen zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor werden.…
Ausgabe 1-2-2026 | Security Spezial 1-2-2026 | News | IT-Security
Die Risiken steigen schneller als die Schutzmaßnahmen – Unternehmen überschätzen den Reifegrad ihres Datenschutzes
Viele deutsche Organisationen überschätzen ihren Datenschutz und sind sich der Komplexität moderner Angriffsvektoren sowie der Anforderungen an Compliance oft nicht ausreichend bewusst, was zu gefährlichen Diskrepanzen zwischen Selbstwahrnehmung und tatsächlicher Bedrohungslage führt. Ari Albertini empfiehlt dringend die Automatisierung von Sicherheits- und Compliance-Prozessen, ein aktives Risikomanagement sowie die kritische Prüfung der eingesetzten Software, um europäische Souveränität und nachhaltigen Schutz zu stärken.
Ausgabe 1-2-2026 | News | Business | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Strategien
Datensouveränität – Kann Europa die Kontrolle über seine Daten wiedererlangen?
Die Kontrolle über europäische Daten ist trotz Speicherung innerhalb der EU nicht garantiert, da ausländische Behörden wie die USA durch Gesetze wie den CLOUD Act Zugriff erhalten können. Für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen entsteht dadurch ein erhebliches Risiko, das mit klassischen Maßnahmen wie Datenresidenz allein nicht behoben werden kann. Intelligente, anbieterunabhängige Datenmanagement-Plattformen bieten einen Ausweg, indem sie Transparenz, Kontrolle und Durchsetzung von Richtlinien über verschiedene Infrastrukturen hinweg ermöglichen und so die digitale Souveränität stärken.
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Zu der Arbeit an einem modernen PC-Arbeitsplatz gehört heute der Umgang mit mehreren persönlichen Benutzerkonten genauso selbstverständlich dazu wie Maus und Tastatur. In Unternehmen stehen CISOs und IT-Mitarbeiter deshalb vor der Aufgabe, immer mehr Benutzeridentitäten verwalten und umfassend absichern zu müssen. Doch damit nicht genug: Sie sind auch dafür verantwortlich, Ordnung in rasant wachsende Datenmengen…