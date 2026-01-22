Vertrauen in KI wächst schneller als Einsatzbereitschaft – Defizite bei Datenintegrität bleiben bestehen

Es gibt Lücken in Bezug auf operative Reife, Datenvertrauen und Fähigkeiten auf, wenn Unternehmen versuchen, KI unternehmensweit zu skalieren.
Es existiert eine wachsende Diskrepanz bei der Einschätzung der Unternehmen hinsichtlich ihrer KI-Bereitschaft. Die Führungskräfte sind überwiegend davon überzeugt, dass sie für KI bereit sind, doch ihre Antworten deuten auf grundlegende Lücken hin, die den Erfolg von KI erheblich beeinträchtigen könnten. Die in Zusammenarbeit mit dem Center for Applied AI and Business Analytics am LeBow College of Business der Drexel University durchgeführte Studie basiert auf einer Umfrage unter mehr als 500 leitenden Daten- und Analyseexperten großer Unternehmen in den USA und EMEA [1]. Die Studie zeigt eine wachsende Diskrepanz zwischen der Einschätzung der Unternehmen hinsichtlich ihrer KI-Bereitschaft.
»Die Studie zeigt, dass Vertrauen in KI nicht automatisch zu einem ROI führt. Unternehmen handeln schnell, aber viele tun dies ohne die vertrauenswürdigen, kontrollierten Datenfundamente, die für einen verantwortungsvollen Einsatz von KI erforderlich sind. Diese Diskrepanz bezeichnen wir als »Agentic AI Data Integrity Gap« und sie birgt erhebliche Risiken«, so Dave Shuman, Chief Data Officer bei Precisely. »Da KI-Systeme immer autonomer werden, ist Datenintegrität nicht mehr nur ein nettes Extra, sondern eine geschäftliche Notwendigkeit. Unternehmen, die jetzt in integrierte, verbesserte, kontrollierte und kontextualisierte Agentic-Ready-Daten investieren, sind am besten positioniert, um ihre KI-Ambitionen in messbare Geschäftsergebnisse umzusetzen.«
Diskrepanz zwischen der Wahrnehmung von Agentic-Ready-Daten und der Realität
KI hat weiterhin höchste Priorität: 52 % der Befragten gaben an, dass KI den größten Einfluss auf ihre Datenprogramme hat, und 85 % der Befragten berichteten, dass ihr Unternehmen Agentic AI einsetzt. Agentic-Ready-Daten sind für den Return on Investment (ROI) unerlässlich. Die Ende 2025 durchgeführte Studie identifiziert jedoch wichtige Problembereiche in Bezug auf Infrastruktur, Kompetenzen und Datenbereitschaft, da Unternehmen den Übergang von KI-Pilotprojekten zur vollständigen Implementierung anstreben.
Zu den wichtigsten Ergebnissen gehören:
- Eine Reihe von Führungskräften gibt zuversichtlich an, über die erforderliche Infrastruktur (87 %), die erforderlichen Fähigkeiten (86 %) und die erforderliche Datenbereitschaft (88 %) für KI zu verfügen, aber viele geben auch zu, dass die Infrastruktur (42 %), die Fähigkeiten (41 %) und die Datenbereitschaft (43 %) ihre größten Hindernisse sind.
- Die meisten Unternehmen geben an, dass sie KI gut mit ihren Geschäftszielen verbinden, doch nur 31 % verfügen über tatsächliche Kennzahlen, die an wichtige Leistungsindikatoren (KPIs) gekoppelt sind.
- 43 % der Führungskräfte nennen die Datenbereitschaft als das größte Hindernis für die Ausrichtung der KI auf die Geschäftsziele, und mehr als die Hälfte nennt die Datenqualität als die häufigste Priorität für die Datenintegrität.
Data Governance ist ein entscheidender Differenzierungsfaktor
In den letzten 18 bis 24 Monaten hat der Markt einen Wendepunkt erreicht, da sich KI zu handlungsorientierten, agentenbasierten Systemen entwickelt hat. Die Studie zeigt eine deutliche Kluft zwischen Unternehmen mit einer klar definierten Datenstrategie und solchen ohne eine solche Strategie. Führungskräfte, die Wert auf genaue, konsistente und kontextbezogene Daten legen und sich dabei auf eine starke Daten-Governance stützen, geben an, weitaus mehr Vertrauen in ihre Fähigkeit zu haben, KI-Initiativen umzusetzen und zu skalieren.
- 71 % der Unternehmen mit einer Datenstrategie und einem Data-Governance-Programm geben an, großes Vertrauen in ihre Daten zu haben, gegenüber 50 % ohne solche Strategien.
- 63 % haben eine Form der KI-Governance etabliert, aber diejenigen, die KI-Governance in bestehende Daten-Governance-Programme integriert haben, verzeichnen noch größere Erfolge.
- 96 % geben an, dass ihre Unternehmen in Standortdaten und Datenanreicherung durch Dritte investieren, um ihren Daten für KI-Initiativen Kontext hinzuzufügen.
- 32 % der Führungskräfte, die bereits über eine Datenstrategie und -governance verfügen, erwarten einen positiven ROI aus KI in nur 6 bis 11 Monaten.
Fachkräftemangel hält an
Neben den Herausforderungen hinsichtlich der Datenverfügbarkeit nennt mehr als die Hälfte der Unternehmen (51 %) auch Fachkenntnisse als eine der wichtigsten Voraussetzungen für KI-Initiativen, während sich nur 38 % in Bezug auf die Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter und KI-Schulungen sehr gut vorbereitet fühlen. Zu den wichtigsten Bereichen, in denen KI-Kenntnisse fehlen, gehören:
- Fähigkeit zum Einsatz von KI in großem Maßstab (30 %)
- Fachwissen in den Bereichen verantwortungsvolle KI und Compliance (29 %)
- Übersetzung von Geschäftsanforderungen in KI-Lösungen (28 %)
- Entwicklung von KI-Modellen und grundlegende KI-Kenntnisse (27 %)
»Bei der Qualifikationslücke geht es nicht um einen Mangel an Talenten in einem bestimmten Bereich, sondern um den Bedarf an Fachkräften, die gleichzeitig in den Bereichen Daten, Geschäftsstrategie und KI-Governance tätig sein können«, sagte Murugan Anandarajan, PhD, Professor und akademischer Direktor am Drexel LeBow Center for Applied AI and Business Analytics. »Diese Tatsache hat erhebliche Auswirkungen darauf, wie Unternehmen und Hochschulen diejenigen auf das Zeitalter der agentenbasierten KI vorbereiten, die in den Arbeitsmarkt eintreten.«
Der Wandel hin zu Agentic AI erhöht die Anforderungen an die Datenintegrität
Agentic AI verändert die Art und Weise, wie Arbeit erledigt wird, indem sie Systeme ermöglicht, die nicht nur Erkenntnisse und Inhalte generieren, sondern auch Maßnahmen ergreifen, Signale interpretieren, Entscheidungen treffen und Arbeitsabläufe im gesamten Unternehmen ausführen. Die Studie unterstreicht, wie unvorbereitet viele auf der Ebene der Datengrundlage sind. Diese mangelnde Vorbereitung hat zu einer Lücke in der Datenintegrität der Agentic AI geführt, also zu einer Diskrepanz zwischen dem aktuellen Stand der Unternehmensdaten und den Anforderungen, die für einen sicheren und effektiven Einsatz der Agentic AI in großem Maßstab erforderlich sind.
Unternehmen, die diese Lücke erfolgreich schließen, konzentrieren sich auf Agentic-Ready-Data-Strategien, die auf einheitlichen, leicht auffindbaren Daten, vertrauenswürdigen Datenanreicherungen durch Dritte, kontinuierlichen Aktualisierungen sowie einer starken Governance, Transparenz und Automatisierung basieren und so Vertrauen, Kontrolle und Effizienz in großem Maßstab fördern.
[1] Precisely, ein Anbieter im Bereich Datenintegrität, hat die Ergebnisse seiner vierten jährlichen Studie State of Data Integrity and AI Readiness veröffentlicht. Die in Zusammenarbeit mit dem Center for Applied AI and Business Analytics am LeBow College of Business der Drexel University durchgeführte Studie basiert auf einer Umfrage unter mehr als 500 leitenden Daten- und Analyseexperten großer Unternehmen in den USA und EMEA.
https://www.precisely.com/resource-center/analystreports/2026-state-of-data-integrity-and-ai-readiness
Um einen umfassenden Einblick in die Ergebnisse der Studie »2026 State of Data Integrity and AI Readiness« zu erhalten, nehmen Sie am 25. Februar 2026 am Webinar »The 2026 State of Data Integrity and AI Readiness« mit Experten von Precisely sowie dem Center for Applied AI and Business Analytics der Drexel LeBow University teil. Oder lesen Sie die vollständige Studie hier: 2026 State of Data Integrity and AI Readiness.
216 Artikel zu „Datenintegrität „
News | Business | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz
Die kritische Rolle der Datenintegrität bei Nutzung generativer KI
Die Anwendung von KI in Unternehmen wird immer populärer. Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass Führungskräfte von Unternehmen mehr denn je die Daten, die in ihrem Unternehmen fließen, bewerten müssen, da sich dies direkt auf den Erfolg von KI-Tools auswirkt. Dabei ist es wichtig, die entscheidende Rolle der Datenintegrität – und damit auch der Datenanreicherung…
News | IT-Security | Ausgabe 5-6-2021 | Security Spezial 5-6-2021
Datensicherheit – Open Source ist die Voraussetzung für Datenintegrität und digitale Sicherheit
Der mangelhafte Schutz gegen Ausspähung, Analyse, Verarbeitung und Weitergabe von Daten macht die löchrige Sicherheit von Applikationen zu einem brisanten Thema. Die Antwort darauf ist Open Source.
News | Business Process Management | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Online-Artikel | Strategien
Datenintegrität: Gute Daten, schlechte Daten
So kann Automatisierung dabei helfen, die Integrität von Daten im Zeitalter von Big Data zu gewährleisten. Der Begriff Big Data ist nun schon einige Jahre alt. Er wurde Mitte der 2000er Jahre erfunden, um Datensätze zu beschreiben, die zu groß waren, um sie mit herkömmlichen Business-Intelligence-Tools verwalten und verarbeiten zu können. Seitdem ist die Menge…
News | Trends Security | IT-Security | Trends 2018
Cybersicherheit 2018 – Unternehmen müssen Datenintegrität besser verstehen
Das neue Jahr begann durch das Bekanntwerden der Sicherheitslücken »Meltdown« und »Spectre« mit einem weiteren Tiefschlag für die Cybersicherheit. Auch aufgrund der zunehmenden Vernetzung müssen nach Meinung von Palo Alto Networks in 2018 weitere Cyberangriffe eingeplant werden. Alle Unternehmen sollten daher ein hohes Maß an »Cyberhygiene« realisieren, indem sie regelmäßig ihre Daten sichern, ihre Systeme…
News | Trends Security | IT-Security | Trends 2017 | Services
2017: Das Jahr der Angriffe auf die Datenintegrität
Angriffe auf die Integrität von Unternehmensdaten nehmen zu. Längst geht es Cyberkriminellen nicht mehr nur um Datendiebstahl. Vielmehr gilt es künftig, eine Manipulation der Informationen zu verhindern: Die Datenintegrität spielt im Jahr 2017 eine entscheidende Rolle in der IT-Sicherheit von Organisationen. 2013: Eine Hacker-Gruppe hatte sich in den Twitter-Account von Associated Press eingeloggt und die…
News | Trends Security | Trends Services | IT-Security | Services
Cybersicherheit ist zentral, doch IT-Dienstleister setzen sie zu selten an die erste Stelle
Die Global Technology Industry Association (GTIA) hat die »Channel Trends in Cybersecurity 2025«-Studie für Deutschland, Österreich und die Schweiz veröffentlicht. Die Studie ist Teil einer weltweiten Umfrage bei IT-Dienstleistern (ITSPs) in sechs Regionen[1]. Sie zeigt, wie Channel-Partner die Chancen der Cybersicherheit nutzen und sich in diesem wachsenden Markt als führend positionieren können. Mit der Untersuchung…
News | Trends 2026 | Trends Security | IT-Security
Grauer Schwan: Acht plausible Szenarien mit potenziell hohem Cyberrisiko
Durch die immer stärkere Vernetzung digitaler Systeme und ihrer zunehmenden Abhängigkeit von unsichtbaren technischen Grundlagen entstehen neue Kategorien von Cyberrisiken jenseits klassischer Malware. Unterschiedliche Arten von Ransomware und Störungen könnten zu einem Verlust der universellen Zeitreferenz, einem extremen Solarereignis oder auch zu cybergestützten Umweltschäden führen. In einer aktuellen, zukunftsgerichteten Analyse hat Kaspersky sogenannte »Grey-Swan«-Szenarien untersucht:…
News | Trends 2026 | Trends Security | IT-Security | Kommentar
Ausblick 2026: Agentic AI und KI-basierte Angriffe prägen Cyberresilienz-Strategien
Mit Blick auf das Jahr 2026 werden Innovationen wie Agentic AI und immer mehr KI-basierte Angriffe Cyberresilienz, Governance und Identitätssicherheit in den Mittelpunkt von Sicherheitsstrategien rücken. Wie können Unternehmen das Spannungsfeld zwischen Innovationsdruck, neuen Bedrohungen und Widerstandsfähigkeit meistern? Wiederherstellung und Resilienz: So lässt sich die Herausforderung durch KI-gesteuerte Angriffe bewältigen Künstliche Intelligenz (KI) beschleunigt…
News | Digitale Transformation | Infrastruktur | Kommentar | Rechenzentrum | Services
Bremsklotz bei der digitalen Transformation: 41 Prozent der Unternehmen werden ihre Legacy-Systeme nicht los
Viele Unternehmen stecken in einem Teufelskreis fest: Eigentlich müssten sie ihre Legacy-Systeme ablösen, um Digitalisierung und Automatisierung voranzutreiben, doch das tägliche »Fire-Fighting«, das vor allem diese Systeme notwendig machen, verhindert genau das. In einem Drittel der Unternehmen fehlen somit schlicht die Freiräume und Ressourcen für eine Modernisierung, wie eine Studie von Pegasystems zeigt. Insgesamt beklagen…
News | Trends 2026 | Digitalisierung | Trends Infrastruktur | Trends Cloud Computing | Strategien
Fünf IT-Schlüsseltrends für digitale Souveränität im Jahr 2026
Speicherknappheit, souveräne Clouds, Halbleiterstrategie und Transparenzpflichten verändern Beschaffung und Betrieb. Der Verein zur Förderung von IT aus Europa (ITE) erwartet für 2026 ein Jahr entscheidender Weichenstellungen: Globale Engpässe bei Speicher, neue regulatorische Vorgaben der EU sowie der Ausbau souveräner Cloud- und Dateninfrastrukturen verändern, wie Unternehmen ihre IT planen, einkaufen und betreiben. Der Verein identifiziert dabei…
News | Trends 2026 | Business | Trends 2025 | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Strategien | Whitepaper
Psychologische Sicherheit für KI-Initiativen macht KI-Projekte erfolgreich(er)
83 Prozent der Führungskräfte sehen messbare Effekte psychologischer Sicherheit für KI-Initiativen. Psychologische Sicherheit ist ein entscheidender Erfolgsfaktor für KI-Initiativen, da sie Innovation fördert und Ängste vor Fehlern abbaut. Trotz technischer Fortschritte und Investitionen hemmt fehlende psychologische Sicherheit die Umsetzung von KI-Projekten, da Mitarbeitende aus Angst vor negativen Konsequenzen zögern, Verantwortung zu übernehmen oder neue Ideen…
News | Cloud Computing | Infrastruktur | Strategien | Ausgabe 11-12-2025
On-premises schlägt zurück – Warum Unternehmen der Cloud den Rücken kehren
Hat die Public Cloud ausgedient? Das wohl eher nicht. Dennoch setzen Unternehmen aktuell wieder öfter auf lokale Rechenzentren oder einen hybriden Ansatz für ihre Daten und Workloads. Die Gründe dafür sind politischer, wirtschaftlicher und technischer Natur.
News | Trends 2026 | Trends Security | IT-Security
2026 steht im Zeichen des Identity-Hackings
Eine Entspannung der Sicherheitslage im Cyberspace ist auch für 2026 nicht zu erwarten. Ganz im Gegenteil: Es deutet alles darauf hin, dass sich die Bedrohungen zuspitzen werden. Ontinue, der Experte für Managed Extended Detection and Response (MXDR), erklärt die sechs wichtigsten Cybersecurity-Trends für das kommende Jahr. Identitäten avancieren zum Haupteinfallstor für Hacker: Im kommenden…
News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | IT-Security | Services | Strategien
Cybersicherheit und digitale Souveränität: Kann Europa die Kontrolle zurückgewinnen?
In europäischen Organisationen wächst das Bewusstsein für die Bedeutung digitaler Souveränität rasant. Die Wahl einer souveränen Lösung bedeutet im Cybersicherheitsumfeld eine höhere Widerstandsfähigkeit gegen Cyberangriffe sowie eine gesicherte Datenintegrität, Vertrauen und Entscheidungsautonomie. Laut dem Barometer Digitale Souveränität 2025 von Ey betrachten bereits heute vier von fünf Unternehmen Souveränität als zentrales Kriterium, das künftig noch…
News | Business | Künstliche Intelligenz | Strategien | Ausgabe 11-12-2025
Von RPA zur nächsten Evolutionsstufe der Prozessautomatisierung – Agentic Orchestration
Agentic Orchestration bezeichnet die koordinierte Steuerung autonomer Einheiten innerhalb eines Unternehmens, um Prozesse effizienter und flexibler zu gestalten. Unternehmen, die Agentic Orchestration ernsthaft implementieren, werden nicht länger punktuelle Effizienzgewinne erzielen, sie transformieren Prozesse nachhaltig auf ein vollkommen neues Level und schaffen neue operative Fähigkeiten. Die Einführung von Agentic Orchestration führt zu einer deutlich höheren Reaktionsfähigkeit, da Produktionsabläufe automatisiert und in Echtzeit angepasst werden.
News | Lösungen | Services | Ausgabe 11-12-2025
Wie eine Münchener Softwarefirma doch noch »förderwürdig« wurde – Abgelehnt! Umgedacht. Bewilligt!
Betritt eine Firma technisches Neuland oder geht mit einer IT-Entwicklung ins unternehmerische Risiko, kann sie sich einen beträchtlichen Teil ihrer Investitionen zurückholen. Seit der Staat im Sommer 2025 den »Investitionsbooster« gezündet hat, sind die Chancen noch einmal gestiegen – auch für IT- und KI-Innovationen. Projektverantwortliche wissen nur oft nichts von den lohnenden Fördersummen oder denken, sie hätten keinen Anspruch darauf. Andere fürchten den Aufwand.
News | Trends 2026 | Business | Business Process Management | Effizienz | Trends Services | Infrastruktur
Fünf Archivierungstrends, die Systemlandschaften 2026 prägen werden
Das Jahr 2026 wird in vielen Unternehmen eine Neuordnung der Datenlandschaft mit sich bringen. Während bei den einen der Wechsel auf SAP S/4HANA entscheidende Veränderungen nach sich ziehen wird, wächst auch bei den anderen Unternehmen der Druck, die Datenhaltung und Archivierung strategisch neu auszurichten. Treiber sind dabei nicht nur technische Migrationsprojekte, sondern auch…
News | Business Process Management | Geschäftsprozesse | IT-Security | Lösungen | Services | Tipps
Durch Automatisierung wird Sicherheit zum Wettbewerbsvorteil
Warum Automatisierung der Schlüssel zur digitalen Zukunft ist. Mit dem Inkrafttreten der EU-Richtlinie NIS2, des Cyber Resilience Act und nationaler Vorgaben wie dem Digitalgesetz (DigiG) wächst der Druck auf Unternehmen spürbar. Sie müssen nachweisen, dass ihre Datenflüsse sicher, nachvollziehbar und regelkonform sind – andernfalls drohen Bußgelder, Reputationsschäden und der Verlust geschäftskritischer Partner. Vor diesem Hintergrund…
News | Trends 2026 | Business | Business Process Management | Digitalisierung | Trends Infrastruktur | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Services
Dateninfrastruktur 2026: sieben Prognosen für Leistung, Compliance und Innovation
2026 wird das Jahr, in dem Leistung, Compliance und Innovation zusammenkommen. Für IT-Führungskräfte und Architekten signalisiert dies einen Paradigmenwechsel: Weg von der reinen Beschleunigung von Systemen, hin zu nachweislich kontrollierbaren Architekturen, in denen Transparenz und Steuerbarkeit die neuen Leistungskennzahlen sind. Mit Blick auf die Infrastrukturlandschaft der Daten sieht Scality in 2026 folgende Trends: Die…
News | Favoriten der Redaktion | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Informatik und Philosophie: Sechs Kriterien für die Vertrauenswürdigkeit von KI
Sprachmodelle, die auf künstlicher Intelligenz (KI) basieren, antworten auf jede Frage – aber nicht immer mit der richtigen Antwort. Hilfreich wäre es daher für Nutzerinnen und Nutzer zu wissen, wie vertrauenswürdig ein KI-System ist. Ein Team der Ruhr-Universität Bochum und der TU Dortmund schlägt sechs Dimensionen vor, mit denen sich die Vertrauenswürdigkeit eines Systems beschreiben…