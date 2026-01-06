Bremsklotz bei der digitalen Transformation: 41 Prozent der Unternehmen werden ihre Legacy-Systeme nicht los

Viele Unternehmen stecken in einem Teufelskreis fest: Eigentlich müssten sie ihre Legacy-Systeme ablösen, um Digitalisierung und Automatisierung voranzutreiben, doch das tägliche »Fire-Fighting«, das vor allem diese Systeme notwendig machen, verhindert genau das. In einem Drittel der Unternehmen fehlen somit schlicht die Freiräume und Ressourcen für eine Modernisierung, wie eine Studie von Pegasystems zeigt. Insgesamt beklagen 41 Prozent der Befragten, dass sie ihre Legacy-Systeme nicht loswerden, obwohl diese die digitale Transformation ausbremsen.

Hinzu kommt, dass selbst bei ausreichend Zeit oft die Sorge besteht, eine Abhängigkeit zu übersehen oder eine Funktion vielleicht später doch noch zu brauchen. Also lässt man die Legacy-Systeme lieber weiterlaufen. Angesichts veralteter Technologien und mehreren Millionen Code-Zeilen, die mühsam analysiert werden mussten, war diese Sorge bislang durchaus verständlich. Inzwischen gibt es jedoch kaum noch einen Grund für Untätigkeit, denn mit generativer KI steht ein neues Werkzeug bereit, das neben Quellcode auch Bedienoberflächen und Dokumentationen auswerten und daraus Abläufe, Datenflüsse und Business-Logiken ableiten kann. Anschließend erstellt GenAI daraus moderne Anwendungsdesigns und macht Optimierungsvorschläge, bevor eine Low-Code-Plattform mit den Designs und aus vordefinierten Software-Bausteinen eine sichere, gut funktionierende Applikation erzeugt.

Wichtig ist aus meiner Sicht, nicht der KI die Code-Erstellung zu überlassen. Damit würden Unternehmen neue technische Schulden aufbauen, denn KI-generierter Code erfordert umfangreiche Qualitätskontrollen und lässt sich nur schwer pflegen oder erweitern, wenn neue Funktionen benötigt werden. Meine Empfehlung ist daher der Einsatz von Low-Code-Plattformen mit KI-Funktionen für die Analyse und das Design. Sie sind für die Anwendungserstellung im Enterprise-Umfeld viel besser geeignet – vor allem, wenn sie auch Case-Management und Regelwerke mitbringen, um eine umfassende Automatisierung von Geschäftsabläufen zu ermöglichen.

Gerade für Banken und Versicherungen, die noch in Programmiersprachen aus der Anfangszeit der Computerentwicklung geschriebene Mainframe-Anwendungen im Einsatz haben, sind GenAI und Low-Code die perfekte Kombination für die Legacy-Ablösung – ganz ohne die Risiken einer herkömmlichen Neuentwicklung eingehen zu müssen. Allerdings braucht es dafür auch Mut: den Mut, alte Zöpfe wirklich abzuschneiden und angestaubte Anwendungslandschaften vollständig neu aufzusetzen. Ein internationaler Industrie- und Mobilitätsfinanzierer beispielsweise hat kürzlich in nur 14 Wochen eine komplette Kreditanwendung vom Mainframe auf eine KI-basierte Low-Code-Plattform gebracht und konnte die alten Systeme abschalten.

Wer hingegen einzelne Funktionen oder Anwendungen von der Modernisierung ausnimmt, hält Legacy-Systeme künstlich weiter am Leben – und rutscht womöglich wegen der geringeren Nutzung in äußerst unattraktive Lizenzkostenbereiche.

Michael Baldauf, Financial Services Senior Director bei Pegasystems

Technische Schulden gefährden die Einführung von KI

Veraltete Legacy-Technologien sind für Unternehmen eine teure Hürde. Sie kosten Zeit, Geld, Innovationsfähigkeit und am Ende womöglich auch Kunden. Auf der PegaWorld in Las Vegas stellte Pegasystems eine gemeinsam mit dem Forschungsunternehmen Savanta durchgeführte Studie vor [1]. Aus ihr geht hervor, dass technische Schulden und eine nach wie vor starke Abhängigkeit von veralteten Legacy-Systemen und -Anwendungen Unternehmen bei der Einführung künstlicher Intelligenz behindern. Für die Studie wurden mehr als 500 IT-Entscheidungsträger in Unternehmen weltweit zu den Herausforderungen durch technische Schulden und den Fortschritten bei der Modernisierung veralteter Technologien befragt. Laut der Studie sind mehr als zwei Drittel der Befragten (68 %) der Meinung, dass veraltete Systeme und Anwendungen ihr Unternehmen daran hindern, moderne Technologien vollumfänglich zu nutzen. Eine überwältigende Mehrheit (88 %) ist zudem besorgt darüber, dass sich die technischen Schulden negativ auf ihre Fähigkeit auswirken, mit agileren, innovativeren Wettbewerbern Schritt zu halten. Jeder Dritte (29 %) gab bei dieser Frage sogar an, »klare« oder »erhebliche« Bedenken zu haben. Mehr als die Hälfte (57 %) räumt ein, dass ihre Abhängigkeit von Legacy-Systemen »wahrscheinlich” oder »sehr wahrscheinlich« dazu führt, dass Kunden aufgrund der daraus resultierenden schlechten Erfahrungen abwandern. Zu den weiteren Ergebnissen der Studie zählen unter anderem: Abhängigkeit von Legacy-Systemen:

Fast die Hälfte (48 %) der Befragten erklärt, dass die Legacy-Systeme nach wie vor geschäftskritisch sind und sie deshalb nicht darauf verzichten können – obwohl sie dies gerne würden. Fast die Hälfte (47 %) gibt an, dass ihre älteste Legacy-Anwendung zwischen 11 und 20 Jahre alt ist, während jeder Sechste (16 %) noch Anwendungen betreibt, die zwischen 21 und 30 Jahre alt sind.

Fast die Hälfte (48 %) der Befragten erklärt, dass die Legacy-Systeme nach wie vor geschäftskritisch sind und sie deshalb nicht darauf verzichten können – obwohl sie dies gerne würden. Fast die Hälfte (47 %) gibt an, dass ihre älteste Legacy-Anwendung zwischen 11 und 20 Jahre alt ist, während jeder Sechste (16 %) noch Anwendungen betreibt, die zwischen 21 und 30 Jahre alt sind. Ineffizienz von Legacy-Systemen:

Zwei Drittel (68 %) der Befragten geben an, dass Legacy-Systeme ihr Unternehmen daran hindern, so effektiv wie möglich zu arbeiten. Als Hauptgründe nennen sie den Zeitaufwand für die Wartung (44 %), die Wartungskosten sowie die Isolierung durch nicht miteinander verbundene Systeme (jeweils 37 %). Lediglich 7 % sind der Meinung, dass Legacy-Anwendungen keinerlei Probleme für ihr Unternehmen verursachen.

Zwei Drittel (68 %) der Befragten geben an, dass Legacy-Systeme ihr Unternehmen daran hindern, so effektiv wie möglich zu arbeiten. Als Hauptgründe nennen sie den Zeitaufwand für die Wartung (44 %), die Wartungskosten sowie die Isolierung durch nicht miteinander verbundene Systeme (jeweils 37 %). Lediglich 7 % sind der Meinung, dass Legacy-Anwendungen keinerlei Probleme für ihr Unternehmen verursachen. Konsequenzen für die Kundenzentrierung:

Drei Viertel (74 %) der Befragten stimmen zu, dass ihr Unternehmen Investitionen zur Steigerung der Rentabilität Vorrang vor Maßnahmen zur Verbesserung des Kundenerlebnisses einräumt, beispielsweise Technologien zur Modernisierung veralteter Anwendungen. Dies deckt sich mit einer von Pega Anfang dieses Jahres durchgeführten Verbraucherumfrage [2]. Dabei waren 69 % der Befragten der Meinung, dass Unternehmen bei ihren IT-Investitionen den Gewinn über ein positives Kundenerlebnis stellen. Dies könnte auch erklären, warum jeder Dritte (32 %) angibt, dass die durchschnittliche Bearbeitungszeit für Kundenanfragen in den letzten 12 Monaten um 26 bis 50 % gestiegen ist – eine direkte Folge davon, dass die Mitarbeiter veraltete Legacy-Anwendungen nutzen. »Unsere aktuelle Studie zeigt, wie leicht Unternehmen durch veraltete, schwer zu bedienende und ressourcenintensive Systeme ausgebremst werden können – und damit eine Kultur der Verschwendung in der Organisation zementieren«, erklärt Don Schuerman, Chief Technology Officer bei Pegasystems. »Die direkten Kosten für Unternehmen sind zwar erheblich, doch die wahren Kosten der technischen Schulden betreffen das Erlebnis, das Kunden heute erwarten und verdienen. Es ist für Unternehmen an der Zeit, ihre Denkweise zu ändern, die Leistungsfähigkeit generativer KI durch Innovationen wie Pega Blueprint zu nutzen, eine schnelle und effiziente Transformation ihrer Altsysteme voranzutreiben und sich aus dem Teufelskreis der technischen Altlasten zu befreien – bevor sie ihre Kunden endgültig verlieren.« [1] https://www.pega.com/de/about/news/press-releases/technical-debt-stifling-path-ai-adoption-global-enterprises-says-research [2] https://www.pega.com/de/about/news/press-releases/technical-debt-stifling-path-ai-adoption-global-enterprises-says-research

799 Artikel zu „Legacy“

News | Business | Lösungen | Tipps So profitieren Legacy-Systeme vom digitalen Frühjahrsputz Langsam steigen die Temperaturen, die ersten Blumen blühen und die Vögel kehren zurück – der Frühling ist da. Es ist auch der perfekte Zeitpunkt für Unternehmen, um ihre IT-Infrastruktur einem gründlichen Frühjahrsputz zu unterziehen und die schwerfällige Legacy-Software zu entstauben. Welche Maßnahmen führen zu einem nachhaltigen Erfolg. Legacy-Software ist ein immer präsentes Thema in… Weiterlesen →

News | Infrastruktur | Rechenzentrum Raus aus den Legacy-Systemen Seit Jahren schon wollen Banken ihre kritischen Kernsysteme ablösen, da die oft auf Mainframe-Architekturen basierenden Anwendungen unflexibel sind und sich nur schlecht anpassen lassen. Dadurch bremsen sie die digitale Transformation der Unternehmen aus und behindern beispielsweise die Automatisierung von internen Abläufen oder die Einführung moderner Produkte und Services. Dazu kommt, dass heute oftmals kaum noch… Weiterlesen →