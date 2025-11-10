Mikrosegmentierung setzt sich durch 

Weltweit finden täglich mehr als 600 Millionen Cyberangriffe statt, wobei Angreifer alles von identitätsbasierten Taktiken und Schwachstellen in der Lieferkette bis hin zu Zero-Day-Schwachstellen und darüber hinaus als erste Angriffsvektoren nutzen. Der gefährlichste Teil einer Sicherheitsverletzung ist jedoch nicht der Einbruch selbst, sondern das, was Angreifer tun, sobald sie sich Zugang verschafft haben. Angesichts der zunehmenden Ausbreitung von Netzwerken, immer raffinierteren Angriffen und der wachsenden Dringlichkeit von Zero Trust ist es leicht nachvollziehbar, warum Sicherheitsteams sich zunehmend auf die Verhinderung lateraler Bewegungen konzentrieren – und warum Gartner in Hype Cycle for Workload and Network Security 2025 die Mikrosegmentierung auf der »Slope of Enlightenment« platziert [1].
Kay Ernst, Manager DACH bei Zero Networks, analysiert den Gartner Hype Cycle 2025 und dessen Erkenntnisse zu Mikrosegmentierung:
Nach Überwindung der »Trough of Disillusionment« (Tal der Enttäuschung), in der das Interesse nachlässt und nur die effektivsten Lösungen überleben, hat sich die Mikrosegmentierung laut Gartner bewährt und eine frühe Mainstream-Reife erreicht. Dieser Bericht erscheint zusammen mit anderen Anzeichen für eine breitere Marktverschiebung im Bereich der Mikrosegmentierung. Die neuesten Leitlinien der CISA bestätigen, dass Mikrosegmentierung eine Grundlage für Zero Trust ist [2]. Eine neue Studie von Enterprise Management Associates (EMA) zeigt, dass 96 Prozent der IT- und Sicherheitsverantwortlichen Mikrosegmentierung für die Cyberabwehr als sehr oder äußerst wichtig erachten.
Exactitude Consultancy schätzt nun, dass der weltweite Markt für Mikrosegmentierung bis 2034 einen Wert von 41 Milliarden US-Dollar erreichen wird – eine Verfünffachung –, da ausgefeilte Cyberangriffe und komplexe hybride Netzwerke die Nachfrage ankurbeln und zu einer »steigenden Popularität der Mikrosegmentierung als zentrale Cybersicherheitsstrategie« führen [3]. Zusammengenommen deuten diese Signale auf eine klare Botschaft hin: Die Mikrosegmentierung hat einen Wendepunkt erreicht; sie ist nun grundlegend und nicht mehr optional.
Mikrosegmentierung: Zunehmende Verbreitung, hoher Wert
Der Hype Cycle von Gartner sieht die Mikrosegmentierung nur zwei Jahre vor der allgemeinen Verbreitung, mit hohen Vorteilen für die Implementierung. Mit anderen Worten: Die Implementierung der Mikrosegmentierung ist mit einem geringen Risiko verbunden (da Early Adopters bereits den Wert erkannt haben) und bietet einen hohen Gewinn.
Der Hype Cycle soll Sicherheitsverantwortlichen dabei helfen, Marktgerüchte von tatsächlichen Vorteilen zu unterscheiden. Die Einstufung der Mikrosegmentierung im Hype Cycle macht deutlich, dass es sich um eine wertvolle und zuverlässige Investition handelt. In einem technischen Validierungsbericht stellte ESG beispielsweise fest, dass die automatisierte Mikrosegmentierung von Zero Networks einem durchschnittlichen Unternehmen 87 Prozent der Gesamtbetriebskosten im Vergleich zur herkömmlichen Segmentierung einspart. Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass die Mikrosegmentierung bald zum Standard werden wird – derzeit schätzt Gartner die Marktdurchdringung der Mikrosegmentierung jedoch auf 5 bis 20 Prozent, was mit den Ergebnissen der ViB Tech-Umfrage übereinstimmt, wonach derzeit nur 5 Prozent der Unternehmen ihre Netzwerke mikrosegmentieren [4]. Diese relativ geringe Akzeptanz spiegelt die Unzulänglichkeiten älterer Lösungen wider – nicht die Fähigkeiten moderner Mikrosegmentierungslösungen.
Hindernisse bei der Implementierung von Mikrosegmentierung
Sicherheitsverantwortliche sind sich weitgehend darüber im Klaren, dass Mikrosegmentierung der Schlüssel zur Unterbindung lateraler Bewegungen ist, aber sie haben Projekte in der Vergangenheit zurückgestellt, da herkömmliche Implementierungen zeit- und ressourcenintensiv sind. In seinem Hype-Cycle-Bericht geht Gartner auf diese Hindernisse ein und nennt insbesondere Komplexität, mangelnde Kenntnisse über Anwendungsabhängigkeiten und veraltete Netzwerk-Firewalls als Hindernisse. Wichtig ist, dass alle diese Hürden auf veraltete Lösungen zurückzuführen sind.
Trotz der von Gartner genannten Hindernisse spricht die Platzierung der Mikrosegmentierung auf der »Slope of Enlightenment« dafür, dass moderne Lösungen Barrieren überwinden, die einst unüberwindbar waren. Auch Sicherheitsverantwortliche wissen das – mehr denn je ist Unternehmen klar, was sie von einer Mikrosegmentierungslösung erwarten (und was nicht).
Drei Kernfunktionen moderner Mikrosegmentierung
Die Untersuchung von EMA zum reifenden Markt für Mikrosegmentierung ergab, dass Sicherheitsverantwortliche ein Gespür für die Funktionen haben, die zur allgemeinen Akzeptanz der Mikrosegmentierung führen werden. Auf die Frage nach den wichtigsten Unterscheidungsmerkmalen zwischen führenden Mikrosegmentierungslösungen und Legacy-Ansätzen in den nächsten ein bis zwei Jahren nannten die Befragten folgende Prioritäten:
- Schnelle, automatisierte Erkennung und Kennzeichnung von Assets, die mit wachsenden Umgebungen skalierbar ist (von 78 Prozent als sehr oder extrem wichtig eingestuft)
- Automatisierte Richtlinienerstellung und Lebenszyklusmanagement, die den manuellen Aufwand reduzieren und eine konsistente Durchsetzung gewährleisten (von 83 Prozent als sehr oder extrem wichtig eingestuft)
- Integration mit Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) zur Sicherung privilegierter Zugriffe (von 87 Prozent als sehr oder extrem wichtig eingestuft)
Diese Antworten spiegeln die Ergebnisse der ViB Tech-Umfrage wider, in der die Befragten angaben, dass MFA-Overlay, automatisierte Richtlinienerstellung und agentenlose Bereitstellung die wichtigsten Funktionen einer Mikrosegmentierungslösung seien. Unterdessen betont die Veröffentlichung »Microsegmentation in Zero Trust« der CISA die Notwendigkeit von Segmentierungsrichtlinien, die sich dynamisch weiterentwickeln und Kontextdaten wie Identität, Gerätezustand, Verhaltensindikatoren und mehr nutzen – all dies ermöglicht adaptive Richtlinien [2].
Ein kombinierter Blick auf diese aktuellen Branchenerkenntnisse vermittelt ein klares Bild der modernen Mikrosegmentierung: automatisiert, agentenlos, identitätsbewusst und in der Lage, Richtlinien dynamisch an Netzwerkänderungen anzupassen. Wichtig ist, dass diese Perspektive mit den Empfehlungen von Gartner übereinstimmt – sie schlagen vor, dass Anwender nach einer Lösung suchen, die Anwendungspfade abbildet und Richtlinienempfehlungen gibt, identitätsbasierte Mechanismen integriert, Automatisierung nutzt und mit der bestehenden Infrastruktur koexistiert. Die Suche nach einer modernen Lösung, die diese Kriterien erfüllt, erleichtert es Sicherheitsteams, Altlasten zu vermeiden.
Zero Networks beispielsweise – im Hype Cycle als Beispielanbieter genannt – lässt sich mit einem Klick bereitstellen, erkennt automatisch alle Netzwerkressourcen und Identitäten, bevor es in eine Lernphase eintritt, und generiert auf der Grundlage des beobachteten Netzwerkverhaltens detaillierte, deterministische Richtlinien. Eine agentenlose Architektur und mehrschichtige Identitätskontrollen beseitigen weitere Altlasten und vermeiden zusätzliche operative Komplexität oder Sicherheitslücken. Diese Funktionen machen die Mikrosegmentierung nicht nur einfach zu implementieren und zu verwalten, sondern bieten auch erhebliche finanzielle Vorteile, wie der technische Validierungsbericht von ESG belegt.
Derzeit befindet sich die Mikrosegmentierung zweifellos in einer Phase des Umbruchs, in der moderne Lösungen die Einführung demokratisieren. Es ist jedoch auch wichtig zu erkennen, wie sich die ausgereifte Mikrosegmentierungstechnologie auf andere Bereiche des Workload and Network Security Hype Cycle auswirkt.
Grundpfeiler der Cyberresilienz: Wie Mikrosegmentierung Innovation ermöglicht
Während die Netzwerk-Mikrosegmentierung sich auf dem Plateau der Produktivität einer breiten Akzeptanz nähert, zeigt ein genauerer Blick auf den Hype Cycle, dass die Mikrosegmentierung auch in anderen Kategorien Wachstum ermöglicht.
Beispielsweise ist die moderne Mikrosegmentierung ein Baustein der Cybersecurity Mesh Architecture (CSMA), die Gartner derzeit in den frühen Stadien der Innovation ansiedelt. CSMA zielt darauf ab, das Problem schlecht vernetzter Punktlösungen zu lösen, die eine umfassende Verteidigung behindern. Durch die Zentralisierung der Richtliniendurchsetzung und die nahtlose Überlagerung von Identitätskontrollen ermöglichen moderne Mikrosegmentierungslösungen eine integrierte Sicherheitsstruktur [5].
In ähnlicher Weise ist die Mikrosegmentierung eine Schlüsselkomponente in hybriden Mesh-Firewalls. Nachdem Palo Alto Networks im ersten Gartner Magic Quadrant for Hybrid Mesh-Firewalls 2025 als führendes Unternehmen ausgezeichnet wurde, stellte das Unternehmen fest: »Unsere Führungsposition im Bereich Hybrid-Mesh-Firewalls wird durch ein starkes Ökosystem vertrauenswürdiger Partner untermauert … Durch unsere Partnerschaft mit Zero Networks bringen wir mühelose, agentenlose Mikrosegmentierung in unsere Strata Network Security Platform ein und ermöglichen es Unternehmen, ihre laterale Angriffsfläche zu verkleinern und die Ost-West-Sicherheit zu stärken, ohne dass zusätzliche Agenten oder manuelles Richtlinienmanagement erforderlich sind.«
Letztendlich existiert Mikrosegmentierung nicht in einem Vakuum – sie konfiguriert Netzwerkarchitekturen neu und erschließt neue Innovationsbereiche, selbst wenn sie sich einem wichtigen Reifegrad nähert. Die Position der Mikrosegmentierung auf Gartners »Slope of Enlightenment« ist nicht nur für eine einzelne Technologie ein Meilenstein, sondern für die Zukunft der Netzwerksicherheit insgesamt. Durch die Förderung von Innovationen bei gleichzeitiger Bereitstellung bewährter Werte ist die Mikrosegmentierung heute der Schlüssel zur Cyber-Resilienz und ein Wegbereiter für die Zukunft.
[1] https://www.gartner.com/en/documents/6720034
[2] https://www.cisa.gov/sites/default/files/2025-07/ZT-Microsegmentation-Guidance-Part-One_508c.pdf
[3] https://www.globenewswire.com/news-release/2025/06/18/3101614/0/en/Microsegmentation-Market-is-expected-to-grow-to-USD-41-24-billion-by-2034-Exactitude-Consultancy.html
[4] https://zeronetworks.com/resource-center/white-papers/network-segmentation-zero-trust-architectures-survey-of-it-security-professionals
[5] https://zeronetworks.com/platform
