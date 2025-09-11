CISA-Richtlinien für Zero-Trust-Mikrosegmentierung: Netzwerke verteidigen von selbst

Eine kürzlich von EMA durchgeführte Umfrage ergab, dass über 96 Prozent der Befragten Mikrosegmentierung als äußerst oder sehr wichtig für die Cyberabwehr betrachten [1]. Die neuesten Richtlinien der CISA (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency) bieten Unternehmen nun einen Weg, der Prävention von lateralen Bewegungen Priorität einzuräumen.
Während Mikrosegmentierung lange Zeit als komplex und als ein Nischenthema galt, signalisiert eine neue Studie von Enterprise Management Associates (EMA) einen Wendepunkt in der Einstellung zur Mikrosegmentierung: 96 Prozent der Befragten halten Mikrosegmentierung für äußerst oder sehr wichtig für die Cyberabwehr.
Die Ergebnisse der EMA-Studie wurden nur wenige Wochen vor der Veröffentlichung der offiziellen Leitlinien der CISA zur Mikrosegmentierung zur Förderung der Zero-Trust-Architektur bekannt gegeben [2]. Die Richtlinien der CISA unterstreichen die Dringlichkeit für Unternehmen und Regierungsinstitutionen, Mikrosegmentierung als Eckpfeiler einer modernen Cyberabwehr einzusetzen, um laterale Bewegungen zu blockieren und Bedrohungen wie Ransomware einzudämmen. In ähnlicher Weise deckt die Studie von EMA die Meinung der Branche zu den größten Vorteilen der Mikrosegmentierung und den wichtigsten Funktionen auf, die auch weiterhin führende Lösungen von herkömmlichen Ansätzen unterscheiden werden.
Der reifende Markt für Mikrosegmentierung – EMA Research Report vom Juni 2025
Die EMA befragte 145 IT-Fachleute, Informationssicherheitsexperten und Führungskräfte aus dem Technologiebereich aller Branchen, um Einblicke in ihre Sichtweisen zu Mikrosegmentierungslösungen zu gewinnen.
Die wichtigsten Ergebnisse:
- Entscheidend ist, dass 33 Prozent der Befragten die Möglichkeit, Bedrohungen sofort zu isolieren und einzudämmen, als den wertvollsten Vorteil nennen – ein Zeichen dafür, dass Unternehmen ihren Fokus auf eine schnelle Reaktion auf Vorfälle und die Begrenzung des Ausmaßes von Angriffen verlagern.
- Die Unterbindung lateraler Bewegungen und die Abwehr von Ransomware (21 Prozent), die Erfüllung von Compliance- und Cyberversicherungsanforderungen (15 Prozent) sowie die Gewährleistung der Betriebskontinuität (12 Prozent) wurden ebenfalls als wichtig angesehen.
- Über die Eindämmung hinaus zeigt die Studie, was Unternehmen als Nächstes erwarten: 83 Prozent bewerten die automatisierte Erstellung von Richtlinien und das Lebenszyklusmanagement innerhalb der nächsten ein bis zwei Jahre als äußerst oder sehr wichtig. 48 Prozent betrachten die schnelle, automatisierte Erkennung und Kennzeichnung von Assets als entscheidend für die zukünftige Differenzierung. 50 Prozent halten die Integration mit Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) zur Sicherung privilegierter Zugriffe für äußerst wichtig.
»Als wir diese Studie durchgeführt haben, wollten wir wissen, ob die Mikrosegmentierung den Sprung von einer Nischentechnologie zu einer wichtigen Unternehmensstrategie geschafft hat«, erklärte Chris Steffen, Vice President of Research bei EMA. »Die Daten sind eindeutig: Mikrosegmentierung ist mittlerweile unverzichtbar. Unternehmen schätzen ihre Fähigkeit, Bedrohungen sofort einzudämmen, und fordern Automatisierung und Integration mit Identitäts- und Zugriffsmanagement, um ihre Abwehrmaßnahmen zukunftssicher zu machen.«
Im Gegensatz zu herkömmlichen Ansätzen, die Agenten, manuelles Schreiben von Regeln und mehrjährige Projekte erfordern, bietet Zero Networks eine Mikrosegmentierung, die direkt mit der Forderung der CISA nach einer breiten Einführung übereinstimmt: automatisiert, agentenlos und innerhalb weniger Tage implementiert. Die deterministische Automatisierungs-Engine des Unternehmens beseitigt die Komplexität, die die Mikrosegmentierung in der Vergangenheit unzugänglich gemacht hatte, und erstellt und verwaltet Richtlinien ohne fehleranfällige Vermutungen. Mit integrierter dynamischer Asset-Erkennung, Identitätssegmentierung und MFA auf Netzwerkebene ermöglicht Zero Networks Unternehmen jeder Größe, laterale Bewegungen zu verhindern und Ransomware einzudämmen – ohne zusätzlichen Betriebsaufwand.
»Unternehmen denken nicht mehr nur an die Erkennung, sie legen den Schwerpunkt auf Prävention mit sofortiger Eindämmung und Resilienz. Mit Zero Networks verteidigen sich
. Es muss nichts gefunden, gemildert oder eingedämmt werden. Wenn jemand ins Netzwerk eindringt, kann er sich einfach nicht weiterbewegen oder Schaden anrichten«, erläuterte Benny Lakunishok, CEO von Zero Networks. »Wir schätzen die Meinung der CISA in dieser Diskussion sehr und hoffen, dass Unternehmen in Verbindung mit den Ergebnissen der EMA-Studie Vertrauen gewinnen, dass Mikrosegmentierung nicht nur für die ausgereiftesten Unternehmen erreichbar ist.«
[1] https://zeronetworks.com/resource-center/white-papers/research-report-the-maturing-microsegmentation-market
[2] https://www.cisa.gov/news-events/alerts/2025/07/29/cisa-releases-part-one-zero-trust-microsegmentation-guidance
68 Artikel zu „Mikrosegmentierung"
