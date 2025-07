Mit Netzwerkerkennung Cybersecurity-Risiken bewerten und minimieren

60 % der Cybersicherheitsvorfälle betreffen Netzwerkgeräte, die nicht von der IT-Abteilung bemerkt wurden. Solche unsichtbaren Bestandteile von Netzwerkinfrastrukturen sind daher die größte Schwachstelle – schließlich kann man nichts schützen, von dem man nicht weiß, dass es überhaupt existiert. Netzwerkerkennung – auch Network Discovery – sollte daher der Grundstein für die Sicherheit von Netzwerken sein, um erfolgreiche Cyberangriffe und empfindliche Folgen wie Ausfallzeiten, Datendiebstahl oder Reputationsverluste zu vermeiden. Ansonsten basieren Risikobewertungen nur auf unvollständigen Daten, wobei Angreifern schon eine Schwachstelle für den Zugang in das Netzwerk ausreichen kann.

Wie hilft die Netzwerkerkennung bei der prädiktiven Risikobewertung?

Da die größten Sicherheitsrisiken von unbekannten Geräten oder Systemen in lokalen Netzwerken ausgehen, ist Network Discovery ein wichtiger Bestandteil von Cybersecurity-Strategien. Netzwerkerkennung ist ein Prozess, bei dem alle angeschlossenen Geräte in einem Netzwerk identifiziert und abgebildet werden. Es handelt sich dabei um eine Art Bestandsaufnahme aller Geräte – von Workstations und Routern bis hin zu Druckern und IoT-Geräten. Für die Fehlerbehebung ist sie absolut unverzichtbar: Denn was man nicht findet, kann man auch nicht beheben. Wenn Ihr Netzwerk ausfällt oder sich verlangsamt, können Sie das Problem nur dann lösen, wenn Sie wissen, was tatsächlich angeschlossen ist und wie alles miteinander kommuniziert.

Mit Network Discovery wird der blinde Fleck für IT-Security-Teams geringer – denn gegen Schatten-IT sind Sicherheitsmaßnahmen und Firewalls wirkungslos. Mit detaillierten Netzwerkkarten zeigen Tools für die Netzwerkerkennung genau, wo Engpässe oder Ausfälle auftreten. So lässt sich die Zeit für die Behebung erheblich reduzieren. Bei OT-Netzwerken kann die Situation noch unübersichtlicher sein, da industrielle Netze voll von spezialisierten Geräten sind, die häufig mit veralteten Protokollen arbeiten und bei denen standardmäßige Sicherheitsmaßnahmen nicht wirkungsvoll sind. Tools für die Netzwerkerkennung dagegen spüren verdächtige Netzwerkgeräte auf und zeigen, wie sie über Protokolle wie SNMP (Simple Network Management Protocol) oder LLPD (Link Layer Discovery Protocol) miteinander kommunizieren. Diese Informationen sind wichtig für die Risikobewertung von anstehenden oder aufkommenden Problemen mit möglichen Auswirkungen auf die Cybersicherheit.

Mit Tools für die Netzwerkerkennung können IT-Administratoren unter anderem …

genaue Baselines des normalen Netzwerkverhaltens erstellen;

Anomalien präziser und in Echtzeit erkennen;

falsch-positive Ergebnisse beim Scannen von IP-Adressen signifikant reduzieren;

neu angeschlossene Geräte automatisch verfolgen, sobald sie sich mit dem Unternehmensnetzwerk verbinden.

Kann Network Discovery die prädiktive Risikobewertung in OT-Netzwerken verbessern?

In OT-Netzen kommen häufig spezielle Geräte mit proprietären Protokollen vor, die von herkömmlichen Sicherheitstools nicht erkannt werden und die daher besondere Sicherheitsrisiken bergen. Eine speziell für OT-Umgebungen entwickelte Netzwerkerkennung kann diese speziellen Gerätetypen und ihre Kommunikationsmuster identifizieren und so wichtige Daten für eine vorausschauende Risikobewertung liefern. Diese Transparenz ist unerlässlich, unter anderem für

die Erkennung von potenziellen Bedrohungen für industrielle Steuersysteme mithilfe von ICMP (Internet Control Message Protocol);

die Überwachung von SCADA-Netzwerken auf Anomalien bei Routern und industriellen Geräten;

die umfassende Geräteinventarisierung, um kritische Infrastrukturen vor neuen Bedrohungen zu schützen;

die Festlegung von Sicherheitsgrundlagen für OT-spezifische Geräte in drahtlosen Netzwerken.

Was sind die ersten Schritte zur Implementierung von Network Discovery für eine vorausschauende Risikoanalyse?

Zunächst ist das umfassende Verständnis des Netzwerks und der kritischen, zu schützenden Assets ein äußerst wichtiger Schritt. Dann sollten folgende Maßnahmen umgesetzt werden:

Kontrollierte Bereitstellung:

Implementieren Sie die Netzwerkerkennung in einem begrenzten Segment des Netzwerks, um Prozesse zu etablieren und die Datenmuster zu verstehen. Stellen Sie sicher, dass die Network Discovery in den Einstellungen des Freigabezentrums aktiviert ist.

Implementieren Sie die Netzwerkerkennung in einem begrenzten Segment des Netzwerks, um Prozesse zu etablieren und die Datenmuster zu verstehen. Stellen Sie sicher, dass die Network Discovery in den Einstellungen des Freigabezentrums aktiviert ist. Prioritäten für kritische Infrastrukturen:

Konzentrieren Sie sich zunächst auf die sensiblen Bereiche, in denen Sicherheitsrisiken die größten Auswirkungen auf das Geschäft haben würden. Dazu gehört auch die Überprüfung der Freigabeeinstellungen auf kritischen Workstations.

Konzentrieren Sie sich zunächst auf die sensiblen Bereiche, in denen Sicherheitsrisiken die größten Auswirkungen auf das Geschäft haben würden. Dazu gehört auch die Überprüfung der Freigabeeinstellungen auf kritischen Workstations. Systematische Erweiterungen:

Erweitern Sie die Erkennung auf Ihre gesamte Umgebung, sobald Sie Ihren Ansatz verfeinert haben – einschließlich Cloud-Ressourcen, WLAN-Netzwerken und Remote-Standorten.

Erweitern Sie die Erkennung auf Ihre gesamte Umgebung, sobald Sie Ihren Ansatz verfeinert haben – einschließlich Cloud-Ressourcen, WLAN-Netzwerken und Remote-Standorten. Integration bestehender Systeme:

Stellen Sie sicher, dass Ihr Tool für die Netzwerkerkennung über API-Integrationen mit Ihren Sicherheitssystemen verbunden ist, damit neu identifizierte Geräte automatisch in Risikoanalyse-Workflows aufgenommen werden.

Wie oft sollte man Network-Discovery-Scans durchführen?

In vielen Fällen sind tägliche Scans sinnvoll – insbesondere bei sich schnell verändernden Umgebungen wird die Sicherheit durch Überwachung in Echtzeit erheblich verbessert. Bei eher statischen Unternehmensnetzwerken können wöchentliche Scans ausreichen. Wie auch immer Ihre Strategie für die Netzwerkerkennung aussieht – sie nicht einzusetzen und zu vergessen, kann dafür sorgen, dass Sicherheitsrisiken entstehen und übersehen werden.

Fazit

Wenn IT-Administratoren nicht wissen, was tatsächlich in ihrem lokalen Netzwerk an versteckten Gefahren lauern, sind ihre Risikobewertungen im Grunde nur Vermutungen. Teilweise legen IT-Teams sogar »vollständige« Risikoberichte vor – und übersehen dabei ganze Segmente der Schatten-IT mit kritischen Schwachstellen.

Sich einmal ernsthaft mit der Netzwerkerkennung in IT- und OT-Netzwerken zu beschäftigen, verbessert auch die Sicherheitslage bei einem Cyberangriff. Dann können nämlich auch die Geräte direkt erkannt werden, die von einer Abteilung angeschlossen wurden und über die niemand informiert wurde – ein Szenario, was auch unter dem Namen Schatten-IT vermutlich jeder schon einmal erlebt hat. Netzwerkadministratoren sehen dann, wie »normal« es in ihrem Netzwerk tatsächlich aussieht und erhalten alle notwendigen Informationen. Network Discovery sollte daher ein fester Bestandteil der Strategie für einen verbesserten Schutz von Netzwerken sein – warten Sie nicht darauf, dass eine Sicherheitsverletzung Ihr Weckruf ist! Dabei ist außerdem empfehlenswert, die wichtigen Funktionen Netzwerkerkennung, Netzwerk-Monitoring, Network-Observability und Warnmeldungen in einer ganzheitlichen Plattform miteinander zu kombinieren, anstatt mehrere unterschiedliche Tools einzusetzen.

Jörg Hollerith, Product Manager bei Paessler

1477 Artikel zu „Netzwerk Erkennung“

News | IT-Security Compromise Assessment: Tool zur Früherkennung? Oder Feuerlöscher im Schadensfall? Compromise Assessment kommt mit forensischen Methoden Angreifern im System auf die Spur und kann so zu einer schnelleren Entdeckung von Incidents bzw. Sicherheitsvorfällen beitragen. Doch eignet sich dieser durchaus teure Ansatz auch für die Prävention? Durchaus: Denn Unternehmen erhalten einen Überblick, ob eine Kompromittierung vorliegt, können feststellen, ob Sicherheitsmaßnahmen greifen und gegensteuern. Compromise Assessment spürt… Weiterlesen →

News | Infrastruktur | Kommunikation Netzwerkbeschleunigung und Netzwerkwachstum meistern Laut Gartner werden weltweit aktuell rund 6,2 Milliarden PCs, Tablets und Mobiltelefone genutzt. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 125 Millionen mehr Laptops und Tablets in Betrieb genommen. Als unmittelbare Folge der Covid-19-Pandemie müssen immer mehr Endgeräte von einem externen Standort aus auf das Unternehmensnetzwerk zugreifen. Doch neben den Herausforderungen, die sich durch Remote Work… Weiterlesen →

News | Favoriten der Redaktion | IT-Security Datensicherheit jenseits des Netzwerks: SASE-Plattformen Unternehmen sind überaus anpassungsfähig, wie sich in der Pandemiekrise gezeigt hat. Schnell wurden neue Workflows geschaffen, die den Geschäftsbetrieb vollständig digital aufrecht erhalten. Die Zusammenarbeit erfolgt über Collaboration-Tools, die Bearbeitung von wichtigen Dokumenten über Cloudanwendungen und die persönliche Abstimmung in Einzelfällen über Messenger-Dienste auf privaten Mobilgeräten. Die Veränderungen in der digitalen Arbeitsumgebung machen es für… Weiterlesen →

News | Produktmeldung Drahtlose Multi-Gigabit-Netzwerklösungen für In- und Outdoor-Anwendungen Cambium Networks nimmt am Qualcomm Smart-Cities-Accelerator-Programm teil. Cambium Networks, ein weltweiter Anbieter von drahtlosen Netzwerklösungen, ist jetzt dem Qualcomm-Smart-Cities-Accelerator-Programm beigetreten. Cambium Networks liefert robuste, leistungsstarke und benutzerfreundliche drahtlose Breitbandlösungen, um smarte Geräte innerhalb von Unternehmen, Campus, Fabriken sowie Geschäfts- und Wohngebäuden zu verbinden. Als Mitglied des Qualcomm-Smart-Cities Accelerator-Programms stellt Cambium Networks anderen Mitgliedern seine Highspeed… Weiterlesen →

News | Tipps Cyber Distancing: Sicher aus dem Heimnetzwerk arbeiten Die starke Home-Office-Zunahme hat für viele Mitarbeiter die Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben verwischt. Verwenden Unternehmen nicht eine Art Virtual-Desktop-Technologie, die die Heimumgebung der Mitarbeiter von der Arbeitsumgebung trennt, kann dies Daten gefährden. Bei einigen Unternehmen sind die Heimnetzwerke der Mitarbeiter mit Sicherheitsebenen wie industriellen Next-Generation-Firewalls, Zwei-Faktor-authentifizierten WLAN-Hotspots und anderen Security-Lösungen ausgestattet. In manchen Fällen… Weiterlesen →

News | Business | Digitalisierung | ERP | Strategien Keine Kompromisse beim ERP-System Christian Biebl: »Ein ERP-System ist eine strategische Investition in die Zukunft.« »Unternehmen sollten bei ERP-Systemen keine Kompromisse eingehen«, empfiehlt Christian Biebl, Geschäftsführer des Stuttgarter ERP-Herstellers Planat. In einer Ära, in der der produzierende Mittelstand mit Lieferkettenproblemen, Fachkräftemangel und dynamischen Märkten kämpft, ist eine maßgeschneiderte ERP-Software essenziell, die exakt den Anforderungen genügt. In der heutigen Geschäftswelt… Weiterlesen →