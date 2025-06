Automatisierte Prozesse als Entlastung für überlastete IT-Teams

Für IT-Experten, die die Systeme verwalten, die unsere digitale Welt antreiben, ist künstliche Intelligenz (KI) nichts Neues. Während die meisten Menschen jetzt die Vorzüge von ChatGPT und anderen großen Sprachmodellen (LLMs) entdecken, setzen IT-Profis KI schon seit Jahren für das Back-End des Consumer-Internets ein.

Der Ansatz mit dem Namen AIOps ermöglicht es IT-Teams, Websites, Anwendungen, Datenbanken und Infrastrukturen zu optimieren. Mithilfe von KI lassen sich die Ursachen von Ausfällen oder Leistungsproblemen ermitteln, sodass IT-Teams eingreifen und die entsprechenden Maßnahmen ergreifen können.

Bis vor Kurzem basierten diese Tools auf eigens entwickelten kleinen Sprachmodellen, die für spezielle Anforderungen wie die Erkennung und Behebung von IT-Problemen trainiert wurden.

Der selbstgesteuerte IT-Betrieb ist in Reichweite

Mit dem Aufkommen großer Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs) erreichen wir nun jedoch den Punkt, an dem KI einen vollständig selbstgesteuerten Betrieb ermöglichen kann. Hier können KI und maschinelles Lernen (ML) die Vorhersage und Entscheidungsfindung für IT-Teams vollständig übernehmen. Und jetzt ist diese Entwicklung näher denn je an der Verwirklichung.

Ohne Zweifel ist dies der Paradigmenwechsel, auf den die Branche gewartet hat. Selbstgesteuerte Betriebsabläufe entlasten IT-Teams von der wachsenden Arbeitslast im Bereich IT-Management und -Verwaltung.

Dadurch können zwar mehrere Probleme gelöst werden, die sich aus dem IT-Fachkräftemangel ergeben, aber so mancher befürchtet, dass dies die Arbeitsplatzsicherheit gefährden könnte. Diese Reaktion ist durchaus verständlich, aber auch unangebracht – aus zwei Gründen.

Eine Lösung für ein modernes Problem

Erstens haben Unternehmen bereits jetzt Schwierigkeiten, genügend Mitarbeiter einzustellen, um die immer komplexeren IT-Umgebungen zu verwalten. Zweitens soll der selbstgesteuerte Betrieb überlasteten IT-Teams nur alltägliche und sich wiederholende Aufgaben abnehmen.

So verbringen IT- und Cloud-Teams etwa 44 % ihrer Zeit mit Routinearbeiten, um den ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen. Die potenziellen Produktivitätsgewinne, die durch die Freisetzung dieser Zeit von IT-Mitarbeitern erzielt werden könnten, würden einen echten Wendepunkt darstellen. Denken Sie an die Innovationen, die mit dieser neu gewonnenen Zeit möglich sind.

Darüber hinaus gibt es bereits erste Einblicke in diesen neuen Ansatz. In diesem Jahr hat SolarWinds AgentAssist in SolarWinds Service Desk eingeführt, um die Zeit bis zur Lösung von IT-Vorfällen radikal zu verkürzen.

Dies stellt einen massiven Wandel in der Cybersicherheit dar, bei dem die KI in der gesamten Umgebung Reaktionen und Lösungen erkennt und steuert. Aber das ist erst der Anfang. Die Einführung von KI-gesteuerten Abläufen eröffnet ein neues Kapitel im IT-Systemmanagement. IT-Experten werden von banalen, aber wichtigen Aufgaben entlastet und können sich auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren. Die Realität von autonomen, selbstgesteuerten IT-Systemen ist zum Greifen nahe.

Krishna Sai, Senior VP of Technology and Engineering, SolarWinds

1003 Artikel zu „IT-Team KI“