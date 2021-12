Cybersicherheit: Was XDR können muss und worauf es bei der Auswahl einer XDR-Lösung ankommt – Cyberunkraut im Netzwerk eliminieren

EDR, SIEM, DLP – Der Urwald der Cybersecurity-Abkürzungen wird immer dichter. Mit jeder neuen Angriffsart sprießt gefühlt ein weiteres »Lösungspflänzchen« aus dem digitalen Boden, das besonders gut gegen neue Malware-Varianten helfen soll. Aber die vielen neuen Lösungen und Ansätze erfordern nicht nur immer mehr Expertenwissen bei Security-Verantwortlichen, sie müssen sich auch optimal in bestehende Systeme integrieren. Fortschrittliche XDR-Lösungen lichten den Security-Dschungel und erleichtern Unternehmen die Absicherung ihrer gesamten IT-Infrastruktur durch einen hohen Automatisierungsgrad bei der Bedrohungsbekämpfung.

XDR (Extended Detection and Response) basiert auf einem Ansatz, der sich auf Vorgänge im gesamten Netzwerk konzentriert und nicht auf einzelne Alarme. Dabei steht das Verhalten der Angreifer vom ersten Eindringen, bis zu jedem Endpoint im Mittelpunkt. Diese erweiterte Ausrichtung ist wichtig, da bisherige EDR-Ansätze (Endpoint Detection and Response), die vor allem den einzelnen Sicherheitsalarm als Dreh- und Angelpunkt nutzen, nicht mehr ausreichen. Denn die Menge der Warnmeldungen nimmt stetig zu. Ohne XDR schaffen es die vielen verschiedenen Security-Lösungen wahrscheinlich nicht, die einzelnen Warnmeldungen sinnvoll miteinander in Verbindung zu bringen – auch wenn sie Teil desselben Angriffs sind. Wären Attacken nach wie vor einzelne, isolierte Aktivitäten im Netzwerk, würde der klassische Ansatz wahrscheinlich noch gut funktionieren. Aber leider erfolgen Angriffe heutzutage nicht mehr auf diese Weise, sondern betreffen in der Regel mehrere kompromittierte Benutzeridentitäten und Endpunkte. Hier kommt genau der integrierte Ansatz von XDR ins Spiel. XDR deckt Angriffe überall auf und bringt sie miteinander in Kontext – unabhängig davon, wo sie beginnen und wohin sie sich im Netzwerk bewegen. Diese Transparenz ermöglicht es Sicherheitsteams, schnell und effizient aufzudecken, ob scheinbar zusammenhanglose Ereignisse tatsächlich Teil eines mehrstufigen Angriffs sind. Das ist ähnlich wie beim Gärtnern: Entfernt man nur die sichtbaren Teile eines Unkrauts, kann es gegebenenfalls ungesehen weiterwurzeln. Das Problem ist also nur punktuell eingedämmt, aber nicht ausgemerzt.

Um sich nicht nur für XDR, sondern vor allem auch die richtige XDR-Lösung zu entscheiden, spielen drei Themen eine wichtige Rolle, zu der sich jeder Entscheidungsträger informieren sollte. Die optimale Lösung muss die individuelle Bedrohungslandschaft für das eigene Unternehmen verstehen, Angreifer auf Basis ihres Verhaltens erkennen und verstehen und angemessen auf jede Bedrohung reagieren und das Unternehmen so schützen.

Bedrohungslandschaft verstehen. Die meisten Unternehmensnetzwerke sind mit der Zeit gewachsen. Immer mehr Endpunkte kommen hinzu. Und inzwischen sind nicht nur Endpunkte Angriffsflächen für Cyberkriminelle – SaaS-Dienste und Cloud-Infrastrukturen müssen mindestens genauso gut abgesichert werden, wie die klassischen Netzwerkstrukturen. Die ideale XDR-Lösung liefert dabei nicht nur eine Übersicht darüber, was alles geschützt werden muss – sie tut dies auch auf eine simple und für jeden verständliche Weise. So können nicht nur die Wege und Strategien der Angreifer besser nachvollzogen werden. Auch neue oder noch unerfahrenere Mitarbeiter in den IT-Abteilungen können so schnell und effizient auf neue Bedrohungen reagieren und kennen schon bald das Netzwerk und mögliche Bedrohungen wie ihre Westentasche.

Angriffsverhalten verstehen. Typischerweise werden in der Cybersecurity sogenannte Indicators of Compromise (IOCs) genutzt, um Attacken zu erkennen. Das bedeutet, dass Daten aus Protokolleinträgen ausgewertet und auf Indikatoren durchsucht werden, die auf die Anwesenheit von Angreifern hindeuten. Diese Transparenz sollten heutzutage alle Security-Lösungen liefern. Noch wichtiger sind aber inzwischen Verhaltensindikatoren, Indicators of Behaviour (IOBs), bei denen tatsächliche Aktivitäten und nicht nur zurückgelassene Spuren bekannter Angriffsmuster ausgewertet werden. Das ist wichtig, weil die Angreifer zunehmend professioneller werden und teilweise mit individuell zugeschnittenem Code zielgenau ihre Opfer attackieren. Im Zuge dessen ändern die Angreifer beispielsweise Berechtigungen oder lassen Anwendungen Prozesse anstoßen, die Schadcode von einem Prozess in einen anderen injizieren. Hierfür gibt es möglicherweise keine bekannten IOCs, die zur Erkennung solcher Kompromittierungen genutzt werden können. Deswegen liefert nur die Betrachtung der aktuellen Aktivitäten in solchen Fällen Hinweise darauf, ob sich ein Hacker im System befindet, der langsam seine Berechtigungen erweitert und versucht, unerkannt zu bleiben. Durch die Korrelation von IOCs und IOBs in der Analyse von modernen XDR-Lösungen können sich die Sicherheitsteams ein vollständiges Angriffsbild machen und entsprechend reagieren.

Automatisierung der Bedrohungsabwehr. Last but not least ist es entscheidend, wie eine XDR-Lösung auf Bedrohungen reagiert. Das Erkennen allein reicht nicht – ein Angreifer muss möglichst schnell aus dem System entfernt und unschädlich gemacht werden. Sobald ein Angriff identifiziert und auf Makroebene verstanden wurde, sollte die ideale XDR-Lösung automatisch Gegenmaßnahmen ergreifen oder zumindest geleitete Reaktionsmöglichkeiten aufzeigen. So kann beispielsweise das Beenden eines Prozesses oder die Quarantäne einer bösartigen Datei autonom oder mit einem einfachen Mausklick, auch aus der Ferne, erfolgen. Der Grad der Automatisierung ist hier der entscheidende Punkt. Denn Security-Manpower ist in den Unternehmen in der Regel knapp und das zunehmende Bedrohungsszenario oftmals kaum managebar.

Fazit. Haben Entscheidungsträger diese drei Themen im Blick, sind sie auf einem guten Weg, wenn es darum geht, ihr Unternehmen vor Ransomware und anderen Bedrohungen gut zu schützen. Der ganzheitliche, integrierte Ansatz und der hohe Automatisierungsgrad von guten XDR-Lösungen gibt dabei nicht nur den vollen Überblick über den Security-Status der ganzen Unternehmens-IT, sondern bricht starre Security-Silos auf und entlastet die IT- oder Sicherheits-Teams in Unternehmen. Diese laufen den Cyberkriminellen nicht mehr nur hinterher, sondern können in ihrem digitalen Garten das Aufkommen und die Verbreitung von Unkraut verhindern – ohne Sonderschichten oder zusätzliche Mitarbeiter.

Frank Kölmel,

Vice President Central Europe

bei Cybereason

