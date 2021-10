Die ESG-Themen spielen für deutsche Unternehmen traditionell eine große Rolle und grüne Technologien werden in Zukunft stark an Relevanz gewinnen. Wir sprachen mit Dr. Rolf Werner, Geschäftsführer von Cognizant Technology Solutions in Deutschland, dessen Ziel es ist, ESG-Themen in jeden Teil des geschäftlichen Entscheidungsprozesses einzubinden, dadurch mit gutem Beispiel voranzugehen sowie den Kunden zu helfen den Wandlungsprozess hin zu einem nachhaltig agierenden Unternehmen zu beschreiten.



Was war die Intention zur Veröffentlichung des ESG-Reports?

Der ESG-Report soll verdeutlichen, wie wir als Organisation unseren Auftrag in Bezug auf ESG-Themen (Environment, Social, Governance) umsetzen.

Der Report beleuchtet unser Denken und Handeln in der Covid-19-Pandemie aber auch unsere Herangehensweisen angesichts der Herausforderungen bezüglich des Klimas oder der wachsenden Anforderungen der Arbeitswelt in Sachen technologisches Wissen. Das ESG-Programm ist ein wichtiger Teil unserer Vision und steht im Einklang mit dem zunehmenden Fokus unserer Kunden auf ESG. Der Report zeigt unsere Schwerpunkte und sorgt für mehr Transparenz in Bezug auf ESG. Wir befinden uns mitten in einem Wandlungsprozess hin zu einem nachhaltig agierenden Unternehmen, aber wir sind uns auch bewusst, dass es sich hierbei um einen fortlaufenden Vorgang handelt.

Dr. Rolf Werner, Geschäftsführer

von Cognizant Technology Solutions

in Deutschland



Welche Rolle spielt der technologische Fortschritt beziehungsweise Technologie im Allgemeinen bei der Umsetzung der ESG-Agenda?

Wir nutzen Technologien, um unsere Performance in sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Hinsicht zu maximieren.

Um NGOs, gemeinnützige Organisationen und Initiativen auf der ganzen Welt zu unterstützen, nutzen wir unsere Technologien, um deren Effizienz, Reichweite und Wirkung zu verbessern. Die Open-Source-Anwendung Cognizant Assist ermöglicht es beispielsweise, dass Organisatoren Ehrenamtliche effektiver verwalten.

In Bezug auf die Covid-19-Pandemie nutzen wir die Evolutionary-AI-Technologie von Cognizant und den Community Distance Tracker von ESG Mobility, um die Auswirkungen von Social-Distancing-Maßnahmen zu messen. Dies bildet unter anderem auch die Grundlage für unser Sponsoring der XPRIZE »Pandemic Response Challenge« [1].

Wir wollen auch lokale Projekte unterstützen, bei denen technologische Bildung, Training und Integration gefördert werden. So konnten wir beispielsweise 25 Laptops an das Mercator-Gymnasium in Duisburg übergeben. Ziel war es, der Schule durch die Bereitstellung der Erstausstattung den Schritt in die Digitalisierung zu erleichtern.

Mit Blick auf Nachhaltigkeit setzen wir auf maßgeschneiderte Technologien, um unsere Ressourceneffizienz zu steigern. Durch die Nutzung von IoT- und digitalen Lösungen verbessern wir anhand von Echtzeit-Datenanalysen die Effizienz von Kühlern, Lüftungsanlagen, Computern und Beleuchtungen.



Im Hinblick auf Cognizants Nachhaltigkeitsstrategie. Wo liegen hier die Schwerpunkte und Ziele?

Unsere Kernschwerpunkte in den ESG-Bereichen sind auf Basis von Markterwartungen priorisiert. Dabei spiegeln unsere ökologischen Prioritäten unseren zunehmenden Fokus auf CO 2 -Emissionen sowie Risiken und Chancen des Klimawandels wider.

Die sozialen Prioritäten liegen in der Vernetzung unserer Mitarbeiter, der Verbesserung der globalen Vielfalt und der Förderung von Programmen zur Qualifizierung im Technologiebereich. Unser Ziel ist es, ESG-Themen in jeden Teil unseres geschäftlichen Entscheidungsprozesses einzubinden und mit gutem Beispiel voranzugehen.



Wie wird Cognizant mehr Frauen und Minderheiten für seine Belegschaft gewinnen und sie in Führungspositionen unterstützen?

Wir setzen uns aktiv für Vielfalt bei Cognizant ein, selbstverständlich auch in der Vorstandsebene. 2020 bestand das Board of Directors von Cognizant zu 36 Prozent aus weiblichen und zu 36 Prozent aus ethnisch diversen Führungskräften (45 Prozent Diversität insgesamt). Im vergangenen Jahr machten Frauen 36 Prozent unserer weltweiten Belegschaft und 40 Prozent aller Neueinstellungen weltweit aus. Wir setzen diesen Trend fort, indem konkrete Ziele für die Einstellung und Bindung von Frauen in Führungspositionen gesetzt werden.

Unsere D&I-Strategie, Completely Cognizant, richtet sich danach aus, ein langfristiges Gefühl der Akzeptanz und Zugehörigkeit zu schaffen. Dabei wollen wir eine Arbeitsumgebung schaffen, die multikulturell, generationenübergreifend und multitalentiert ist. Dadurch treiben wir auch Innovationen innerhalb des Unternehmens voran, was eine zusätzliche Stärke für uns ist. Außerdem unterstützen wir Absolventen mit Mentor-Programmen und einem speziellen Buddy-Programm für unsere Neueinsteiger.

Mit unserer Unterstützung von Community-Projekten, die sich auf technologische Bildung konzentrieren, tragen wir zu Initiativen bei, die Schülern auf der ganzen Welt Grundkenntnisse im Lesen und Rechnen vermitteln. Wir fördern auch interne Wettbewerbe, um neue Lösungsansätze zu finden, wie zum Beispiel den Cognizant Hackathon im Jahr 2020: #Cognizant vs. Virus.



Wie unterstützt Cognizant seine Kunden dabei, ihre eigenen ESG-Vorhaben voranzutreiben?

Wir nutzen Technologien und Thought Leadership, um Kunden bei der Lösung von Problemen zu unterstützen, darunter auch solche aus dem ESG-Bereich. Wir helfen unseren Kunden Datenmanagement- und Tracking-Systeme zu implementieren, mit denen sie ihre eigenen Kohlenstoffintensität messen, verwalten und reduzieren können. Auch beim Übergang von energieintensiven Rechenzentren zu öffentlichen Cloud-Lösungen stehen wir unseren Kunden beratend zur Seite.



Wie ist Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern in Sachen ESG aufgestellt? Wo gibt es diesbezüglich aktuell noch Nachholbedarf?

Deutschland ist führend, was Innovationen betrifft und ein Land mit sehr hohen F&E-Ausgaben. Allerdings werden Innovationen primär gefördert, wenn der Marktdruck hoch ist. Wir sehen beispielsweise im Automobilsektor eine starke Aufholbewegung. Mit der Übernahme von ESG Mobility setzen wir daher mehr denn je auf Nachhaltigkeit, grüne Technologie und Elektrofahrzeuge auf dem deutschen, aber auch dem internationalen Markt. In Greentech-Bereichen wie Photovoltaik oder Windenergie zählte Deutschland schon immer zu den führenden Ländern und ist als Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit bekannt. Traditionell spielen Themen wie ESG für deutsche Unternehmen eine große Rolle und grüne Technologien werden in Deutschland auch in Zukunft stark an Relevanz gewinnen.

