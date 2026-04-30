IT-Betriebsmodelle im Umbruch – Wie viel Cloud verträgt die Produktion?

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ERP und MES sind das operative Rückgrat der Fertigung – Stabilität, Prozessnähe und Verfügbarkeit haben höchste Priorität, weshalb Cloud‑Modelle nur selektiv geeignet sind.
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Cloud ist eine Option – aber kein Standard für produktionskritische Systeme – Latenz, Integrationen und Individualisierungen bestimmen, ob SaaS, Hosting oder Hybrid tragfähig sind.
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SaaS verändert Verantwortlichkeiten – Anbieter übernehmen Betrieb und Updates, während interne IT sich stärker auf Prozesse, Daten und kontinuierliche Verbesserung konzentriert.
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Hybridmodelle setzen sich durch – Zeitkritische Funktionen bleiben nah am Shopfloor, weniger kritische Komponenten wandern in die Cloud.
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Ein strukturiertes Entscheidungsraster ist unverzichtbar – Kritikalität, Integrationsgrad, Individualisierungstiefe, Release‑Fähigkeit und Betriebsressourcen bestimmen das passende Modell.
In der Fertigung entscheidet das Betriebsmodell von ERP und MES mit darüber, wie stabil Abläufe laufen – und wie gut sich Systeme weiterentwickeln lassen. Zwischen Produktionsrealität und IT-Strategie entsteht dabei ein Spannungsfeld, in dem Cloud und SaaS Chancen bieten, aber nicht überall gleich gut passen.
ERP und MES sind in vielen Fertigungsunternehmen über Jahre zu einer verlässlichen Datenbasis gewachsen. Sie tragen zentrale Abläufe, verbinden Planung und Shop-floor und sichern Stabilität. Die Frage nach dem geeigneten Betriebsmodell wird unter veränderten Rahmenbedingungen jedoch neu bewertet: Neben Funktionalität zählen heute vor allem auch Zukunftsfähigkeit, Innovationsgeschwindigkeit und Investitionssicherheit der Systeme. Wer sich für SaaS, Hosting, Hybrid oder On-Premises entscheidet, bestimmt damit zugleich, wie gut Releases, Security Aufwände, Skalierung und kontinuierliche Weiterentwicklung steuerbar bleiben.
Dabei prallen in der Industrie zwei Anforderungscluster aufeinander: hohe Verfügbarkeit, Performance, Prozessnähe und Datensicherheit einerseits – und der Wunsch nach Skalierbarkeit, standardisierten Updates und geringerem Betriebsaufwand andererseits. Deshalb greifen einfache Entweder-oder-Entscheidungen zu kurz. In der Praxis entstehen zunehmend Betriebsmodelle, die die Realität im Werk ebenso berücksichtigen wie die strategischen Ziele der IT.
Cloud: Eine Betriebsoption – wenn die Voraussetzungen stimmen
Viele Unternehmensanwendungen lassen sich heute relativ geradlinig als Cloud-Service betreiben. Das gilt vor allem dort, wo Prozesse klar abgegrenzt sind und Ausfälle oder Latenzen nicht unmittelbar die Produktion beeinträchtigen. Für ERP und MES gelten andere Maßstäbe. Beide Systeme steuern Kernprozesse und bilden damit das operative Rückgrat. Sie sind eng mit angrenzenden Anwendungen und Datenquellen verzahnt und in Teilen standortkritisch. Änderungen wie Releases, Schnittstellenanpassungen oder Performance-Effekte wirken sich direkt auf Planung, Materialfluss und Rückmeldelogik aus.
Cloud ist bei ERP und MES daher selten der Standard, sondern eine von mehreren Betriebsoptionen. Ihre Vorteile lassen sich gut nutzen, wenn Organisation und Technik dafür sauber aufgestellt sind. Ein wichtiger Hebel ist die Ausprägung der Lösung. Wo Prozesse standardnah abgebildet werden und Erweiterungen überwiegend über Konfiguration statt über umfangreichen Individualcode erfolgen, lassen sich Updates und Weiterentwicklung planbarer steuern. Damit werden auch flexiblere Betriebsmodelle realistischer. In stark individualisierten Landschaften steigt dagegen der Aufwand, Releases, Sicherheit und Integrationen dauerhaft verlässlich zu beherrschen. Das gilt unabhängig davon, ob die Systeme lokal oder in einer Cloud-Umgebung betrieben werden.
SaaS und On-Premises: Wer steuert was
Mit SaaS verändert sich vor allem die Arbeitsteilung. Der Anbieter übernimmt den technischen Betrieb und hält die Lösung aktuell. Dadurch kann sich die interne IT stärker auf Prozesse und Daten konzentrieren – und darauf, Verbesserungen kontinuierlich umzusetzen. Je nach Ausgangslage kann auch die Geschwindigkeit ein Argument sein. Lösungen sind schneller nutzbar, Kosten werden planbarer, und Neuerungen erreichen Unternehmen regelmäßig und ohne Zeitversatz. Das setzt allerdings voraus, dass Schnittstellen und Datenflüsse sauber geklärt sind und Releases im Unternehmen klar gesteuert werden.
On-Premises bleibt dort sinnvoll, wo besonders hohe Anforderungen an Schutz und Kontrolle gelten oder wo eine gewachsene Systemlandschaft sehr eng mit der Produktion verflochten ist. Für die Praxis bedeutet das jedoch nicht automatisch ein grundsätzliches Nein zur Cloud. Oft ergibt sich ein Hybridansatz, bei dem bestimmte Teile lokal bleiben und andere Schritt für Schritt in die Cloud verlagert werden.
MES: Cloud-Frage richtig zuschneiden
Beim MES braucht die Abwägung meist noch mehr Fingerspitzengefühl. Das System arbeitet direkt am Shopfloor, reagiert auf Ereignisse in Echtzeit und ist eng mit Maschinendaten verbunden. Deshalb setzen moderne Architekturen stärker auf eine sinnvolle Aufteilung. Alles, was zeitkritisch ist – etwa Rückmeldungen und Steuerung – bleibt nah an der Fertigung. Funktionen, die weniger kritisch sind, lassen sich dagegen gut zentral oder cloudnah betreiben, zum Beispiel ausgewählte Auswertungen. Maßgeblich ist damit weniger ein pauschales »Ja« oder »Nein« zur Cloud, sondern welche Aufgaben wo am zuverlässigsten und wirtschaftlichsten laufen.
Wie das je nach Ausgangslage aussieht, zeigen drei Beispiele. In einer Standardsystemlandschaft mit schlanken Prozessen und klaren Schnittstellen kann SaaS besonders gut funktionieren – vor allem, weil Updates einfacher handhabbar sind und neue Funktionen schneller nutzbar werden. In einer gewachsenen und individuell stark angepassten Systemlandschaft ist dagegen oft ein hybrider Weg sinnvoll: erst konsolidieren, dann schrittweise verlagern. Und in sensiblen Produktionsumgebungen, in denen Latenz und Schutzbedarf im Vordergrund stehen, bleiben zeitkritische Komponenten meist lokal, während weniger kritische Funktionen wie Reporting oder ausgewählte Auswertungen cloudnah umgesetzt werden können.
Entscheidungskriterien: Orientierung statt Bauchgefühl
Die Vorbehalte gegenüber Cloud und SaaS in der Industrie sind oft nachvollziehbar. Es geht um Sicherheit und Compliance, um Kontrolle über Änderungen – und ganz pragmatisch um die Frage, was passiert, wenn etwas nicht wie geplant läuft. Besonders groß werden diese Zweifel, wenn Zuständigkeiten verschwimmen oder technische Leitplanken fehlen. Umso hilfreicher ist ein transparentes Entscheidungsraster, das zur jeweiligen Produktionsrealität passt. Im Kern geht es dabei um drei Fragen: Wie kritisch sind Prozesse und Daten am Standort? Wie eng ist die Lösung mit Maschinen, Schnittstellen und angrenzenden Systemen verbunden? Und wie gut ist die Organisation in der Lage, Updates, Integrationen und Betrieb über den Lebenszyklus zu steuern? Aus den Antworten lassen sich dann belastbare Kriterien ableiten – vom Schutzbedarf über die Integrations- und Individualisierungstiefe bis hin zu Verfügbarkeit, Release-Fähigkeit und den verfügbaren Betriebsressourcen.
Fazit. Die Frage »SaaS oder On-Premises?« ist bei ERP und MES selten eine Momentaufnahme, sondern beschreibt eine Entwicklung. Moderne Architekturen machen es möglich, zeitkritische und schutzbedürftige Teile stabil und nah an der Produktion zu betreiben – und Cloud-/SaaS-Modelle dort einzusetzen, wo sie Skalierung und Weiterentwicklung erleichtern. Maßgeblich sind dabei Produktionsrealität und IT-Strategie. Damit wird die Investitionsfrage konkret: Wo lohnt sich Standardisierung und Verlagerung – und wo braucht es bewusst lokale Kontrolle?
Flemming Hirschfeld,
SVP Portfolio & Product Management,
PSI Software SE | Discrete Manufacturing
Illustration: © Cloud © Wisconsinart | Dreamstime.com
6377 Artikel zu „ERP MES“
News | Business | Lösungen | Ausgabe 3-4-2022
Wie ein Schweizer Maschinenbauer von seiner ERP-MES-Lösung profitiert – Dreimal Fortschritt, einmal Cash
Wenn Planung und Realität nicht viel gemeinsam haben, gerät die Produktion ins Stottern. Problematisch ist zudem, wenn periphere Unternehmensprozesse nicht digital und in die übergeordneten Abläufe integriert sind. Beim Maschinen- und Anlagenbauer FrymaKoruma verschwinden Effizienzfresser wie diese Schritt für Schritt – vor allem dank integrierter ERP-MES-Lösung samt passgenauen Apps.
News | Lösungen | Ausgabe 5-6-2019
ERP-MES-Branchenlösung für erfolgreiches Wachstum – Zuverlässigkeit, Durchgängigkeit und Transparenz
Hochpräzisionskugel-lager, Maschinenspindeln, Freiläufe und berührungslose Dichtungen sind das Metier des Nürnberger Familienunternehmens GMN Paul Müller Industrie (GMN) – und das seit über 100 Jahren. Einen wichtigen Beitrag zur Erfolgs-geschichte leistet seit über 16 Jahren ein integriertes ERP- und MES-System.
Lösungen | Ausgabe 5-6-2016
ERP/MES-Branchenlösung – Integriertes ERP schließt Regelkreis zwischen Fertigung und Business
Das Erfolgsprinzip heißt »Agieren statt Reagieren« – und es ist in allen wichtigen Unternehmensbereichen des Präzisionsdrehteile-Herstellers Sauter realisiert. Besonders bei der eingesetzten Technologie und in den Organisationsabläufen ist das Unternehmen bestrebt, die Zeichen der Zeit zu erkennen und am Markt zu agieren, statt zu reagieren.
News | Digitalisierung | Effizienz | Trends Kommunikation | Trends 2016 | Kommunikation
Sieben Enterprise-Messaging-Trends 2016
Mit der fortschreitenden Digitalisierung wird für Unternehmen die Interaktion mit Partnern und Kunden immer wichtiger. Effiziente Kommunikationsprozesse gewinnen in Zukunft folglich zunehmend an Bedeutung und tragen wesentlich zum Geschäftserfolg bei. Der globale Enterprise-Messaging-Dienstleister Retarus hat sieben Trends identifiziert, die Unternehmen in der B2B-Kommunikation in diesem Jahr maßgeblich beeinflussen werden: Arbeitsplatz der Zukunft: Das »moderne Büro«…
Geschäftsprozesse | Lösungen | Ausgabe 1-2-2015
ERP/MES-Branchenlösung für die Medizintechnik – Flexibilität als Wettbewerbsfaktor nutzen
Weltweit präsent sein und dabei Zertifizierungsstandards wie ISO 13485 oder die FDA-Richtlinien erfüllen müssen – das veranlasst auch kleinere Unternehmen in der Medizintechnik eine alle Bereiche abbildende ERP/MES-Lösung anzuschaffen. Die Arno Fritz GmbH führte dazu die Medizintechnik-Branchenlösung von GEWATEC ein. Sie ermöglicht eine bis dato nicht gekannte Übersicht der Fertigung sowie eine rückverfolgbare und normengerechte Dokumentation aller qualitäts- und -fertigungsrelevanten Auswertungen und Dokumente.
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Kompetenzen im Umgang mit KI messbar machen
Als erste Hochschule in Deutschland setzt die IU auf einen systematischen Ansatz, um Kompetenzen im Umgang mit KI messbar zu machen. Fünfstufiges KI-Kompetenzmodell im Lehrplan verankert: von grundlegender Nutzung bis zur strategischen Zusammenarbeit mit KI. Internationale Befragung bestätigt: 61,5 Prozent der Befragten bewerten das Modell gegenüber vergleichbaren Frameworks (z.B. WEF) als effektiver. Seit April nehmen…
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KI beginnt mit Vertrauen: Daten-Governance als Schlüssel zwischen Strategie und messbaren Resultaten
Der Erfolg von KI hängt weniger von Modellen als von vertrauenswürdigen, geschäftlich nutzbaren Daten ab, weshalb viele Initiativen an fehlender Daten‑Governance scheitern. Moderne Daten‑Governance wird dabei als Enabler verstanden, der Klarheit, Verantwortlichkeiten und Datenqualität schafft und KI so skalierbar und wirksam macht. Entscheidend ist ein dynamischer Data‑First‑Ansatz, der Governance als kontinuierliches Change Management etabliert und…
Trends 2026 | News | IT-Security | Ausgabe 1-2-2026
Fünf Gründe, warum Unternehmen auf eine Data-Mesh-Architektur setzen sollten – Data Mesh vs. Data Lake vs. Data Fabric
Unternehmen und Behörden müssen heute in der Lage sein, Daten aus verschiedenen Quellen schnell zu durchsuchen, zu korrelieren und zusammen zu analysieren. Aber wie gelingt das am besten? Lösen lässt sich die Herausforderung mit Data Mesh: einer intelligenten Architektur, die Daten dezentral verwaltet, aber global verfügbar macht – mit einheitlichen Datenschutz- und Sicherheitsrichtlinien. Was unterscheidet Data Mesh von Data Lake und Data Fabric und welche Vorteile bringt die moderne Dateninfrastruktur im Zeitalter von KI?
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Die Samsung Galaxy S26 Enterprise Edition bringt intuitive AI in den Arbeitsalltag
Die Samsung Galaxy S26 Enterprise Edition1 geht mit erweiterten Galaxy AI-Funktionen für hohe Produktivität im Arbeitsalltag an den Start. Die mobilen Business-Geräte arbeiten kontextbasiert und bewältigen komplexe Aufgaben, auch wenn mehrere Apps gleichzeitig laufen. Galaxy AI hilft, den Tagesablauf zu strukturieren und unterstützt proaktiv mit personalisierten Empfehlungen, etwa bei Nachrichten oder der Terminplanung. Für den nahtlosen…
Trends 2026 | News | Business Process Management | Trends Geschäftsprozesse | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
Enterprise AI im Realitätscheck: Hohe Erwartungen treffen auf operative Hürden
Unternehmen treiben den Einsatz von Enterprise AI mit hohen Erwartungen voran, stoßen in der Praxis jedoch häufig an operative Grenzen. Der Process Optimization Report 2026 zeigt eine deutliche Lücke zwischen strategischem Anspruch und tatsächlicher Umsetzungsreife – insbesondere beim Einsatz agentischer KI. Entscheidend für nachhaltigen Mehrwert ist dabei ein fundierter Prozesskontext, der KI erst befähigt, die…
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Enterprise-KI made in Germany: Neue Maßstäbe für Produktivität und Sicherheit
Startup Aiconiq.io maximiert KI-Wirkung auf Kosten und Erträge durch unternehmensindividuelles KI-Hirn. Mit Aiconiq.io startet ein deutsches KI-Unternehmen, das künstliche Intelligenz konsequent als Produktivitäts- und Kostensenkungsfaktor versteht: Die Enterprise-KI von Aiconiq.io stellt den wirtschaftlichen Nutzen ins Zentrum. Das Herzstück der KI-Innovation von Aiconiq.io ist das patentierte »Corporate Brain« – eine unternehmensindividuelle KI-Wissensbasis. Mit seinem Wissen…
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Cyberresilienz beginnt mit Backup: Ein Rahmenwerk für messbare Wiederherstellung
Cyberresilienz entscheidet sich nicht beim Backup, sondern bei der Wiederherstellung. Angesichts von Ransomware, kompromittierten Identitäten und komplexen Cloud‑Abhängigkeiten müssen Unternehmen ihre Backup‑Strategie konsequent auf messbare Recovery‑Ergebnisse ausrichten. Dieser Beitrag zeigt, wie eine architekturgetriebene Enterprise‑Backup‑Strategie Wiederherstellbarkeit, Sicherheit und Resilienz systematisch in den Mittelpunkt stellt. Die Enterprise-Backup-Strategie hat sich weit über ihre traditionelle Rolle als operative…
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Künstliche Intelligenz bringt Ordnung, Effizienz und Transparenz ins Enterprise Information Management
Täglich entstehen in jedem Unternehmen zahllose Daten über verschiedene Kanäle, von denen viele das Business voranbringen und sogar Wettbewerbsvorteile schaffen könnten. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass der Informationsfluss strukturiert und verlässlich verwaltet wird. Das ist eine zentrale Aufgabe für CFOs, die dafür auf Enterprise-Information-Management-Systeme (EIM) setzen. Wie können sie von den neuen Möglichkeiten der künstlichen…
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CrowdStrike erzielt 100 % Erkennung und 100 % Schutz in den bislang anspruchsvollsten MITRE ATT&CK Enterprise Evaluations
CrowdStrike nahm an der ersten realistischen domänenübergreifenden Angriffssimulation von MITRE teil und erzielte perfekte Ergebnisse ohne »False Positives«. CrowdStrike erzielte in den 2025 MITRE ATT&CK Enterprise Evaluations – den technisch anspruchsvollsten in der Geschichte des Programms – eine Erkennungsrate von 100 % und einen Schutz von 100 % ohne False Positives [1]. Durch die…
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Der Enterprise Browser: Island intensiviert sein DACH-Business
Strategischer Teamaufbau vollzogen – Jetzt auf der Suche nach Partnerschaften. Island baut seine Aktivitäten in Deutschland, Österreich und der Schweiz aus. Ein neues regionales Vertriebsteam nimmt die Arbeit auf und öffnet die Bühne für Partner, die Kunden beim Sprung in eine moderne Sicherheitsarchitektur begleiten wollen. Der Zeitpunkt ist günstig, denn selten war der Druck…
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Retail-Tech-Index 2025: Investitionen in Retail-Tech verpuffen beim Kunden
Umfangreiche Auswertung von Online-Konversationen und Engagement sowie die Analyse von Stellenbeschreibung im Bereich Retail-Tech zeigt: Investitionen in Retail-Tech erzielen keine bis zu wenig Wirkung bei den Kunden. Der europäische Einzelhandel befindet sich inmitten seiner größten technologischen Transformation seit Jahrzehnten: KI-Systeme, Edge-Computing, digitale Beschilderung und intelligente Ladeninfrastruktur sollen das Einkaufserlebnis für Kundinnen und Kunden grundlegend…
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USU in Analystenbewertung zu Enterprise Service Management Platforms, Q4 2025 ausgezeichnet
USU wurde in den aktuellen Report »The Forrester Wave: Enterprise Service Management Platforms, Q4 2025« aufgenommen, welcher die 15 bedeutendsten Anbieter auf dem Markt bewertet. Das unabhängige Forschungs- und Beratungsunternehmen Forrester Research, Inc. analysierte und bewertete jeden Anbieter anhand seines aktuellen Angebots, seiner Strategie und seines Kundenfeedbacks, um Unternehmen bei der Auswahl der passenden Lösung…
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Der strategische Kompass für 2026: Sechs Predictions, wie Technologie messbaren Geschäftserfolg schafft
Der Druck zur Digitalisierung ist immens, doch viele Unternehmen kämpfen damit, aus ihren Technologie-Investitionen echten, messbaren Geschäftswert zu ziehen. Die reine Implementierung neuer Systeme wie SAP S/4HANA Cloud reicht nicht mehr aus, um im Wettbewerb zu bestehen. Doch wo genau liegen die entscheidenden Weichenstellungen, die über den Erfolg entscheiden? Als Antwort auf diese Frage veröffentlicht…
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Intelligente PDU mit hoher Messgenauigkeit für mehr Transparenz
Die intelligente PDU EL2P von Panduit für mehr Effizienz und höhere Ausfallsicherheit. Panduit, Anbieter von Infrastrukturlösungen für Rechenzentren, Unternehmensnetzwerke und Industrieelektrik, hat mit der intelligenten Stromverteilungseinheit EL2P (iPDU) den Standard für das Energiemanagement weiterentwickelt und neu definiert. Unternehmen treiben die digitale Transformation voran und erhöhen damit stetig KI-Arbeitslasten und Leistungsdichte in IT-Racks. Mit der…
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TaxTech im Praxiseinsatz – KI als Treiber für effiziente Steuerprozesse
Das deutsche Steuerwesen ist komplex und erfordert effiziente Lösungen zur Bewältigung der hohen Anforderungen. Künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) ermöglichen die Automatisierung und Optimierung von Steuerprozessen, wodurch Unternehmen Transparenz gewinnen und Risiken sowie Kosten reduzieren können. Die Vision der »autonomen Compliance« kombiniert technologische Innovationen mit menschlicher Expertise, um eine moderne und resiliente Steuer-Compliance zu schaffen.