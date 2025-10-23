Intelligente PDU mit hoher Messgenauigkeit für mehr Transparenz

Die intelligente PDU EL2P von Panduit für mehr Effizienz und höhere Ausfallsicherheit.
Panduit, Anbieter von Infrastrukturlösungen für Rechenzentren, Unternehmensnetzwerke und Industrieelektrik, hat mit der intelligenten Stromverteilungseinheit EL2P (iPDU) den Standard für das Energiemanagement weiterentwickelt und neu definiert. Unternehmen treiben die digitale Transformation voran und erhöhen damit stetig KI-Arbeitslasten und Leistungsdichte in IT-Racks. Mit der neuen PDU-Serie (Power Distribution Unit) EL2P steigern z.B. Betreiber von Rechenzentren die Verfügbarkeit und optimieren die Kapazitätsverteilung. Damit wird die Nachhaltigkeit verbessert, ohne gleichzeitig Kompromisse eingehen zu müssen. Die intelligente PDU (iPDU) vereint fortschrittliche Messgenauigkeit, robuste Cybersicherheit, flexible Steckdosenkonfigurationen und umfassende Umgebungsüberwachung. All dies sind entscheidende Faktoren, um die sich ständig weiterentwickelnden Herausforderungen in Unternehmens-, Hyperscale- und Colocation-Infrastrukturen zu bewältigen.
Die neue EL2P-iPDU verfügt über eine Reihe von Funktionen, die das amerikanische Familienunternehmen eigens in seinen Forschungs- und Entwicklungslaboren (Labs) entwickelt hat. Ziel war es dabei, die Betriebsstabilität, Nachhaltigkeit und Verwaltungseffizienz weiter zu verbessern. Über den integrierten Farb-Touchscreen konfigurieren Anwender die lokale Verwaltung, wobei über einen Sensor die Benutzeroberfläche bei Installationen mit vertikaler Ausrichtung automatisch dreht – ideal bei Installationen mit unterschiedlichen Einsteckrichtungen. Dadurch wird die Effizienz der Techniker erhöht und man ist bei der Installation flexibler. Das Design sichert eine sehr hohe Messgenauigkeit von ±0,5 % und liefert präzise Energieverbrauchsdaten für die effektive Kapazitätsplanung, PUE-Optimierung (Power Usage Efficiency) und Nachhaltigkeitsinitiativen. Dank der 4-in-1-Kombination von Steckdosen (C13, C15, C19, C21) können verschiedene Gerätetypen direkt angeschlossen werden – das vereinfacht die Planung und den Betrieb.
Das hot-swappable Controller- und Displaymodul erleichtert die Wartung oder Aufrüstung vor Ort, ohne die Stromversorgung der angeschlossenen IT-Geräte zu unterbrechen. Dadurch werden Ausfallzeiten und Wartungsaufwand minimiert. Die Panduit EL2P wurde entwickelt, um die anspruchsvollen Cybersicherheitszertifizierungen UL 2900-1 und IEC 62443-4-2 zu erfüllen. Sie bietet mit einem USGv6-zertifizierten IPv6-Stack, sicherer Codesignierung und 802.1x-Netzwerkauthentifizierung nach MIL-Standard erhöhte Sicherheit und minimiert so Cyberrisiken in vernetzten Rechenzentrumsumgebungen.
Die EL2P-Serie bietet darüber hinaus viele erweiterte Funktionen:
- Zwei 1-Gb-Ethernet-Anschlüsse mit Daisy-Chain-Funktion
Die automatisch konfigurierten dualen Gigabit-Ethernet-Anschlüsse reduzieren die Bereitstellungszeit und ermöglichen die Verkettung von bis zu 64 iPDUs über eine einzige IP-Adresse und einen einzigen Switch-Port. Dadurch werden die Netzwerkkosten gesenkt und die Verwaltungsarchitektur vereinfacht.
- Native Cisco Nexus Dashboard-Integration
Die EL2P-iPDU lassen sich nahtlos in das Cisco Nexus Dashboard integrieren und bieten Einblicke in den Energieverbrauch und die Nachhaltigkeit aller Rechenzentrumsressourcen. Dadurch werden die Transparenz des Betriebs und die strategische Entscheidungsfindung verbessert, ohne dass externe Hardware erforderlich ist.
- Erweiterter Betriebstemperaturbereich bis zu 60°C (140°F)
Dies sichert einen zuverlässigen Betrieb in Umgebungen mit hoher Dichte und hohen Temperaturen und unterstützt moderne KI-Racks und beengte Edge-Standorte.
- Secure Zero Touch Provisioning (sZTP)
Damit kann man die iPDU mit wenig manuellem Aufwand schneller bereitstellen und konfigurieren. Dadurch ist die EL2P ideal für skalierbare Rollouts an verteilten Standorten.
- Redfish-API-Integration und RESTful-APIs
Damit wird die Interoperabilität mit führenden DCIM- und Cloud-Plattformen sichergestellt und die Infrastruktur lässt sich besser überwachen, steuern und analysieren.
Die EL2P-Serie ist in ein- und dreiphasigen Modellen mit Eingangsleistungen von 5 bis 43,5 kVA für die Region Europa, Mittlerer Oste und Afrika (EMEA) erhältlich und erfüllt dank doppelter Zulassung für Nordamerika und die Region EMEA verschiedene globale Standards. Die werkzeuglose vertikale Montage, Gehäuse in verschiedenen Farben zur Identifizierung der Einspeisungen sowie Plug-and-Play-Digital-Sensoren optimieren zusätzlich die Bereitstellung und das Umweltmanagement.
Die umfangreichen Funktionen der EL2P-Serie bieten Colocation-Anbietern eine äußerst flexible Lösung für das Energiemanagement, wenn diese eine transparente Stromversorgung auf Mieterebene und eine präzise Abrechnung benötigen. Ebenso eignet sie sich für Hyperscale- und Cloud-Betreiber, die eine hochdichte Steckdosenkonfiguration mit minimalen Ausfallzeiten benötigen, sowie für Edge-Standorte und Unternehmensrechenzentren, die eine effiziente, skalierbare und sichere Stromverteilungsinfrastruktur suchen.
