Kabelkonfektionierer Lee optimiert Produktionszeiten mit automatischen Kabelbinderwerkzeug PAT 4.0 von Panduit

Für mehr Produktivität und Fertigungsqualität in der Kabelkonfektion setzt das vor über 40 Jahren gegründete Unternehmen Lee auf zwei Werkzeugsysteme von Panduit: Das automatisierte Kabelbinder-System PAT 4.0 und das patentierte Quick Build Legebrett-System.

Anzeige

Herausforderungen

Die Kabelkonfektionier-Experten von Lee stellen zahlreiche Kabeltypen her: von einfachen einadrigen Kabeln (geschnitten, abisoliert, verzinnt, gecrimpt, aufgehellt, markiert) über die Verarbeitung mehradriger Kabel (geschirmt und ungeschirmt) und Flachkabel bis hin zur Produktion verschiedener Arten von vorkonfigurierten Kabeln für die Anwendung in elektronischen und elektromechanischen Teilen nach Kundenzeichnungen und -spezifikationen. Das Unternehmen führt auch Schweiß- und Montagearbeiten durch, liefert auf Länge geschnittene Ummantelungen und verschiedene Komponenten für die Verkabelungsbranche.

Lee ist bekannt für qualitativ hochwertige Produkte, dank der Verwendung erstklassiger Materialien und seiner betrieblichen Flexibilität, die es ihm ermöglicht, sowohl kleine als auch große Produktionsaufträge zu erfüllen.

Maurizio Bassini, Inhaber des Unternehmens, erklärt: »In den ersten Jahren unseres Unternehmens haben wir die Kabel mit einer Schere geschnitten und mit einer Schnur zusammengebunden. Dann sind wir auf Kabelbinder umgestiegen, aber die Arbeitsschritte blieben immer noch rein manuell.«

In den letzten Jahren hat die Nachfrage stark zugenommen, was eine Optimierung des Produktionsprozesses erforderlich machte. Um den wachsenden Anforderungen der Kunden gerecht zu werden und die erwarteten Lieferzeiten bei steigenden Auftragsvolumen erfüllen zu können, musste die gesamte Fertigung umgestellt werden. Eine der Haupttätigkeiten von Lee ist die Konfektionierung von Kabelbäumen. Zuvor verwendete das Unternehmen hölzerne Formbretter mit Haken, die angebracht waren, um die Kabel zu stützen und auf Abstand zu halten, damit sie von Hand gebunden werden konnten. Nach Abschluss der jeweiligen Aufträge waren die Bretter überflüssig, da sie nicht für neue Kundenlayouts angepasst werden konnten, was zu einer nicht unerheblichen Menge Abfall führte.

Panduit Lösung

»Wir begannen unsere Zusammenarbeit mit Panduit 1991, vor 30 Jahren. Wir kauften das erste Kabelbinderwerkzeug von Panduit, dass es uns ermöglichte, von einer manuellen zu einer halbautomatischen Fertigung überzugehen. Wir haben die Produktionsprozesse weiter verbessert und verwenden heute das automatische Kabelbinder-Installationssystem PAT 4.0, das unsere Arbeit erheblich vereinfacht und beschleunigt. Darüber hinaus haben wir das modulare Quick-Build Legebrettsystem von Panduit eingeführt. Dieses extrem flexible System ist mit abnehmbaren Zubehörteilen ausgestattet, die sich bei Bedarf umstecken und neu positionieren lassen und so an die verschiedenen Kabelbaumkonzepte angepasst werden können. Dadurch konnten wir den Holzabfall komplett eliminieren. Durch beide Lösungssysteme von Panduit konnten wir unsere Produktivität signifikant steigern und das bei gleich bleibender Qualität.«

Panduit PAT 4.0 – Automatisches Kabelbinder-Installationssystem: Leicht, Einfach, Intuitiv

Durch den Einsatz des PAT 4.0 wurde die Arbeit auch im Sinne der Mitarbeiter immens erleichtert. Ein ergonomisch geformter, leichter Werkzeugkopf verringert die Ermüdung des Bedieners und maximiert die Manövrierfähigkeit bei gleichzeitiger Senkung des Risikos von Verletzungen durch wiederholte Bewegungen, die bei Verwendung von manuellen Kabelbinderwerkzeugen häufig auftreten.

Um den Durchsatz zu erhöhen und die Vorlaufzeiten zu verringern ermöglicht das automatische Installationssystem für Kabelbinder PAT 4.0 branchenführende Arbeits-Zykluszeiten, die um 25% schneller sind als andere automatische Kabelbindersysteme und bietet eine maximale Bündelungsproduktivität, die sechs Mal so hoch ist wie bei manueller Montage von Kabelbindern.

»Unsere Kunden sind immer mit der Qualität unserer Arbeit und der Geschwindigkeit der Auftragsabwicklung sehr zufrieden«, schließt Bassini. »Das Installationssystem von Panduit ist ein Produkt, das ich jederzeit weiterempfehlen würde, weil es Zuverlässigkeit und Schnelligkeit garantiert, also alles, was man braucht, um ein perfektes Ergebnis zu erzielen!«

Ein benutzerfreundlicher LCD-Touchscreen vereinfacht die Navigation des Benutzers und bietet intuitive Hilfebildschirme zur Erleichterung der Fehlersuche.

Panduit Zubehör

Lee verwendet darüber hinaus das innovative Quick Build System. Die modulare, wiederverwendbare Lösung besteht aus Gitterplatten und speziell entworfenen, umsetzbaren Zubehörteilen zur Verbesserung der Produktivität. Das Zubehör wird einfach mit einer Drehbewegung auf der Platte fixiert und ermöglicht eine rasche Kabelverlegung und Flexibilität beim Layout. Die perfekte Lösung um Stauraum und Abfall zu reduzieren. Zusätzlich sind Crimp- und Drucklösungen im Einsatz die die Indexierung und das Crimpen beschleunigen und konsistente, hochwertige Anschlüsse ermöglichen sowie durch die genaue Kennzeichnung der Kabelbaumelemente die Qualitätssicherung und die Einhaltung von Industrienormen gewährleisten.

Für mehr Informationen besuchen Sie: panduit.com

UNTERNEHMENSPROFIL

Lee Srl wurde 1981 von den beiden Geschwistern Maurizio und Francesca Bassini als spezialisiertes Unternehmen für die Herstellung von Kabelbäumen und Zubehör gegründet. Das Unternehmen stellt seit 40 Jahren verschiedene Kabeltypen her. In seinen 1.200 m² großen Produktionsanlagen in Arese bei Mailand fertigt Lee mit qualifiziertem Personal und langjähriger Erfahrung.

LAND

Italien

MARKT

Kabelkonfektion, Kabelbaumherstellung

HERAUSFORDERUNGEN

Optimierung der Produktion von Kabelbäumen

Beschleunigung der Kabelbinderapplikation

Time-to-Market

Steigerung der Produktivität

Belieferung neuer Märkte.

PANDUIT LÖSUNG

Um den Herausforderungen des Kunden gerecht zu werden, lieferte Panduit das neueste automatische Kabelbinder-Installationssystem PAT 4.0. Mit diesem Werkzeug können Anwender mit sehr hoher Geschwindigkeit Kabelbinder montieren. Mit über 80 Zyklen pro Minute wird die Produktivität in der Kabelkonfektionierung deutlich gesteigert. Nutzenvorteile im Überblick:

Schneller Aufbau und Inbetriebnahme

Intuitive, anwenderfreundliche und sichere Bedienung

Optimierte Ergonomie

Gesteigerte, gleichbleibende hohe Qualität durch automatische Messung des Anzugmoments

Erhöhte Produktivität bei 80 Kabelbinderbefestigungszyklen pro Minute

Geeignet für verschiedene, industrietaugliche Nylon-Kabelbinder und in Verbindung mit

Terminals

Desktop-Drucker der TDP-Serie

Identifikationsetiketten

Crimpzange mit Mini-Applikator für Kabelschuhe auf Band

VORTEILE

Die Produktion bei den Kabelkonfektionier-Experten von Lee konnte erheblich gesteigert werden. Die Kunden des italienischen Familienunternehmens schätzen besonders die Qualität der Kabelbäume und die Geschwindigkeit der Auftragsabwicklung. Die Mitarbeiter im Bündelungsprozess profitieren ebenfalls von dem PAT 4.0 System von Panduit, da es sich komfortabel bedienen lässt und der Arbeitsprozess erleichtert wird.