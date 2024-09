Die Panduit G6 PDUs bieten hervorragende Cybersicherheit und Leistungsmerkmale

Mehr Platz auf engem Raum: Die Panduit G6 PDU

Panduit, Anbieter von innovativen Lösungen für die Netzwerkinfrastruktur, stellt seine sechste Generation seiner PDU-Serie (Power Distribution Unit) vor. Die Panduit G6 PDU kombiniert den optimalen flachen Formfaktor ihrer Klasse mit verbesserter integrierter Intelligenz in einem essenziellen Stromverteilungsgerät für Datenschränke.

Das flache Design verbessert die Luftzirkulation im Rack-Bereich, während die besondere Anordnung der Anschlussdosen eine höhere Packungsdichte von aktiven IT-Endgeräten im Rack ermöglicht. In diesem Zusammenhang ist die Qualität aller infrastrukturellen Komponenten von entscheidender Bedeutung. So arbeitet die neue Stromverteilungsleiste von Panduit zuverlässig im Betriebstemperaturbereich von bis zu 60°C (140°F) über längere Zeiträume und bei Volllast.

Das aktuelle, moderne Design bietet ein Hot-Swap-fähiges Netzwerkmodul mit Power Share für einfache Upgrades und verfügt über ein gut sichtbares optisches LED-Display, zwei Sensoranschlüsse, einen seriellen Anschluss sowie Schnellzugriffs- und Navigationstasten. Darüber hinaus können über die beiden 1-GB-Netzwerkanschlüsse bis zu 32 PDUs über eine einzige IP-Adresse und einen Netzwerk-Switch miteinander verbunden werden. Darüber hinaus ist die G6-PDU mit den C13/15- und C13/C15/C19/C21-Kombinationssteckdosen kompatibel, die erweiterte Funktionen bieten.

Die Panduit G6 PDUs sind laut Hersteller führend in ihrer Klasse und stellen durch zusätzliche Sicherheitsprotokolle einen bedeutenden Fortschritt hinsichtlich der Cybersicherheit auf der Ebene der Rechenzentrumsgeräte dar.

Mit der skalierbaren G6-PDU lässt sich die Stromversorgung in Echtzeit überwachen genauso wie die Umgebungsbedingungen oder die physische Zugangssicherheit für mehrere Benutzer. Im Einklang mit den aktuellen Nachhaltigkeitsanforderungen bietet die G6-PDU sehr präzise, abrechnungsfähige Messfunktionen z.B. zur Erfassung der Ströme und Verbräuche sowie benutzerdefinierbare Alarmschwellen und Benachrichtigungen. Anwender können sowohl vor Ort als auch unterwegs durch die komfortable Monitoring-Applikation, Stichwort BYOD (Bring Your Own Device) und Web-GUI (Graphical User Interface, grafische Benutzeroberfläche), noch besser und schneller auf die Zustandsdaten zugreifen. Damit lässt sich zum Beispiel das Zugangsgerät erkennen oder der Bildschirm automatisch für verbesserte Anwenderfreundlichkeit adaptieren.

Intelligente PDUs wie die G6 liefern Kunden umfassende und genaue Energiemessdaten. Somit lassen sich Ressourcen optimal nutzen, die Verfügbarkeit verbessern, die Effizienz des Stromverbrauchs messen und nicht zuletzt auch Initiativen für nachhaltigere Rechenzentren vorantreiben. Insgesamt sparen Endanwender Energie und tragen zudem zur Verbesserung ihres eigenen CO 2 -Fußabdrucks bei.

860 Artikel zu „Rechenzentrum Strom“

News | Infrastruktur | Rechenzentrum | Services Erfolgsfaktoren für die Anwendungsmodernisierung im Rechenzentrum Damit Unternehmen langfristig wettbewerbsfähig bleiben, müssen sie schnell auf Marktveränderungen reagieren und mit technologischen Entwicklungen Schritt halten. Doch das gelingt nur, wenn auch die IT-Systeme mitspielen. Aerospike rät Unternehmen daher, ihre Legacy-Anwendungen regelmäßig auf den aktuellen Stand zu bringen. Milliarden von Entscheidungen werden heute in weniger als einer Millisekunde getroffen: bei der Betrugsbekämpfung, beim Online-Shopping… Weiterlesen →

News | Rechenzentrum Daten als Schlüssel für mehr Nachhaltigkeit im Rechenzentrum Rechenzentren sind das Rückgrat der Digitalisierung, aber auch einer der größten Stromverbraucher weltweit. Ein datenbasierter Ansatz hilft, die Anlagen effizienter zu betreiben, was nicht nur deren Umweltbilanz deutlich verbessert, sondern auch erhebliches Einsparpotenzial bietet. Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind eng miteinander verknüpft. Auf der einen Seite tragen digitale Lösungen zu mehr Nachhaltigkeit bei: Videokonferenzen beispielsweise… Weiterlesen →