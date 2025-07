Die KI-Revolution erreicht das Netzwerkmanagement

KI is eating the world – und erobert das Netzwerk. Besonders in drei aktuellen, von KI geförderten Entwicklungen liegt revolutionäres Potenzial.

An künstlicher Intelligenz führt kein Weg mehr vorbei – das gilt ebenfalls im Kontext der Netzwerkverwaltung. Auch wenn die anfänglichen Herausforderungen wie Investitionskosten und die Integration in bestehende Systeme nicht zu unterschätzen sind, lohnt es sich, auf KI zu setzen. Um deren großartige Möglichkeiten wirklich nutzen zu können, müssen Unternehmen sie allerdings schrittweise einführen. Am besten hangeln sie sich dabei an geltenden Regulierungen wie der DSGVO oder dem EU AI Act für den Einsatz der KI entlang. Opengear, bekannt für Out-of-Band-Managementlösungen zum Schutz kritischer Infrastrukturen, nennt drei revolutionäre Entwicklungen, die den Einsatz von KI vorantreiben.

Automatisiertes Netzwerk-Monitoring und prädiktive Analysen

Die wohl elementarste Aufgabe, die KI im Kontext der Netzwerkverwaltung übernehmen kann, ist die Automatisierung des Monitorings. Sie ist in der Lage, extrem große Datenmengen in Echtzeit zu analysieren und daraus automatisch Handlungsempfehlungen abzuleiten – mit den entsprechenden Rechten und Guardrails ausgestattet, kann sie sogar umgehend auf Bedrohungen oder Probleme reagieren. So ist es ihr etwa möglich, ohne menschliches Zutun neue Netzwerkressourcen zu provisionieren oder Performance-Engpässe zu erkennen und den Traffic über weniger belastete Kanäle zu routen. Durch die konstante Überwachung der Netzwerkinfrastruktur und des Traffics kann KI zudem über die Zeit Störungen oder Ausfälle immer zuverlässiger vorhersagen und frühzeitig Gegenmaßnahmen ergreifen – bevor kritische Downtimes entstehen. Dazu analysieren KI-Anwendungen Logfiles, Streaming-Logs sowie vergangene Vorfälle und stellen die gewonnenen Erkenntnisse in Korrelation zu aktuellen Verkehrs- und Belastungsmustern.

Stärkung der Netzwerksicherheit und -resilienz

Künstliche Intelligenz bietet auch im Hinblick auf die Cybersicherheit mittlerweile unverzichtbare Vorteile. Das kontinuierliche Monitoring des Traffics dient nicht nur der Netzwerkresilienz, sondern gibt KI-Anwendungen auch die Grundlage, um Anomalien im Datenfluss zu erkennen, die auf potenzielle Cyberbedrohungen hinweisen. In Verbindung mit vordefinierten Sicherheitsprotokollen kann die KI dann im Falle eines möglichen Angriffs automatisiert Abwehrmaßnahmen einleiten – bevor Angriffe eskalieren und Hacker zu tief in unternehmensinterne Systeme vordringen. Besonders in der Ära von Edge Computing und verteilten Softwarearchitekturen ist dieser Echtzeitschutz von zentraler Bedeutung für die Integrität und Sicherheit der Netzwerkinfrastruktur.

Innovation der Rolle von Netzwerkadministratoren

Mit der Einführung von KI verändert sich das Berufsbild der Netzwerkadministratoren grundlegend. Bisher umfasste ihr Aufgabenspektrum vor allem den operativen Bereich: die Administratoren bauten Netzwerke auf, betrieben sie, sicherten sie ab, überwachten sie und lösten bei Bedarf Probleme. Nun verändert sich ihre Rolle im Unternehmen, denn das »daily business« wird zunehmend automatisiert von KI-Anwendungen übernommen. Natürlich bleibt der »Human Touch« wichtig und das letzte Wort wird bis auf Weiteres der menschliche Experte haben. Doch nun geht es für Netzwerkadministratoren auch und immer mehr darum, die strategische Steuerung von KI-Systemen zu verantworten. Dafür benötigen sie fundiertes Wissen über KI-gestützte Prozesse, um diese verantwortungsvoll und effektiv einzusetzen. In diesem Zusammenhang wird die Zusammenarbeit mit Führungskräften wichtiger, um Prioritäten beim Einsatz von KI und deren Kompetenzen und Freiheiten sowie Kosten und Nutzen abzustimmen. Diese Transformation hilft dabei, den Fachkräftemangel abzufedern, denn menschliche Ressourcen können Unternehmen nun vermehrt dort einsetzen, wo strategische Entscheidungen notwendig sind – nicht in zeitfressenden Routineprozessen.

»Ein kritischer Erfolgsfaktor für den effektiven Einsatz von KI ist der Zugang zu Netzwerkdaten – auch dann, wenn das Hauptnetzwerk ausfällt«, betont Dirk Schuma, Sales Manager EMEA North bei Opengear. »Smart-Out-of-Band-Technologien bieten eine unabhängige, vom Produktivnetz getrennte Zugriffsebene, über die sowohl Administratoren als auch KI-Tools auf Systeme zugreifen können. So bleiben Experten und die KI jederzeit handlungsfähig – auch bei schwerwiegenden Störungen – und können Probleme zeitnah lösen.«

So unterstützt KI das Netzwerkmanagement

Künstliche Intelligenz entlastet Netzwerkadministratoren, steigert Effizienz und verbessert Sicherheit. Durch automatisiertes Monitoring, intelligente Ressourcenplanung und proaktive Fehlerbehebung werden Ausfallzeiten minimiert und Kapazitäten optimal genutzt.

Proaktives Monitoring und Anomalie-Erkennung

Mit KI lassen sich Netzwerk-Logs und Telemetriedaten in Echtzeit analysieren. Anomalien, Leistungseinbrüche oder verdächtige Traffic-Muster werden automatisch erkannt, bevor sie zu Störungen führen.

Erkennung ungewöhnlicher Latenz- oder Paketverlustspitzen

Automatische Alert-Generierung und Ticketanlage

Priorisierung kritischer Dienste basierend auf SLAs

Automatisierte Fehlerbehebung und Routineaufgaben

KI-gestützte Systeme bieten virtuelle Assistenten, die bei der Diagnose helfen oder Standardaufgaben selbständig ausführen. So kann beispielsweise ein Passwort-Reset oder ein Firmware-Update automatisch angestoßen werden.

Rollout von Konfigurationsänderungen per Template

Selbstheilende Regeln für bekannte Fehlerbilder

Chatbot-Support für Erstlösungen direkt im Ticket

Intelligentes Kapazitäts- und Ressourcenmanagement

Durch Machine-Learning-Modelle lassen sich Bandbreiten- und Lastprognosen erstellen. Die Infrastruktur passt sich dynamisch an Lastspitzen an und verhindert Engpässe im Vorfeld.

Vorhersage von Nutzer- und Anwendungs-Peaks

Dynamische Allokation von VLANs und QoS-Profilen

Automatischer Lastausgleich zwischen Links

Sicherheit und Resilienzsteigerung

KI-Tools erkennen Muster von Cyberangriffen, scannen kontinuierlich nach Schwachstellen und koordinieren automatisierte Gegenmaßnahmen. So wird die Netzwerkresilienz erhöht und Angriffe werden abgewehrt, noch bevor sie eskalieren.

KI-basierte Intrusion-Detection und Network-Detection-Response

Automatisches Isolieren kompromittierter Segmente

Echtzeit-Forensik und Anomalie-Alerts

Automatisierte Konfiguration und Provisionierung

KI-gestützte AIOps-Plattformen konfigurieren und provisionieren Netzwerkgeräte im Batch-Modus. Neue Standorte oder IoT-Geräte lassen sich so per Mausklick in den Live-Betrieb übernehmen.

Funktion Beschreibung Beispiel-Tool Template-basierte Provisionierung Geräte werden automatisch anhand vordefinierter Vorlagen konfiguriert HPE Aruba Central Hierarchische Gruppenverwaltung Skalierbare Verwaltung großer Gerätepools Juniper Mist AIOps KI-Konfigurationsempfehlungen Optimale Load-Balancing- und QoS-Settings Cisco DNA Center AIOps

Auswahlkriterien und nächste Schritte

Datenbasis: Qualität und Vollständigkeit der Telemetriedaten sicherstellen Integration: Schnittstellen zu Ihrem Monitoring- und Ticket-System prüfen Compliance & Security: DSGVO- und ISO-27001-Konformität gewährleisten Pilotprojekt: Proof-of-Concept für ein isoliertes Teilnetzwerk durchführen

