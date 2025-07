Beschäftige sind mit KI produktiver und zufriedener am Arbeitsplatz

Strategische Nutzung von KI deutlich gefragter als Automatisierung.

Der Einsatz von künstlicher Intelligenz verändert die Arbeitswelt nicht nur schneller, sondern auch zum Besseren. Das belegt der aktuelle Slack Workforce Index von Salesforce [1]. In Deutschland berichten Beschäftigte, die täglich KI nutzen, dass sie 63 Prozent produktiver arbeiten und 27 Prozent zufriedener mit ihrem Job sind als Nichtnutzer. Global betrachtet sind sogar 81 Prozent der Befragten mit ihrer Arbeit zufriedener. Das zeigt, dass KI ein Schlüsselfaktor sein kann für bessere Arbeitsbedingungen, wenn sie richtig eingesetzt wird, nicht nur als Tool, sondern auch als KI-Agent.

»Der Einsatz von KI beschleunigt sich rapide und verändert die Arbeitswelt zum Besseren«, sagt Peter Doolan, EVP & Chief Customer Officer bei Slack, Salesforce. »Je mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer KI nutzen, desto mehr können Unternehmen ihre Produktivität und ihren Mehrwert steigern und ihren Mitarbeitern helfen, sich auf Aufgaben zu konzentrieren, die zu echter Wertschöpfung und Wachstum führt.«

Die Ergebnisse zeigen, dass KI-Nutzung nicht nur Effizienzgewinne bringt, sondern auch die Arbeitsweise grundlegend verändert. 69 Prozent der deutschen Büroangestellten nutzen KI inzwischen aktiv, wobei sich ein deutlicher Fokus auf kreative und strategische Aufgaben zeigt. Anwendungen in diesem Bereich kommen mehr als doppelt so häufig zum Einsatz als solche zur reinen Automatisierung von Routineaufgaben. So möchten 82 Prozent der deutschen Arbeitnehmer Unterstützung durch KI bei der Recherche für geschäftsrelevante Entscheidungen. Noch mehr – nämlich 85 Prozent – wünschen sich Hilfe bei der Erstellung von Präsentationen und 71 Prozent sehen Potenzial in KI-gestütztem Brainstorming.

Die Beschäftigten berichten, dass KI ihre Produktivität insbesondere in diesen drei Bereichen steigere:

Effizienteres Schreiben und Kommunizieren

Unterstützung beim kreativen Denken durch Brainstorming-Impulse

Automatisierung alltäglicher, wiederkehrender Aufgaben

Neue Kompetenzen, mehr Möglichkeiten durch KI

In Deutschland geben 97 Prozent der aktiven KI-Nutzer an, dass sie durch KI Aufgaben erledigen konnten, die ihnen vorher aufgrund mangelnder Kenntnisse oder Kapazitäten nicht möglich waren. KI erweitert also ganz konkret die eigenen Fähigkeiten. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in der konkreten Nutzung von KI-Agenten wider: Bereits 42 Prozent der Angestellten in Deutschland haben damit gearbeitet.

Besonders die jüngere Generation in Deutschland gilt als vertraut im Umgang mit KI. 40 Prozent der Millennials geben an, KI-Agenten umfassend zu verstehen – der höchste Wert unter allen Altersgruppen. Bereits 61 Prozent nutzen KI aktiv für strategische Tätigkeiten wie das Schreiben von Entwürfen, das Strukturieren von Informationen oder die Entwicklung neuer Ideen.

[1] Für den Slack Workforce Index wurden weltweit über 5.000 Büromitarbeiter im Zeitraum vom 09. April bis zum 01. Mai 2025 befragt, darunter auch Beschäftigte in Deutschland.

