Der Einkauf als agentische KI-Blaupause im produzierenden Mittelstand

Agentische KI wird im Mittelstand nicht zuerst an der großen Vision gemessen, sondern an belastbaren Prozessen. Der Einkauf bietet dafür ideale Bedingungen: wiederkehrende Vorgänge, klare Regeln, spürbaren Effizienzdruck und eine Datenbasis, die im ERP-System bereits vorhanden ist. Wer hier sauber startet, schafft die Grundlage für autonome Prozessketten in Produktion, Vertrieb und Supply Chain.
Management Summary
- Agentische KI wird operativ greifbar: Der Einkauf ist im produzierenden Mittelstand der naheliegende Einstieg, weil Routinevorgänge, Entscheidungsregeln und messbarer Druck dort zusammenfallen.
- ERP-Daten entscheiden über den Nutzen: Bestände, Lieferzeiten, Rahmenverträge, Freigaben und Stammdaten liefern den Kontext, den generische Sprachmodelle allein nicht kennen.
- Autonomie braucht Stufen: Norm- und C-Teile können früh automatisiert werden, während kritische A-Teile, Lieferantenwechsel und Ausnahmen weiterhin menschliche Freigabe benötigen.
- Verantwortung bleibt im Unternehmen: Rechtlich bindende Bestellungen erfordern klare Rollen, Wertgrenzen, Protokollierung und menschliche Aufsicht – besonders mit Blick auf den EU AI Act.
- Der Einkauf ist die Blaupause: Wer Beschaffungsprozesse sauber automatisiert, legt das Fundament für vernetzte Agenten über Vertrieb, Planung, Produktion und Supply Chain hinweg.
Warum Agenten dort zuerst produktiv werden
Aufgabenspezifische KI-Agenten verlassen das Experimentierfeld und gehören in vielen Unternehmen bereits zum Alltag. So erwartet Gartner, dass bis Ende des Jahres 2026 rund 40 Prozent aller Unternehmensanwendungen solche Agenten enthalten, gegenüber weniger als fünf Prozent im Jahr 2025 [1]. In der Praxis stellt sich damit eine nüchterne Frage. In welchem Prozess ist diese Autonomie zuerst tragfähig? Die Antwort führt – insbesondere bei mittelständischen Fertigungsunternehmen – in die Beschaffungsabteilung.
Warum die Beschaffung den Anfang macht
In vielen Fertigungsunternehmen bindet die Beschaffung erhebliche Kapazitäten durch Vorgänge, die kaum Wertschöpfung schaffen – etwa das Anlegen von Bestellungen aus Bedarfslisten, der Abgleich von Auftragsbestätigungen, das Nachhalten von Lieferterminen und die Klärung von Abweichungen. Gleichzeitig steht der Einkauf unter Druck, weil Lieferzeiten schwanken, Preise sich kurzfristig ändern und offene Stellen schwer zu besetzen sind. Wer in dieser Lage über KI nachdenkt, sucht gezielt nach Möglichkeiten zur Entlastung.
Genau dort setzen agentische KI-Systeme an. Ein Agent prüft Bedarfe fortlaufend statt im Wochenrhythmus, erkennt eine überschrittene Wiederbeschaffungszeit noch am selben Tag, schlägt einen alternativen Lieferanten vor oder löst die Bestellung innerhalb der hinterlegten Grenzen selbst aus. Engpässe fallen früher auf, Eilbestellungen und Sonderfahrten werden seltener, und Einkäufer arbeiten an Rahmenverträgen, Lieferantenentwicklung und Verhandlungen statt an Belegen.
Dass ausgerechnet die Beschaffung vorangeht, hat zudem technische Gründe. Ein großer Teil der Vorgänge wiederholt sich, die Entscheidungslogik ist über Rahmenverträge, Lieferantenbewertungen und Freigabegrenzen dokumentiert, und die Folgen eines Fehlers bleiben korrigierbar, solange sich die Automatisierung auf unkritische Positionen beschränkt.
Ohne Kontext bleibt eine Bestellung eine Zahl
Im Einkauf verändern sich damit die Aufgaben. Statt einfach nur eine bestimmte Bestellung anzulegen, lautet die Vorgabe an den Agenten, die Versorgung einer Materialgruppe innerhalb definierter Kosten- und Terminziele sicherzustellen. Dafür braucht er den nötigen Kontext aus dem ERP-System – etwa zu Beständen, Lieferzeiten, Preisen, Lieferanten und Freigabegrenzen. Wie gut ein Agent arbeiten kann, hängt deshalb entscheidend von der Qualität dieser Daten und Regeln ab.
Trifft ein Agent auf ein Datenfeld, erschließt sich ihm ohne Einordnung allein daraus weder die Bedeutung, noch in welchem prozessualen Kontext es steht und wer darauf zugreifen darf. Eine Bestellung auslösen kann jeder generische Agent. Ein branchenspezifisch trainierter Agent berücksichtigt hingegen zusätzlich Mindestabnahmemengen beim Werkstoff, Wiederbeschaffungszeiten der Lieferanten, geltende Rahmenverträge und den Lagerbestand. ERP-Anbieter wie Proalpha entwickeln vor diesem Hintergrund genau derart branchenspezifische Agenten für die diskrete Fertigung.
Diese Informationen entstehen über Jahre im operativen Betrieb und sind im ERP-System hinterlegt. Stammdaten, Stücklisten, Dispositionsparameter, Lieferantenhistorien und Freigaben bilden den unternehmensspezifischen Kontext, den ein Sprachmodell von sich aus nicht kennt. Sie schaffen den Rahmen, in dem ein Agent sinnvoll entscheiden kann.
Abgestufte Autonomie und klare Verantwortung
In der Praxis bewährt sich zudem ein abgestuftes Modell. Routinebestellungen mit geringer Kritikalität, etwa Norm- und C-Teile mit stabilem Verbrauch, lassen sich früh vollständig an Agenten übergeben und laufen dann rund um die Uhr. Bei A-Teilen mit Terminrisiko, Einzelbeschaffungen oder Lieferantenwechseln bleibt der Mensch die letzte Instanz. Dieses Stufenmodell ist die Bedingung dafür, dass der Autonomiegrad schrittweise wachsen kann, ohne die Kontrolle über die Ergebnisse zu verlieren.
Mit zunehmendem Autonomiegrad verschiebt sich zugleich die Verantwortung. Sie liegt bei dem Unternehmen, das den Agenten einsetzt, und nicht beim Anbieter, der ihn bereitstellt. Ein Agent, der eigenständig bestellt, erzeugt rechtlich bindende Vorgänge. Rollen, Freigaben, Wertgrenzen und Protokollierung müssen deshalb im System verankert sein. Sprachmodelle liefern wahrscheinlichkeitsbasierte Antworten, verbindlich wird ein Vorgang erst durch die Regeln, die das ERP-System durchsetzt und dokumentiert.
Hinzu kommt der regulatorische Rahmen. Der EU AI Act verlangt Risikoklassifizierung, technische Dokumentation und die Möglichkeit menschlicher Aufsicht. Unternehmen, die Modelle mit eigenen Daten tiefgreifend nachtrainieren, können rechtlich vom Anwender zum Inverkehrbringer werden und haften dann voll für Fehlentscheidungen des Systems [2].
Vom einzelnen Agenten zum Prozessverbund
Der eigentliche Hebel aber liegt jenseits singulärer Bestellvorgänge. Perspektivisch arbeiten spezialisierte Agenten zusammen, wenn ein Agent im Vertrieb einen Nachfrageanstieg an die Produktionsplanung meldet und von dort die Prüfung der Materialverfügbarkeit im Einkauf anstößt. Mit jedem weiteren Agenten wächst die Anforderung an die Instanz, die festlegt, wer was sehen, entscheiden und ausführen darf. Diese Rolle übernimmt das ERP-System, das auch den Zugriff externer Agenten regelt. Parallel verschiebt sich die Bedienung hin zu Sprachsteuerung und Copilot-Oberflächen [3], das Fundament darunter bleibt jedoch unverändert. Wer den Einkauf sauber aufsetzt, schafft damit die Grundlage für alles, was danach an Prozessen dazukommt.
Fazit: Die Agentenfrage entscheidet sich an den Stammdaten
Der Einkauf eignet sich insbesondere für den industriellen Mittelstand als Einstieg in agentische KI, weil dort spürbarer Druck, wiederkehrende Vorgänge und dokumentierte Regeln zusammenkommen und die Wirkung schnell sichtbar wird. Belastbar wird die Automatisierung allerdings erst, wenn Stammdaten gepflegt, Zuständigkeiten geklärt und Wertgrenzen sauber hinterlegt sind. Die strategische Frage lautet deshalb nicht, ob ein Unternehmen Einkaufsagenten einsetzt, sondern ob die Datenbasis den Grad an Autonomie trägt, den Unternehmen ihren Einkaufsagenten zugestehen wollen.
FAQ
Warum eignet sich ausgerechnet der Einkauf als Startpunkt für agentische KI?
Weil dort viele wiederkehrende, regelbasierte und datengetriebene Vorgänge zusammenlaufen. Bedarfsermittlung, Bestellanlage, Terminüberwachung und Abweichungsklärung lassen sich vergleichsweise gut eingrenzen und schrittweise automatisieren.
Welche Rolle spielt das ERP-System dabei?
Das ERP-System liefert den operativen Kontext: Stammdaten, Stücklisten, Bestände, Lieferantenhistorien, Preise, Rahmenverträge und Freigabegrenzen. Ohne diesen Kontext bleibt ein KI-Agent auf allgemeine Wahrscheinlichkeiten angewiesen.
Welche Einkaufsprozesse lassen sich zuerst automatisieren?
Geeignet sind vor allem unkritische Routinebestellungen, Normteile, C-Teile und Vorgänge mit stabilen Verbrauchsmustern. Kritische Materialien, Lieferantenwechsel oder hohe Bestellwerte sollten zunächst weiterhin manuell freigegeben werden.
Wer trägt die Verantwortung, wenn ein Agent eigenständig bestellt?
Die Verantwortung liegt beim einsetzenden Unternehmen. Deshalb müssen Rollen, Freigaben, Wertgrenzen, Protokollierung und menschliche Aufsicht verbindlich im System hinterlegt sein.
Was ist der strategische Nutzen über den Einkauf hinaus?
Der Einkauf kann als belastbare Blaupause dienen. Funktionieren dort Datenqualität, Governance und abgestufte Autonomie, lassen sich Agenten später leichter mit Produktionsplanung, Vertrieb und Supply-Chain-Prozessen verknüpfen.
Quellen
[1] Gartner (2026): Innovation Insight: AI Is on the Cusp of Reshaping ERP. www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-08-26-gartner-predicts-40-percent-of-enterprise-apps-will-feature-task-specific-ai-agents-by-2026-up-from-less-than-5-percent-in-2025
[2] Beyond Buzzwords (Juli 2026): Welches ERP-System hat die beste KI im Jahr 2026? beyondbuzzwords.de/blog/welches-erp-system-hat-die-beste-ki-im-jahr-2026-der-große-vergleich-von-sap-microsoft-dynamics-proalpha-und-oracle-netsuite
[3] Roland Berger (April 2026): AI and ERP – Rivals or best friends? A roadmap to harness AI’s capabilities and turbocharge your ERP. www.rolandberger.com/en/Insights/Publications/AI-and-ERP-A-roadmap-to-harness-AI-s-capabilities-and-turbocharge-your-ERP.html
Management Summary, FAQ und Bild wurden mit Hilfe von KI erstellt
516 Artikel zu „Einkauf Beschaffung“
News | Business | Business Process Management | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | New Work | Services | Strategien | Tipps
Prozesslogik: Warum Einkaufsregeln in der digitalen Beschaffung maschinenlesbar werden müssen
Regeln müssen maschinenlesbar werden: Einkaufsrichtlinien entfalten ihre Wirkung erst, wenn sie nicht nur dokumentiert, sondern als Entscheidungslogik im Prozess hinterlegt sind. Automatisierte Prüfungen ersetzen manuelle Kontrollen und schaffen konsistente Compliance im Moment der Bedarfserfassung. Automatisierung beginnt im Backend – nicht beim Nutzer: Wertgrenzen, Rollen, Pflichtattribute, Routing‑Regeln und Ausnahmepfade müssen systemisch modelliert sein. Erst dann…
News | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz
KI in der Beschaffung: Wie Insight Engines die Prozesse im Einkauf optimieren
Die großen Vorteile von Insight Engines für das Wissensmanagement. Von der Beschaffung hängt der Geschäftserfolg vieler Unternehmen maßgeblich ab – vor allem in wirtschaftlich unsicheren Zeiten. Um alle Geschäftsziele zu erreichen, erwerben sie regelmäßig Waren und Dienstleistungen. Dabei stehen Mitarbeiter vor vielfältigen Herausforderungen, die auf den ersten Blick nicht ersichtlich sind. Das umfasst beispielsweise…
News | Business | E-Commerce | Strategien | Ausgabe 9-10-2023
Einkaufslösungen – Warum Testzugänge für Beschaffungslösungen sinnlos sind
Wer eine umfassende Lösung evaluieren möchte, stürzt sich auf Testzugänge zum Ausprobieren. Was auf den ersten Blick sinnvoll und selbstverständlich erscheint, kann aber schnell in die Irre führen. Denn man bekommt einen ersten Eindruck von der Benutzeroberfläche einer Standardsoftware, komplexe Prozesse lassen sich damit aber nicht abbilden – schon gar nicht, wenn Interessenten noch nicht sicher wissen, was sie eigentlich brauchen. Ein Ratgeber.
News | Business Process Management | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Lösungen
Digitales Beschaffungswesen: E-Procurement als Schlüssel für schlanke Prozesse im Einkauf
Deutschland ist in der Welt nicht gerade als Vorreiter der Digitalisierung bekannt. Das beweist auch der eGovernment Benchmark 2022 der europäischen Kommission, bei dem Deutschland auf Platz 21 von 35 landete. Häufig sind es Traditionsunternehmen im Mittelstand, die sich schwertun, althergebrachte Prozesse zu modernisieren. Isabelle Coudert, Leiterin Supply Chain Management des Familienunternehmens WILKA Schließtechnik, zeigt,…
News | Effizienz | Tipps | Whitepaper
Für IT-Einkäufer: die Nachhaltigkeit in der IT-Beschaffung verbessern
Nachhaltige IT-Beschaffung erscheint oft schwierig. Viele Einkäufer wissen daher nicht, wo und wie sie mit dem verantwortungsvollen Einkauf beginnen sollen. TCO Certified gibt einige Tipps, mit deren Hilfe IT-Einkäufer in ihren Ausschreibungen sicherstellen, ihre Ziele in Sachen Nachhaltigkeit einzuhalten. IT-Produkte haben einen enormen Einfluss auf die Umwelt. Die derzeitige, lineare Art, IT-Produkte zu produzieren…
Ausgabe 5-6-2026 | News | E-Commerce | Services | E-Government
Wie digitale Einkaufsportale den Verwaltungseinkauf verändern – Zettelwirtschaft adé!
Vom Fachkräftemangel über Compliance bis Krisensituation: Ein effizienter Beschaffungsprozess sichert die Handlungsfähigkeit öffentlicher Auftraggeber und Unternehmen. Während Excel-Listen, Umlaufmappen und manuelle Freigaben überall an Grenzen stoßen, sorgen digitale Einkaufsplattformenfür Transparenz, Steuerung und Entlastung.
News | Business Process Management | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Kommentar | Künstliche Intelligenz | Services
Agentic AI: Warum ein Großteil der KI-Agenten im technischen Einkauf scheitern wird
Kommentar von Robert Hilmer, CEO PartSpace »Die Unternehmensberatung McKinsey & Company hat kürzlich eine unbequeme Wahrheit ausgesprochen: Das Problem mit KI im Einkauf ist kein Technologieproblem, sondern ein Leadership-Problem. In ihrem Report »Redefining procurement performance in the era of agentic AI« beschreibt die Beratung den Wandel von analytischer KI nach dem Motto »Zeig mir die…
News | Lösungen | Services | Ausgabe 1-2-2026
2026: Warum Softwarebeschaffung Teil der Digitalstrategie sein muss – Digitale Handlungsfähigkeit zurückgewinnen
Die digitale Transformation erreicht 2026 eine neue Ausbaustufe. KI-Anwendungen wandern aus Pilotprojekten in den Regelbetrieb, Security wird vielerorts als »unternehmenskritisch« eingestuft, der Kostendruck steigt und die Budgets wachsen nach wie vor nicht im gleichen Tempo wie die Anforderungen. Haushalten ist gefragt. Björn Orth vom Microsoft Solutions Partner VENDOSOFT weiß, wie das möglich ist: Indem Softwarebeschaffung Teil der Digitalstrategie wird. Doch was bedeutet das konkret?
News | Business | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Services
KI als Gamechanger in der B2B-Beschaffung – Chancen, Tools und Trends
Von der Produktsuche bis zur Kundenbindung – so verändert KI das Einkaufserlebnis von morgen. Ob Lieferantenbewertung, Preisverhandlung oder Bedarfsplanung – Künstliche Intelligenz (KI) verändert bereits heute, wie Unternehmen einkaufen. Gerade für den Mittelstand eröffnet sich damit die Chance, Ressourcen zu sparen und flexibler zu agieren. Voraussetzung: Mut zur Veränderung und ein klares Konzept für…
Trends 2026 | News | E-Commerce | Trends Services | Trends E-Commerce | IT-Security | Marketing
»Dark Patterns« beim Online-Einkauf: Sich von digitalen Kaufanreizen nicht beeinflussen lassen
Nahezu alle Online-Shopper nehmen sogenannte »Dark Patterns« oder ähnliche Hinweise wahr. 9 von 10 fühlen sich beim Online-Einkauf sicher – online sogar sicherer als offline. Verbraucherschutz im Fokus des Safer Internet Day am 10. Februar: www.bitkom.org/Safer-Internet-Day Das Smartphone gibt es heute ein letztes Mal zum halben Preis, die Sneaker sind nur noch einmal auf…
Trends 2026 | News | Business | Digitalisierung | Trends Services | Künstliche Intelligenz | Services
Einkauf 2026: Sieben Trends, die sich abzeichnen
Wie intelligente Analytics, autonome Agenten und virtuelle Assistenten das Procurement verändern. KI krempelt Geschäftsprozesse um, auch in der Beschaffung und im Supply Chain Management. Die Algorithmen optimieren ganze Prozesse, lernen kontinuierlich dazu und Agenten treffen sogar eigenständig Entscheidungen. Der Procurement-Spezialist JAGGAER zeigt anhand aktueller Studien, wie Einkaufsteams 2026 von den neuen Technologien profitieren. …
News | Business Process Management | E-Commerce | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Services
Struktur für Unstrukturiertes – Freitextanforderungen im Einkauf digital steuern
In der Praxis sind Freitextbedarfe alles andere als Ausnahmefälle. Die Ursachen sind vielfältig: fehlende Transparenz, komplexe Systemlandschaften, unzureichende Datenpflege oder schlicht schlechte Nutzerführung. Mitarbeitende wissen oft nicht, wo sie suchen sollen, verlieren Geduld bei langen Ladezeiten oder werden bei abteilungsfremden Bedarfen unsicher. Im Reflex wird eine Freitextanfrage per E-Mail verschickt – schnell, informell, aber fernab…
News | Business Process Management | Services
Maintenance, Repair & Operations : So stellt MRO-Beschaffung die Produktionsfähigkeit sicher
In produzierenden Unternehmen ist die Trennung zwischen direktem und indirektem Einkauf klar definiert: Direkte Bedarfe – etwa Rohstoffe, Halbfabrikate oder Verpackungen – fließen unmittelbar in das Endprodukt ein. Alles andere fällt unter indirekten Einkauf. Doch diese Unterscheidung greift zu kurz, wenn man die Rolle der sogenannten MRO-Bedarfe betrachtet. Sie zählen formell zum indirekten Einkauf, sind…
News | Business Process Management | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Services
Lieferantenmanagement: Mit integrierter Sourcing-Plattform effiziente Beschaffungsstrategien umsetzen
Geopolitische Faktoren und der Klimawandel haben in den vergangenen Jahren bereits enorme Risiken für Hersteller aller Branchen mit sich gebracht; die Herausforderungen und Krisen werden sich künftig eher verschärfen als abschwächen. Für Unternehmen ist es daher existenziell notwendig, alle Faktoren zu überblicken, die die Materialkosten bestimmen, und die Qualität und Zuverlässigkeit von Lieferungen sicherzustellen. Dabei…
News | Business Process Management | Digitale Transformation | Geschäftsprozesse | Trends Services | Trends 2023
Digitale Transformation entscheidet über Grad der Resilienz des Einkaufs
Wie zukunftsfit sind die Einkaufsteams der DACH-Region? Setzen sie die neuen digitalen Instrumente schon wirksam ein und nutzen alle verfügbaren Technologiehebel zur Optimierung ihrer Beschaffungsprozesse? Diesen und weiteren Fragen geht die Studie »Einkaufsbarometer Mittelstand 2023« nach. Neben dem jährlichen Lagebild zu Beschaffungsprozessen werden die konkreten Handlungsfelder und Maßnahmen zur Umsetzung von Versorgungsicherheit in Zeiten…
News | Business | E-Commerce | Geschäftsprozesse
Herausforderung Einkauf 2023: Wie digitale Tools unterstützen können
Durch die steigende Inflation, potenzielle Fracht- und Lieferengpässe sowie zunehmende Nachhaltigkeitspflichten sehen sich produzierende Unternehmen nach wie vor mit Herausforderungen konfrontiert. Entsprechend gefragt sind geeignete Lösungen und Maßnahmen, mit denen sich die Einkaufsprozesse und Lieferketten sowohl krisenfester als auch effizienter aufstellen lassen. Source-to-Pay-Anbieter JAGGAER unterstützt dabei mit wertvollen Tipps und zeigt auf, wie sich aktuelle…
News | Business Process Management | Digitalisierung | Geschäftsprozesse
Trendthemen der digitalen Beschaffung: Drei Vorhersagen für das E-Procurement 2023
Unterbrochene Lieferketten, steigende Kosten und wachsende Unsicherheiten prägten 2022 international die Märkte – und werden es 2023 weiterhin tun. Wie der Einkauf auf die Herausforderungen reagiert und welche Trends sich abzeichnen, erläutert Michael Petri, Geschäftsführer und CCO von simple system. I) Gezieltere, sinnvollere Digitalisierung In puncto Digitalisierung lassen sich zwei Richtungen beobachten: Zum einen…
News | Business | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Whitepaper
In vier Schritten zum automatisierten Beschaffungsprozess in SAP
Die effiziente, durchgehend digitale Gestaltung von Bestellanforderung, Wareneingang, Rechnungsverarbeitung und Ablage mit d.velop. Im Zuge der Digitalisierung gewinnt auch die Rolle des Einkaufs zunehmend an Bedeutung – nicht nur wenn es um das Thema »Kostensparen« geht. Das viel genutzte Schlagwort lautet hier Einkauf 4.0. Er wird dadurch in die Lage versetzt, positiven Einfluss auf…
News | Digitalisierung | Produktmeldung
Veraltete Einkaufsprozesse: Wie Unternehmen mit Hilfe der Digitalisierung Ressourcen sparen und Mitarbeiter entlasten
Vor allem in Zeiten von Covid-19 ist kosteneffizientes Wirtschaften für Unternehmen essenziell. Während in den Bereichen Vertrieb oder Herstellung die Abläufe schon häufig optimiert und automatisiert wurden, erfolgt der Einkauf bei vielen Unternehmen noch manuell. Dabei sparen die Automatisierung und Digitalisierung der Einkaufsprozesse nicht nur Ressourcen, sondern reduzieren zudem Aufwände. Für die erfolgreiche Unterstützung ihrer…
News | Business | E-Commerce
Online-Shops im B2B-Segment: Welche Erwartungen Einkäufer haben und wie sich diese erfüllen lassen
Geschäftskunden erwarten im B2B E-Commerce B2C-Standards – also einen einfachen und intuitiven Online-Einkauf, so wie sie es von ihrem privaten Shopping-Umfeld gewohnt sind. Zusätzlich müssen sich B2B-Händler einer Vielzahl an Herausforderungen stellen: Komplexe Bestellprozesse, ein umfangreiches Produktsortiment mit zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten und diversen Varianten sowie individuelle Angebots- und Preisgestaltungen sind nur wenige Aspekte, die den B2B-…