Vom Labor in die Praxis: Fünf Beispiele, wie Quantencomputing die Nachhaltigkeit vorantreibt

Quantencomputing gilt noch zu oft als reine Zukunftsmusik. Dabei zeigt sich schon heute, an welchen Stellen die Technologie vor allem das Thema Nachhaltigkeit messbar voranbringen kann. Denn: Wo die kleinen Quanten großen Mehrwert liefern können und warum klassische Rechner dort an ihre Grenzen stoßen, ist längst bekannt. NTT DATA hat fünf Beispiele dafür gesammelt, wie Quantencomputer für mehr Nachhaltigkeit sorgen.
Tatsächlich sind heutige Quantencomputer noch nicht ausgereift genug, um in praxisrelevanten Anwendungen einen klar messbaren Vorteil gegenüber dem High-Performance-Computing zu liefern. Dennoch zeichnet sich bereits ab, wo sie künftig helfen können – und warum es sich lohnt, Anwendungsfälle früh zu prüfen. Vor allem das Thema Nachhaltigkeit ist dabei oft ein Rechenproblem: Wie kann Energie optimal verteilt werden? Welche Materialien sparen Gewicht und verlängern Lebensdauer? Welche Lieferketten minimieren CO₂ bei gleichem Servicelevel? Bei solchen Fragen wächst die Anzahl der Entscheidungsmöglichkeiten so stark, dass selbst sehr leistungsfähige Rechner mit CPUs und GPUs an Grenzen stoßen. Es ist daher höchste Zeit, das Thema aus dem kleinen Kreis von Experten-Teams, Laboren und Forschungsprojekten herauszuholen.
Außerhalb der Branche wissen beispielsweise nur wenige, dass Quantencomputer in der Zukunft …
… komplexe Systeme wie Smart Cities effizient steuern können.
Städte sind hochdynamische Systeme, in denen sich Verkehr, ÖPNV, Ladeinfrastruktur, Gebäudetechnik, Wasser- und Abfallwirtschaft gegenseitig beeinflussen. Künftig könnten Quantenverfahren dabei helfen, in sehr großen Entscheidungsräumen bessere Kompromisse zu finden, etwa zwischen Reisezeit, Energieverbrauch, Emissionen und Kosten.
Warum ist das wichtig? Wenn Planungs- und Steuerungsentscheidungen, etwa Ampelschaltungen, Ladefenster, Routenempfehlungen oder Energieverteilungen, besser abgestimmt sind, lassen sich Staus, Energieverbrauch und CO₂‑Emissionen reduzieren.
… die Energieversorgung und Smart Grids optimieren.
Mit dem Ausbau erneuerbarer Energien steigt die Komplexität in der Netzführung: Einspeisung und Nachfrage schwanken, Speicher und flexible Verbraucher kommen hinzu. Hier geht es um Optimierung unter Unsicherheit. Perspektivisch könnten Quantenansätze helfen, Szenario‑Berechnungen und Netzoptimierungen effizienter zu gestalten. Beispielsweise dort, wo heute sehr viele Simulationen nötig sind, um seltene, aber kritische Situationen zuverlässig abzuschätzen.
Warum ist das wichtig? Bessere Netzplanung und -steuerung kann Netzverluste senken, Engpässe reduzieren und die Integration erneuerbarer Energien erleichtern – zentrale Hebel für eine nachhaltigere Energieversorgung.
… nachhaltige chemische Innovationen ermöglichen.
Chemische Prozesse sind auf mikroskopischer Ebene quantenmechanisch. Genau deshalb gilt Quantencomputing als besonders vielversprechend für Molekül- und Materialsimulationen. Langfristig könnten Quantencomputer helfen, Reaktionen und Eigenschaften bestimmter Moleküle genauer zu modellieren – und so gezielter nach Katalysatoren und Prozesswegen zu suchen, die Energie sparen oder Emissionen reduzieren.
Warum ist das wichtig? Wenn sich geeignete Kandidaten besser vorauswählen lassen, sinkt die Zahl aufwendiger Labor- und Pilotversuche. Das spart Zeit, Rohstoffe und Energie – und beschleunigt Innovationen, etwa bei effizienteren Produktionsverfahren oder CO₂‑ärmeren Grundchemikalien.
… die Materialforschung ressourcenschonend vorantreiben.
Leichtere, stabilere, langlebigere oder besser recycelbare Materialien sind ein direkter Nachhaltigkeitshebel – in Mobilität, Bau, Elektronik und Verpackung. Quantencomputing könnte perspektivisch helfen, bestimmte Materialeigenschaften effizienter zu berechnen und damit die Suche nach geeigneten Materialkombinationen zu beschleunigen.
Warum ist das wichtig? Schnellere Entwicklungszyklen bedeuten weniger Fehlschläge, weniger Materialverbrauch und schneller verfügbare Verbesserungen. Anwendungsfälle sind etwa Batteriematerialien, Katalysatoren, Beschichtungen oder Leichtbauwerkstoffe.
… die Logistik- und Lieferkettenprozesse in Produktionssystemen optimieren.
Lieferketten vereinen zahlreiche Entscheidungen: Routen, Auslastung, Lagerbestände, Produktionsreihenfolgen, Servicelevel, Kosten und CO₂‑Bilanz. Viele dieser Aufgaben sind kombinatorische Optimierungsprobleme. Quantenansätze haben großes Potential, schneller gute Lösungen für derartige Probleme zu finden.
Warum ist das wichtig? Die Produktions- und Lieferkettenplanung wird durch präzise Berechnungen energieeffizienter, Material- und Transportverluste sinken. Unternehmen können schneller und nachhaltiger reagieren, ihre CO₂-Emissionen reduzieren und die gesamte Lieferkette zukunftsfähig gestalten.
»Quantencomputing ist für die Nachhaltigkeit gleich doppelt relevant«, erklärt Christian Nietner, Innovation Center Lead for Quantum Computing bei NTT DATA DACH. »Die Technologie kann uns einerseits dabei helfen, komplexe Prozesse so zu steuern, dass sie deutlich weniger Energie und Ressourcen benötigen. Andererseits bietet Quantencomputing-Hardware selbst das Potential, in Zukunft mit deutlich weniger Energie betrieben werden zu können als herkömmliche CPUs oder GPUs.«
Christian Nietner, Innovation Center Lead for Quantum Computing bei NTT DATA DACH (Quelle: NTT DATA)
353 Artikel zu „Quantencomputing“
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Leistungsschub mit KI – Quantencomputing-basierte Methoden machen das Training großer KI-Modelle effizient
KI hat in vielen Arbeits- und Lebensbereichen bereits Einzug gehalten. Das Training moderner KI-Modelle erfordert jedoch enorme Rechenressourcen, verbunden mit hohem Energieverbrauch und erheblichen CO₂-Emissionen. Daher muss dieser Bedarf durch intelligente Methoden deutlich gedrosselt werden. Das QC-Train Projektteam aus der infoteam Software AG, dem Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS, der OptWare GmbH sowie den…
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Whitepaper zur Skalierung praktischer Anwendungsfälle im Bereich des Quantencomputings auf dem Weg in das Zeitalter der Fehlertoleranz
Die Unternehmen Quantinuum und SoftBank Corp. haben ein gemeinsames Whitepaper veröffentlicht, in dem kommerziell relevante Anwendungsfälle für das Quantencomputing in den Bereichen Quantenchemie und Graphenanalyse mit der Hardware-Roadmap von Quantinuum abgeglichen werden. Das Paper liefert einen Rahmen zur Beurteilung, inwiefern Fortschritte bei der Quantenhardware und bei den Algorithmen Einfluss darauf haben könnten, wann praktische…
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Die Auswirkungen von Quantencomputing auf das Privileged Access Management
Warum jetzt der richtige Zeitpunkt ist, sich vorzubereiten Quantencomputer verändern unser Leben grundlegend. Die Einsatzbereiche reichen von der Simulation winziger Teilchen über den Bereich der Kartierung bis hin zur genauen Planung medizinischer Behandlungen. Aktuell mag vieles davon noch wie Zukunftsmusik klingen. Im Bereich Cybersicherheit, insbesondere beim Privileged Access Management, sollte man aber jetzt schon…
Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Strategien | Ausgabe 11-12-2025
Quantencomputing als KI-Booster – Use Cases greifbar, ROI noch fern
Der Markt für Quantencomputing entwickelt sich rasant. Besondere Chancen bietet in dem Umfeld Quanten-KI – als Kombination, die sich intelligente Analytics und die enorme Rechenleistung von Quantencomputing zunutze macht. Unternehmen stehen jedoch noch vor der Herausforderung, diese sinnvoll zu nutzen.
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TechTalk: So ist es aktuell um das Thema Quantencomputing bestellt
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Fortschritte im Quantencomputing könnten in wenigen Jahren heutige Verschlüsselungsverfahren obsolet machen
70 Prozent der weltweit befragten Unternehmen arbeiten bereits an quantensicheren Lösungen oder planen deren Einführung innerhalb der nächsten fünf Jahre. 61 Prozent dieser »Early Adopters« erwarten innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre den Eintritt des sogenannten »Q-Day« – dem Zeitpunkt, an dem Quantencomputer leistungsfähig genug sind, um die heute gängigen kryptografischen Algorithmen zu brechen, die…
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Drei zentrale Cybersicherheitsrisiken von Quantencomputing
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Per Anhalter durch das Quantencomputing
Im Jahr 1979 erzählte der unsterbliche Douglas Adams in seinem Hitchhiker’s Guide to the Galaxy (deutsch: Per Anhalter durch die Galaxis), wie der Supercomputer Deep Thought die Antwort auf die endgültige Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest berechnet – die Antwort (»42«) hat jeder schon einmal gehört. Damals war der Begriff…
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Trends im Quantencomputing 2024
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Quantencomputing – ein Sturm zieht auf. Wie man Identitäten am besten darauf vorbereitet
In den letzten 20 Jahren hat sich die technologische Entwicklung in vielen Bereichen drastisch beschleunigt. Das Identitätsmanagement als Teil der Cybersicherheit hat einen unglaublichen Wandel durchlaufen, und zwar in einem Tempo, das so niemand vorhersehen konnte. Aber nur wenige Bereiche haben sich derart rasant entwickelt wie das Quantencomputing. Die Geschwindigkeit ist beeindruckend, denn in…
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Blockchain: Uneinigkeit über Bedrohung durch Quantencomputing
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Unternehmen wollen Quantencomputing jetzt
Führungskräfte fordern die Forcierung von Quantencomputing-Lösungen zur Beschleunigung des digitalen Wandels und der Erschließung entsprechender Marktchancen. Nahezu 90 Prozent der weltweiten Studienteilnehmer beurteilen die derzeit verfügbaren Computing-Kapazitäten als limitierenden Faktor bei der Realisierung innovativer Businessprozesse. Immerhin zwei Drittel zeigen sich in dieser Hinsicht sehr ungeduldig und hätten lieber heute als morgen konkrete Lösungen anstatt nur…
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Quantencomputing-Effekte einfach nutzen – Digital Annealing revolutioniert Problemlösungen
Quantencomputer haben zweifellos das Potenzial, die IT-Welt nachhaltig zu verändern. Denn sie bieten eine vielfach höhere Rechenleistung als konventionelle Rechner. Doch bislang sind Quantenrechner wegen ihrer komplexen Technologie meist nur in Forschungslaboren anzutreffen. Lösungen wie der Quantencomputing-inspirierte Digital Annealer machen diese Quantencomputing-Effekte für Unternehmen einfach nutzbar.
News | Cloud Computing | Digitalisierung | Infografiken | Trends 2016 | Outsourcing | Rechenzentrum | Services | Strategien
Quantencomputing für Jedermann über die Cloud
IBM Research macht erstmals einen Quantencomputer öffentlich zugänglich. Ab sofort kann jeder Interessierte mittels Desktop-Computer oder Mobilgerät über die IBM Cloud auf einen Quantenprozessor bestehend aus fünf Quantenbits (Qubits) zugreifen und Experimente durchführen. Der freie Zugang soll Innovationen hin zum praktischen Einsatz von Quantencomputern beschleunigen. Für IBM ist die Quantentechnologie die Zukunft der Informationsverarbeitung. Sie…
News | Business | Business Process Management | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Kommentar | Künstliche Intelligenz | Strategien
»Eine europäische KI allein macht nicht digital souverän«
Wenn Cloud und KI in Europa gehostet werden, ist das Unternehmen dann digital souverän? Leider nein, denn souverän agieren kann nur derjenige, der vollständige Kontrolle über Prozesse, Technologie und Ergebnisse ausübt. Fehlen Überprüfbarkeit, Nachvollziehbarkeit und echte Entscheidungsfreiheit, bleiben Abhängigkeiten bestehen, gerade beim Einsatz von KI. »Souverän« bedeutet im engeren Wortsinn, selbstbestimmt handeln und entscheiden…
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Zukunftssichere Verschlüsselung mit Quantum-resistentem Confidential Computing
Management Summary Post-Quantum-Sicherheit wird zur strategischen Pflichtaufgabe: enclaive adressiert mit krypto-agilem Confidential Computing die wachsende Gefahr durch Quantencomputer und »Harvest now, decrypt later«-Szenarien. Verschlüsselung muss auch während der Verarbeitung greifen: Confidential Computing schließt die Lücke bei Data in Use und schützt Anwendungen, Datenbanken und KI-Workloads selbst dann, wenn sie in Cloud-Infrastrukturen betrieben werden. Krypto-Agilität entscheidet…
Trends 2026 | News | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Der Kontrollverlust bei den KI-Agenten
Der CISO Insight Report von Okta warnt mit deutlichen Zahlen vor einem Kontrollverlust bei der Sicherheit von KI-Agenten. Okta, der Identitätsanbieter, hat seinen Global CISO Insights 2026 Report veröffentlicht, der eine kritische Governance-Lücke beim Einsatz von KI-Agenten aufdeckt [1]. Befragt wurden 306 CISOs weltweit, darunter auch aus Deutschland. Unternehmen treiben die Adaption von KI-Agenten derzeit…
Trends 2026 | News | Business | Trends Wirtschaft | Trends Services | Rechenzentrum
Die weltweiten IT-Ausgaben steigen 2026 um 14 Prozent
Ausgaben für Rechenzentrumssysteme und IaaS gelten als die treibenden Kräfte hinter dem größten Infrastrukturprojekt, das die Menschheit je in Angriff genommen hat. Laut der neuesten Prognose von Gartner, Inc., einem Unternehmen für Wirtschafts- und Technologieanalysen, werden die weltweiten IT-Ausgaben im Jahr 2026 voraussichtlich 6,37 Billionen US-Dollar erreichen. Das entspräche einem Anstieg von 14,2 %…
News | Digitale Transformation | Infrastruktur | Kommentar | Rechenzentrum
»Praxistauglicher Quantencomputer in den nächsten fünf bis zehn Jahren«
Wie weit sind Quantencomputer von konkreten Anwendungen entfernt? Und welche Hürden müssen genommen werden, damit sie ihr volles Potenzial entfalten? Darüber spricht Nobelpreisträger John M. Martinis im Interview bei seinem Besuch des diesjährigen PGI-Tages am Forschungszentrum Jülich. John M. Martinis im Interview. Copyright: Forschungszentrum Jülich / Bernd Nörig John M. Martinis zählt zu…