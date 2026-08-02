»Eine europäische KI allein macht nicht digital souverän«

Wenn Cloud und KI in Europa gehostet werden, ist das Unternehmen dann digital souverän? Leider nein, denn souverän agieren kann nur derjenige, der vollständige Kontrolle über Prozesse, Technologie und Ergebnisse ausübt. Fehlen Überprüfbarkeit, Nachvollziehbarkeit und echte Entscheidungsfreiheit, bleiben Abhängigkeiten bestehen, gerade beim Einsatz von KI.
»Souverän« bedeutet im engeren Wortsinn, selbstbestimmt handeln und entscheiden zu können. Das erfordert klare Entscheidungsgrundlagen und Transparenz über die Ausgangsbedingungen und Folgen. Erst wenn klar ist, dass weder Personen noch Staaten oder Technologien unbemerkt Einfluss auf das eigene Unternehmen und seine Mitarbeitenden nehmen können, ist echte Souveränität erreicht. Die Betonung liegt dabei auf »unbemerkt«, denn in der heutigen Zeit lassen sich Abhängigkeiten nicht vermeiden. Es ist aber wichtig zu wissen, worin sie bestehen und wie sie sich auswirken. So behält ein Unternehmen seine Entscheidungshoheit und kann digital souverän handeln.
Technologische Souveränität ist die Basis
Vielfach verengt sich die Diskussion um digitale Souveränität auf die Standortwahl von Servern und die Nationalität von Software- und KI-Anbietern. Dahinter steht die Frage, wer technisch und rechtlich Zugriff auf Daten, Systeme und Infrastrukturen hat. Diese technologische Souveränität ist notwendig, um die eigene Infrastruktur und die eigenen Daten vor dem Zugriff fremder Akteure zu schützen.
Dabei spielen zum einen die Rechtsräume sowie die Vorgaben der EU und nationaler Gesetze eine wichtige Rolle. Relevant sind aber auch Abhängigkeiten in den Lieferketten der eingesetzten Hardware und ihrer Komponenten. Es muss klar sein, wer die verwendeten Cloud-Plattformen betreibt und ob bei den eingesetzten Systemen ein Vendor-Lock-in besteht.
Beim Einsatz von KI ist außerdem wichtig zu wissen, wer die eingesetzten KI-Modelle kontrolliert und ob sie wie jüngst bei Claude Fable 5 geschehen, aufgrund einer Exportkontroll-Anordnung des US-Handelsministeriums zeitweise vom Markt genommen werden können. All diese Aspekte gehören zur technologischen Souveränität.
Kognitive Souveränität darf nicht fehlen
Was oft beim Einsatz von KI übersehen wird, ist die kognitive Komponente von Souveränität: Lässt sich nachvollziehen, wie die Ergebnisse der KI entstehen? Auf welcher Datengrundlage arbeitet die KI? Kann ich festlegen, welche Daten sie verwendet? Und was geschieht mit den Daten, die das eigene Unternehmen der KI zur Verfügung stellt? Wer hat die Gewichtung vorgenommen und aufgrund welcher Annahmen?
Diese kognitive Souveränität entsteht nur, wenn ein Unternehmen auch die Kontrolle über die Daten und die Funktionsweise der KI hat und sie nicht eigenständig agiert ‒ oder schlimmer noch ‒ niemand nachvollziehen kann, wie sie wirklich arbeitet. Sie ist insbesondere für regulierte Branchen sowie für eine verlässliche und effektive Nutzung von KI zwingend notwendig. Technologische und kognitive Souveränität beruhen auf einem gemeinsamen Fundament: einer geprüften, konsistenten und verlässlichen Datenbasis. Ohne sie nützt weder eine umfassende Kontrolle über Infrastruktur und Zugriffsrechte noch größtmögliche Transparenz über die Funktionsweise der KI.
Dass diese Fragen älter sind als die aktuelle Debatte über KI und digitale Souveränität, zeigt das Beispiel des Münchner KI-Unternehmens moresophy. Seit über 25 Jahren beschäftigt es sich mit der strukturierten Erschließung von Informationen und der nachvollziehbaren Verknüpfung unterschiedlicher Datenquellen. Heute bietet das Unternehmen KI-Systeme an, bei denen Antworten nicht nur erzeugt, sondern auch begründet und überprüfbar gemacht werden.
Dieses Prinzip – Nachvollziehbarkeit als Voraussetzung für Vertrauen – bleibt auch im Zeitalter generativer KI entscheidend. Denn wer nicht nachvollziehen kann, wie KI die zugrunde liegenden Daten interpretiert, Entscheidungen ableitet oder Ergebnisse erzeugt, bleibt abhängig – selbst wenn die Technologie formal in Europa betrieben wird. Europas Chance liegt deshalb nicht darin, amerikanische Ansätze zu kopieren oder immer größere zentrale Modelle aufzubauen. Sie liegt in vertrauenswürdigen KI-Systemen, die Datenverständnis, Transparenz und echte Kontrolle in den Mittelpunkt stellen.
Die ab dem 2. August 2026 geltenden Transparenzpflichten des EU AI Act weisen deshalb in die richtige Richtung. Die Kennzeichnung KI-generierter Inhalte allein reicht jedoch nicht aus, wenn weder die verwendeten Daten noch die Entstehung der Ergebnisse nachvollziehbar sind.
Prof. Dr. Heiko Beier
Heiko Beier ist Geschäftsführer von moresophy und Professor für digitale Medienkommunikation und künstliche Intelligenz mit über 25 Jahren Erfahrung in der KI-gestützten Datenanalyse und Automatisierung von Geschäftsprozessen. Seine Expertise umfasst die Entwicklung erklärbarer KI-Lösungen, die sich nahtlos in Unternehmensprozesse integrieren lassen.
Über moresophy
moresophy ist ein innovativer Anbieter von hochmodernen KI-Lösungen, der Unternehmen dabei unterstützt, unstrukturierte Daten präzise zu analysieren und geschäftskritische Prozesse zu automatisieren. Mit über 20 Jahren Erfahrung und patentierter, DSGVO-konformer Technologie bietet moresophy maßgeschneiderte KI-Lösungen, die sich nahtlos in bestehende Datenwelten und Unternehmensprozesse integrieren lassen. Die Plattform vereint kontextsensitive Datenanalytik, maschinelles Lernen und KI-Methoden, um verlässliche, erklärbare Ergebnisse zu erzielen und den Schutz von Daten und geistigem Eigentum zu sichern. Unternehmen profitieren von einer gesteigerten Produktivität, um Kundenbeziehungen zu stärken und datengetriebene Geschäftsmodelle zu realisieren.
Weitere Informationen unter www.moresophy.com
1408 Artikel zu „KI Souveränität“
Trends 2026 | News | Business | Trends Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Strategien | Whitepaper
Künstlicher Vendor-Lock-in: Herausforderungen auf dem Weg zur KI‑Souveränität
90 % der Befragten in EMEA (87 % in Deutschland) haben kein vollständiges Verständnis ihrer KI‑Abhängigkeiten über Anbieter, Modelle und Infrastruktur hinweg. Für 73 % der befragten Führungskräfte in EMEA (65 % in Deutschland) wäre ein Wechsel des primären KI‑Anbieters oder KI‑Modells schwierig. Weltweit schützen Organisationen mit den fortschrittlichsten KI-Kontrollfunktionen 55 % mehr operativen Gewinn…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Strategien
Souveränität: KI-Verfügbarkeit unter eigener Kontrolle
Der Fall Anthropic zeigt, dass KI‑Souveränität nicht theoretisch, sondern operativ entscheidend geworden ist: Verfügbarkeit unter eigener Kontrolle wird zum neuen strategischen Maßstab. Management Summary KI wird zur kritischen Infrastruktur: Die erzwungene Abschaltung der Anthropic‑Modelle Fable 5 und Mythos 5 verdeutlicht, wie schnell zentrale KI‑Fähigkeiten durch politische Entscheidungen außerhalb Europas ausfallen können. Abhängigkeit wird zum Geschäftsrisiko: Unternehmen, die…
Trends 2026 | News | Cloud Computing | Trends Infrastruktur | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Whitepaper
Datenschutz und Datensouveränität: Unternehmens-KI stößt an ihre Grenzen
Steigende Anforderungen an Datenschutz und Datensouveränität legen die Grenzen von Architekturen offen, die für zentralisierte und standortübergreifende Datenflüsse entwickelt wurden. Datenhoheit ist zu einem zentralen Designparameter geworden und führt zu einem Wandel weg von global integrierten Systemen hin zu regional abgegrenzten Architekturen. Unternehmen, die ihre Architektur frühzeitig neu gestalten, verschaffen sich einen messbaren Vorsprung in…
News | Business Process Management | Cloud Computing | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz | Ausgabe 3-4-2026
KI, Cloud und digitale Souveränität – Fünf zentrale Trends im DMS
Künstliche Intelligenz prägt auch 2026 das Dokumentenmanagement und treibt spürbare Effizienzgewinne voran. Gleichzeitig wächst der Anspruch, Daten stärker zu kontrollieren und digitale Souveränität zu sichern. Daraus ergeben sich die zentralen DMS-Trends des Jahres.
Trends 2026 | News | Business | Trends Wirtschaft | Digitale Transformation | Lösungen | New Work
Souveränität für europäische Tech-Ökosysteme: »Top 100 Rising European Startups« Ranking
Nach dem Erfolg der ersten Ausgabe der »Top 100 Rising European Startups« präsentiert VivaTech die zweite Ausgabe des Rankings. Zwölf Länder sind vertreten, wobei das Vereinigte Königreich (28), Frankreich (23) und Deutschland (23) als bedeutende Brutstätten für Unternehmen hervorstechen. Die sechs am stärksten vertretenen Sektoren sind Artificial Intelligence (unterteilt in sechs Unterkategorien); FinTech; Cybersecurity; HealthTech;…
Trends 2026 | News | Business | Trends 2030 | Trends Wirtschaft | Digitale Transformation | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz
KI und digitale Souveränität: KI entscheidet über Wettbewerbsfähigkeit bis 2030
Keine Zukunft ohne künstliche Intelligenz (KI)? Eine neue Studie der Digitalberatung valantic in Kooperation mit dem Handelsblatt Research Institut (HRI) gibt hierauf eine klare Antwort: Unternehmen, die nicht konsequent auf KI-Technologien setzen, werden bis 2030 ihre Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Vier von fünf Entscheider (79 Prozent) stimmten dieser Aussage im Rahmen der neuen C-Level-Befragung »Digital Excellence Outlook…
News | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Strategien
Regionale Datensouveränität im Zeitalter der KI
Wie das Spannungsfeld zwischen Freiheit und Regulierung maximalen Mehrwert für Unternehmen schafft. Als Apollo 13 infolge der Explosion eines Sauerstofftanks in über 200.000 Meilen Entfernung von der Erde in eine kritische Situation geriet, standen die Ingenieure der NASA vor der Aufgabe, unter extremen Beschränkungen handlungsfähig zu bleiben. Rasche Entscheidungen mussten innovative Lösungsansätze mit unverrückbaren…
News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | IT-Security | Services | Strategien
Digitale Souveränität, Sicherheit, KI: Wie sich Europas IT-Strategien neu ausrichten
Unternehmen in Europa stehen vor einem Dilemma: Entweder sie halten am Status quo fest und riskieren eine folgenschwere Abhängigkeit von einzelnen Anbietern – oder sie akzeptieren die tiefgreifenden technologischen Veränderungen und machen ihre IT wirklich zukunftsfähig. Das Festhalten an proprietären Single‑Vendor‑Lösungen ist längst nicht mehr nur eine Frage der Technologie. Es ist ein finanzielles Risiko und kann zur Bedrohung für das…
Trends 2026 | News | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
IT-Trends 2026: KI, Cyberrisiken und digitale Souveränität verändern die IT-Landschaft
Die digitale Welt befindet sich im Umbruch – sie wird komplexer, schneller und zugleich deutlich angreifbarer. Vor allem künstliche Intelligenz und moderne IT-Sicherheitskonzepte gehören zu den zentralen Trends, die bestimmen, wie Unternehmen ihre Netzwerke, Schutzmechanismen und Datenstrukturen künftig gestalten müssen. »Wir stehen an einem Punkt, an dem Unternehmen ihre technologische Zukunft konsequenter denn je…
News | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Künstliche Intelligenz | Strategien
Deutsche Unternehmen streben nach digitaler Souveränität und erhöhen Investitionen in KI
Für 80 % der Befragten in Deutschland nimmt die digitale Souveränität eine Top-Priorität in ihrer IT-Strategie ein. Für 96 % der Befragten ist eine Open-Source-Strategie von entscheidender Bedeutung, insbesondere im Hinblick auf digitale Souveränität, Hybrid- und Multi-Cloud, Virtualisierung sowie Sicherheit. 98 % der Befragten stimmen zu, dass Deutschland bereits weltweit führend im Bereich KI ist…
News | Business | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Strategien
SAP und französische KI-Unternehmen stärken gemeinsam Europas digitale Souveränität
Die SAP SE hat eine engere Zusammenarbeit mit französischen KI-Unternehmen bekannt gegeben, die sowohl neue als auch vertiefte Partnerschaften mit Bleu, Capgemini und Mistral AI einschließt. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, die SAP-Expertise bei Unternehmensanwendungen mit dem dynamischen KI-Ökosystem Frankreichs zu vereinen. Damit sollen sichere, skalierbare und KI-gestützte Cloud-Lösungen entwickelt werden, die den Schutz von…
News | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Services | Strategien
KI-Souveränität: Deutsche Telekom startet eine der größten KI-Fabriken Europas
Die Deutsche Telekom und NVIDIA bauen gemeinsam eine der größten KI-Fabriken Europas in München, die im ersten Quartal 2026 in Betrieb gehen soll. Diese »Industrial AI Cloud« wird deutschen Unternehmen ermöglichen, ihre KI-Modelle und -Anwendungen mit proprietären Daten weiterzuentwickeln und bietet eine um 50 Prozent erhöhte KI-Rechenleistung. Die Partnerschaft umfasst eine Investition von über einer…
News | Kommentar | Künstliche Intelligenz
KI-Souveränität bedeutet Wahlmöglichkeit in einem globalen Ökosystem
Souverän ist, wer Wahlfreiheit hat – nicht, wer alles selbst baut. In der KI-Entwicklung bedeutet das: Globale Innovationen nutzen, aber lokal kontrollieren, sagt Tim van Wasen, Geschäftsführer DACH bei Dell Technologies. Kaum ein Begriff taucht derzeit so häufig in europäischen Strategiepapieren auf wie »souveräne KI«. Doch je öfter er fällt, desto wichtiger wird es,…
News | Cloud Computing | Infrastruktur | Strategien | Ausgabe 5-6-2025
Cloud-Souveränität 2025 – Zwischen Regulierung, KI und technischer Realität
Digitale Souveränität zählt zu den strategischen Leitthemen europäischer Industriepolitik. Doch was bedeutet sie konkret für Cloud-Anbieter und ihre Kunden?
News | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Kommentar | Künstliche Intelligenz
Souveränität: KI als Trojanisches Pferd
Wie ein simples Präsidenten-Dekret Europa den KI-Stecker ziehen könnte. Über digitale Souveränität wurde schon viel geschrieben, aber der Begriff bleibt häufig abstrakt. Was er bedeutet, hat Donald Trump vor Kurzem beim Internationalen Strafgerichtshof demonstriert. Er hat dem Chefankläger Karim Khan den Zugang zu seinem Microsoft-E-Mail-Account gekappt, seine britischen Bankkonten gesperrt und US-Bürgern mit Verhaftung…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Kommentar | Künstliche Intelligenz | Strategien
Stargate und die Streichung der KI-Regulierung sind eine Gefahr für die europäische Wirtschaft und Technologiesouveränität
Donald Trump streicht die bestehenden Vorgaben zur Kontrolle von künstlicher Intelligenz in den USA und kündigt ein 500 Milliarden Investment in die Technologie an. Damit gerät Europa weiter in Gefahr: Die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit ist ernsthaft beeinträchtigt, führende KI-Denker wandern ab und Europa wird seine Technologiesouveränität nicht mehr sicherstellen können. Ein Statement von KI-Experte Carsten Kraus.…
News | Business | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Services
Die europäische KI-Verifizierung: Deterministisch. Quittiert. Bereit.
Management Summary Transparenzpflichten werden 2026 scharf geschaltet: Ab 2. August 2026 müssen Anbieter und Nutzer von Allzweck‑KI nach Artikel 50 EU‑KI‑Gesetz nachweisbare, prüfbare Belege für KI‑Ergebnisse liefern – reine Zusicherungen reichen nicht mehr. Verifizierung wird zum europäischen Wettbewerbsfaktor: Die EU‑Industrie ist auf belastbare Fakten angewiesen; eine deterministische Verifizierungsschicht wird zum Fundament für sichere Lieferketten, Compliance und vertrauenswürdige KI‑Nutzung.…
News | Business Process Management | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Laufzeitautorisierung für KI-Agenten: Warum Zugriffskontrolle innerhalb der Sitzung wichtiger wird
KI-Agenten verändern die Sicherheitsarchitektur in Unternehmen. Sie greifen autonom auf Datenbanken, Cloud-Konsolen, Kubernetes-Cluster oder SSH-Hosts zu und führen dort Aktionen mit hoher Geschwindigkeit aus. Klassische Identitäts- und Zugangskontrollen reichen dafür nur bedingt aus: Sie prüfen häufig, ob ein Zugriff erlaubt ist, aber nicht granular genug, was während der Sitzung tatsächlich geschieht. Laufzeitautorisierung setzt genau an…
Trends 2026 | News | Trends Security | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | New Work | Tipps
Bis 2029 werden die meisten Datenschutzvorfälle auf KI-generierte Schlussfolgerungen zurückzuführen sein
KI-bedingte Datenschutzrisiken erfordern von CISOs, den Fokus über den klassischen Schutz personenbezogener Daten hinaus auf die Governance KI-generierter Schlussfolgerungen auszuweiten. Management Summary KI verändert das Risikoprofil des Datenschutzes grundlegend: Datenschutzvorfälle entstehen künftig nicht nur durch die Offenlegung personenbezogener Daten, sondern zunehmend durch Schlussfolgerungen, die KI-Systeme aus vorhandenen, aggregierten oder anonymisierten Daten ableiten. Für Unternehmen…
Trends 2026 | News | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Der Kontrollverlust bei den KI-Agenten
Der CISO Insight Report von Okta warnt mit deutlichen Zahlen vor einem Kontrollverlust bei der Sicherheit von KI-Agenten. Okta, der Identitätsanbieter, hat seinen Global CISO Insights 2026 Report veröffentlicht, der eine kritische Governance-Lücke beim Einsatz von KI-Agenten aufdeckt [1]. Befragt wurden 306 CISOs weltweit, darunter auch aus Deutschland. Unternehmen treiben die Adaption von KI-Agenten derzeit…
News | Business | Business Process Management | Digitalisierung | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien
Souverän und KI-fähig – wie der öffentliche Sektor seine Daten nutzbar macht, ohne die Kontrolle zu verlieren
Mit dem Digital Austria Act 2.0 hat die Regierung im Sommer 2025 einen strategischen Rahmen geschaffen, der den Einsatz von KI in der Verwaltung in den Mittelpunkt rückt und die digitale Souveränität Österreichs stärken soll [1]. Kritische digitale Dienste sollen so künftig stärker auf europäischen Technologien und offenen Standards basieren, ergänzt um eine nationale…
News | Effizienz | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit | Strategien
Leistungsschub mit KI – Quantencomputing-basierte Methoden machen das Training großer KI-Modelle effizient
KI hat in vielen Arbeits- und Lebensbereichen bereits Einzug gehalten. Das Training moderner KI-Modelle erfordert jedoch enorme Rechenressourcen, verbunden mit hohem Energieverbrauch und erheblichen CO₂-Emissionen. Daher muss dieser Bedarf durch intelligente Methoden deutlich gedrosselt werden. Das QC-Train Projektteam aus der infoteam Software AG, dem Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS, der OptWare GmbH sowie den…
News | Business Process Management | Effizienz | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Tipps
Für KI reißen Unternehmen etablierte Sicherheitsmauern ein
Management Summary Der breite Einsatz von künstlicher Intelligenz verändert die Sicherheitsarchitektur von Unternehmen grundlegend: KI-Systeme benötigen umfangreichen, schnellen Datenzugriff und können dadurch etablierte Schutzmechanismen wie rollenbasierte Zugriffssteuerung, Row-Level Security sowie kontrollierte Datenfreigaben unterlaufen. Damit verschiebt sich die zentrale Governance-Frage von »Wer darf welche Daten sehen?« zu »Was darf die KI aus welchen Daten ableiten –…
News | Business | Business Process Management | Digitalisierung | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Services | Whitepaper
KI-Pilot gestoppt: Was verhindert echten KI-Erfolg im Unternehmen?
Warum 95 Prozent der KI-Pilotprojekte ohne messbaren Ertrag bleiben und worauf Entscheider jetzt achten müssen. Die Investitionen sind hoch, die Pilotprojekte zahlreich, aber der Durchbruch bleibt für die meisten Unternehmen aus. HTEC, ein globaler Anbieter von Engineering- und KI-Services, hat fünf unbequeme Wahrheiten identifiziert, mit denen sich Unternehmen konfrontieren sollten, bevor sie das nächste…
News | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Services
KI im Kundenservice: Viele Unternehmen bauen Bots vor kaputte Prozesse
Warum KI im Kundenservice nicht an der Sprache scheitert, sondern an der Integration. Zum Ferienstart steigt das Anfragevolumen in vielen Servicecentern deutlich. Airlines, Reiseanbieter, Mobilitätsdienste und Versicherer müssen Umbuchungen, Statusfragen, Reklamationen und kurzfristige Änderungen schnell bearbeiten. Genau hier zeigt sich, ob KI im Kundenservice produktiv eingebunden ist oder nur eine weitere Dialogschicht bildet.…
Trends 2026 | News | Trends Infrastruktur | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum
Gartner sieht diese Unternehmen im Rennen um KI-Halbleiter vorn
Neue Studie zeigt, welche Anbieter in den wichtigsten Segmenten des Halbleitermarkts derzeit die Nase vorn haben. Mit dem rasant steigenden Bedarf an Rechenleistung für KI-Anwendungen verschärft sich der Wettbewerb auf dem Markt für KI-Halbleiter. Zu diesem Ergebnis kommt Gartner, ein Unternehmen für Business- und Technologie-Insights. Für seine Studie hat Gartner mehr als 40 Marktsegmente…
News | Business | Künstliche Intelligenz | New Work | Strategien
70 Jahre KI: Der Wettbewerb verlagert sich von den Modellen zur Umsetzung
Management Summary Strategie vor Aktionismus: Der nachhaltige KI-Erfolg hängt weniger von maximaler Modellleistung als von klar definierten Einsatzszenarien, passenden Autonomiegraden und einer konsequenten Umsetzungsstrategie ab. Mehrwert entsteht im operativen Alltag: KI sollte reale Geschäftsprobleme lösen und insbesondere Mitarbeitende in Handel, Produktion, Logistik und Lieferketten wirksam unterstützen. Vertrauen wird zum Wettbewerbsfaktor: Unternehmen müssen menschliche und automatisierte…
News | Business | Business Process Management | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Industrielle KI: Warum Deutschlands nächster Wettbewerbsvorteil im Datenkeller liegt
Die Verbindung von Engineering, Produktion und Betrieb wird zur entscheidenden Architekturfrage der Industrie. Die Partnerschaft von Siemens und IFS zeigt exemplarisch, wohin sich industrielle KI entwickelt: weg von isolierten Pilotprojekten, hin zu geschlossenen Datenkreisläufen, vertrauenswürdigen digitalen Zwillingen und neuen Formen industrieller Wertschöpfung. Industrielle KI entfaltet ihren Wert erst, wenn Konstruktionswissen, Produktionsdaten, Wartungsinformationen und reale Betriebsleistung…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Agentische KI: Produktivität mit hohem Risiko
Management Summary Agentische KI eröffnet Unternehmen erhebliche Produktivitätspotenziale, erweitert aber zugleich die Angriffsfläche, da KI-Agenten selbstständig auf Systeme, Daten und Anwendungen zugreifen können. Schatten-KI entsteht, wenn Mitarbeitende private oder nicht freigegebene Tools nutzen; dadurch können vertrauliche Informationen unkontrolliert an externe Dienste gelangen. Besonders kritisch sind Erweiterungen, Skills und Plugins, die manipuliert sein können und mit…
News | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz | Produktmeldung | Strategien
Siemens und IFS gehen Partnerschaft für die KI-gestützte Verbindung von Entwicklung, Produktion und Betrieb ein
Industrielle KI soll Entwicklung, Produktion und Anlagenbetrieb in einem kontinuierlichen Kreislauf verbinden, von der Konstruktionsvorgabe bis zum realen Betriebsergebnis. Das Ziel: mehr Produktivität und Anpassungsfähigkeit für Hersteller durch die Verknüpfung KI-nativer Produktionsplanung mit Asset-Management-Systemen. IFS, ein Anbieter von industrieller KI-Software, hat eine neue strategische Partnerschaft mit Siemens angekündigt. Ziel ist es, die Expertise und…
News | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Services | Whitepaper
KI-Assistenz senkt Stress im Contact Center
Eine Felduntersuchung, gefördert von der Schweizer Agentur für Innovationsförderung, zeigt, dass »Agent Assist« von Spitch Contact-Center-Mitarbeitende genau dann entlastet, wenn der Druck am höchsten ist. Zudem hilft die KI-Assistenz beim Onboarding. Die Arbeit im Kundenservice ist anspruchsvoll, besonders wenn Anrufer unfreundlich oder aggressiv werden. Eine neue, unabhängige Feldstudie des Instituts für Wirtschaftsinformatik der Universität…
News | Effizienz | TechTalk | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum
TechTalk: Interview mit Darren Cox – High Performance für KI-Infrastruktur und den Bau von KI-Rechenzentren
Anlässlich der ISC High Performance 2026 sprachen wir mit Darren Cox, dem Geschäftsführer von KAYTUS Europe, darüber, wie KI-Infrastruktur schnell, energieeffizient – und damit kostengünstig – gebaut und betrieben werden kann.
Trends 2026 | News | Trends Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | New Work | Whitepaper
Fachkräfte sind bereit für agentische KI; Unternehmen jedoch noch nicht
Künstliche Intelligenz hat den Schritt von der Experimentierphase in den Arbeitsalltag geschafft. Die meisten Unternehmen sind allerdings noch immer auf den Einsatz isolierter KI-Assistenten ausgerichtet und nicht auf vernetzte, KI-gestützte Arbeitsweisen. Zu diesem Ergebnis kommt The Agentic Age, eine neue globale Studie von Valtech [1]. Die Studie basiert auf einer Befragung von 1.003 Fachkräften…
News | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Produktmeldung | Rechenzentrum
KAYTUS präsentiert mit »KSManage Ultra« eine intelligente KI-Managementplattform im Rack-Maßstab
Die Plattform bietet umfassende Transparenz, integriertes In-Band- und Out-of-Band-Systemmanagement, minimiert Leistungsengpässe und maximiert die Effizienz von KI-Fabriken. Im Vergleich zu traditionellen Rechenzentren weisen KI-Rechenzentren eine deutlich höhere Komplexität auf, wie etwa die aufwändige Verwaltung von KI-Systemen im Rack-Maßstab, komplexe Netzwerktopologien, schwierige Fehlererkennung sowie strikte Sicherheitsanforderungen an die Flüssigkeitskühlung. KAYTUS, ein Anbieter von KI-Infrastruktur, zeigt…
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Den Abfluss sensibler Daten im KI-Zeitalter verhindern
Unbeabsichtigte Datenschutz- und Sicherheitsverletzungen durch Mitarbeiter stellen ein größeres Risiko dar als klassische Datendiebstähle durch böswillige Insider. Die Nutzung von KI-Tools erhöht die Gefahr des Datenabflusses, da sensible Informationen über Prompts, Uploads oder unkontrollierte Freigaben nach außen gelangen können. Wirksames Insider-Risikomanagement beginnt mit umfassender Data Discovery und Datenklassifizierung über alle Datenquellen und Kanäle hinweg. Unternehmen…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services
KI-Agenten brauchen Identitäten – sonst werden sie zum Sicherheitsrisiko
KI-Agenten ziehen in Unternehmen ein – oft schneller, als IT- und Security-Teams sie kontrollieren können. Im Gespräch mit manage it erklärt Sven Kniest, Vice President Central and Eastern Europe bei Okta, warum KI-Governance ohne kontinuierliche Identitätsprüfung ins Leere läuft und weshalb digitale Identitäten zur Voraussetzung für sichere Agentic Enterprises werden. Die manage it traf…
News | Business | Cloud Computing | Digitalisierung | Strategien
Digitale Souveränität – Warum vertrauenswürdige Partnerschaften wichtiger werden
Die Diskussion um digitale Souveränität hat in Deutschland in den vergangenen Jahren deutlich an Fahrt aufgenommen. Spätestens seit dem Siegeszug von Cloud Computing und künstlicher Intelligenz beschäftigen sich Unternehmen, Behörden und politische Entscheidungsträger zunehmend mit der Frage, wie sich digitale Abhängigkeiten reduzieren und sensible Informationen besser schützen lassen. Dabei konzentriert sich die Debatte häufig auf…
Ausgabe 5-6-2026 | News | Business | Cloud Computing | Infrastruktur | Rechenzentrum | Strategien
Digitale Souveränität im Cloud-Zeitalter: Warum Multi-Cloud zur Schlüsselfrage wird – Bedarfsgerechte Souveränität
Digitale Souveränität im Cloud-Zeitalter erfordert eine pragmatische Balance: Multi-Cloud-Architekturen ermöglichen es Unternehmen, sensible Daten in souveränen Umgebungen zu halten und gleichzeitig globale Cloud-Services für Innovation und Skalierung zu nutzen. Zentrale Governance, klare Richtlinien und verlässliche Partner sind notwendig, um operative Komplexität, Sicherheitsrisiken und Kosten zu kontrollieren. Eine bedarfsgerechte Souveränität stärkt Compliance, Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit, ohne Innovationskraft oder Wirtschaftlichkeit zu beeinträchtigen.
News | Business | Cloud Computing | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien
Lokale KI-Assistenten: Der nächste Schritt zur souveränen, sicheren und effizienten Unternehmens-KI
Management Summary Lokale KI-Assistenten bieten Unternehmen eine strategische Alternative zu Cloud-basierten KI-Lösungen, indem sie Daten innerhalb der eigenen Infrastruktur verarbeiten und so Datensouveränität und Kontrolle stärken. Besonders für Organisationen mit sensiblen Daten oder regulatorischen Anforderungen schaffen lokale KI-Systeme klare Vorteile bei Datenschutz, Sicherheit und Compliance. Durch den Wegfall nutzungsabhängiger Cloud-Kosten und die Verlagerung auf planbare…
Ausgabe 5-6-2026 | News | Cloud Computing | Infrastruktur | Strategien
Regionale Rechenzentren – Die souveräne KI-Antwort für den deutschen Mittelstand
Die öffentliche Debatte über digitale Souveränität und KI pendelt zwischen Verheißung und Untergang. Zwischen Produktivitätssprüngen, neuen Geschäftsmodellen und Autonomie auf der einen und Know-how-Verlust, Abhängigkeit und Insolvenz auf der anderen Seite. Die Realität in Deutschland liegt in der Mitte: Die Lücke zwischen globalem Hyperscaler und eigenem Serverraum schließt eine Infrastrukturkategorie, die zur mittelständisch geprägten Wirtschaft passt: das regionale, souveräne Rechenzentrum.