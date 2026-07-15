KI-Assistenz senkt Stress im Contact Center

Eine Felduntersuchung, gefördert von der Schweizer Agentur für Innovationsförderung, zeigt, dass »Agent Assist« von Spitch Contact-Center-Mitarbeitende genau dann entlastet, wenn der Druck am höchsten ist. Zudem hilft die KI-Assistenz beim Onboarding.
Die Arbeit im Kundenservice ist anspruchsvoll, besonders wenn Anrufer unfreundlich oder aggressiv werden. Eine neue, unabhängige Feldstudie des Instituts für Wirtschaftsinformatik der Universität St. Gallen (HSG), unterstützt durch die schweizerische Agentur für Innovationsförderung (Innosuisse), liefert nun den wissenschaftlichen Beweis für die Wirksamkeit digitaler Unterstützung: Die Lösung »Agent Assist« von Spitch hilft messbar dabei, schwierige und emotionale Gespräche souverän zu meistern. Der zentrale Befund der Forschenden lautet: Der Nutzen der Technologie entfaltet sich exakt dort, wo Druck auf Unterstützung trifft.
Wirkung dort, wo es zählt: Physiologisch belegter Stressabbau.
Wenn ein Kundengespräch eskaliert, stoßen Mitarbeitende schnell an ihre mentalen Kapazitätsgrenzen, da sie gleichzeitig aktiv zuhören, den Kunden beruhigen und in Systemen nach Lösungen suchen müssen. Die HSG-Studie zeigt, dass die Echtzeit-Assistenz in diesen kritischen Momenten als sogenannter »kognitiver Puffer« wirkt. Die Software hört live zu und blendet automatisch die passenden Fakten und Antworten auf dem Bildschirm ein, ohne dass der Kunde in die Warteschleife geschickt werden muss.
Dieser entlastende Effekt ist nicht nur ein subjektives Gefühl der Mitarbeitenden, sondern physiologisch eindeutig belegt: Bei schwierigen Anrufen wiesen die Testpersonen mit KI-Unterstützung eine signifikant geringere Pupillenweite (ein klares Zeichen für weniger kognitive Last) sowie eine reduzierte Hautleitfähigkeit beziehungsweise weniger Handschweiß (ein Marker für geringeren emotionalen Stress) auf. Gleichzeitig verbesserte sich die Problemlösungsleistung, und die Dauer der schwierigen Anrufe verkürzte sich messbar. Da die Technologie die sachliche Faktenlast übernimmt, haben die Mitarbeitenden den Kopf frei, um sich voll auf die emotionale Beruhigung des Kunden zu konzentrieren.
Schnellere Einarbeitung: Warum generische KI nicht ausreicht
Ein weiteres zentrales Ergebnis der Forschungsarbeit betrifft das Onboarding: Neue und unerfahrene Mitarbeitende profitieren am allerstärksten von der Echtzeit-Unterstützung. Gerade in den ersten Monaten im neuen Job sind schwierige Anrufe eine enorme Belastung. Die Assistenz schließt diese Erfahrungslücke effektiv, indem sie proaktiv das nötige Wissen bereitstellt.
Die Studie formuliert hierbei jedoch eine kritische Voraussetzung für den Erfolg: Berufsanfängern fehlt oft noch der interne Erfahrungsfilter, um fehlerhafte oder unpräzise KI-Vorschläge kritisch zu hinterfragen. Generische KI-Lösungen sind für echte Kundeninteraktionen daher zu fehleranfällig und unzureichend. Es braucht zwingend eine streng kuratierte, firmenspezifische Wissensdatenbank (Knowledge Base).
Genau durch diesen Ansatz differenziert sich die Technologie von Spitch am Markt: Der Spitch Knowledge Agent stellt sicher, dass sich die Assistenz strikt an den validierten Unternehmensdaten und Serviceregeln orientiert. So wird das Onboarding nicht nur beschleunigt, sondern auch verlässlich und sicher gestaltet.
Technologie stärkt den Menschen
Die unabhängigen Erkenntnisse der Universität St. Gallen gehen konform mit der Ausrichtung der Spitch AG: Eine gut gestaltete Assistenz ersetzt nicht den Menschen, sondern hält ihm den Rücken frei. Sie befähigt Service-Teams dazu, sich auf ihre menschlichen Stärken – Empathie und Problemlösung – zu fokussieren, während die automatisierte Informationssuche im Hintergrund abläuft.
Das Whitepaper der Universität St. Gallen zu diesem Thema steht hier zum Download bereit: https://spitch.ai/newsfeed/helping-agents-handle-challenging-calls-in-contact-centers/
293 Artikel zu „Contact Center“
Trends 2026 | News | Trends Kommunikation | Trends Services | Kommunikation | Künstliche Intelligenz
Firmen setzen bei KI im Contact Center auf Konsolidierung statt Wildwuchs
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News | Trends 2025 | Trends Kommunikation | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | New Work
Die KI-Megatrends 2025 für Contact Center
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News | Kommunikation | Services | Strategien | Ausgabe 1-2-2021
Kanalstrategie für Contact Center – Ein guter Vorsatz, der sich auszahlt
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News | Kommunikation | Lösungen | Ausgabe 11-12-2022
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Kundenservice-Mitarbeiter in Contact Centern sind heutzutage mehr als nur pure Problemlöser. Durch moderne CCaaS-Funktionen und einer umfassenden Datenbasis agieren sie als Cross- und Up-Selling-Agenten für den Vertrieb, als Consultant für die Kunden und als Feedback-Geber für die Entwicklungsabteilung.
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Digitale Services sind Schlüssel zur Zukunftssicherung für Outsourcing-Dienstleister. Extreme Auftraggeber-Dominanz bei Preisverhandlungen nimmt ab. Hohes Marktwachstum zieht branchenfremde Investoren an. Studie über Marktumfeld, Wachstumsaussichten, Wettbewerber, Unternehmensreifegrade und Mitarbeiterrekrutierung. Der deutsche Contact-Center- und Customer-Relationship-Management-Markt (CRM-Markt) verändert sich tiefgreifend. Insbesondere Anbieter von Outsourcing-Leistungen müssen sich neuen Anforderungen an integrierte, digitale Services stellen. Damit sie dem Margendruck…
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Vom Call Center zum Customer Experience Center: Viel mehr als nur Telefonate
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Mehr Zeit beim EU AI Act: Das 16-Monate-Paradoxon für Unternehmen
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Wahlfreiheit als Losung – Vom digitalen Dokumentenmanagement zur Plattformstrategie
Knapp 30 Jahre agiert der Softwarehersteller ELO Digital Office mittlerweile als erfolgreicher Player in einem dynamischen Marktumfeld. 2025 wurde der Generationenwechsel vollzogen und damit quasi eine Zeitenwende eingeläutet: weg vom reinen digitalen Dokumentenmanagement hin zu einer ganzheitlichen Plattformstrategie.
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Trends 2026 | News | Business | Effizienz | Künstliche Intelligenz
KI 2026: Innovation trifft Pragmatismus
Im kommenden Jahr entwickelt sich KI vom Technologie-Hype zum Effizienz-Booster. In den Vordergrund rücken praxisrelevante Kriterien wie Produktivität, Sicherheit und messbare Ergebnisse. Das erhöht den Druck auf Unternehmen, KI produktiv in ihre Arbeitsabläufe und Entscheidungen zu integrieren. IFS erklärt die wichtigsten KI-Trends 2026. Das Jahr 2026 markiert einen Wechsel in der Art und Weise,…
Trends 2026 | News | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
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Die digitale Welt befindet sich im Umbruch – sie wird komplexer, schneller und zugleich deutlich angreifbarer. Vor allem künstliche Intelligenz und moderne IT-Sicherheitskonzepte gehören zu den zentralen Trends, die bestimmen, wie Unternehmen ihre Netzwerke, Schutzmechanismen und Datenstrukturen künftig gestalten müssen. »Wir stehen an einem Punkt, an dem Unternehmen ihre technologische Zukunft konsequenter denn je…
News | Trends 2025 | Business Process Management | Trends Services | Nachhaltigkeit | Services
Technischer Service bleibt Stabilitätsfaktor in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten
Künstliche Intelligenz, Value-based Pricing und Nachhaltigkeit prägen Service der Zukunft. Der technische Service bleibt auch in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld ein entscheidender Erfolgsfaktor. Das zeigt das neue TrendRadar 2025 des Kundendienst-Verbands Deutschland (Service-Verband KVD), das der KVD bereits zum fünften Mal mit dem FIR e. V. an der RWTH Aachen durchgeführt hat [1]. Die…
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Robuste Informationssicherheit und durchgängige Compliance
Wie Controlware mit externen Informationssicherheitsbeauftragten (eISB) bei der Einhaltung regulatorischer Vorgaben unterstützt. Angesichts strenger regulatorischer Vorgaben wie NIS2 und einer zunehmend dynamischen Cyber-Bedrohungslage stehen Unternehmen unter Druck, ihre sensiblen Daten angemessen zu schützen. Hier empfiehlt das BSI die Benennung eines dedizierten Informationssicherheitsbeauftragten (ISB). Doch die damit verbundenen Kosten und der Mangel an Fachkräften stellen…
News | Business | Digitale Transformation | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Services
KI im Kundenservice: Wenn Automatisierung zur Managementdisziplin wird
Künstliche Intelligenz verändert die Art, wie Unternehmen Kundenservice verstehen, führen und gestalten. Erfolgreich sind diejenigen, die Technologie, Prozesse und Menschen in ein neues Gleichgewicht bringen. Die Esker-Trendstudie 2025 zeigt: Der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Customer Service hat sich innerhalb von zwei Jahren verdoppelt [1]. Wer diesen Wandel gestalten will, muss ihn als Führungsaufgabe…
News | Business | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien | Ausgabe 9-10-2025
KI im Kundenservice: Mensch bleibt unverzichtbar – »Kann ich bitte mit einem Menschen sprechen?«
Warum KI den Kundenservice verändert, aber nicht ersetzt.
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Trends Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz
Sechs technologiebedingte Schlüsselentwicklungen
Studie untersucht sechs Technologietrends, die Unternehmen und Alltag verändern. Das KI- und Datentransformationsunternehmen Solita zeigt in seinem jetzt veröffentlichten Bericht »Ways of Tech 2025/2026« die sechs bedeutendsten technologischen Veränderungen der Gegenwart auf [1]. Der 40-seitige Report bietet Orientierung für Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger in einem sich schnell verändernden technologischen Umfeld – von der Geopolitik über die…
News | Business | Trends 2025 | Trends 2024 | Trends Security | IT-Security
Kriminalität: Subjektive Wahrnehmung und tatsächliche Sicherheitslage sind nicht identisch
Kriminalitätsfurcht hängt nicht nur mit realer Kriminalität zusammen – Regional ist ein deutliches Nord-Süd-Gefälle erkennbar – Sozial ungleich verteilt zeigt sich Kriminalitätsfurcht besonders bei vulnerablen Gruppen – Politik und Medien sollten sachlich aufklären, um unnötige Ängste zu vermeiden. Die Angst vor Kriminalität hängt nicht nur mit der tatsächlichen Kriminalitätsbelastung zusammen, sondern kann auch unabhängig…
News | Business | Geschäftsprozesse | Kommunikation | Künstliche Intelligenz
KI im Kundenkontakt: Experten fordern klare Use Cases statt Tool-Hype
In vielen Unternehmen wird KI noch technologiegetrieben eingeführt – oft ohne klaren Bezug zu konkreten Geschäftsproblemen. Ein Expertengespräch von SYBIT und NovaTaste zeigt, wie sich messbarer Nutzen erzielen lässt und welche Stolpersteine Unternehmen vermeiden sollten. Wie lässt sich künstliche Intelligenz (KI) im Unternehmensalltag so einsetzen, dass sie messbaren Nutzen bringt? Diese Frage stand im Mittelpunkt…
News | Trends 2025 | Favoriten der Redaktion | Trends Services | Künstliche Intelligenz | Strategien
Gartner Hype Cycle 2025: Diese KI-Innovationen treiben die Entwicklung voran
Zwei Entwicklungen geben im diesjährigen Gartner Hype Cycle für künstliche Intelligenz besonders den Takt vor: KI-Agenten und KI-fähige Daten. Laut Gartner zählen sie zu den am schnellsten voranschreitenden Technologien im Jahr 2025, begleitet von großem Interesse, ambitionierten Prognosen und teils überhöhten Versprechen. Entsprechend befinden sie sich aktuell auf dem Höhepunkt der Phase »Überzogene Erwartungen«. …
News | Business | Trends Wirtschaft | E-Commerce | Trends E-Commerce | Whitepaper
E-Commerce 2030: Die 15 wichtigsten Erkenntnisse
Mit Ausblick auf das Jahr 2030 liefern die Erkenntnisse aus dem DHL E-Commerce Trends Report 2025 einen klaren Fahrplan für Onlinehändler, wenn sie sich die Aufmerksamkeit und Treue von unterschiedlichen Käufergruppen sichern wollen. Durch den Einsatz von Technologien, die Priorisierung von Nachhaltigkeit und das Verständnis für die sich verändernden Vorlieben der Verbraucher können Unternehmen Herausforderungen…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | E-Commerce | Geschäftsprozesse | Trends Services | Trends E-Commerce | Künstliche Intelligenz | Logistik
E-Commerce Trends Report 2025: KI und Social Media definieren das Onlineshopping neu
Zustellung bleibt Nr. 1 Konversionskiller: 81 % der Käufer (85 % in Deutschland) brechen ihren Einkauf ab, wenn bevorzugte Lieferoptionen nicht angeboten werden. Wandel bei Nachhaltigkeit: Jeder dritte Käufer (29 % in Deutschland) steigt aufgrund von Nachhaltigkeitsbedenken aus. Social Commerce steht im Mittelpunkt: 70 % der globalen Verbraucher (59 % in Deutschland) erwarten, bis 2030…
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security | Tipps
KI-gesteuerte Scams definieren die Cyberkriminalität neu
Der Verlust persönlicher Daten, Phishing-Berichte, gefälschte Browser-Updates und Scam-Yourself-Angriffe nehmen stetig zu. Gen, ein Unternehmen, das sich mit einer Familie von Marken wie Norton, Avast, MoneyLion und anderen für digitale Freiheit einsetzt, veröffentlichte seinen Q1/2025 Gen Threat Report [1]. Dieser beleuchtet die wichtigsten Veränderungen in der globalen Cybersicherheitslandschaft zwischen Januar und März 2025. Zu…
News | Trends 2025 | Künstliche Intelligenz | Ausgabe 3-4-2025
Diese vier KI-Evolutionen werden 2025 prägen – Nach dem Hype
Die vergangenen zwei Jahre haben einen regelrechten KI-Boom erlebt. Insbesondere generative Modelle (GenAI) haben sich rasant weiterentwickelt und etablieren sich zunehmend als feste Größe in den Arbeitsprozessen von Organisationen weltweit. Angesichts dieser Dynamik fragen sich nun viele Unternehmen, welche Entwicklungen das Jahr 2025 bestimmen werden und welche Potenziale sich daraus ergeben.
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Künstliche Intelligenz | Ausgabe 3-4-2025
DeepSeek und die (bisherigen) Sieger des Global Tech Race – Wettlauf um die technologische Vorherrschaft
Zu Beginn des Jahres 2025 konnte man den Eindruck haben, dass in der Information Technology (IT) etwas ganz Neues passiert sei. Die Nachrichten und Hintergrundberichte über eine bis dahin fast unbekannte IT-Firma aus China überstürzten sich selbst in ganz normalen Tageszeitungen. Aber Inhalt und Auswirkungen dieser neuen Sache rund um »DeepSeek« und dem dahinterstehenden chinesischen Hedge Fund »High-Flyer« (gegründet im Jahr 2016) waren nicht so klar – von wenigen über den Globus verteilten Spezialisten abgesehen.