E-Commerce 2030: Die 15 wichtigsten Erkenntnisse

Mit Ausblick auf das Jahr 2030 liefern die Erkenntnisse aus dem DHL E-Commerce Trends Report 2025 einen klaren Fahrplan für Onlinehändler, wenn sie sich die Aufmerksamkeit und Treue von unterschiedlichen Käufergruppen sichern wollen. Durch den Einsatz von Technologien, die Priorisierung von Nachhaltigkeit und das Verständnis für die sich verändernden Vorlieben der Verbraucher können Unternehmen Herausforderungen in Chancen verwandeln.

Liefer- und Rücksendeoptionen sind am wichtigsten:

Eine zu langsame Lieferung ist der Hauptgrund, warum Käufer ihre Warenkörbe verlassen, und 81 % der Verbraucher weltweit brechen ihren Einkauf ab, wenn ihre bevorzugte Lieferoption nicht verfügbar ist. Ähnlich verhält sich dies bei den Rückgabeoptionen, hier brechen 79 % ihren Kauf ab, wenn ihre bevorzugte Rückgabeoption nicht angeboten wird. Vertrauen in den Paketdienst ist ebenfalls entscheidend – 3 von 4 Käufern kaufen nicht bei einem Onlinehändler ein, wenn sie dem Logistikdienstleister nicht vertrauen. Out-of-Home-Lieferungen und -Rücksendungen nehmen zu:

Out-of-Home-Zustellungen haben weltweit um 25 % zugenommen, wobei 35 % der Europäer und 25 % der globalen Käufer diesen bequemen Service in Anspruch nehmen. Für Rücksendungen fallen die Zahlen deutlich höher aus. Hier bevorzugen 79 % der Europäer und 66 % der globalen Käufer die Rückgabe von Artikeln über Paketstationen oder Paketshops. KI-Einkaufsfunktionen sind ein Muss:

7 von 10 Käufern weltweit wünschen sich intelligentere, personalisierte Einkaufserlebnisse. Diese Nachfrage stellt eine einmalige Gelegenheit für Einzelhändler dar, KI-Technologie zu nutzen, um die Kundenbindung zu verbessern. TikTok rückt in den Mittelpunkt:

Beeindruckende 86 % der Onlineshopper in Thailand und 48 % der Gen Z Shopper weltweit kaufen direkt über TikTok ein. 22 % der Käufer weltweit erwarten, dass sie bis 2030 noch mehr über diese Plattform einkaufen werden, was eine deutliche Veränderung der Einkaufsgewohnheiten bedeutet. Social Media Shopping auf dem Vormarsch:

7 von 10 Käufern weltweit haben bereits über soziale Medien eingekauft, und ebenso viele erwarten, dass dies bis 2030 primär tun werden. Darüber hinaus treiben virale Trends die Käufe: 82 % der Käufer geben an, dass Produkte, die auf Social Media trenden oder viral gehen, ihre Kaufentscheidungen beeinflussen. Dominanz des mobilen Einkaufs:

Ganze 83 % der Millennials kaufen am liebsten über mobile Apps ein, und 63 % nutzen soziale Medien, um sich über neue Produkte zu informieren. Dieser Trend unterstreicht die entscheidende Rolle von mobilen und sozialen Plattformen bei der Gestaltung der Zukunft des Onlinehandels. Voice Commerce nimmt zu:

Gegenwärtig tätigen 37 % der Käufer weltweit sprachgesteuerte Onlinekäufe, und unter den Social-Media-Käufern sind es sogar 48 %. Dieser Trend zeigt eine Verlagerung hin zu freihändigen Einkaufserlebnissen. Die Dominanz von Smartphones:

91 % der Onlinekäufer geben an, dass Smartphones ihr bevorzugtes Endgerät für Onlinekäufe sind. Um an der Spitze zu bleiben, müssen Onlineshops dieser »Mobile-First« Mentalität Rechnung tragen und jede Smartphoneinteraktion zu einem nahtlosen Erlebnis machen. Nachhaltigkeit ist nicht verhandelbar:

72 % der Käufer weltweit legen bei ihren Onlinekäufen Wert auf Nachhaltigkeit. 57 % wollen die Umweltauswirkungen ihrer Lieferung verstehen und jeder Dritte bricht seinen Einkauf aufgrund von Nachhaltigkeitsbedenken ab – in der Generation Z sind es sogar 49 %, bei den Babyboomern nur 20 %. Kreislaufwirtschaft:

52 % der Käufer entscheiden sich aus Gründen der Nachhaltigkeit und Kostenersparnis für gebrauchte oder generalüberholte Produkte, und 58 % der Käufer weltweit sind bereit, sich an Recycling- und Rückkaufprogrammen von Onlinehändlern zu beteiligen. Wenn es um Nachhaltigkeit und Digitalisierung geht, sind die Onlinekäufer in den Schwellenländern führend:

Ein höherer Anteil nutzt soziale Medien zum Einkaufen, legt größeren Wert auf nachhaltige Praktiken und bricht den Einkauf zunehmend aus Gründen der Nachhaltigkeit ab.

Abbruchrate aufgrund von Nachhaltigkeitsbedenken: Niederlande 20 % vs. Indien 59 % Kaufrate über soziale Medien: Frankreich 49 % vs. China 96 %



Skepsis gegenüber Black Friday und Cyber Monday:

Während 75 % der Käufer weltweit an diesen Shopping-Events teilnehmen, haben 16 % Zweifel an den angebotenen Schnäppchen. Babyboomer haben am wenigsten Vertrauen in das Angebot. Revolution der »Buy Now, Pay Later«-Option:

Die Hälfte der Käufer weltweit nutzt die Option »sofort kaufen, später bezahlen«, wobei 40 % angeben, dass sie dadurch zu höheren Ausgaben angeregt werden. Diese Zahlungsflexibilität verändert die Onlineshopping-Landschaft. Die Macht der Kundenbewertungen:

9 von 10 Käufern geben an, dass Kundenrezensionen ihre Kaufentscheidungen maßgeblich beeinflussen. Generation Z und Millennials sind besonders von Bewertungen mit Fotos und Videos angetan, was die Bedeutung von Authentizität im Marketing unterstreicht. Abo-Modelle auf dem Vormarsch:

Jeder dritte Käufer weltweit hat ein Abonnement abgeschlossen, um wiederkehrende Einkäufe zu tätigen, insbesondere bei Kleidung, Elektronik und Schönheitsprodukten. Dieser Trend unterstreicht die wachsende Nachfrage nach Komfort und Zuverlässigkeit im E Commerce.

Weitere Einblicke und Informationen sowie der vollständige Bericht sind unter folgenden Links abrufbar: dhl.com/e commerce-report oder dhl.com/reports

E-Commerce Trends Report 2025: KI und Social Media definieren das Onlineshopping neu

Zustellung bleibt Nr. 1 Konversionskiller: 81 % der Käufer (85 % in Deutschland) brechen ihren Einkauf ab, wenn bevorzugte Lieferoptionen nicht angeboten werden.

Wandel bei Nachhaltigkeit: Jeder dritte Käufer (29 % in Deutschland) steigt aufgrund von Nachhaltigkeitsbedenken aus.

Social Commerce steht im Mittelpunkt: 70 % der globalen Verbraucher (59 % in Deutschland) erwarten, bis 2030 hauptsächlich über soziale Medien einzukaufen – und traditionelle Website vollständig zu umgehen.

KI wird unverzichtbar: 7 von 10 Käufern (57 % in Deutschland) wünschen sich KI-unterstützte Shoppingfeatures – von virtuellen Anproben bis hin zu Sprachassistenten

DHL eCommerce hat seinen aktuellen E-Commerce Trends Report für 2025 veröffentlicht, der auf den Erkenntnissen aus Befragungen von 24.000 Onlinekäufern in 24 Schlüsselmärkten weltweit basiert. Der diesjährige Report umfasst acht Kapitel und berücksichtigt sechs Shoppertypen sowie vier Generationensegmente, anhand derer gezeigt wird, wie die sich verändernden Verbrauchererwartungen das Gesicht des Onlinehandels verändern. Während der Bericht alles vom grenzüberschreitenden Einkauf bis hin zur Beliebtheit von Verkaufsaktionen wie Black Friday thematisiert, stechen vier Entwicklungen besonders heraus:

die Art und Weise, wie KI und Social Commerce das Onlineshopping verändern,

die wesentliche Rolle von Lieferoptionen auf die Konversionsrate,

sowie der Einfluss von Nachhaltigkeit auf die Käuferloyalität.

»Es ist wichtig zu verstehen, dass es im E-Commerce nicht nur einen Typ von Onlinekäufer oder eine Art von Markt gibt. Die Gründe für Kaufabbrüche können sehr unterschiedlich sein. Unser E-Commerce Trends Report analysiert die Trends und Entwicklungen, die das Onlineshopping weltweit prägen, um unseren Kunden zu helfen, ihr Geschäft weiterzuentwickeln. Die Logistik spielt in diesem Prozess eine entscheidende Rolle, und wir sehen uns als Partner, der seinen Kunden relevante Erkenntnisse, Expertise und Lösungen liefert, um ihren Erfolg zu steigern«, so Pablo Ciano, CEO von DHL eCommerce.

Einkaufen mit KI: Smartere Erlebnisse, höhere Erwartungen

Fortschritte in der generativen KI läuten die nächste industrielle Revolution ein. Doch wie wird sich künstliche Intelligenz auf den Onlineeinkauf auswirken? Der jüngste E-Commerce Trends Report 2025 zeigt, dass KI eine der am stärksten nachgefragten Innovationen unter den Verbrauchern ist: 7 von 10 Käufern weltweit (57 % in Deutschland) wünschen sich, dass Onlinehändler KI-gestützte Shoppingfunktionen anbieten. Virtuelle Anproben, KI-gestützte Einkaufsassistenten und eine sprachgesteuerte Produktsuche stehen ganz oben auf der Liste der Funktionen, die Verbraucher aktiv nutzen wollen. Das Einkaufen per Sprache ist bereits auf dem Vormarsch: 37 % der Onlineshopper weltweit (30 % in Deutschland) – und fast die Hälfte der Social-Commerce-Nutzer – kaufen per Sprachebefehl ein. Mit den steigenden digitalen Erwartungen steigt auch die Nachfrage nach intuitiven, technologiegestützten Einkaufserlebnissen, die Funktionalität und Unterhaltung miteinander verbinden.

Social Commerce wird zum neuen E-Commerce

Der traditionelle webseitenbasierte Onlineshop wird zunehmend durch soziale Plattformen ersetzt oder durch sie umgangen. Verbraucher nutzen Apps wie TikTok, Instagram und Facebook nicht nur zum Stöbern, sondern auch zum Einkaufen. 7 von 10 Käufern (53 % in Deutschland) geben an, dass sie bereits über soziale Medien eingekauft haben, und derselbe Anteil erwartet, dass Social-Media-Plattformen bis 2030 ihr primärer Onlinemarktplatz werden. Social Media treibt auch die Entscheidungsfindung: 82 % der Käufer (77 % in Deutschland) geben an, dass virale Trends und Social Buzz Einfluss auf ihre Kaufentscheidungen haben. Insbesondere TikTok treibt den Wandel in aufstrebenden Märkten wie Thailand voran, wo 86 % der Onlinekäufer angeben, über die App einzukaufen. In Deutschland wird mit 34 % Instagram als bevorzugte Social-Media-Plattform angegeben. Die Verschiebung hin zu Social Commerce signalisiert einen entscheidenden Wandel in der Art und Weise, wie und wo Marken mit ihren Zielgruppen in Kontakt treten müssen, und macht nahtlose, mobile-native Erlebnisse notwendig, die für eine In-App-Konvertierung entwickelt wurden.

Lieferungen und Rücksendungen: Die ultimativen Konversionstreiber

Während neue Technologien das digitale Einkaufserlebnis immer weiter verändern, sind es grundsätzliche Faktoren wie Liefer- und Rücksendeoptionen, die nach wie vor den größten Einfluss auf Kaufabbrüche haben. Kunden sind nicht bereit Kompromisse einzugehen, wenn es um Komfort, Flexibilität und Kontrolle geht. Tatsächlich geben 81 % der Verbraucher (85 % in Deutschland) an, dass sie ihren Einkauf abbrechen würden, wenn die von ihnen bevorzugte Lieferoption nicht verfügbar ist. Ebenso kritisch ist der Rückgabeprozess, den 79 % (ebenso in Deutschland) als Grund für einen Kaufabbruch nennen. Auch Vertrauen spielt eine große Rolle: 3 von 4 Käufern (auch in Deutschland) geben an, dass sie nicht bei einem Onlinehändler kaufen, wenn sie dem Versanddienstleister nicht vertrauen. Diese Erwartungen unterstreichen die Bedeutung von transparenten, kundenorientierten Logistikstrategien – nicht nur als operative Herausforderung, sondern als wesentlicher Bestandteil des Konversionsprozesses.

Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft: Vom Buzzword zum entscheidenden Faktor für das Geschäftsergebnis

Nachhaltigkeit hat sich von einem Differenzierungsmerkmal zu einem zentralen Verbraucherwunsch entwickelt. Weltweit achten 72 % der Kunden (59 % in Deutschland) bei ihren Onlineeinkäufen auf Nachhaltigkeit. Für viele geht dies über die Verpackung oder den Versand hinaus – 1 von 3 Käufern (29 % in Deutschland) gibt an, seinen Einkauf aufgrund von Nachhaltigkeitsbedenken abgebrochen zu haben. Bei der Generation Z ist dies sogar fast jeder Zweite. Mehr als die Hälfte der Verbraucher (60 % in DE) entscheidet sich aus Gründen des Umweltschutzes und der Kosteneffizienz für gebrauchte oder wiederaufbereitete (refurbished) Produkte. Außerdem zeigen sich 58 % der Käufer (50 % in DE) bereit, an Recycling- oder Rückkaufprogrammen des Handels teilzunehmen. Diese Verhaltensweisen zeigen, dass die Erwartung an Marken wächst, nicht nur ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern, sondern die Verbraucher auch aktiv dabei zu unterstützen, nachhaltiger einzukaufen.

Mit Blick auf das Jahr 2030 wird erwartet, dass alleine die Umsätze über die sozialen Medien 8,5 Billionen Euro erreichen und damit das Zwölffache des heutigen Volumens betragen werden. Die Erkenntnisse aus dem DHL E-Commerce Trends Report liefern klare Orientierungshilfe für Onlinehändler, die sich die Aufmerksamkeit der verschiedenen Käuferschichten sichern wollen. Durch den Einsatz von Technologien, die Priorisierung von Nachhaltigkeit und das Verständnis für die sich verändernden Vorlieben der Verbraucher können Unternehmen Herausforderungen in Chancen verwandeln.

[1] Für den E-Commerce Trends Report 2025 wurden 24.000 Verbraucher aus Europa, Nord- und Südamerika, Asien Pazifik, Afrika und dem Nahen Osten befragt. Der Bericht liefert praktische Erkenntnisse und Tipps für Onlinehändler, die den sich verändernden Erwartungen gerecht werden, das Einkaufserlebnis personalisieren und durch intelligentere Logistik sowie Innovationen weiterwachsen wollen.

Weitere Einblicke und Informationen sowie der vollständige Bericht sind unter folgenden Links abrufbar: https://www.dhl.com/global-en/microsites/ec/ecommerce-insights/insights/reports/2025-ecommerce-trends-report.html oder dhl.com/reports

