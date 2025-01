Tipps für ein erfolgreiches E-Commerce-Jahr 2025

Günstige Anbieter aus Asien bedienen preisbewusste Käuferschichten mit entsprechenden Strategien und starker Präsenz in Social Media. Das Weihnachtsgeschäft 2024 lief eher enttäuschend. Dazu kommen die drohende Rezession sowie internationale Handelskonflikte und vieles andere mehr. Das alles hat Einfluss auf Konsum- und Investitionsentscheidungen. Der Konkurrenzdruck ist hoch und verlangt neue Strategien, um als Unternehmen am Markt zu bestehen.

»Entscheidend für 2025 ist, dass es trotz aller Herausforderungen viel Platz für neue, innovative Ansätze gibt«, so Karen Cavallaro, best IT, Head of UX/UI | Consulting. »Wer nun die richtigen Themen in den Fokus nimmt, dem eröffnen sich durch Digitalisierung und Automatisierung neue Chancen im Wettbewerbsumfeld. Daher ist es entscheidend, schon heute zu wissen, was morgen wichtig wird.«

Die E-Commerce-Profis von best IT haben die wichtigsten Trends zusammengefasst:

Digital Product Passport: Transparenz schafft Wettbewerbsvorteile

Unternehmen müssen ihre Produktdaten umfassend anreichern, um Nachhaltigkeitsanforderungen und regulatorische Vorgaben zur lückenlosen Dokumentation der Lieferkette zu erfüllen. Hersteller und Händler stehen vor der Aufgabe, bestehende Systeme effizient zu erweitern. Die Herausforderung liegt nicht nur in der technischen Umsetzung, sondern auch in der Qualität und Anreicherung der Daten: Es geht vor allem darum, umfassende Informationen zu Produktmaterialien, Recyclingmöglichkeiten und zum CO 2 -Fußabdruck zu liefern. Eine Option ist der Einsatz cloudbasierter Datenbanken, die die nötige Flexibilität und Skalierbarkeit bieten. Solche Systeme müssen den sicheren Zugriff für Aufsichtsbehörden bieten und gleichzeitig die Integrität der Daten gewährleisten. Die Optimierung der Daten bietet die Chance, Prozesse zu verbessern und die Transparenz gegenüber Kunden und Partnern zu erhöhen.

Vom Risiko zur Lösung: Cybersecurity bleibt Top-Thema

Cyberangriffe sind eine der größten Gefahren für Unternehmen. Insbesondere Angriffe auf Bezahlsysteme und Kundendaten nehmen zu. Eine aktuelle Studie zeigt, dass 83 Prozent der Unternehmen in den letzten drei Jahren mit erheblichen monetären Folgen von Cyberangriffen zu kämpfen hatten. Mehr noch: Derlei Vorfälle verursachen auch massive Schäden der Reputation für Organisationen. Technologien wie Multi-Faktor-Authentifizierung, Passkeys, End-to-End-Verschlüsselung und regelmäßige Schwachstellenanalysen gelten als unverzichtbare Basis-Technologien. Zudem wird KI immer relevanter, denn damit kann man Bedrohungen in Echtzeit erkennen und entsprechend reagieren. Das ist vor allem wichtig, da ein Großteil der Cyberangriffe durch Phishing oder Social Engineering gelingt. Sensibilisierung der Teams und regelmäßige Trainings sind somit essenziell. Unternehmen sollten außerdem auf ein Zero-Trust-Modell setzen. Das reglementiert und prüft den Zugriff auf Daten und Systeme strikt und kontinuierlich.

Neue Impulse für den E-Commerce durch den F2C-Trend

Factory-to-Consumer-Plattformen (F2C) wie Temu setzen aggressiv auf preisbewusste Käuferinnen und Käufer. Für Direct-to-Customer-Unternehmen (D2C) sollte das aber weniger eine Bedrohung darstellen als vielmehr eine Inspiration. Denn D2C-Modelle können durch Markenwert und Qualitätsversprechen punkten. Demand Shopper bevorzugen den direkten Kauf bei Marken, die sie kennen und denen sie vertrauen. D2C-Unternehmen können aber von etablierten F2C-Strategien profitieren. Insbesondere die Nutzung von KI-gestützter Nachfrageprognose oder kanalübergreifende Verknüpfung bieten wertvolle Ansätze, um personalisierte Kundenansprachen und effizientere Logistikketten zu realisieren. So können Unternehmen Kundenzufriedenheit steigern und die langfristige Bindung an die Marke stärken.

Verändertes Suchverhalten: Social Media als neuer Zugang

Jüngere Generationen nutzen zunehmend TikTok und andere soziale Medien für Suchen. Interaktive Inhalte und Influencer-Marketing prägen diesen Trend. Amazon bleibt jedoch führend für Produktrecherchen. Unternehmen müssen SEO-Strategien um Social-Media-Marketing erweitern und KI nutzen, um personalisierte Sucherlebnisse zu schaffen. Trotz Veränderungen bleibt die Google-Suche relevant, erfordert jedoch Anpassungen.

Das Motto für 2025: Turn Tech into Profit

Die E-Commerce-Landschaft 2025 erfordert strategisches Handeln und Innovation. Unternehmen, die frühzeitig auf Trends wie den Digital Product Passport, Cybersecurity und D2C-Strategien setzen, sichern sich entscheidende Wettbewerbsvorteile.

