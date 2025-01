Der Wettlauf um die KI und seine Auswirkungen auf den E-Commerce

1969 gewannen die USA den Wettlauf ins All, indem sie den ersten Menschen auf den Mond brachten. Dieser Erfolg war möglich, weil die USA diesem Ziel Priorität einräumten und die NASA mit nahezu unbegrenzten Ressourcen ausstatteten – rund 28 Milliarden US-Dollar pro Jahr, inflationsbereinigt. Heute ist ein neuer Wettlauf im Gange, bei dem viel auf dem Spiel steht: der Wettlauf um die KI. Allein Meta hat in diesem Jahr 40 Milliarden US-Dollar in KI investiert. Diese massiven Investitionen treiben beispiellose technologische Fortschritte voran und bringen immer leistungsfähigere KI-Modelle auf den Markt. Zu den jüngsten Beispielen gehören o1 und der erweiterte Sprachmodus von OpenAI. Dieser rasante Fortschritt wird erhebliche Auswirkungen haben, insbesondere auf datengesteuerte, zielorientierte Branchen wie den E-Commerce. Um die Einführung von KI besser zu verstehen, habt Fact-Finder in Zusammenarbeit mit Moweb Research 300 Entscheidungsträger im E-Commerce dazu befragt, wie sie KI in ihre Unternehmen integrieren.

Die Einführung von KI im E-Commerce nimmt weiter zu, aber der Ansatz wird immer strategischer. Marktführer lassen den anfänglichen Hype hinter sich und konzentrieren sich stattdessen auf praktische Anwendungen, die messbare Ergebnisse liefern. In diesem Jahr konzentrieren sich Unternehmen auf Effizienz und Rentabilität, wobei die IT-, Marketing- und E-Commerce-Abteilungen die Investitionen anführen. Dieser Bericht bietet eine prägnante Roadmap für E-Commerce-Führungskräfte, die sich mit der Einführung von KI befassen, und zeigt, wo die größten Gewinne liegen, welche Herausforderungen zu erwarten sind und wie das transformative Potenzial von KI für nachhaltiges Wachstum genutzt werden kann.

Die wichtigsten Ergebnisse

Steigende KI-Budgets

Die KI-Budgets im E-Commerce steigen. 2025 planen 75,3 % der Entscheidungsträger, die KI-Ausgaben im Vergleich zu 2024 zu erhöhen. Die durchschnittlichen KI-Investitionen lagen 2024 zwischen 100.000 und 500.000 Euro, und dieser Bericht bietet eine detaillierte Analyse der Budgetzuweisungen in den letzten zwei Jahren.

Herausforderungen in Datenschutz und Compliance

Datenschutz, Sicherheitsbedenken und komplexe Vorschriften stellen eine ständige Herausforderung für die Einführung von KI dar. Die begrenzte Unterstützung auf höchster Ebene – nur 22 % des oberen Managements setzen sich aktiv für KI-Initiativen ein –, trägt zu fragmentierten Strategien und ungleichmäßigen Fortschritten in den einzelnen Organisationen bei.

Auswirkungen auf Umsatz und Effizienz

KI-Anwendungen – insbesondere Produktempfehlungen, Personalisierung und Suchoptimierung – erzielen beeindruckende Renditen und steigern den Umsatz um bis zu 22 %. Die Personalisierung bleibt die oberste Investitionspriorität, wobei 42,3 % der E-Commerce-Führungskräfte sich auf diesen Bereich konzentrieren werden. Auch die Automatisierung ist von entscheidender Bedeutung, da Unternehmen KI integrieren, um Kosten zu senken und Abläufe zu optimieren.

Aufkommen neuer Technologien

Die Vektorsuche gewinnt an Bedeutung, da die Nachfrage der Verbraucher nach Interaktionen in natürlicher Sprache steigt. KI-Co-Pilot-Tools gewinnen deutlich an Dynamik und sind in E-Commerce-Softwarelösungen weit verbreitet. Co-Piloten sorgen bereits für Zeitersparnis, bessere Einblicke und Umsatzwachstum, auch wenn Führungskräfte mit einer moderaten Vertrauensbewertung von 6,3/10 weiterhin etwas skeptisch sind.

Ausblick

Da sich die KI-Innovation beschleunigt, werden Co-Piloten und autonome Agenten wahrscheinlich mehr kognitive Aufgaben übernehmen und so die Voraussetzungen für weitere Automatisierung und betriebliche Effizienz schaffen. Führungskräfte betrachten KI zunehmend als unverzichtbar, sind sich jedoch der Notwendigkeit eines strategischen, ergebnisorientierten Ansatzes bewusst.

FactFinder KI Trendbericht 2024/25

1623 Artikel zu „KI E-Commerce“