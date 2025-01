Lerntrends für 2025 – GenAI-Tool-Kompetenz meistgefragte Fähigkeit

Doppelt so hohes GenAI-Interesse in Deutschland wie im Vorjahr (gemessen an Top-10-Kursen). Vier Cybersicherheitskurse unter den zehn weltweit am schnellsten wachsenden Skills.

Weiterbildende investieren massiv in GenAI. Doch welche Schwerpunkte setzen Beschäftigte, Jobsuchende und Studierende dabei? Was sind die aktuell gefragtesten Kurse und Fähigkeiten in Deutschland und weltweit? Das analysiert der jährliche »Job Skills Report« von Coursera – einer Online-Lernplattformen – auf Basis seiner 5 Millionen Enterprise-Nutzenden und aktuellen Arbeitsmarktdaten [1].

Deutschland: GenAI-Kompetenz vor Wohlbefinden

Die fünf gefragtesten Fähigkeiten 2024 in Deutschland sind stark durch GenAI-Entwicklungen geprägt:

GenAI-Tools Automatisierung Softwareentwicklung Risikomanagement Datenanalyse und -visualisierung

Ebenso haben sechs der zehn beliebtesten Kurse von Lernenden in Deutschland GenAI-Bezug – 2023 waren es noch drei. Als Neueinsteiger verdrängt der GenAI-Grundlagenkurs von Google den vorherigen Spitzenreiter »Die Wissenschaft des Wohlbefindens« von Platz eins auf Platz 11. Auch »Lernen, wie man lernt« büßt vier Plätze ein (2023: Platz 6). Damit richten sich die Lernenden am Bedarf der Unternehmen in Deutschland aus, denen es laut Destatis aktuell häufig an Wissen mangelt, um GenAI einzusetzen [2]. Weltweit wurden GenAI-Kurse im Jahr 2024 um 866 Prozent häufiger belegt als im Vorjahr. Die geringste Zuwachsrate verzeichnen dabei Studierende mit 500 Prozent (Beschäftigte: 1.100 Prozent, Jobsuchende: 1.600 Prozent).

Die zehn beliebtesten Kurse 2024 in Deutschland:

Google AI Essentials (Google): Grundlegende GenAI-Kenntnisse Grundlagen des Projektmanagements (Google): Projektleitung, -planung und -implementierung KI für alle (DeepLearning.AI): Künstliche Intelligenz verstehen, auch für nicht-technische Berufe Überwachtes maschinelles Lernen: Regression und Klassifizierung (DeepLearning.AI): Maschinelles Lernen mit Python, Maschinelle Lernmodelle Grundlagen: Daten, überall Daten (Google): Einführung in die Datenanalyse Finanzmärkte (University of Yale): Einführung in das Risikomanagement und in die Grundsätze der Verhaltensökonomie Generative KI für alle (DeepLearning.AI): GenAI verstehen, auch für nicht-technische Berufe Python für Datenwissenschaft, KI & Entwicklung (IBM): Programmiersprache Python lernen Prompt Engineering für ChatGPT (Vanderbuilt University): Prompt Engineering für große Sprachmodelle wie ChatGPT Lernen, wie man lernt (Deep Teaching Solutions): Lern- und Gedächtnistechniken

Globale Skills-Trends 2025: GenAI, Cybersicherheit, HR und Nachhaltigkeit

Beschäftigte lernen komplexere KI-Skills:

Arbeitnehmende weltweit erwerben verstärkt fortgeschrittene GenAI-Fähigkeiten, um ihre Produktivität zu steigern. »MLOps« belegt bei ihnen Platz acht, »Reinforcement Learning« Platz neun der am schnellsten wachsenden GenAI-Einschreibungen. Jobsuchende bevorzugen Kompetenzen wie »Angewandtes Maschinelles Lernen«, die sie für gefragte Positionen wie Computer Vision Engineer benötigen. Studierende wiederum setzen eher auf theroretische Grundlagen wie »Supervised Learning«.

Cybersicherheitsinteresse vervierfacht:

Im Jahr 2024 befassen sich vier der zehn weltweit am schnellsten wachsenden Skills mit IT- und Informationssicherheit, ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Vorjahr, als nur ein Skill aus diesem Bereich vertreten war. Bei Beschäftigten ist »Bedrohungsmanagement und -modellierung« zudem der am schnellsten wachsende Technologie-Skill. Dies spiegelt die weltweit gestiegene Cybersicherheitsgefahr wider – in Deutschland sind laut Bitkom aktuell 74 Prozent der Unternehmen dem Risiko digitaler Spionage ausgesetzt [3].

»HR-Technologie« gefragtester Business-Skill:

GenAI-Innovationen wie Chatbots verändern das Tätigkeitsprofil im Personalmanagement [4]. Laut McKinseys HR-Monitor 2024 sind zudem allein in Deutschland 79 Prozent der Unternehmen mit Qualifizierungslücken konfrontiert [5]. Angesichts dieser Anforderungen ist »HR-Technologie« der am schnellsten gewachsene Business-Skill auf Coursera.

Studierende denken an die Zukunft:

Mit »Abfallminimierung«, »Geschäftskontinuitätsplanung« und »Disaster Recovery« schaffen es gleich drei Nachhaltigkeitskompetenzen in die zehn am schnellsten wachsenden Business-Skills Studierender – bei Jobsuchenden und Beschäftigten dagegen kein einziger.

»Die in Deutschland zu beobachtende Transformation ist bemerkenswert – GenAI hat sechs Plätze im Ranking unserer Top-10-Kurse erobert und dabei Langzeitfavoriten wie ›Die Wissenschaft des Wohlbefindens‹ überholt. Dies ist nicht nur ein Trend, sondern ein klares Signal, wohin sich die Arbeitswelt entwickelt«, kommentiert Nikolaz Foucaud, Managing Director EMEA bei Coursera. »Jobsuchende investieren 16-mal mehr in KI-Skills als im Vorjahr. Deutsche Unternehmen befinden sich daher in einer kritischen Lage: Damit sie im globalen Rennen um KI-fähige Talente nicht ins Hintertreffen geraten, müssen sie die Fortbildung ihrer Mitarbeitenden in den Bereichen GenAI, Cybersicherheit und HR-Technologie erheblich beschleunigen.«

______________________________________

[1] www.coursera.org/skills-reports/job-skills?utm_medium=blog&utm_source=enterprise&utm_campaign=c4x-jsr-2025&utm_content=body-link&utm_term=get-report / Die Datenbasis umfasst 5 Millionen Enterprise-Nutzende, die im Rahmen einer Partnerschaft zwischen Coursera und einem Unternehmen, einer Regierung oder einer Hochschuleinrichtung auf der Plattform Kurse belegen. Eine Person kann in mehreren Kursen eingeschrieben sein, wird aber nur als ein Lernender gezählt.

[2] www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2024/11/PD24_444_52911.html, abgerufen am 02.12.2024

[3] www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Wirtschaftsschutz-2024, abgerufen am 02.12.2024

[4] www.accenture.com/content/dam/accenture/final/accenture-com/document-2/Accenture-Tech-Vision-2024.pdf, abgerufen am 02.12.2024

2229 Artikel zu „Bildung Trends“