Identity Security als Schlüssel für sichere AI-Agenten

Warum AI nur dann sicher skaliert, wenn jede maschinelle Identität, vom Agenten bis zur MCP-Verbindung, von Anfang an verwaltet wird.
Kaum eine Technologie entwickelt sich derzeit so schnell wie agentenbasierte AI. Im Wochentakt erscheinen neue Modelle, Frameworks und Protokolle. Anbieter überbieten sich mit autonomen Assistenten, die eigenständig planen, Werkzeuge aufrufen und Aufgaben über Systemgrenzen hinweg erledigen. Parallele Entwicklungen, ein massives Wachstum an Einsatzszenarien und fehlende Standards machen es vielen Anwenderunternehmen schwer, angemessen zu reagieren. In einer Befragung von 600 CIOs berichten 84 Prozent, dass Mitarbeitende schneller AI-Agenten einführen, als die IT sie steuern kann (Dataiku/Harris Poll, 2026 [1]). Wer zu spät handelt, riskiert unkontrollierte Schatten-AI. Wer zu vorsichtig agiert, verschenkt Produktivität.
Die gute Nachricht: Das Grundproblem ist nicht neu. Ein AI-Agent, der im Namen eines Mitarbeitenden auf Anwendungen, Daten und APIs zugreift, verhält sich wie ein Nutzer mit Berechtigungen. Allerdings handelt er ohne menschliches Urteilsvermögen und mit Maschinengeschwindigkeit.
Genau hier setzt Identity and Access Management (IAM) an – als Kerndisziplin der Identity Security. Erst eine solide IAM-Grundlage macht sichere AI-Agenten überhaupt möglich.
Jeder Agent ist eine Identität
Der Perspektivwechsel ist einfach: Sobald ein Unternehmen einen AI-Agenten einsetzt, entsteht eine neue Identität, die verwaltet werden muss. Diese nicht-menschlichen Identitäten (Non-Human Identities) übersteigen menschliche Konten bereits im Verhältnis 82 zu 1, getrieben durch Cloud und AI (CyberArk 2025). Sie brauchen dieselbe Sorgfalt wie ein Mitarbeitendenkonto: eine eindeutige Authentifizierung, klar begrenzte Rechte, einen kontrollierten Lebenszyklus und eine lückenlose Nachvollziehbarkeit.
Die Risiken sind real und gut dokumentiert. OWASP beschreibt mit den Top-10-Listen für nicht-menschliche Identitäten und für agentenbasierte Anwendungen konkrete Angriffsmuster, von Prompt Injection bis zur schleichenden Anhäufung von Rechten. Ein Agent, der zu viele Berechtigungen sammelt, wird schnell zum attraktivsten Ziel im Netzwerk. Dennoch fehlen 68 Prozent der Unternehmen Identitätskontrollen speziell für AI-Agenten und nicht-menschliche Identitäten (CyberArk 2025).
Eine zweite Risikoebene sind die Außenverbindungen der Agenten. Über MCP-Server, Schnittstellen nach dem Model Context Protocol, binden Agenten externe Werkzeuge und Datenquellen ein. Jeder angebundene MCP-Server ist ein zusätzlicher Zugriffspfad und ein mögliches Einfallstor, etwa durch eingeschleuste Anweisungen oder abfließende Daten. MCP-Server gehören deshalb selbst unter Identitätskontrolle: authentifiziert, mit minimalen Rechten und unter ständiger Beobachtung.
Was heutige IAM-Lösungen bereits leisten
Vieles, was sichere AI-Agenten benötigen, bieten moderne IAM-Plattformen schon heute. Damit lassen sich wirksame Leitplanken aufbauen, ohne auf neue Produkte zu warten.
Auf Workloads optimierte Authentifizierungsverfahren geben jedem Agenten eine überprüfbare, eindeutige Identität statt fest hinterlegter, langlebiger Zugangsdaten. Least Privilege begrenzt, worauf ein Agent zugreifen darf. Privileged Access Management (PAM) und kurzlebige, transaktionsbezogene Token verhindern dauerhaft weitreichende Rechte. Identity Governance and Administration (IGA) steuert den Lebenszyklus von der Bereitstellung über die Rezertifizierung bis zur Stilllegung. Identity Security Posture Management (ISPM) setzt noch früher an: Es entdeckt kontinuierlich alle Identitäten in der Umgebung, auch bislang unbekannte Agenten und Dienstkonten, bewertet deren Sicherheitslage und deckt Fehlkonfigurationen sowie überprivilegierte Konten auf, bevor die schleichende Anhäufung von Rechten zum Risiko wird. Identity Threat Detection and Response (ITDR) erkennt auffälliges Verhalten in Echtzeit und entzieht den Zugriff sofort.
Diese Bausteine sind erprobt und bilden die Basis für Zero Trust. Wer seine IAM-Grundlagen sauber aufgestellt hat, ist im Vorteil die Guardrails für produktive AI-Agenten bereitzustellen.
Die nächste Generation: Gateways, Registries, Policy Engines und Visibility-Plattformen
Identity Security entwickelt sich weiter. Vier neue Produktkategorien werden künftig zu modernen IAM-Lösungen gehören.
AI Security Gateways setzen sich als Kontrollschicht zwischen die Agenten und die Systeme, auf die sie zugreifen. Sie prüfen jede Aktion, überwachen auch den Verkehr zu angebundenen MCP-Servern und protokollieren, was geschieht. MCP Registries führen ein kontrolliertes Verzeichnis der zugelassenen MCP-Server, Werkzeuge und Datenquellen. So lässt sich verhindern, dass Agenten unbemerkt auf nicht freigegebene Ressourcen zugreifen. AI-gestützte Policy Engines übersetzen fachliche Vorgaben in maschinenlesbare Regeln und entscheiden situationsabhängig über jeden einzelnen Zugriff, statt nur starre Rollen abzubilden. Quer dazu liegen Identity Visibility and Intelligence Platforms (IVIP), die Gartner 2025 als eigene Kategorie eingeführt hat: Sie führen menschliche und nicht-menschliche Identitätsdaten aus allen Systemen zu einem einheitlichen Lagebild zusammen und machen sichtbar, welcher Agent worauf zugreifen kann und wie sich Berechtigungen entwickeln. Laut Gartner werden bis 2028 70 Prozent der CISOs eine solche Plattform einsetzen.
Diese Kategorien sind noch jung. Die Basis dafür können Unternehmen jedoch heute schon legen, indem sie ihre Identitätsdaten konsolidieren, Richtlinien sauber dokumentieren, ihre Plattformen auf nicht-menschliche Identitäten vorbereiten und festlegen, welche MCP-Server zugelassen sind. Wer diese Grundlagen schafft, integriert neue Funktionen später ohne Brüche.
Security als Enabler
Identity Security ist keine Bremse für Innovation, sondern die Kontrollschicht, die autonome AI nachhaltig und vertrauenswürdig macht. Sie erlaubt es Unternehmen, mit AI-Agenten schnell voranzukommen, ohne Verantwortlichkeit, Widerstandsfähigkeit und Kontrolle aufzugeben. Regulatorische Anforderungen wie der EU AI Act, die DSGVO und etablierte Rahmenwerke wie das NIST AI Risk Management Framework verstärken diesen Bedarf zusätzlich. Die Dringlichkeit ist messbar: Laut Gartner wird bis 2028 die Hälfte des gesamten Incident-Response-Aufwands in Unternehmen auf Vorfälle mit eigenentwickelten AI-Anwendungen entfallen.
Der Weg beginnt mit einer klaren Standortbestimmung. In einem strukturierten Workshop lässt sich ermitteln, wo AI bereits im Einsatz ist, welche Risiken bestehen, und welche Identitätskontrollen fehlen. Daraus entsteht eine priorisierte Roadmap, die auf vorhandenen Stärken aufbaut. Für laufende Agenten folgt eine tiefere technische Prüfung der Identitäts- und Zugriffsflüsse. iC Consult begleitet Unternehmen herstellerunabhängig, von der Strategie über die Umsetzung bis zum Betrieb, und überträgt 25 Jahre Identity-Erfahrung auf die AI-Ära.
AI-Agenten werden den Arbeitsalltag verändern. Sicher werden sie aber nur dort, wo ihre Identität von Anfang an verwaltet wird.
Andre Priebe, Chief Technology Officer (CTO), iC Consult
Andre Priebe ist CTO der iC Consult Group, dem größten herstellerunabhängigen Systemintegrator für Identity und Access Management (IAM) im deutschsprachigen Raum. Er verantwortet das Portfolio von iC Consult und baut deren Marktposition kontinuierlich aus. Andre Priebe ist Dipl.-Ing. (DH) mit Schwerpunkt Informationstechnik und hält einen MBA.
[1] https://pages.dataiku.com/cio-ai-decisions
[2] https://www.cyberark.com/
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