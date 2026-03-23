90 % der Unternehmen setzen Security-Teams unter Druck, Identitätskontrollen für KI zu lockern

Neue Studie zeigt fehlende Transparenz bei KI-Identitäten, wachsende Risiken durch Non-Human Identities (NHI) und ein Vertrauensparadox in der KI-Sicherheit

Delinea, ein Anbieter von Lösungen zur Sicherung menschlicher und maschineller Identitäten durch zentralisierte Autorisierung, hat seine neue Studie veröffentlicht, die zeigt, wie die schnelle Einführung von KI die Risiken für Identitätssicherheit in Unternehmen verändert [1]. Der Report »Uncovering the Hidden Risks of the AI Race« kommt zu dem Ergebnis, dass 90 % der Unternehmen ihre Security-Teams unter Druck setzen, Identitätskontrollen zu lockern, um KI-Initiativen zu ermöglichen, obwohl es erhebliche Lücken bei der Erkennung, Überwachung und Steuerung von KI-bezogenen Identitäten und Berechtigungen gibt. Zudem zeigt der Report ein Vertrauensparadox: Viele Unternehmen schätzen ihre KI-Sicherheitsbereitschaft höher ein, als es ihre tatsächlichen Fähigkeiten zur sicheren Einführung zulassen.

Schwierigkeiten Transparenz und Governance aufrechtzuerhalten

Die Ergebnisse basieren auf einer weltweiten Befragung von mehr als 2.000 IT-Entscheiderinnen und Entscheider, die KI bereits einsetzen, sowie auf Erkenntnissen des Delinea-Labs-Team aus realen Cybervorfällen. Der Report zeigt, dass Unternehmen mit zunehmender KI-Automatisierung Schwierigkeiten haben, Transparenz und Governance aufrechtzuerhalten, während die Zahl der Identitäten in ihren Umgebungen stark ansteigt. Fast 90 % der Befragten berichten von mindestens einer Transparenzlücke bei Identitäten, am größten ist diese bei Maschinen- und Non-Human Identities (NHIs), einschließlich der Konten, die von KI-Agenten genutzt werden. Laut Studie treten diese Entdeckungslücken in KI-bezogenen Umgebungen fast doppelt so häufig auf wie in Legacy- oder On-Premises-Systemen.

»Der Druck, bei KI schnell voranzukommen, ist deutlich spürbar, aber die Identity Governance hält nicht Schritt und das erhöht das Risiko für Unternehmen«, sagt Art Gilliland, CEO von Delinea. »Wenn sich KI-Agenten in Unternehmensumgebungen vervielfachen, gehören ihre Identitäten oft zu den am wenigsten überwachten. In Zukunft werden vor allen die Unternehmen erfolgreich sein, die, die kontextbasierte, möglichst zeitnahe Zugriffskontrollen über alle menschlichen, maschinellen und agentischen KI-Identitäten hinweg durchsetzen.«

Zentrale Ergebnisse des Reports:

KI treibt Risiken bei Non-Human Identities (NHI):

42 % der Unternehmen geben an, dass der Ausbau von KI in den vergangenen zwölf Monaten einer der wichtigsten Treiber für steigende NHI-Risiken war – deutlich vor zunehmender Automatisierung und höherer CI/CD-Geschwindigkeit (jeweils 26 %) sowie dem Wachstum cloud-nativer Workloads (26 %).

42 % der Unternehmen geben an, dass der Ausbau von KI in den vergangenen zwölf Monaten einer der wichtigsten Treiber für steigende NHI-Risiken war – deutlich vor zunehmender Automatisierung und höherer CI/CD-Geschwindigkeit (jeweils 26 %) sowie dem Wachstum cloud-nativer Workloads (26 %). Begrenzte Sicht auf privilegierte KI-Aktionen:

80 % der Unternehmen sagen, dass sie nicht durchgängig nachvollziehen können, warum eine NHI eine privilegierte Aktion ausgeführt hat. Das verdeutlicht große Herausforderungen bei Nachvollziehbarkeit und Verantwortlichkeit für automatisierte Identitäten.

80 % der Unternehmen sagen, dass sie nicht durchgängig nachvollziehen können, warum eine NHI eine privilegierte Aktion ausgeführt hat. Das verdeutlicht große Herausforderungen bei Nachvollziehbarkeit und Verantwortlichkeit für automatisierte Identitäten. Dauerhafte Berechtigungen weiterhin Standard:

59 % der Unternehmen berichten, dass ihnen praktikable Alternativen zu dauerhaft vergebenen privilegierten Zugriffsrechten für NHIs und KI-Agenten fehlen. Dadurch steigt das Risiko, dass automatisierte Identitäten langfristige Berechtigungen behalten, die ausgenutzt werden können.

Das KI-Sicherheits-Vertrauensparadox

Trotz klarer Governance-Lücken sind viele Unternehmen von ihrer Bereitschaft zur KI-Einführung überzeugt, was die Diskrepanz zwischen wahrgenommenem und tatsächlichem Sicherheitsniveau zeigt. So sagen 87 % der Befragten, ihre Identity-Security-Strategie sei bereit, KI-gestützte Automatisierung zu unterstützen. Gleichzeitig räumt aber fast die Hälfte (46 %) ein, dass ihre Identity Governance rund um KI-Systeme unzureichend ist. Unternehmen bewerten ihre Fähigkeiten zur Erkennung und Steuerung von Identitäten in KI-Umgebungen zudem doppelt so häufig als »schwach« wie in Legacy-Systemen. Ähnlich zeigt sich die Lage bei Non-Human Identities: 82 % sind zwar zuversichtlich, NHIs mit Zugriff auf Produktivsysteme identifizieren zu können, aber weniger als jedes dritte Unternehmen überprüft Aktivitäten von NHIs oder KI-Agenten in Echtzeit, um sicherzustellen, ob diese Erkennungsprozesse tatsächlich funktionieren.

Wenn KI-Agenten auf unternehmenskritische Infrastrukturen und Daten zugreifen, brauchen Organisationen robuste Möglichkeiten, alle Identitäten zu entdecken, Berechtigungen zu steuern und Aktivitäten über Menschen, Maschinen und KI-Agenten hinweg zu protokollieren.

Moderne Unternehmen verfolgen hier einen integrierten Ansatz und kombinieren kryptografische Identität, kontextbasierte Zugriffskontrollen, Just-in-Time-Runtime-Autorisierung und vollständige Sitzungsprotokollierung. So soll sichergestellt werden, dass KI-gestützte Automatisierung sicher und transparent abläuft. Mit einem zentralen Zugriffserlebnis über die gesamte Infrastruktur – inklusive eingebautem Auditing und konsequenter Least-Privilege-Umsetzung – unterstützt Delinea Unternehmen dabei, KI einzuführen, ohne unkontrollierte Zugriffsrisiken zu erzeugen.

[1] Weitere Informationen dazu, wie Unternehmen Identitätsrisiken durch KI-gestützte Automatisierung adressieren können, finden Sie im vollständigen Report: 2026 Identity Security Report

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