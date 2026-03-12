Sichere KI-Skalierung wird 2026 zum entscheidenden Erfolgsfaktor im Gesundheitswesen

Gesundheitseinrichtungen mit moderner KI-Governance sind besser für regulatorische Anforderungen und steigende Patientenerwartungen gerüstet.
Kyndryl, Anbieter geschäftskritischer IT-Dienstleistungen, hat die Ergebnisse seines Healthcare Readiness Report veröffentlicht [1]. Der Bericht zeigt: Gesundheitseinrichtungen stehen unter massivem operativem Druck. Gleichzeitig nimmt die regulatorische Komplexität zu. Viele Organisationen setzen deshalb verstärkt auf künstliche Intelligenz, um eine moderne und hochwertige Patientenversorgung sicherzustellen.
Der Branchenbericht offenbart jedoch eine wachsende Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit: Zwar wollen viele Einrichtungen KI umfassend einführen, doch fällt es ihnen schwer, diese sicher und regelkonform zu skalieren. Mehr als die Hälfte der Befragten (55 Prozent) sorgt sich, mit den sich wandelnden gesetzlichen Vorgaben Schritt halten zu können. Nur 30 Prozent fühlen sich ausreichend vorbereitet.
Zugleich berichten 76 Prozent der Organisationen, dass sie mehr KI-Pilotprojekte gestartet haben, als sie in den Regelbetrieb überführen können. Regulatorische und Compliance-Bedenken nennen 31 Prozent als zentrale Hürde. Das verdeutlicht, wie anspruchsvoll der Schritt vom Experiment zur unternehmensweiten Anwendung ist.
Um Gesundheitseinrichtungen den Übergang von isolierten Tests hin zu vertrauenswürdiger, skalierbarer KI zu erleichtern, hat Kyndryl kürzlich seine »Policy-as-Code«-Funktion vorgestellt [1]. Sie übersetzt regulatorische Anforderungen und operative Kontrollen in maschinenlesbare Richtlinien und steuert agentenbasierten KI-Workflows. So lassen sich Vorgaben konsistent umsetzen und Prozesse nachvollziehbar dokumentieren. Gleichzeitig entsteht Vertrauen, wenn KI in klinische und administrative Abläufe integriert wird.
»Gesundheitseinrichtungen stehen vor enormen regulatorischen Anforderungen – Compliance darf bei KI kein Nebenthema sein. Mit ›Policy as Code‹ übersetzen wir Vorgaben direkt in digitale Systeme. Das sorgt für klare Leitplanken, reduziert Risiken und macht Organisationen widerstandsfähiger«, sagt Christine Landry, Global Vice President for Healthcare bei Kyndryl Consult.
Kyndryl arbeitet weltweit mit Gesundheitseinrichtungen zusammen, um Abläufe zu modernisieren und die verantwortungsvolle Einführung von KI zu unterstützen. Ein Beispiel ist der Servei de Salut de les Illes Balear (Gesundheitsdienst der Balearen). Gemeinsam mit Kyndryl entwickelt er eine KI-gestützte Plattform für fortgeschrittene klinisch-genomische Analysen [3]. Ziel ist es, Diagnosen zu beschleunigen und zugleich hohe Anforderungen an IT-Sicherheit und Datenschutz zu erfüllen.
Zudem hat Kyndryl eine Kooperation mit den Civic Health Innovation Labs (CHIL) der University of Liverpool angekündigt [4]. Gemeinsam werden mithilfe des Agentic AI Frameworks von Kyndryl und der wissenschaftlichen Expertise der Universität neue Technologien für das Gesundheitswesen erprobt. Die Initiative will KI über Pilotprojekte hinausführen. Geplant ist die gemeinsame Entwicklung praxisnaher Konzepte, die die Einbindung von Patientinnen und Patienten stärken und KI-Innovationen in skalierbare, resiliente Versorgungslösungen überführen.
[1] Weitere Einblicke bietet der vollständige Healthcare Readiness Report 2025.
https://www.kyndryl.com/content/dam/kyndrylprogram/doc/en/2025/readiness-report-healthcare.pdf
[2] https://www.kyndryl.com/us/en/campaign/policy-as-code
[3] https://www.kyndryl.com/de/de/about-us/news/2025/05/clinical-genomic-analysis-platform
[4] https://www.kyndryl.com/us/en/about-us/news/2026/02/agentic-ai-healthcare-collaboration-liverpool
