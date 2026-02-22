»Wir müssen aufhören, Krankheit zu managen, und anfangen, Gesundheit zu designen.«

Epigenetik. Biohacking. Longevity. Wir stehen am Anfang einer Revolution. Die Medizin der Vergangenheit war eine Medizin des »Anti«: Anti-biotika, Anti-depressiva, Anti-Aging (im Sinne von Bekämpfung). Die Medizin der Zukunft ist eine Medizin des »Pro«: Pro-Regeneration. Pro-Vitalität. Wir alle sind Teil dieser Zukunft. Wenn wir anfangen, unseren Körper als kostbares, intelligentes System zu behandeln, verändern wir nicht nur unsere eigenen Zellen. Wir verändern unsere Ausstrahlung, unsere Familie, unser Umfeld. Wir werden zu einem Leuchtturm in einer erschöpften Gesellschaft.
»Altern ist unvermeidlich. Aber wie wir altern – ob als stetiger Verfall oder als Reifungsprozess voller Energie –, das liegt in unserer Hand«, davon ist Dr. Josef Scheiber überzeugt [1]. Als Absolvent des Global Healthcare Leaders Program der Harvard Medical School verbindet er modernste Forschung und biomedizinische Daten mit einer klaren Vision: personalisierte Medizin und Longevity – also ein langes, gesundes Leben – für alle Menschen zugänglich zu machen. Wir sprachen mit dem Wissenschaftler und Unternehmer über das Ende des Alterns, die Rückkehr zum Rhythmus und warum die Medizin der Zukunft nicht im Krankenhaus, sondern im eigenen Wohnzimmer stattfindet.
Herr Dr. Scheiber, wir hören oft von einem notwendigen Paradigmenwechsel in der Gesundheit. Das Wort »Prävention« klingt für viele Menschen aber immer noch nach Verzicht, langweiligen Check-ups und dem Versuch, bloß nicht krank zu werden. Warum ist dieses alte Modell tot – und was kommt danach?
Dr. Josef Scheiber: Das alte Modell der Prävention ist gescheitert, weil es auf einer falschen Grundannahme basiert. Wir haben den menschlichen Körper jahrtausendelang wie eine Maschine betrachtet – wie ein Auto, das mit jedem Kilometer verschleißt, bis der Motor streikt. Unsere Medizin war – und ist oft noch – eine Reparaturwerkstatt. Wir warten, bis es qualmt (Symptome), und versuchen dann, den Schaden zu begrenzen. Das Ergebnis? Wir haben zwar Jahre zum Leben hinzugefügt, aber nicht Leben zu den Jahren. Wir verbringen das letzte Jahrzehnt oft in einem Zustand chronischer Krankheit.
Das Problem beginnt schon bei der Definition von Gesundheit. Wenn du heute zum Arzt gehst, misst er deine Werte gegen einen »Normbereich«. Aber dieser Normbereich ist lediglich der Durchschnitt einer statistisch gesehen immer kränker werdenden Bevölkerung. »Normal« zu sein, ist heute kein erstrebenswertes Ziel mehr. Es bedeutet oft nur: »Du bist noch nicht krank genug für Medikamente«.
Was danach kommt, ist »Proaktive Präzisionsgesundheit«. Wir müssen verstehen, dass der Körper kein mechanisches Objekt ist, das sich abnutzt, sondern ein biologisches, kybernetisches System, das darauf ausgelegt ist, sich selbst zu reparieren. Altern ist in diesem neuen Modell kein Schicksal und kein Verschleiß, sondern ein Informationsverlust. Es ist das Rauschen im Signal, vergleichbar mit einer zerkratzten CD: Die Musik – dein genetischer Code – ist noch da, aber die Zelle kann sie nicht mehr fehlerfrei abspielen. Echte, futuristische Prävention bedeutet also, dieses Signal wieder klarzumachen. Wir warten nicht auf den Verfall. Wir programmieren aktiv dagegen an. Wir wechseln von der »Reaktiven Medizin« (Feuer löschen) zur »Proaktiven Gesundheit« (Brandschutz).
Im Zentrum dieses neuen Denkens steht oft der Begriff des »Loops« – ein ständiger Wechsel zwischen Aktivierung und Regeneration. Warum reicht es nicht, einfach »gesund und ausgewogen« zu leben? Warum ist diese Oszillation, das Schwingen zwischen den Extremen, so entscheidend?
Dr. Josef Scheiber: Weil wir »Balance« oft mit »Stillstand« verwechseln. In der Biologie ist statische Balance der Tod. Eine Nulllinie im EKG ist die ultimative Balance – und das Ende des Lebens. Lebende Systeme müssen schwingen, um gesund zu bleiben. Das große Problem unserer modernen Lebensweise ist die »komfortable Stagnation«. Wir leben in einer thermischen und metabolischen Monotonie: Wir haben immer 21 Grad Raumtemperatur. Wir haben immer Licht. Wir haben immer Nahrung verfügbar.
Biologisch gesehen ist das fatal. Unsere Gene erwarten Reize. Sie brauchen das Prinzip der Hormesis: Ein kurzer, akuter Stressreiz, der den Körper zwingt, seine Wartungsprogramme hochzufahren. Das Konzept des Loops formalisiert diesen Rhythmus. Wir brauchen zwei klare Phasen:
- Die Zone der Aktivierung (Tag): Hier dominieren katabole Prozesse. Wir verbrauchen Energie, wir setzen uns Licht und Stress aus. Das ist notwendig, um den Verschleiß zu erzeugen, der die Reparatur erst triggert.
- Die Zone der Regeneration (Nacht): Hier dominieren anabole Prozesse. Wir reparieren DNA, räumen Müll auf und bauen auf.
Die meisten Menschen leben heute in einer gefährlichen Grauzone: Sie haben tagsüber keinen echten körperlichen Stress (sie sitzen zu viel), aber abends keinen echten Frieden (Blaulicht, Sorgen, Alkohol). Sie sind weder richtig an, noch richtig aus. Das führt zu einem Systemstau. Langlebigkeit entsteht nicht in der Mitte. Sie entsteht in der dynamischen Schwingung zwischen den Polen. Wir müssen lernen, den Bogen zu spannen und wieder zu entspannen, denn ein dauerhaft gespannter Bogen leiert aus.
Ein faszinierender Aspekt dieses Ansatzes ist »Sense-Omics«. Das beschreibt, wie unsere Sinne die Biologie steuern. Das klingt für Laien fast ein bisschen esoterisch. Wie kann ein Lichtstrahl oder ein Geruch meine Gene verändern? Wie funktioniert diese Übersetzung von Physik in Biologie konkret?
Dr. Josef Scheiber: Das ist der vielleicht wichtigste Punkt, um Missverständnisse zu vermeiden: Sense-Omics ist harte Biophysik, keine Esoterik. Wir neigen dazu, Geist (Wahrnehmung) und Körper (Fleisch) zu trennen. Aber in der Biologie existiert diese Trennung nicht. Jeder Sinnesreiz wird übersetzt. Das ist die Definition von Sense-Omics: Die Übersetzung von sensorischen Daten der Außenwelt in biologische Realität der Innenwelt.
Nehmen wir das Licht als Beispiel: Licht ist physikalisch gesehen eine elektromagnetische Welle. Wenn morgens blaues Licht (ca. 480 Nanometer) auf deine Netzhaut trifft, ist das ein molekularer Befehl. Das Signal wandert zum Suprachiasmatischen Nucleus im Gehirn und sagt: »Tag starten«. Die Nebenniere schüttet Cortisol aus, die Mitochondrien fahren hoch. Du hast das Licht quasi »gegessen« und in Stoffwechsel verwandelt.
Dasselbe gilt für den Geruchssinn (Olfaktorik). Wenn du im Wald spazierst und Terpene einatmest – Botenstoffe der Bäume –, docken diese Moleküle an Rezeptoren an. Dein Körper interpretiert das als Signal, das Immunsystem hochzufahren und natürliche Killerzellen zu aktivieren. Oder nimm die Haptik und Temperatur: Kälte auf der Haut ist nur thermische Information. Aber der Körper übersetzt das in den Befehl: »Verbrenne Zucker, um Wärme zu erzeugen«.
Wir sind also keine isolierten Wesen. Wir sind offene Systeme, die permanent mit ihrer Umgebung in Resonanz stehen. Das Problem ist: Wir haben uns einen »Zoo« gebaut – Büros, Städte, Wohnungen –, der falsche Signale sendet. Wir nennen das Exo-Biologie: Unsere Umwelt ist ein ausgelagerter Teil unseres Stoffwechsels. Wenn wir Langlebigkeit erreichen wollen, müssen wir wieder »Regisseure« dieser Signale werden. Wir müssen verstehen, dass jeder Blick, jeder Bissen und jeder Atemzug ein epigenetischer Befehl an unseren inneren Dirigenten sind.
Wir leben im Zeitalter von KI und Big Data. In diesem Kontext fällt oft der Begriff der »Vermessung des Selbst«. Viele Menschen haben Angst, zum gläsernen Patienten zu werden oder nur noch auf ihre Smartwatch zu starren. Welche Rolle spielt Technologie in einer modernen Prävention wirklich?
Dr. Josef Scheiber: Technologie darf niemals der Herr sein, sie muss immer der Diener bleiben. Aber sie ist ein unverzichtbares Werkzeug, weil unsere natürliche Intuition in der modernen Welt »gehackt« wurde. Wir haben verlernt zu fühlen, was uns guttut. Zucker fühlt sich kurzfristig gut an, ist aber langfristig schädlich. Alkohol entspannt gefühlt, zerstört aber messbar den Tiefschlaf. Unser Bauchgefühl täuscht uns oft.
Hier kommen Daten ins Spiel. Sie korrigieren die Intuition. Wenn du morgens aufwachst und dich okay fühlst, aber deine Sensoren eine niedrige Herzfrequenzvariabilität (HRV) anzeigen, weißt du objektiv: Dein System ist noch im Stressmodus. Die Technologie warnt dich: »Heute kein hartes Training, sondern Regeneration.« Das verhindert Verletzungen und Burnout, bevor sie entstehen.
Wir bewegen uns auf eine Ära zu, in der wir einen digitalen Zwilling von uns haben werden. Eine KI kann unsere Genetik, unsere Blutwerte und unsere Live-Daten zusammenführen und Simulationen durchführen. Sie warnt uns proaktiv: »Achtung, deine Trends deuten auf eine Erschöpfung in drei Wochen hin«. Das Ziel all dieser Technik ist aber nicht, dass wir zu abhängigen Cyborgs werden. Das Ziel ist Interozeption – das Wiedererlernen des eigenen Körpergefühls. Die Technik soll uns das Vertrauen in unseren Körper zurückgeben. Sie ist das Stützrad, das wir nutzen, bis wir wieder selbst fahren können und unsere innere Stimme wieder klar hören.
Zum Abschluss die philosophische Frage: Wozu das alles? Wenn wir durch diese Methoden tatsächlich biologisch jünger bleiben und länger leben – was machen wir mit dieser Zeit? Braucht die neue Biologie nicht auch eine neue Psychologie?
Dr. Josef Scheiber: Absolut. Das ist oft das fehlende Puzzleteil. Ein biologisches System, das keinen Zweck (Purpose) hat, schaltet sich ab. Die Natur verschwendet keine Energie. Wenn ein Organismus keine Aufgabe mehr hat, wird er abgebaut. Wir sehen das tragischerweise oft bei Menschen, die in Rente gehen und kurz darauf sterben, weil der Input »Sinn« fehlt.
Wenn wir durch moderne Prävention plötzlich 20 gesunde Jahre geschenkt bekommen, müssen wir unser Lebensmodell überdenken. Das alte Modell »Lernen – Arbeiten – Rente – Verfall« funktioniert nicht mehr. Wir brauchen den Homo Regenerativus. Das ist ein Mensch, der versteht, dass er ein Prozess ist, kein Zustand. Jemand, der bereit ist, sich alle paar Jahre neu zu erfinden.
Die Wissenschaft stützt das: Studien zeigen, dass Menschen, die das Altern positiv besetzen (als Reife und Weisheit), deutlich länger leben als Menschen, die es als Verfall sehen. Sinnhaftigkeit – oder wie die Japaner sagen: »Ikigai« – wirkt wie ein Telomer-Schutzprogramm. Es ist der stärkste epigenetische Schalter, den wir kennen. Prävention bedeutet also am Ende auch die Frage: Wofür willst du morgens aufstehen? Wir wollen den Körper nicht optimieren, nur um länger Konsumenten zu sein. Wir wollen so lange wie möglich lebendig und leistungsfähig bleiben, um einen Beitrag zu leisten. Es geht nicht darum, dem Tod davonzulaufen, sondern das Leben so lange wie möglich in seiner vollen Tiefe auszukosten.
[1] Dr. Josef Scheiber ist Wissenschaftler, Unternehmer und leidenschaftlicher Netzwerker. Nach Stationen bei Roche und Novartis in den USA und der Schweiz brachte er sein internationales Know-how zurück in die Oberpfalz. Mit über 50 wissenschaftlichen Publikationen und zahlreichen Auszeichnungen zählt er zu den prägenden Stimmen für digitale Gesundheitsinnovationen.
419 Artikel zu „Gesundheit Krankheit“
News | Digitalisierung | Lösungen
Digitale Gesundheitsplattformen unterstützen beim Management chronischer Krankheiten
Chronische Krankheiten sind Berichten zufolge die Ursache für fast 90 Prozent aller Todesfälle und führen zu einem Verlust von etwa 87 Prozent der gesunden Lebensjahre in der Europäischen Union. Auch in Deutschland ist in den letzten Jahren ein exponentieller Anstieg chronischer Krankheiten zu verzeichnen. Herzinfarkt, Bluthochdruck, Arthrose sowie die ambulante Behandlung von Krebs- und chronischen…
News | Healthcare IT | Künstliche Intelligenz | Ausgabe 3-4-2020
Wie künstliche Intelligenz hilft, Krankheiten zu bekämpfen – Revolution im Gesundheitswesen
Die Herausforderungen im Gesundheitswesen sind gewaltig. Die Kosten steigen, das Geld ist knapp und die Margen sinken. Gleichzeitig fehlt es an Pflegepersonal, die vorhandenen Fachkräfte sind überarbeitet. Kliniken müssen effizient wirtschaften, um Patienten die bestmögliche Versorgung zu gewährleisten – und gleichzeitig Datensicherheits- und Compliance-Anforderungen bei der Verarbeitung der anfallenden Daten sicherstellen.
News | Business | Trends Wirtschaft | Effizienz | Trends Services | Trends 2018 | Lösungen | Services
Risiko Sitzkrankheit: Arbeitgeber müssen Gesundheit am Arbeitsplatz fördern
Studie zeigt: 81 % der deutschen Arbeitnehmer sitzen mindestens 6 Stunden am Tag und 75 % legen Pausen wegen belastender Symptome durch die sitzende Tätigkeit ein. Arbeitgeber sind zu mehr Achtsamkeit bei Gesundheit und Wohlbefinden der Mitarbeiter und bei der Gestaltung des Arbeitsplatzes aufgerufen. Denn die Ergebnisse einer Umfrage im Auftrag des internationalen Technikmöbel-Herstellers Ergotron…
Lösungen | Ausgabe 3-4-2016
Gesundheits-Apps und Fitness-Tracker: Prävention von Krankheiten
Oft führen zu spät erkannte Erkrankungen zu vermeidbaren, chronischen Folgeerkrankungen und Folgekosten. Wer rechtzeitig auf seine Gesundheit achtet und bereit ist dafür seine Vitalwerte zu messen, spart sich und anderen viele Unannehmlichkeiten.
News | Trends 2026 | Business | Effizienz | Trends Kommunikation | Favoriten der Redaktion | Kommunikation | Strategien
Führungskultur als zentraler Faktor für Gesundheit, Motivation und Wohlbefinden
Der hohe Krankenstand bei deutschen Arbeitnehmern führt derzeit zu einer lebhaften Diskussion. Neben den berechtigten Sorgen der Arbeitgeber, die die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen im Blick haben müssen, stellt sich auch die Frage, wie Arbeitsbedingungen das körperliche und mentale Wohlbefinden von Beschäftigten beeinflussen. Wer sich am Arbeitsplatz dauerhaft unter Druck fühlt, wenig Wertschätzung erlebt oder keine…
News | Trends 2026 | Business | Trends 2024 | Trends Wirtschaft | Effizienz | New Work
Wie viel Geld geht der Wirtschaft durch Krankheit verloren?
Wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch Krankheit ausfallen, sinkt die wirtschaftliche Leistung, weil weniger Güter und Dienstleistungen produziert werden. Die höchsten Ausfälle an Bruttowertschöpfung verursachten im Jahr 2024 Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes mit 44,2 Milliarden Euro. Das zeigt die Statista-Grafik mit Daten der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (PDF-Download) [1]. Dahinter folgten Krankheiten des…
News | Business | Trends 2024 | Trends Wirtschaft | Effizienz | New Work | Services
Branchen verlieren massiv Geld durch Krankheiten
Wenn Beschäftigte krankheitsbedingt fehlen, geht die Wirtschaftsleistung zurück, weil weniger Waren hergestellt und weniger Dienstleistungen erbracht werden. Besonders stark ist hiervon der Industriesektor betroffen, wie die Statista-Grafik auf Basis einer Schätzung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (PDF-Download) zeigt [1]. Der Wertschöpfungsausfall beläuft sich 2024 demnach auf über 70 Milliarden Euro. Der Sektor der öffentlichen…
News | Trends 2025 | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Trends Mobile | Trends Services | Healthcare IT | Künstliche Intelligenz | Services
KI im Gesundheitswesen: Wenn der Chatbot zum medizinischen Ratgeber wird
45 Prozent der Deutschen fragen KI-Chatbots zu Symptomen und Gesundheitsthemen. Das Vertrauen ist hoch, doch der Einsatz von KI in der Medizin macht einigen auch Angst. Drei Viertel halten sich mit Gesundheits-Apps auf dem Smartphone fit. 8 von 10 fordern mehr Tempo bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Künstliche Intelligenz hält in Praxen und Kliniken…
News | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Healthcare IT
Gesundheit: 20 Prozent der Kinder weltweit sind übergewichtig
Eine Weltkarte mit dem Anteil der übergewichtigen Kinder zeigt, welche Erdteile am stärksten betroffen sind [1]. Neben dem amerikanischen Kontinent sind besonders viele Kinder im Nahen Osten, Nordafrika und im Pazifik übergewichtig. Ein Forschungsbericht aus der Fachzeitschrift »The Lancet« identifiziert für Länder aus diesen und anderen Regionen eine Infrastruktur, die passive Fortbewegung und Freizeitgestaltung fördert.…
News | Business | Trends 2025 | Trends Services | Lösungen | New Work | Tipps
Mentale (Un)Gesundheit: Stress, Depressionen und Ängste sind ein Massenphänomen
32 Prozent der für die Statista Consumer Insights in Deutschland befragten Menschen geben an, dass sie in den letzten zwölf Monaten vor der Umfrage psychische Probleme hatten. Darunter versteht die Erhebung ein breites Spektrum von Symptomen wie Stress, Depressionen und Ängste. Über die tatsächliche Verbreitung sagen die Ergebnisse indes nur bedingt etwas aus. Dass der…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Healthcare IT | Kommunikation | New Work | Strategien | Tipps
Mentale Gesundheit: Wie viele leiden unter Stress, Depressionen und Ängste?
32 Prozent der für die Statista Consumer Insights in Deutschland befragten Menschen geben an, dass sie in den letzten zwölf Monaten vor der Umfrage psychische Probleme hatten. Darunter versteht die Erhebung ein breites Spektrum von Symptomen wie Stress, Depressionen und Ängste. Über die tatsächliche Verbreitung sagen die Ergebnisse indes nur bedingt etwas aus. Dass der…
News | Trends 2025 | Digitalisierung | Trends Kommunikation | Trends Services | Healthcare IT | Services
Auf der Suche nach vertrauenswürdigen Gesundheitsinformationen im Netz
Die meisten Menschen suchen inzwischen online nach Antworten auf gesundheitliche Fragen. Doch zugleich zweifeln viele von ihnen an der Seriosität und Qualität der Auskünfte, die Social-Media-Plattformen oder KI-Chatbots liefern. Mit der neuen internationalen Initiative »InfoCure« möchte die Bertelsmann Stiftung dazu beitragen, verlässliche Quellen zu fördern und das Vertrauen in digitale Gesundheitsinformationen zu stärken. Der…
News | Business | Trends Wirtschaft | Favoriten der Redaktion | Trends 2023 | New Work
Arbeitsunfähigkeit: Das kostet Krankheit die Wirtschaft
Wenn Arbeitnehmer durch Krankheit ausfallen, sinkt die wirtschaftliche Leistung, weil weniger Güter und Dienstleistungen produziert werden. Die höchsten Ausfälle an Bruttowertschöpfung verursachten im Jahr 2023 Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes mit 42,6 Milliarden Euro. Das zeigt die Statista-Grafik mit Daten der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (PDF-Download) [1]. Dahinter folgten Krankheiten des Atmungssystems mit…
News | Trends 2025 | Digitalisierung | Trends Services | Healthcare IT | Künstliche Intelligenz
Wie ist der Stand der GenAI-Nutzung im Gesundheitswesen?
Eine Untersuchung von NTT DATA, einem Anbieter von digitalen Business- und Technologie-Services, zeigt, dass mehr als 80 % der befragten Gesundheitsorganisationen über eine klar definierte GenAI-Strategie verfügen. Allerdings erklären nur 40 %, dass ihre GenAI-Strategie auch stark auf ihre Geschäftsstrategie ausgerichtet ist. Zudem stufen lediglich 54 % der Befragten ihre GenAI-Fähigkeiten als leistungsstark ein. GenAI…
News | Trends 2025 | Digitalisierung | Trends Services | Healthcare IT | Künstliche Intelligenz
KI-Einsatz trotz veralteter IT-Systeme hemmt die Modernisierung des Gesundheitswesens
97 Prozent der IT-Entscheidungsträger in Deutschland berichten von Legacy-Technologien in ihren Organisationen. Die Nutzung zukunftsweisender Technologien, allen voran künstlicher Intelligenz (KI), ist im Gesundheitswesen weltweit auf dem Vormarsch. Doch wie der aktuelle Healthcare-Report »Digitale Zwickmühle im Gesundheitswesen: Zwischen Innovationsdruck und Systemrisiken« von SOTI zeigt, haben 96 Prozent der IT-Führungskräfte in Deutschland (weltweit 97 Prozent)…
News | Trends 2025 | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Trends Services | Kommunikation | Nachhaltigkeit | Services
Gesundheitskompetenz: 75 Prozent der Erwachsenen verstehen Gesundheitsinformationen nicht
Eine Mehrheit der Menschen in Deutschland hat Probleme im Umgang mit Gesundheitsinformationen. Das zeigt eine repräsentative Studie der Technischen Universität München (TUM). Die Daten zeigen eine Verschlechterung um mehr als 20 Prozent im Vergleich zu 2014. Die Defizite zeigten sich besonders bei Jüngeren. Bildung, Einkommen und Migrationsgeschichte hatten dagegen keinen Einfluss auf die Gesundheitskompetenz. …
News | Business | Trends 2025 | Trends Services | Nachhaltigkeit | New Work | Services | Whitepaper
Mentale Gesundheit: Immer mehr Fehltage wegen psychischer Erkrankungen
50 Prozent mehr Arbeitsausfall durch Depressionen als im Vorjahr. Insgesamt 342 Fehltage je 100 Beschäftigte durch psychische Erkrankungen. Beschäftigte in der Kinderbetreuung und der Altenpflege am stärksten betroffen. Depressionen haben im vergangenen Jahr 50 Prozent mehr Fehltage verursacht als 2023. Während sich beim Krankenstand in Deutschland insgesamt eine leichte Entlastung abzeichnet, nimmt der Arbeitsausfall…
News | Business | Trends 2024 | Trends Wirtschaft | Favoriten der Redaktion | Healthcare IT
Chronisch krank: Welche Krankheiten sind in Deutschland am weitesten verbreitet?
https://de.statista.com/infografik/33272/umfrage-zu-physischen-einschraenkungen-und-chronischen-erkrankungen-in-deutschland/ Weniger als ein Drittel der für die Statista Consumer Insights befragten Menschen geben an, mit keinerlei physischen Einschränkungen oder chronischen Erkrankungen zu leben. Daraus lässt sich im Umkehrschluss folgern, dass die Mehrheit der erwachsenen Bevölkerung Deutschlands von der einen oder anderen Einschränkung betroffen ist. Am weitesten verbreitet sind psychische Erkrankungen wie Burnout oder Depressionen…
News | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Kommunikation | Lösungen | New Work | Services | Strategien
Für mehr Gesundheit braucht es mehr Beteiligung junger Menschen
Anlässlich des World Health Summit in Berlin hat der WHO Youth Council seine Vision für gesündere Gesellschaften präsentiert. Der Jugendrat der Weltgesundheitsorganisation fordert die Politik auf, die Potenziale junger Menschen viel mehr zu nutzen und ihre Perspektiven einzubinden, um gesellschaftlichen Fortschritt zu erreichen. Die Bertelsmann Stiftung sowie bedeutende Jugendorganisationen unterstützen die Initiative. Eine bessere…
News | Digitale Transformation | Digitalisierung | Healthcare IT | Ausgabe 5-6-2024 | Vertikal 5-6-2024 | Healthcare
Digitalisierung im Gesundheitswesen dringend notwendig – 20 Jahre Rückstand in sechs Jahren aufholen
Die Gesundheitsversorgung in Deutschland leidet unter Arbeitskräftemangel, veralteten IT-Systemen und ist zu teuer. Bei diesem Befund sind sich alle einig, für die Therapie gibt es verschiedene Ansätze. Einer davon ist Standardisierung, vereinfachte Prozesse, Digitalisierung … die große Transformation. Ein Gastbeitrag von Stefanie Kemp, Vorstand der Sana Kliniken AG, Chief Transformation Officer (CTO).