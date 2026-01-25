Wie viel Geld geht der Wirtschaft durch Krankheit verloren?

Wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch Krankheit ausfallen, sinkt die wirtschaftliche Leistung, weil weniger Güter und Dienstleistungen produziert werden. Die höchsten Ausfälle an Bruttowertschöpfung verursachten im Jahr 2024 Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes mit 44,2 Milliarden Euro. Das zeigt die Statista-Grafik mit Daten der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (PDF-Download) [1]. Dahinter folgten Krankheiten des Atmungssystems mit 41 Milliarden Euro sowie psychische und Verhaltensstörungen mit 38 Milliarden Euro. Die übrigen Krankheiten machten mit 64,4 Milliarden Euro zwar den größten Einzelwert aus, bilden jedoch eine sehr heterogene Sammelkategorie und lassen sich keiner spezifischen Diagnosegruppe zuordnen.
Geringere Ausfälle entstehen durch Verletzungen, Vergiftungen und Unfälle mit 21,2 Milliarden Euro auf. Krankheiten des Kreislaufsystems verursachten 9,4 Milliarden Euro Ausfall an Bruttowertschöpfung, und am niedrigsten fielen die Werte bei Erkrankungen des Verdauungssystems mit 9,2 Milliarden Euro aus. Insgesamt summierte sich der Ausfall über alle Diagnosegruppen hinweg auf 227 Milliarden Euro. Wertschöpfung bezeichnet dabei den Wert aller produzierten Waren und Dienstleistungen minus der Kosten für alle Vorleistungen.
Besonders stark von Wertschöpfungsausfällen durch Krankheit ist der Industriesektor betroffen. Dieser beläuft sich 2024 auf über 70 Milliarden Euro. Der Sektor der öffentlichen Dienstleister (inkl. der Bereiche Erziehung und Gesundheit) folgt mit rund 61 Milliarden Euro Ausfall an Position zwei. Dahinter folgen Handel, Verkehr und Gastgewerbe mit rund 40 Milliarden Euro sowie Unternehmensdienstleister mit 24 Milliarden Euro. Insgesamt fällt auf, das arbeitsintensive Branchen, in denen viele Menschen in Präsenz arbeiten und Ausfälle nicht ohne Weiteres digital oder automatisch aufgefangen werden können, besonders betroffen sind. Matthias Janson
Branchen verlieren massiv Geld durch Krankheiten
Dahinter folgen Handel, Verkehr und Gastgewerbe mit rund 40 Milliarden Euro sowie Unternehmensdienstleister mit 24 Milliarden Euro. Deutlich geringer sind die Ausfälle im Grundstücks- und Wohnungswesen (18,2 Milliarden Euro), im Sektor Information und Kommunikation (6,9 Milliarden Euro), bei Finanz- und Versicherungsdienstleistern (6,1 Milliarden Euro) und in der Land-, Forstwirtschaft und Fischerei mit 1,2 Milliarden Euro.
Insgesamt fällt auf, das arbeitsintensive Branchen, in denen viele Menschen in Präsenz arbeiten und Ausfälle nicht ohne Weiteres digital oder automatisch aufgefangen werden können, besonders betroffen sind. Die Daten unterstreichen daher, dass Investitionen in Prävention, Arbeitsschutz und gute Arbeitsbedingungen nicht nur soziale, sondern auch deutliche ökonomische Effekte haben.
Die höchsten Ausfälle an Bruttowertschöpfung verursachten im Jahr 2024 übrigens Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes mit 44,2 Milliarden Euro. Dahinter folgten Krankheiten des Atmungssystems mit 41 Milliarden Euro sowie psychische und Verhaltensstörungen mit 38 Milliarden Euro.
Chronisch krank: Welche Krankheiten sind in Deutschland am weitesten verbreitet?
Weniger als ein Drittel der für die Statista Consumer Insights befragten Menschen geben an, mit keinerlei physischen Einschränkungen oder chronischen Erkrankungen zu leben. Daraus lässt sich im Umkehrschluss folgern, dass die Mehrheit der erwachsenen Bevölkerung Deutschlands von der einen oder anderen Einschränkung betroffen ist. Am weitesten verbreitet sind psychische Erkrankungen wie Burnout oder Depressionen unter denen 22 Prozent der Umfrageteilnehmerinnen und Umfrageteilnehmern leiden. An zweiter Stelle folgen mit 16 Prozent Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Dahinter folgen Erkrankungen der Atemwege, die laut DAK im vergangen Jahr auch für die meisten Fehltag verantwortlich waren. Ebenfalls im zweistelligen Prozentbereich liegen außerdem, chronische Hautkrankheiten, Diabetes und Erkrankungen des Bewegungsapparats (z. B. Osteoporose). Mathias Brandt
Woher kommt die Zunahme der chronischen Erkrankungen?
Die Zunahme chronischer Erkrankungen in Deutschland und anderen Industrieländern lässt sich auf mehrere Faktoren zurückführen:
- Alterung der Bevölkerung: Mit der steigenden Lebenserwartung wächst auch die Zahl älterer Menschen, die anfälliger für chronische Krankheiten sind.
- Lebensstilveränderungen: Ungesunde Ernährung, Bewegungsmangel und Rauchen tragen zur Verbreitung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Krebs bei.
- Umweltfaktoren: Umweltverschmutzung und andere Umweltbelastungen können die Gesundheit negativ beeinflussen und das Risiko für chronische Erkrankungen erhöhen.
- Psychische Belastungen: Stress und psychische Belastungen können ebenfalls zur Entwicklung chronischer Krankheiten beitragen.
Diese Faktoren zusammen führen zu einer höheren Prävalenz von chronischen Erkrankungen und stellen eine große Herausforderung für das Gesundheitssystem dar.
Was kann man gegen die Zunahme der chronischen Erkrankungen unternehmen?
Um die Zunahme chronischer Erkrankungen zu bekämpfen, können verschiedene Maßnahmen ergriffen werden:
- Gesunde Ernährung: Eine ausgewogene Ernährung mit viel Obst, Gemüse, Vollkornprodukten und wenig Zucker und Fett kann das Risiko für viele chronische Krankheiten senken.
- Regelmäßige Bewegung: Körperliche Aktivität hilft, das Herz-Kreislauf-System zu stärken, das Gewicht zu kontrollieren und das Risiko für Diabetes und andere chronische Erkrankungen zu reduzieren.
- Stressbewältigung: Techniken wie Meditation, Yoga und Achtsamkeit können helfen, Stress abzubauen und das Risiko für psychische Erkrankungen zu verringern.
- Raucherentwöhnung: Das Aufhören mit dem Rauchen kann das Risiko für viele chronische Krankheiten, einschließlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs, erheblich reduzieren.
- Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen: Früherkennung und Prävention sind entscheidend, um chronische Krankheiten frühzeitig zu erkennen und zu behandeln.
Bildung und Aufklärung: Aufklärungskampagnen können das Bewusstsein für die Bedeutung eines gesunden Lebensstils und die Risiken chronischer Krankheiten schärfen.
Diese Maßnahmen können dazu beitragen, die Prävalenz chronischer Erkrankungen zu reduzieren und die allgemeine Gesundheit der Bevölkerung zu verbessern.
Genki Absmeier
