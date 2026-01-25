Wie viel Geld geht der Wirtschaft durch Krankheit verloren?

Wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch Krankheit ausfallen, sinkt die wirtschaftliche Leistung, weil weniger Güter und Dienstleistungen produziert werden. Die höchsten Ausfälle an Bruttowertschöpfung verursachten im Jahr 2024 Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes mit 44,2 Milliarden Euro. Das zeigt die Statista-Grafik mit Daten der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (PDF-Download) [1]. Dahinter folgten Krankheiten des Atmungssystems mit 41 Milliarden Euro sowie psychische und Verhaltensstörungen mit 38 Milliarden Euro. Die übrigen Krankheiten machten mit 64,4 Milliarden Euro zwar den größten Einzelwert aus, bilden jedoch eine sehr heterogene Sammelkategorie und lassen sich keiner spezifischen Diagnosegruppe zuordnen.

Geringere Ausfälle entstehen durch Verletzungen, Vergiftungen und Unfälle mit 21,2 Milliarden Euro auf. Krankheiten des Kreislaufsystems verursachten 9,4 Milliarden Euro Ausfall an Bruttowertschöpfung, und am niedrigsten fielen die Werte bei Erkrankungen des Verdauungssystems mit 9,2 Milliarden Euro aus. Insgesamt summierte sich der Ausfall über alle Diagnosegruppen hinweg auf 227 Milliarden Euro. Wertschöpfung bezeichnet dabei den Wert aller produzierten Waren und Dienstleistungen minus der Kosten für alle Vorleistungen.

Besonders stark von Wertschöpfungsausfällen durch Krankheit ist der Industriesektor betroffen. Dieser beläuft sich 2024 auf über 70 Milliarden Euro. Der Sektor der öffentlichen Dienstleister (inkl. der Bereiche Erziehung und Gesundheit) folgt mit rund 61 Milliarden Euro Ausfall an Position zwei. Dahinter folgen Handel, Verkehr und Gastgewerbe mit rund 40 Milliarden Euro sowie Unternehmensdienstleister mit 24 Milliarden Euro. Insgesamt fällt auf, das arbeitsintensive Branchen, in denen viele Menschen in Präsenz arbeiten und Ausfälle nicht ohne Weiteres digital oder automatisch aufgefangen werden können, besonders betroffen sind. Matthias Janson

Branchen verlieren massiv Geld durch Krankheiten

Wenn Beschäftigte krankheitsbedingt fehlen, geht die Wirtschaftsleistung zurück, weil weniger Waren hergestellt und weniger Dienstleistungen erbracht werden. Besonders stark ist hiervon der Industriesektor betroffen, wie die Statista-Grafik auf Basis einer Schätzung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (PDF-Download) zeigt [1]. Der Wertschöpfungsausfall beläuft sich 2024 demnach auf über 70 Milliarden Euro. Der Sektor der öffentlichen Dienstleister (inkl. der Bereiche Erziehung und Gesundheit) folgt mit rund 61 Milliarden Euro Ausfall an Position zwei.

Dahinter folgen Handel, Verkehr und Gastgewerbe mit rund 40 Milliarden Euro sowie Unternehmensdienstleister mit 24 Milliarden Euro. Deutlich geringer sind die Ausfälle im Grundstücks- und Wohnungswesen (18,2 Milliarden Euro), im Sektor Information und Kommunikation (6,9 Milliarden Euro), bei Finanz- und Versicherungsdienstleistern (6,1 Milliarden Euro) und in der Land-, Forstwirtschaft und Fischerei mit 1,2 Milliarden Euro.

Insgesamt fällt auf, das arbeitsintensive Branchen, in denen viele Menschen in Präsenz arbeiten und Ausfälle nicht ohne Weiteres digital oder automatisch aufgefangen werden können, besonders betroffen sind. Die Daten unterstreichen daher, dass Investitionen in Prävention, Arbeitsschutz und gute Arbeitsbedingungen nicht nur soziale, sondern auch deutliche ökonomische Effekte haben.

