Datenschutz: ein Leitfaden für Einzelpersonen und Familien

noris network, IT-Dienstleister und Betreiber von hochsicheren Rechenzentren mit Standorten in Nürnberg, München und Hof, ist neuer Logo-Partner von privacy provided und sponsert die Online-Veranstaltung der Wirtschaftsinitiative am 28. März 2023. Die Aktionsgemeinschaft widmet sich dem Datenschutz in Europa. Die Wirtschaftsinitiative privacy provided wurde 2021 gegründet und richtet sich an Experten in Unternehmen aus den…

Weiterlesen →