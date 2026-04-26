Spritpreise: So lange müssen wir für einen Liter Benzin arbeiten

Wie stark treffen die steigenden Benzinpreise die Deutschen im Geldbeutel? Ein Liter Super kostet derzeit 2,11 Euro (durchschnittlicher Preis in Deutschland am 14.04.2026), der durchschnittliche Nettolohn liegt bei 25,56 Euro pro Stunde. Beschäftigte arbeiten also knapp fünf Minuten für einen Liter – und damit weniger als in allen großen Krisen der vergangenen Jahrzehnte, wie die Statista-Infografik auf Basis von Berechnungen des IW Köln zeigt. Die Berechnungen zeigen außerdem: Während der Ölkrise 1974 waren es 6,3 Minuten, in den Jahren 2011 und 2012, als der Ölpreis infolge des Arabischen Frühlings auf über 125 Dollar stieg, knapp sechs Minuten. Im ersten Jahr des Ukrainekriegs stieg die benötigte Arbeitszeit im Jahr 2022 lediglich auf 5:11 Minuten.

Der Grund für diesen Rückgang liegt laut IW Köln nicht etwa in sinkenden Spritpreisen. Denn der Literpreis hat sich seit 1960 versiebenfacht: von umgerechnet 0,31 Euro auf heute 2,08 Euro. Doch der Nettolohn ist im selben Zeitraum fast um das Zwanzigfache gestiegen: von 1,29 Euro auf 25,56 Euro pro Stunde. Wer im Jahr 1960 tanken wollte, arbeitete dafür rund 14 Minuten – fast dreimal so lang wie heute. Weil die Einkommen die Preise so deutlich überholt haben, können sich Beschäftigte an der Zapfsäule heute mehr leisten als früher. Matthias Janson

https://de.statista.com/infografik/36087/arbeitszeit-fuer-einen-liter-benzin-in-deutschland/?lid=0plmudnrsj4t

6797 Artikel zu „Arbeit Leben“

News | Business | Trends Wirtschaft | Effizienz | Trends 2016 Ohne Arbeit leben Ob im Büro Akten wälzen, Häuser bauen, Leben retten oder die Welt erklären: Die Mehrheit der Deutschen kann sich ein Leben ohne berufliche Aufgabe nicht vorstellen. Der Personaldienstleister ManPowerGroup hat im April über 1.000 Personen befragt, wie sie zu ihrem Job stehen. 68 Prozent würden nicht darauf verzichten wollen. 59 Prozent würden ihre Kollegen als… Weiterlesen →

News | Business | Trends 2021 | Tipps GULP startet neue »Arbeitsleben Studie« Die Arbeitswelt ist in einem stetigen Wandel und außergewöhnliche Ereignisse, etwa die Corona-Pandemie, beschleunigen diesen. Bereits seit Jahren führt GULP, einer der führender Personaldienstleister in den Bereichen IT, Engineering, Finance und Life Science, Umfragen und Studien durch, um die Veränderungen des Arbeitslebens zu erkennen. Damit werden wertvolle Einblicke in Branchen und Trends gewährleistet, die bei Entscheidungen unterstützen. Weiterlesen →