Spritpreise: So lange müssen wir für einen Liter Benzin arbeiten

Wie stark treffen die steigenden Benzinpreise die Deutschen im Geldbeutel? Ein Liter Super kostet derzeit 2,11 Euro (durchschnittlicher Preis in Deutschland am 14.04.2026), der durchschnittliche Nettolohn liegt bei 25,56 Euro pro Stunde. Beschäftigte arbeiten also knapp fünf Minuten für einen Liter – und damit weniger als in allen großen Krisen der vergangenen Jahrzehnte, wie die Statista-Infografik auf Basis von Berechnungen des IW Köln zeigt. Die Berechnungen zeigen außerdem: Während der Ölkrise 1974 waren es 6,3 Minuten, in den Jahren 2011 und 2012, als der Ölpreis infolge des Arabischen Frühlings auf über 125 Dollar stieg, knapp sechs Minuten. Im ersten Jahr des Ukrainekriegs stieg die benötigte Arbeitszeit im Jahr 2022 lediglich auf 5:11 Minuten.
Der Grund für diesen Rückgang liegt laut IW Köln nicht etwa in sinkenden Spritpreisen. Denn der Literpreis hat sich seit 1960 versiebenfacht: von umgerechnet 0,31 Euro auf heute 2,08 Euro. Doch der Nettolohn ist im selben Zeitraum fast um das Zwanzigfache gestiegen: von 1,29 Euro auf 25,56 Euro pro Stunde. Wer im Jahr 1960 tanken wollte, arbeitete dafür rund 14 Minuten – fast dreimal so lang wie heute. Weil die Einkommen die Preise so deutlich überholt haben, können sich Beschäftigte an der Zapfsäule heute mehr leisten als früher. Matthias Janson
https://de.statista.com/infografik/36087/arbeitszeit-fuer-einen-liter-benzin-in-deutschland/?lid=0plmudnrsj4t
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Künstliche Intelligenz (KI) ist längst mehr als ein Hype, sie etabliert sich zunehmend als integraler Bestandteil von immer mehr Lebens- und Geschäftsbereichen. Die Experten von fortschrittlichen KI-basierten Optimierungssoftwarelösungen prognostizieren sieben entscheidende KI-Trends, die 2024 und darüber hinaus eine Vielzahl von Branchen und gesellschaftlichen Praktiken beeinflussen werden: Dr. Jörg Herbers, CEO der Aachener Inform, stellt fest:…
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Die Digitalisierung bietet KMUs eine Vielzahl an Chancen. Um diese für den Unternehmenserfolg zu nutzen, gibt es drei Themen, mit denen sich Geschäftsführung und – sofern vorhanden – IT-Abteilung beschäftigen müssen: Netzwerkinfrastruktur, Cloud und Sicherheit. Es ist von entscheidender Bedeutung, diese Bereiche gezielt anzugehen, um die Vorteile der Digitalisierung bestmöglich auszuschöpfen.
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Viele Unternehmen müssen bei der digitalen Transformation eine neue Strategie verfolgen, damit ihre Mitarbeiter die zunehmende geschäftliche Komplexität besser bewältigen können. In der weltweiten Studie von Pegasystems gaben fast drei Viertel (71 %) der Befragten an, dass die Komplexität ihrer Aufgaben zunimmt [1]. Mitarbeiter aller Ebenen fühlen sich von Informationen, Systemen und Prozessen überlastet…
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Die Pandemie hat beschleunigt, was sich bereits zuvor abzeichnete: Der hybride Arbeitsplatz – ein Mix aus Home Office und Büropräsenz – wird zur Normalität im Arbeitsleben. Was sind die wesentlichen Aspekte, die die neue Normalität im Arbeitsleben kennzeichnen und wie sollten Unternehmen auf diese Entwicklung reagieren? Die Corona-Pandemie hat die Veränderung im Arbeitsleben…
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Generation Z und die Zukunft des Arbeitslebens
Welche Erwartungen hat die Generation Z an ihre zukünftigen Arbeitgeber? Besonders deutlich ist die Bedeutung von Unternehmenswerten, denn nur eins von fünf Mitgliedern der Gen Z würde für ein Unternehmen arbeiten, das seine Werte nicht teilt. Darüber hinaus punkten soziales Engagement und Diversity-Programme von Unternehmen bei der Generation. Die globale Marketingagentur LEWIS hat die…
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Drei Gründe, warum New Work eher mittel- als langfristig zum vorherrschenden Arbeitsmodell wird. In fünf bis zehn Jahren wird New Work zum mehrheitlich genutzten Arbeitsmodell und über alle Branchen hinweg sein aktuelles 9-to-5-Pendant verdrängen. Gemäß Tresonus sind dafür drei Gründe maßgeblich verantwortlich. So hindern laut Fabian Schütze eigentlich schon jetzt lediglich die Angst vor…
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Wer 2018 in Deutschland ins arbeitsfähige Alter von 15 Jahren kam, muss ab diesem Zeitpunkt im Schnitt noch 38,7 Jahre arbeiten, bevor er oder sie in Rente gehen kann. Damit ist Deutschland im europäischen Vergleich nicht Spitzenreiter, liegt aber über dem Schnitt der 28 EU-Mitgliedstaaten von 36,2 Jahren Lebensarbeitszeit – 3,3 Jahre länger als noch…
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Ranking: Die einflussreichsten KI-Anwendungen am Arbeitsplatz. Künstliche Intelligenz wird unseren Arbeitsalltag gründlich umwälzen – und das nicht erst in einer fernen Zukunft, sondern binnen fünf Jahren. Davon ist die Mehrheit der volljährigen Arbeitnehmer in Deutschland überzeugt: 63 Prozent rechnen damit, dass künstliche Intelligenz in den kommenden drei bis fünf Jahren hohe oder sehr hohe…
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Studie »Arbeit 2040«: Lebenslanges Lernen und ständige Weiterentwicklung
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Viele Millennials sehen ihre Zukunft nicht sehr rosig – zumindest, was ihren Ruhestand angeht. Die ManPower Group hat eine Studie zur Zukunft der Arbeit von 18-34-Jährigen durchgeführt. Befragt wurden 19.000 Millennials aus 25 Ländern. Dass sie länger werden arbeiten müssen als die Generation vor ihnen ist den meisten klar, manche erwarten gar, dass sie nie…
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Klassische Wirtschaftskennzahlen erklären die Vergangenheit – aber sie sagen wenig über die Zukunft. Vorausschauende Indikatoren wie Ambition, Teilhabe und Lebenszufriedenheit lassen früher erkennen, wo neues Wachstum entsteht. Unternehmen, Regierungen und Investoren stützen ihre Entscheidungen traditionell auf harte Daten: BIP, Arbeitslosenquote, Auftragseingänge, Umsatzstatistiken. Diese Kennzahlen sind wichtig – aber sie haben einen strukturellen Nachteil:…
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Arbeitswelt: Wie moderne Tools die Talent-Revolution 4.0 einläuten
Es gibt viele Faktoren, die darüber entscheiden, ob die junge Generation einen Arbeitgeber als attraktiv empfindet oder nicht. Heute erwarten Mitarbeiter jedenfalls nicht nur flexible Strukturen, sondern auch digitale Unterstützung in allen Bereichen. Dell Technologies zeigt, wo und wie moderne Tools die Arbeitswelt auf den Kopf stellen. Das Vorurteil, die junge Generation erwarte viel,…