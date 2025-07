Index-Studie: Nachhaltiges Arbeitsleben in Europa

Die Studie der Karriereplattform JobLeads zeigt, dass Luxemburg mit einem Indexwert von 8,15/10 das nachhaltigste Arbeitsleben in Europa hat [1]. Von allen untersuchten europäischen Ländern hat Luxemburg mit durchschnittlich 35,4 Stunden pro Woche über 35,6 Jahre eine der kürzesten Arbeitszeiten. Bei einer Lebenserwartung von 83,4 Jahren haben die Luxemburger 47,8 Jahre frei von Arbeit, die zweitmeisten in Europa, nach Italien mit 51 Jahren. Burnout ist in Luxemburg leicht überdurchschnittlich ausgeprägt, da 11,6 % der Beschäftigten arbeitsbedingten Stress empfinden. Die Studie zeigt, dass Burnout in Ländern mit einem hohen Anteil der im Homeoffice Beschäftigten höher ist, was für Luxemburg mit 12,7 % zutrifft. Die Luxemburger haben mit 14 Tagen pro Arbeitnehmer mehr als der Durchschnitt an Krankentagen pro Jahr.

Rang Land Lebens-arbeits-zeit Renten-alter Wochen-arbeits-zeit (in Std.) Burnout (% der Beschäftigten) Homeoffice in Vollzeit (% der Beschäftigten) Krankentage (pro Beschäftigten und Jahr) Index-wert (/10) 1 Luxemburg 35,6 65 35,4 11,6 12,7 14,0 8,15 2 Frankreich 37,2 64 35,6 8,3 10,8 8,8 7,93 3 Schweden 43,0 65 35,1 2,3 14,3 19,0 7,75 4 Belgien 35,0 66 34,2 9,5 14,3 12,3 7,70 4 Österreich 38,7 65 33,8 13,2 10,9 14,9 7,70 6 Slowenien 37,1 65 37,9 5,0 6,4 16,0 7,69 7 Italien 32,8 67 36,0 5,4 4,4 17,2 7,56 8 Deutschland 40,0 67 33,7 10,2 12,9 24,9 7,51 9 Malta 39,0 65 37,4 2,0 11,5 1,8 7,48 10 Niederlande 43,8 67 30,8 7,4 12,7 15,0 7,45

An zweiter Stelle steht Frankreich mit einem Indexwert von 7,93/10. Die Franzosen arbeiten 37,2 Jahre ihres Lebens und gehen mit 64 Jahren in Rente, dem niedrigsten Rentenalter in Westeuropa. Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit der Franzosen liegt bei 35,6 Stunden, wobei einer von 10 im Homeoffice arbeitet. Der Anteil an Arbeitnehmern mit Burnout ist etwas niedriger: 8,3 % der Beschäftigten leiden unter arbeitsbedingtem Stress, und die Zahl der Krankheitstage ist mit 8,8 pro Arbeitnehmer und Jahr gering.

Deutschland liegt auf Platz 8 mit einem Indexwert von 7,51/10. Deutschland hat das höchste Rentenalter in Europa mit 67 Jahren (bei einer durchschnittlichen Lebensarbeitszeit von 40 Jahren). Gleichzeitig ist hier die durchschnittliche Wochenarbeitszeit mit 33,7 Stunden niedrig. Von Burnout sind 10,2 % der Arbeitskräfte betroffen und der Anteil der Beschäftigten im Homeoffice ist 12,9 %. Deutschland hat mit 24,9 Krankentagen pro Arbeitnehmer und Jahr die höchste Anzahl in dieser Kategorie, was auf eine im europäischen Vergleich hohe Toleranz gegenüber Abwesenheiten am Arbeitsplatz hinweist.

0.15 0.15 0.1 0.15 0.1 0.15 0.1 0.1 Country Duration of working life (2024) Retire-ment age (latest possible) Average number of actual weekly hours of work in main job (2024) Average annual hours worked Life expec-tancy at birth (2023) Burnout and work-related stress levels (% of work-force) (2020) Remote working rates (% of work-force) (2023) Number of sick days (per employee per year) Sustain-able working life index/10 1 Luxem-bourg 35.6 65.0 35.4 1,459 83.4 11.6 12.7 14.0 8.15 2 France 37.2 64.0 35.6 1,501 83.1 8.3 10.8 8.8 7.93 3 Sweden 43.0 65.0 35.1 1,440 83.4 20.3 14.3 19.0 7.75 4 Belgium 35.0 66.0 34.2 1,535 82.5 9.5 14.3 12.3 7.7 4 Austria 38.7 65.0 33.8 1,435 81.5 13.2 10.9 14.9 7.7 6 Slovenia 37.1 65.0 37.9 1,610 82.0 5.0 6.4 16.0 7.69 7 Italy 32.8 67.0 36.0 1,726 83.8 5.4 4.4 17.2 7.56 8 Germany 40.0 67.0 33.7 1,347 81.2 10.2 12.9 24.9 7.51 9 Malta 39.0 65.0 37.4 1,760 83.6 2.0 11.5 1.8 7.48 10 Netherl-ands 43.8 67.0 30.8 1,413 82.0 7.4 12.7 15.0 7.45 11 Czechia 37.5 64.2 37.8 1,774 80.0 5.4 6.1 19.2 7.36 12 Slovakia 36.0 63.4 37.9 1,622 78.1 7.5 4.9 16.9 7.35 13 Spain 36.5 66.6 36.3 1,652 84.0 6.5 7.1 16.0 7.29 14 Lithuania 38.5 64.8 38.3 1,624 77.3 1.8 5.6 10.8 7.23 15 Finland 39.8 65.0 34.4 1,514 81.7 25.7 21.7 8.5 7.22 16 Norway 41.2 67.0 32.9 1,425 83.1 12.0 6.5 18.7 7.21 17 Latvia 37.4 64.9 38.3 1,553 75.9 6.0 8.1 10.5 7.16 18 Ireland 40.4 66.0 34.5 1,657 82.6 3.1 21.4 2.8 7.12 19 Switzer-land 42.8 65.0 36.0 1,529 84.2 12.3 8.3 9.3 7.11 20 Bulgaria 34.8 65.0 39.0 1,618 75.8 3.3 1.0 12.0 7.05 21 Estonia 41.4 64.9 36.3 1,770 78.8 6.3 12.0 13.3 7 22 Hungary 37.4 65.0 37.4 1,691 76.9 2.5 3.7 9.4 6.96 22 Croatia 34.8 65.0 37.8 1,837 78.6 5.6 4.8 10.3 6.96 24 United Kingdom 35.7 66.0 36 1,531 81.3 8.7 8.3 5.7 6.93 25 Türkiye 30.2 60.0 42.9 1,609 77.2 8.7 3.3 3.2 6.91 26 Iceland 46.3 67.0 35.4 1,459 82.6 9.4 7.1 17.4 6.87 27 Cyprus 39.0 65.0 37.9 1,837 82.5 3.1 3.9 12.0 6.86 28 Romania 32.7 65.0 38.8 1,826 76.6 3.0 1.2 8.0 6.75 29 Denmark 42.5 67.0 32.8 1,394 81.0 9.0 7.9 8.7 6.72 30 Serbia 35.5 65.0 41.2 1,609 75.2 8.7 3.6 12.0 6.65 31 Greece 34.8 67.0 39.8 1,886 81.6 3.0 1.9 13.7 6.53 32 Portugal 39.3 66.4 37.4 1,635 82.4 6.4 7.7 9.4 6.49 33 Poland 35.5 65.0 38.8 1,815 78.6 36.6 5.4 14.6 6.3

