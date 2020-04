Earth Day 2020: So nachhaltig ist der europäische Arbeitsmarkt

Klimaschutz und Nachhaltigkeit spielen in unserem Alltag eine immer größere Rolle. Doch nicht nur Verbraucher und Konsumenten suchen nach Wegen, bewusster mit ihrer Umwelt umzugehen. Auch in Unternehmen und bei der Jobsuche nimmt Nachhaltigkeit zunehmend einen höheren Stellenwert ein. Linkedin wollte es anlässlich des Earth Day am 22. April genauer wissen. Wie sehen Zuwachs und Nachfrage im Nachhaltigkeitssektor aus? Und welche Stadt beschäftigt die meisten »grünen« Fachleute«? Linkedin analysierte dafür bestehende Daten der Plattform. Der Blick auf relevante Stellenausschreibungen und Mitglieder mit Nachhaltigkeit in ihren Berufsbezeichnungen ermöglichte es, ein Bild der aktuellen Lage zu zeichnen.

Nachhaltige Arbeitsplätze: gefragter denn je

Zwei der zentralen Ergebnisse: Bevor die Covid-19-Pandemie ausbrach, stieg die Zahl der Nachhaltigkeitsfachleute in Europa im vergangenen Jahr um 13 Prozent – mehr als der weltweite Durchschnitt von 7,5 Prozent. Die Nachfrage nach »grünen Arbeitsplätzen« stieg ebenfalls, da die Stellenausschreibungen für Nachhaltigkeit in Europa um 49 Prozent zunahmen.

Die höchste Konzentration an Fachleuten für Nachhaltigkeit ist laut der Analyse in Stockholm zu finden – Klimaaktivistin Greta Thunberg dürfte stolz auf ihre Heimat sein. Die 17-Jährige ist das beste Beispiel für das hohe Engagement der Schweden in Sachen Nachhaltigkeit. Schweden war eines der ersten Länder weltweit, das eine Kohlendioxidsteuer eingeführt hat und setzt sich auch für die Zukunft ambitionierte Klimaziele – daher ist Stockholms erster Platz kein Zufall, sondern Ergebnis jahrelanger Bemühungen. Als erste nicht-europäische Stadt belegt das kanadische Vancouver Platz vier, während Washington als einzige Stadt der USA in den Top Ten landet. In Deutschland arbeiten die meisten Leute aus dem Nachhaltigkeitssektor in Berlin, das weltweit auf Rang 13 liegt.

»Im internationalen Vergleich landet Deutschland gerade einmal auf Platz 10 und mit Berlin die erste deutsche Stadt auf Platz 13. Das spricht nicht dafür, dass die Bedeutung der ökologischen Modernisierung sich auch in der Beschäftigungsstruktur widerspiegelt. Da ist noch Luft nach oben beim einstigen Vorreiter im Klimaschutz. Da steht die Bundesregierung in der Verantwortung, dem Klimaschutz, auch als Jobmotor, zum Durchbruch zu verhelfen.« – Dr. Danyal Bayaz, Bundestagsabgeordneter Grüne.

Spezialisten wanted

Doch welche Fähigkeiten boomen derzeit im Sektor Nachhaltigkeit? Die Untersuchung zeigt: Datenanalysten sind zunehmend gefragter. Diese Kernkompetenz wuchs um 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch Fachleute aus den Bereichen Kreislaufwirtschaft, Corporate Sustainability und Umweltüberwachung werden verstärkt gesucht. Daneben gehören Umweltdienstleistungen, erneuerbare Energien und Umwelt sowie Architektur und Planung zu den Top Drei der Branchen, die in Europa führend sind, wenn es um grüne Beschäftigungsmöglichkeiten geht.

3 Tipps vom schwedischen Vorreiter

Lisa Gunnarson, Head of Linkedin Nordics, kennt den schwedischen Markt und teilt ihre Tipps für andere Länder und Städte:

Setzen Sie sich ambitionierte und symbolische Ziele: Das motiviert, bringt Sie voran und macht den Fortschritt messbar.

Öffnen Sie den Prozess für die Öffentlichkeit und fördern Sie Innovationen, indem Sie Wettbewerbe und Awards ausschreiben: Das macht die Arbeit dynamischer und innovativer.

Sprechen Sie darüber, was Sie tun und warum Sie es tun. Seien Sie stolz auf jeden Fortschritt!

Hier finden Sie eine Übersicht der analysierten Städte und Märkte nach Platzierung:

Stockholm Helsinki Amsterdam Zürich Vancouver London Mailand Auckland Melbourne Washington Sydney San Francisco Berlin Perth São Paulo Paris Denver Toronto Brisbane Madrid

Schweden Hong Kong Finnland Neuseeland Schweiz Australien UK Niederlande Dänemark Deutschland

