Zusammenfassung: Indien als Deutschlands strategischer Transformations-Hub

Kernaussage

Deutschland steht unter starkem wirtschaftlichem und strukturellem Druck: Fachkräftemangel, digitale Defizite, hohe Energiekosten und wachsender internationaler Wettbewerb schwächen die industrielle Wettbewerbsfähigkeit. Indien entwickelt sich deshalb zunehmend zu einem strategischen Partner für deutsche Unternehmen – nicht mehr nur als Outsourcing-Standort, sondern als zentraler Innovations-, Engineering- und Transformations-Hub.

Wichtigste Argumente

Deutschlands Industrie gerät unter Druck

Die traditionelle Stärke Deutschlands – hochwertige Ingenieurskunst und industrielle Fertigung – verliert durch Digitalisierung, KI und globale Veränderungen an Stabilität.

Zentrale Probleme:

Über 163.000 fehlende STEM-Fachkräfte

Mehr als 137.000 unbesetzte IT-Stellen

Große digitale Qualifikationslücken in Unternehmen

Hohe Energiepreise im Vergleich zu China und den USA

Sinkende Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie

Besonders die Automobilindustrie steht unter Druck, da China technologisch und wirtschaftlich aufholt.

Indien bietet Zugang zu Talenten und Skalierung

Indien verfügt über ein enormes Reservoir an Fachkräften:

1,5 Millionen Ingenieurabsolventen jährlich

300.000 neue IT-Fachkräfte pro Jahr

Über 2.100 Global Capability Centres (GCCs) mit 2,36 Millionen Beschäftigten

Deutsche Unternehmen betreiben inzwischen:

über 80 GCCs

rund 150 Einheiten

mehr als 130.000 Fachkräfte in Indien

Damit ist Indien für deutsche Unternehmen zu einem zentralen Standort für Engineering, Digitalisierung und Innovation geworden.

Wandel vom Backoffice zum Innovationszentrum

Indische Standorte übernehmen heute nicht mehr nur unterstützende Aufgaben, sondern verantworten:

komplette Engineering-Programme

KI- und Digitalplattformen

Produktentwicklung

Patentarbeit

globale Führungsfunktionen

Viele deutsche GCCs entwickeln sich zu sogenannten „Transformation Hubs“ mit direkter Produkt- und Innovationsverantwortung.

KI und Open Innovation treiben die Entwicklung

Indien besitzt ein stark wachsendes KI-Ökosystem:

über 250.000 KI-/ML-Spezialisten

mehr als 250 AI/ML Centers of Excellence

Zusätzlich entstehen enge Kooperationen:

mit Eliteuniversitäten wie Indian Institute of Technology Bombay, Indian Institute of Science und Birla Institute of Technology and Science Pilani

mit indischen Start-ups

Dadurch wird Indien zunehmend Teil globaler Innovationsnetzwerke deutscher Unternehmen.

Auch der deutsche Mittelstand investiert stark

Nicht nur Großkonzerne, sondern auch viele Mittelständler bauen GCCs in Indien auf.

Beispiele: Brose, Knorr-Bremse, Schaeffler, Webasto

Hauptgründe:

Zugang zu Fachkräften

schnellere Digitalisierung

kosteneffiziente Skalierung

internationale Innovationsfähigkeit

Fazit

Indien entwickelt sich für Deutschland von einem klassischen Outsourcing-Standort zu einem strategischen Transformationspartner. Deutsche Unternehmen verlagern zunehmend kritische Bereiche wie Engineering, KI, Forschung und digitale Geschäftsprozesse nach Indien, um Fachkräftemangel und Innovationsdruck auszugleichen.

Die Beziehung verändert sich damit grundlegend:

weg von transaktionaler Zusammenarbeit

hin zu langfristiger strategischer Co-Innovation

Indien wird damit zu einem wichtigen Hebel für die Zukunftsfähigkeit der deutschen Industrie.

Albert Absmeier & KI

Indien als Deutschlands strategischer Transformations-Hub

Deutschlands industrielle Stärke war über Jahrzehnte in Engineering-Exzellenz, Präzision und einem dicht verflochtenen Fertigungsökosystem verankert. Mit Digitalisierung, KI und geopolitischer Neuordnung gerät dieses Modell unter Druck. Die Wirtschaft ist zwei Jahre in Folge geschrumpft, und der Engpass zeigt sich vor allem beim Personal: Im STEM-Bereich fehlen über 163.000 Fachkräfte, hinzu kommen mehr als 137.000 fehlende IT-Spezialisten. Selbst dort, wo Stellen besetzt sind, klafft eine Qualifikationslücke. 60 Prozent der Unternehmen geben an, ihre Belegschaft sei nicht ausreichend digital qualifiziert. Parallel verschärfen Energiepreise auf dem zwei- bis dreifachen Niveau Chinas und der USA die Kostenlage, während im internationalen Wettbewerb das Schaufenster der deutschen Industrie wackelt. Bis 2030 dürfte China im Ranking der Top-100-Automobilzulieferer Deutschland überholen, mit CATL als prognostiziertem neuem Marktführer vor Bosch. Unter diesen Vorzeichen weicht das traditionelle, zentralisierte Engineering-Modell global verteilten Strukturen, die Kosten, Kompetenz und Resilienz neu ausbalancieren. [1]

Diese Antwort schreiben deutsche Unternehmen längst, vom DAX-Konzern bis zum familiengeführten Mittelständler. Sie verlagern Engineering, Digitalkompetenz und Innovationsarbeit nach Indien und betreiben dort inzwischen über 80 Global Capability Centres (GCCs) mit 150 Einheiten und mehr als 130.000 Fachkräften. Damit stellt Deutschland die größte kontinentaleuropäische GCC-Kohorte des Subkontinents. [1]

Indien rückt ins Zentrum der Antwort

Indien beheimatet heute 2.117 GCCs mit insgesamt rund 2,36 Millionen Fachkräften [2]. Ergänzend liefert das Land eine Talent-Pipeline, die deutschen Unternehmen zu Hause fehlt. Jedes Jahr schließen 1,5 Millionen Ingenieurinnen und Ingenieure sowie 300.000 IT-Fachkräfte ihr Studium ab. Die deutsche Kohorte wächst seit 2019 mit 6,5 Prozent jährlich, allein zwischen 2021 und 2024 sind 13 weitere deutsche Konzerne hinzugekommen. Im Geschäftsjahr 2024 erwirtschafteten die deutschen GCCs in Indien 4,08 Milliarden Euro Umsatz, davon 2,77 Milliarden Euro im Engineering R&D. Rund 88 Prozent dieser Centres befinden sich bereits jenseits des klassischen Outpost-Modells und arbeiten als Satellite-, Portfolio- oder Transformation-Hubs. Bengaluru und Pune zählen dabei zu den wichtigsten Standorten deutscher GCCs in Indien; daneben spielen auch Chennai, Hyderabad und die National Capital Region eine wichtige Rolle. [1]

Vom Backoffice zum Innovationsmotor

Rund ein Viertel der globalen Engineering-Talente deutscher GCCs arbeitet inzwischen aus Indien heraus; zugleich hat sich die Zahl globaler Führungsrollen pro deutschem GCC seit 2019 verdreifacht. Bei Bosch, Mercedes-Benz, Continental und Knorr-Bremse leiten Teams aus Indien eigenständige Engineering-Programme, treiben KI- und Digitalplattformen und melden Patente an. [1]

Vier Transformationshebel definieren die nächste Phase:

End-to-End Engineering: 44 Prozent der deutschen GCCs gelten als Portfolio Hub mit eigener Produktverantwortung über ganze Funktionsbereiche [1]. KI als unternehmensweite Mission: Indiens GCC-Ökosystem beschäftigt inzwischen über 250.000 KI/ML-Fachkräfte. Über 1.200 indische GCCs verfügen über KI/ML-Kompetenzen, mehr als 250 betreiben dedizierte AI/ML Centers of Excellence [2]. Open Innovation: 57 Prozent der deutschen GCCs kooperieren formal mit indischen Hochschulen wie IIT Bombay, IISc Bangalore oder BITS Pilani, 34 Prozent partnern mit Start-ups [1]. Global Business Services: Über 55 deutsche GCCs betreiben funktionsübergreifende Shared Services in Indien, 13 davon im konsolidierten GBS-Modell mit über 90.000 Fachkräften [1].

Auch der Mittelstand zieht nach

Knapp jedes dritte deutsche GCC in Indien gehört heute zu einem Mittelständler. Die Zahl der Mittelstands-GCCs ist in fünf Jahren um 108 Prozent auf über 25 Centres mit 7.300 Fachkräften gewachsen. Brose, FEV, Knorr-Bremse, Marquardt, Schaeffler, Webasto und STULZ zählen zu den prominentesten Vertretern, mit Pune und Bengaluru als Schwerpunktstandorten. Über 90 Prozent dieser Mittelstands-GCCs fokussieren auf Engineering und R&D und bringen damit die Produktinnovations-DNA deutscher Familienunternehmen in die Zusammenarbeit ein. Für den Mittelstand löst Indien ein konkretes Problem: Zugang zu Talenten, die zuhause fehlen, und Skalierung digitaler Transformation, ohne die Kapitalreserven eines DAX-Konzerns aufbringen zu müssen. Indiens Make-in-India-Mittelstand-Initiative bietet seit 2015 strukturierte Markteintrittsunterstützung über die indische Botschaft in Berlin. [1]

Hinzu kommt regulatorische Anschlussfähigkeit: Indiens Digital Personal Data Protection Act von 2023 orientiert sich eng an DSGVO-Prinzipien und gibt deutschen Unternehmen ein vertrautes Compliance-Umfeld für datengetriebene Operationen [1]. Das indische ER&D-Segment wächst seit vier Jahren mit acht Prozent jährlich und ist damit das am schnellsten wachsende Segment der indischen Tech-Industrie [3]. Für deutsche Unternehmen ist die Frage nicht mehr, ob sie in Indien investieren sollten, sondern wie schnell sie skalieren und wie sie aus einer historisch transaktionalen Beziehung eine transformative machen.

Handlungsempfehlungen

Für deutsche Unternehmen

Indien strategisch statt nur operativ betrachten

GCCs stärker in globale Innovationsprozesse integrieren

KI- und Digitalkompetenzen gezielt in Indien skalieren

Partnerschaften mit indischen Hochschulen und Start-ups ausbauen

Für den deutschen Mittelstand

Frühzeitig internationale Talentstrategien entwickeln

Indien als Skalierungsplattform für Digitalisierung nutzen

Kooperationen und Shared-Service-Modelle prüfen

Für Politik und Wirtschaft

Deutsch-indische Technologiepartnerschaften intensivieren

Bildungs- und Fachkräftekooperationen fördern

regulatorische Zusammenarbeit im Digitalbereich ausbauen

Quellen:

[1] Zinnov und Indo-German Chamber of Commerce: Germany’s India Advantage. Leveraging India Hubs for Innovation and Growth, September 2025.

[2] Nasscom und Zinnov: The GCC Value Orbit. From Delivery Engine to Enterprise Nerve Centre, Mai 2026. https://community.nasscom.in/communities/nasscom-insights/gcc-value-orbit-delivery-engine-enterprise-nerve-centre

[3] Deloitte und Nasscom: Spotlight on Germany’s Evolving ER&D Operating Model Strategy. Tapping into India Advantage, Januar 2025. https://nasscom.in/knowledge-center/publications/spotlight-germanys-evolving-erd-operating-model-strategy-tapping

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