Cybersicherheit für Finanzinstitute – Schlachtfeld Postfach

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E-Mail bleibt die kritischste Angriffsfläche im Finanzsektor: Trotz moderner Sicherheitsarchitekturen entstehen die meisten erfolgreichen Angriffe weiterhin im Posteingang – durch manipulierte Rechnungen, kompromittierte Lieferantenkonten und täuschend echte Phishing‑Einladungen.
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Vertrauen wird systematisch ausgenutzt: Angreifer kapern reale Geschäftspartner‑Konten, imitieren Kommunikationsmuster und platzieren präzise vorbereitete Betrugsversuche. Klassische Filter versagen, weil Absender und Links oft echt sind.
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Tool‑Wildwuchs erhöht Risiken statt sie zu reduzieren: Viele Banken setzen parallel Gateways, Cloudfilter, Plugins und manuelle Regeln ein. Das erzeugt Warnrauschen, Überlastung der Analysten und gefährliche Blindspots.
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Automatisierung und Verhaltensanalyse werden unverzichtbar: KI‑gestützte Systeme modellieren normales Kommunikationsverhalten, erkennen subtile Abweichungen und reduzieren Fehlalarme – ein entscheidender Schritt, um SOC‑Teams zu entlasten und Angriffe frühzeitig zu stoppen.
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Regulatorischer Druck steigt – Klarheit wird Pflicht: Vorgaben wie DORA verlangen schnelle, prüfbare Incident‑Meldungen. Nur konsolidierte, transparente E‑Mail‑Security‑Prozesse ermöglichen die notwendige Reaktionsgeschwindigkeit und Audit‑Sicherheit.
Finanzorganisationen machen sich keine Illusionen über die Herausforderungen ihrer Branche. Sie kämpfen mit zersplitterten Zahlungssystemen, weit verzweigten Cloud-Landschaften und dem Druck, rund um die Uhr verfügbar zu sein. All das macht sie anfällig für Angreifer, die Geld, Daten oder einfach Chaos wollen. Doch die tägliche Abwehrschlacht beginnt oft an einem viel banaleren Ort: dem Posteingang der Beschäftigten. Eine einzige schädliche E-Mail genügt, um Finanzbetrug auszulösen, vertrauliche Daten nach außen zu tragen oder zentrale Dienste lahmzulegen. E-Mail ist billig für Angreifer und wirksam, denn sie nutzt das Vertrauen zwischen Banken, Kunden und Lieferanten aus.
Während Sicherheitsabteilungen neue Angriffsflächen schützen, gerät die E-Mail häufig aus dem Blick. Dabei experimentieren Kriminelle längst mit künstlicher Intelligenz, Automatisierung und frischen Tricks, die klassische Filter mühelos umgehen. Wer widerstandsfähig bleiben will, muss schneller sein als die Kräfte, die die Bedrohungslage verändern.
Die Lieferkette ist die neue Frontlinie. Business Email Compromise (BEC), oft gegen Führungskräfte gerichtet, gilt als anspruchsvolle Angriffsmethode. Viele Angreifer haben jedoch längst neue Wege gefunden. Statt die Identität eines Managers zu fälschen, kapern sie echte Lieferantenkonten und missbrauchen das bestehende Vertrauen. Zum Beispiel so: Sie beobachten Gespräche über längere Zeit und schieben dann zur perfekten Zeit eine manipulierte Rechnung ein. Die Täuschung wirkt glaubwürdig, denn der Absender ist echt und der Tonfall passt. Für Banken steht weit mehr auf dem Spiel als eine falsche Zahlung. In einer Branche, die auf Vertrauen basiert, kann ein manipulierter E-Mail-Verlauf schnell zu Reputationsschäden und systemischen Risiken führen. Schutz bieten hier nur Verfahren, die normales Verhalten präzise erfassen und jede Abweichung erkennen, selbst wenn der Absender legitim wirkt.
Ausgeklügelte Phishing-Angriffe
Zusätzlich verbreiten sich Phishing-Angriffe, die echte Kollaborationstools ausnutzen. Eine Einladung zu Microsoft Teams oder ein Signaturersuchen über Docusign kann harmlos aussehen und doch auf eine perfekt gebaute Phishing-Seite führen. Wer hier seine Zugangsdaten eingibt, liefert Angreifern den Generalschlüssel in die Organisation. Sie übernehmen Identitäten, verschicken interne Phishing-Wellen und greifen zentrale Systeme an. Auch hier wird Vertrauen missbraucht. Die Links sind oft echt und bestehen jede klassische Prüfung. Nur ein tiefgehendes Verständnis für ungewöhnliches Verhalten kann hier noch schützen. Eine Datei-Einladung spätabends, von einem unbekannten externen Konto und an mehrere Empfänger ist auch ein Warnsignal, das man nicht ignorieren darf.
Gefahr auf allen Ebenen
Viele Banken reagieren auf neue Bedrohungen mit immer mehr Werkzeugen. Alte Gateways, neue Cloudfilter, Plugins, selbst gestrickte Regeln. Viel hilft hier selten viel. Je mehr Werkzeuge, desto mehr widersprüchliche Warnungen. Analystinnen und Analysten verlieren Zeit mit Sortieren und Vergleichen, statt echte Angriffe zu jagen. Gefährliche Nachrichten gehen im Lärm unter. Das Ergebnis sind steigende Kosten und steigende Risiken. Die bessere Lösung besteht darin, die Sicherheitslandschaft zu verschlanken und Klarheit zu schaffen. Eine vollständige Übersicht aller Tools zeigt sofort, wo Funktionen doppelt sind und wo man aufräumen kann.
Ein überladener Werkzeugkasten trägt zudem zum nächsten Problem bei: der Erschöpfung der Analysten. In vielen Security Operations Centers verbringen sie mehr Zeit mit dem Zusammenführen von Datenbröseln als mit echter Bedrohungsjagd. Automatisierung ist deshalb unverzichtbar. Systeme müssen harmlose Warnungen schließen, doppelte Meldungen zusammenführen und Voranalysen automatisch ausführen. So bleibt den Menschen Raum für die Angriffe, die wirklich gefährlich sind.
Auch die Regulierung verschärft den Druck. Der Blick auf DORA zeigt es deutlich. Banken müssen innerhalb von 24 Stunden über schwerwiegende Cybervorfälle berichten. Wer dann erst Protokolle aus fünf Systemen exportiert oder Meldungen manuell abgleicht, verliert wertvolle Zeit. Gefordert sind lückenlose, prüfbare Aufzeichnungen, die jede Handlung und jede Entscheidung nachvollziehbar dokumentieren. Ein einheitlicher Blick auf die E-Mail-Sicherheit beschleunigt nicht nur die Meldungspflicht, sondern erleichtert jede Prüfung.
E-Mail bleibt das zentrale Kommunikationsmittel der Finanzwelt. Sie ist zugleich ein strategisches Einfallstor für Angriffe, die Vertrauen und Reputation erschüttern und Unternehmen Millionen kosten können.
Was kann man tun?
Moderne KI-gestützte Sicherheitssysteme setzen dort an, wo herkömmliche Abwehrmechanismen an ihre Grenzen stoßen. Sie beobachten das alltägliche Kommunikationsverhalten einer Organisation. Sie lernen, wer mit wem spricht, in welchem Ton, zu welchen Zeiten und in welchen Mustern. Sobald sich etwas davon entfernt, schlagen sie Alarm. Diese Systeme erkennen nicht nur gefälschte Absender, sondern auch feine Brüche im Verhalten, die kein klassischer Filter bemerkt. So lassen sich manipulierte Rechnungen, kompromittierte Lieferantenkonten und präzise geplante Phishing-Angriffe aufdecken, bevor Schaden entsteht. Gleichzeitig reduzieren sie Fehlalarme, fassen Erkenntnisse automatisch zusammen und verschaffen Sicherheitsteams die Ruhe für die wirklich gefährlichen Fälle. Das Ergebnis ist weniger Lärm, weniger Risiko und ein Schutz, der mit jeder Analyse besser wird.
Die Angreifer entwickeln ständig neue Methoden, um Schutzmechanismen zu umgehen. Kleine Reparaturen genügen nicht. Noch ein weiteres Tool im ohnehin überfüllten Sicherheitsstapel erst recht nicht. Widerstandskraft entsteht nur durch Klarheit, durch schlanke Prozesse und durch Werkzeuge, die sogar die leisesten Warnsignale erkennen. So behalten Finanzorganisationen die Oberhand, selbst wenn die Angreifer ihre Taktiken weiter verfeinern.
Mick Leach,
Field CISO bei
Abnormal AI
Illustration: © Anatolii Savitskii, GenAI | Dreamstime.com
2880 Artikel zu „Cybersicherheit Finanz“
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DORA: Von formaler Compliance zu echter Cybersicherheit im Finanzsektor
Warum DORA auch eine Architekturfrage ist – und was das für Banken und Versicherungen bedeutet. Die Anforderungen an die digitale Widerstandsfähigkeit von Banken und Versicherungen steigen. Mit dem Digital Operational Resilience Act (DORA) hat die Europäische Union einen verbindlichen Rahmen geschaffen, um IT-Risiken, Cyberangriffe und Abhängigkeiten von Drittdienstleistern zu adressieren. Doch regulatorische Konformität schafft…
News | Trends Security | Digitalisierung | IT-Security | Trends 2017
Cybersicherheit: Finanzdatendiebstahl und Sicherheitslücken machen am meisten Sorgen
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Trends 2026 | News | Business Process Management | Geschäftsprozesse | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
Es fehlen Grundlagen, um KI sicher in Finanzprozesse zu integrieren
Gleichzeitig mit wachsendem KI‑Einsatz im Finanzbereich fehlen vielen Organisationen weiterhin die operativen Grundlagen für eine sichere Integration. Eine aktuelle Studie zeigt, dass selbst KI‑Vorreiter häufig an Governance, Datenmanagement und Infrastruktur scheitern. Damit bleibt der Schritt vom Experiment zur skalierbaren Anwendung in zentralen Finanzprozessen für viele Unternehmen eine Herausforderung. Laut einer Studie von Payhawk fehlt…
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Lage der Cybersicherheitsexperten bleibt trotz KI angespannt – Hochmotivierte Teams sichern am besten
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Künstliche Intelligenz in der Finanzabteilung: Vom Hype zur Wertschöpfung
Ein Kommentar von Ralph Weiss, Geo VP Central Europe BlackLine Die Diskussion um den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) in der Finanzabteilung ist in vollem Gange. Doch während laut Deloitte 63 Prozent der Finanzverantwortlichen bereits KI-Lösungen nutzen, berichten nur 21 Prozent von klar messbaren Erfolgen [1]. Die Ursache liegt weniger in der Technologie selbst,…
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Hochleistungstechnologien – Cybersicherheit in der Formel 1
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So ticken KI-Agenten für Cybersicherheit wirklich
Immer mehr Security Operation Centers (SOC) setzen im Kampf gegen Hacker und Downtimes auf die Hilfe künstlicher Intelligenz. KI-Agenten, die wie SOC-Teams miteinander autonom kollaborieren, sind in diesem Zusammenhang die neueste Evolutionsstufe. Ontinue, der führende Experte für Managed Extended Detection and Response (MXDR), wirft einen Blick unter die Haube solcher Multi-Agenten-Systeme. Multi-Agenten-Systeme (MAS), bestehend…
Trends 2026 | News | Trends Security | IT-Security
Gartner identifiziert die wichtigsten Cybersicherheitstrends für 2026: Unbekanntes Terrain
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Cybersicherheit: Zwischen KI-Gefahr, Lieferketten-Risiken und Passkey-Revolution
Wie wird die Cybersicherheitslandschaft im Jahr 2026 und in der Zukunft aussehen? Auch im Jahr 2026 wird sich das Schlachtfeld der Cybersicherheit weiterentwickeln. Internetnutzer und Unternehmen werden einer Vielzahl von Bedrohungen und Herausforderungen gegenüberstehen. Karolis Arbaciauskas, Produktleiter des Cybersicherheitsunternehmens NordPass, gibt uns einen Expertenausblick auf das laufende Jahr. »Künstliche Intelligenz wird sowohl die Tools…
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Cybersicherheit ist zentral, doch IT-Dienstleister setzen sie zu selten an die erste Stelle
Die Global Technology Industry Association (GTIA) hat die »Channel Trends in Cybersecurity 2025«-Studie für Deutschland, Österreich und die Schweiz veröffentlicht. Die Studie ist Teil einer weltweiten Umfrage bei IT-Dienstleistern (ITSPs) in sechs Regionen[1]. Sie zeigt, wie Channel-Partner die Chancen der Cybersicherheit nutzen und sich in diesem wachsenden Markt als führend positionieren können. Mit der Untersuchung…
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Cybersicherheit und digitale Souveränität: Kann Europa die Kontrolle zurückgewinnen?
In europäischen Organisationen wächst das Bewusstsein für die Bedeutung digitaler Souveränität rasant. Die Wahl einer souveränen Lösung bedeutet im Cybersicherheitsumfeld eine höhere Widerstandsfähigkeit gegen Cyberangriffe sowie eine gesicherte Datenintegrität, Vertrauen und Entscheidungsautonomie. Laut dem Barometer Digitale Souveränität 2025 von Ey betrachten bereits heute vier von fünf Unternehmen Souveränität als zentrales Kriterium, das künftig noch…
Trends 2026 | News | Trends Security | Effizienz | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Cybersicherheit 2026: KI und Regulierungen verändern das Spiel
Zum Ende des Jahres 2025 analysieren Experten die wachsende Bedeutung von künstlicher Intelligenz (KI) für die Cybersicherheit und im Kontext der Cyberbedrohungen. Während Unternehmen in einer zunehmend komplexen Landschaft zahlreicher und ausgeklügelter Cyberbedrohungen agieren, erweist sich KI als ein mächtiges Instrument für die Verteidigung. Gleichzeitig ist sie aber auch zu einer Waffe für Cyberkriminelle geworden,…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft
Chinesen sind am zufriedendensten mit ihren Finanzen
In Japan ist der Anteil der Menschen, die ihre persönliche finanzielle Lage als positiv oder sehr positiv bezeichnen, mit 15 Prozent auffallend gering. In China und Indien hingegen sagen dies 82 Prozent beziehungsweise 76 Prozent der Befragten. Das zeigt eine aktuelle Umfrage der Statista Consumer Insights [1]. Deutschland liegt mit einem Anteil von 41 Prozent…
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Wirkliche Cyberresilienz: Cybersicherheit ist eine Angelegenheit der Unternehmenskultur
Im Falle eines erfolgreichen Angriffs sind die Schuldigen mitunter schnell gefunden: Eine Lücke in der Firewall, eine geöffnete Phishing-Mail oder eine übersehene Warnmeldung. Doch ein Blick in die Praxis zeigt: IT-Sicherheit scheitert nicht an Technologien oder Fehlverhalten, sondern bereits grundsätzlich an einem Mangel an Unternehmenskultur. Wenn Cybersicherheit in einer Organisation nur als eine schlecht durchgesetzte…
Trends 2026 | News | Business | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Cybersicherheit im Jahr 2026: Sechs entscheidenden Trends für die digitale Wirtschaft
Die rasante Entwicklung von künstlicher Intelligenz (KI), die fortschreitende Cloud-Migration und die zunehmende Komplexität digitaler Geschäftsmodelle stellen Unternehmen vor neue Herausforderungen. Palo Alto Networks hat sechs zentrale Trends identifiziert, die im kommenden Jahr die Sicherheitslandschaft maßgeblich beeinflussen werden. Das neue Zeitalter der Täuschung: Die Bedrohung durch KI-Identitäten Identität wird im KI-Zeitalter zur zentralen Angriffsfläche.…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Hybride KI als neuer Standard für Finanzdienstleistungen
97 Prozent der Finanzunternehmen kämpfen bei der Implementierung mit Datensilos. Datensicherheit bleibt das größte Hindernis für erfolgreichen KI-Einsatz. Cloudera hat in Zusammenarbeit mit Finextra Research eine neue globale Studie veröffentlicht. Diese basiert auf einer Umfrage von 155 Führungskräften weltweit. Die Ergebnisse zeigen, dass der Einsatz hybrider KI zu einer unverzichtbaren Strategie in der Finanzdienstleistungsbranche…
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NIS2-Umsetzung: Bundestag beschließt endlich Cybersicherheitsgesetz
Die Cybersicherheitslage Deutschlands ist angespannt: Insbesondere durch schlecht geschützte Angriffsflächen ist die Bundesrepublik im digitalen Raum verwundbar [1]. Mit dem im Deutschen Bundestag verabschiedeten Gesetz zur Umsetzung der europäischen NIS2-Richtlinie wird das nationale IT-Sicherheitsrecht umfassend modernisiert: Die Richtlinie erhöht die Anforderungen an die Cybersicherheit bestimmter Unternehmen sowie der Bundesverwaltung. Das Bundesamt für Sicherheit in…
Trends 2026 | News | Trends Security | IT-Security | Ausgabe 9-10-2025 | Security Spezial 9-10-2025
Cybersicherheit in Zahlen – Unterschätzte Schwachstellen in der IT-Sicherheit
Unternehmen haben weiterhin großen Handlungsbedarf in der IT-Sicherheit. Von mangelndem Sicherheitsbewusstsein über langsame Reaktionszeiten bis hin zu unzureichendem Reifegrad der Sicherheitsmaßnahmen – die Herausforderungen sind vielfältig und erfordern proaktives Handeln.
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Der Dominoeffekt: Warum der Jaguar-Land-Rover-Angriff das Versagen isolierter Cybersicherheit offenbart
Ein Kommentar von Gerald Eid, Regional Managing Director EMEA bei Getronics Der Cyberangriff auf Jaguar Land Rover ist mehr als nur eine weitere Schlagzeile. Der geschätzte Schaden liegt bei fast zwei Milliarden Pfund, über 5.000 Organisationen sind betroffen. Dem Cyber Monitoring Centre zufolge handelt es sich um den wirtschaftlich schädlichsten Cyberangriff, den die britische Volkswirtschaft…
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Wie SASE die Cybersicherheit verändert
Blickt man auf die schiere Menge an erfolgreichen Cyberangriffen in den letzten Monaten, so scheint es, als seien die Angreifer schneller, besser koordiniert und finanzstärker als je zuvor. Reflexartig wird gefordert, dass angesichts der Bedrohungslage mehr Geld für die Sicherheit ausgegeben werden muss. Und das, obwohl auch viele der von Sicherheitsverletzungen betroffenen Unternehmen hohe Beträge…