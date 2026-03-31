DORA: Von formaler Compliance zu echter Cybersicherheit im Finanzsektor

Warum DORA auch eine Architekturfrage ist – und was das für Banken und Versicherungen bedeutet.
Die Anforderungen an die digitale Widerstandsfähigkeit von Banken und Versicherungen steigen. Mit dem Digital Operational Resilience Act (DORA) hat die Europäische Union einen verbindlichen Rahmen geschaffen, um IT-Risiken, Cyberangriffe und Abhängigkeiten von Drittdienstleistern zu adressieren. Doch regulatorische Konformität schafft nicht automatisch Sicherheit. Entscheidend ist, ob es Instituten gelingt, Governance, Technologie und operative Umsetzung zu einer konsistenten, beherrschbaren Sicherheitsarchitektur zu verbinden.
Die Bedrohungslage für den Finanz- und Versicherungssektor bleibt angespannt. Kaum eine Branche ist so regelmäßig Ziel professionell organisierter Cyberangriffe. Hohe Vermögenswerte, sensible Kundendaten, komplexe IT-Ökosysteme und eine starke Abhängigkeit von externen Dienstleistern erhöhen die Attraktivität für Angreifer erheblich. Ransomware, Datendiebstahl und Angriffe über die digitale Lieferkette gehören inzwischen zum realistischen Risikoszenario.
Mit dem Digital Operational Resilience Act (DORA) hat die Europäische Union darauf reagiert und einen verbindlichen regulatorischen Rahmen geschaffen. Ziel ist es, die digitale Widerstandsfähigkeit von Finanzunternehmen systematisch zu stärken. Risikomanagement von Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT), technische Schutzmaßnahmen, strukturierte Vorfallbewältigung sowie eine strengere Steuerung von IKT-Drittdienstleistern sind nun regulatorische Pflicht für alle beaufsichtigten Finanzunternehmen in der Europäischen Union.
Viele Institute haben in den vergangenen Monaten erhebliche Anstrengungen unternommen, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Governance-Strukturen wurden geschärft, Richtlinien dokumentiert, Auslagerungsregister aufgebaut und Meldeprozesse definiert. Aus regulatorischer Sicht ist das ein wichtiger Schritt. Doch genau hier liegt ein oft unterschätzter Punkt:
Formale Compliance kann ein trügerisches Sicherheitsgefühl erzeugen. Digitale Resilienz entsteht nicht durch erfüllte Checklisten, sondern durch technisch beherrschbare Sicherheitsarchitekturen.
Resilienz entscheidet sich im operativen Betrieb
DORA definiert Anforderungen – ob daraus tatsächlich digitale Resilienz entsteht, entscheidet sich jedoch nicht im Dokumentationsordner, sondern im laufenden IT-Betrieb. Sicherheit muss technisch durchgängig implementiert, zentral steuerbar und dauerhaft auditierbar sein.
DORA prüft Strukturen und Prozesse. Angreifer hingegen testen technische Schwachstellen und operative Bruchstellen. Resilienz entscheidet sich in der Lücke zwischen formaler Struktur und operativer Umsetzung.
In der Praxis zeigt sich häufig ein differenziertes Bild: Während Governance und Reporting-Strukturen klar definiert sind, behindern teilweise historisch gewachsene Strukturen die technische Umsetzung. Kryptografische Schlüssel werden dezentral verwaltet, Zertifikate sind über verschiedene Systeme verteilt, Identitäts- und Berechtigungskonzepte sind nicht harmonisiert. In Cloud- und Drittumgebungen fehlt teilweise die Transparenz über sicherheitsrelevante Prozesse.
Solche Konstellationen sind nicht per se regelwidrig. Sie erhöhen jedoch die Komplexität – und damit das Risiko. Denn Resilienz bedeutet nicht nur, Maßnahmen implementiert zu haben, sondern sie im Ernstfall kontrollieren zu können.
DORA verschiebt damit den Fokus weg von punktuellen Sicherheitsmaßnahmen, hin zu einer architektonisch konsistenten Sicherheitslandschaft.
Identität als zentrales Steuerungselement
Ein wesentlicher Baustein dieser Architektur ist die konsequente Ausrichtung an digitalen Identitäten. In modernen, hybriden Infrastrukturen ist der klassische Perimeterschutz kaum noch ausreichend. Systeme, Mitarbeitende, Dienstleister und Maschinen kommunizieren über Organisations- und Infrastrukturgrenzen hinweg.
Ein identitätszentrierter Sicherheitsansatz – häufig im Kontext von Zero Trust diskutiert – stellt sicher, dass jede Entität eindeutig authentifiziert und autorisiert wird. Zugriff wird nicht aufgrund eines Netzwerkstandorts gewährt, sondern auf Basis klar definierter Identitäts- und Berechtigungsregeln. Für Banken und Versicherungen bedeutet das: Identitätsmanagement ist ein zentrales Steuerungsinstrument für Sicherheit und Governance. Wer Identitäten nicht durchgängig kontrolliert, verliert die operative Kontrolle über seine Sicherheitsarchitektur.
Kryptografie muss beherrschbar sein
Ebenso zentral ist eine strukturierte und kontrollierte Kryptoinfrastruktur. Verschlüsselung schützt Daten vor unbefugtem Zugriff – doch sie entfaltet ihre Wirkung nur dann vollständig, wenn die zugrunde liegenden Schlüssel und Zertifikate zuverlässig verwaltet werden.
In vielen Organisationen sind auch kryptografische Strukturen historisch gewachsen. Unterschiedliche Anwendungen nutzen verschiedene Zertifikatsquellen, Erneuerungsprozesse erfolgen manuell, Transparenz über Ablaufdaten oder Abhängigkeiten ist begrenzt. Die Folgen können Betriebsunterbrechungen, Sicherheitslücken oder erschwerte Auditierungen sein.
Kryptografie, die nicht zentral gesteuert wird, ist ein operatives Risiko.
Eine belastbare Sicherheitsarchitektur erfordert daher:
- eine konsistente Public-Key-Infrastruktur als Vertrauensbasis
- automatisiertes Certificate Lifecycle Management
- zentral gesteuertes Key Management
- klare Prozesse für Generierung, Nutzung und Widerruf kryptografischer Schlüssel
-
Drittanbieter, Cloud und die neue Schutzdimension
Mit der Auslagerung kritischer Funktionen in Cloud- und Plattformumgebungen verschiebt sich ein Teil der Wertschöpfung in externe Infrastrukturen. DORA trägt dieser Entwicklung Rechnung, indem es die Steuerung von IKT-Drittdienstleistern in den Mittelpunkt stellt.
Für Institute entsteht daraus eine doppelte Herausforderung: Einerseits müssen Risiken vertraglich und organisatorisch kontrolliert werden. Andererseits muss auch technisch nachvollziehbar bleiben, wie sensible Daten verarbeitet und geschützt werden.
Traditionelle Sicherheitskonzepte adressieren vor allem zwei Zustände: Daten im Ruhezustand («at rest«) und Daten während der Übertragung («in transit«). Moderne Verschlüsselungstechnologien decken diese Bereiche zuverlässig ab. In cloudbasierten Szenarien gewinnt jedoch eine weitere Dimension an Bedeutung: der Schutz von Daten während der Verarbeitung («in use«).
Hier setzen Ansätze wie Confidential Computing an. Durch hardwarebasierte, isolierte Ausführungsumgebungen können Daten auch während ihrer aktiven Verarbeitung abgeschirmt werden – selbst gegenüber privilegierten Zugriffen auf Infrastrukturebene. In hochsensiblen Verarbeitungen – etwa bei kritischen Zahlungsprozessen – kann dies eine zusätzliche Schutzebene schaffen. Damit erweitert sich das klassische Schutzmodell um eine dritte Dimension: Sicherheit während der Nutzung. Für Institute mit hohen Schutzanforderungen kann dies einen entscheidenden Unterschied bedeuten.
Confidential Computing baut auf der Sicherheitsarchitektur auf und erweitert sie dort, wo klassische Schutzmechanismen an strukturelle Grenzen stoßen.
DORA als Modernisierungstreiber
Richtig verstanden ist DORA daher nicht nur ein Compliance-Projekt. Die Verordnung wirkt vielmehr als Impulsgeber für eine strukturelle Modernisierung sicherheitskritischer Infrastrukturen.
Institute, die digitale Resilienz strategisch angehen, betrachten ihre Sicherheitsarchitektur ganzheitlich:
- Sind Identitäten organisationsweit konsistent steuerbar?
- Ist Kryptografie zentral kontrollierbar und auditierbar?
- Besteht vollständige Transparenz über Zertifikate, Schlüssel und Abhängigkeiten?
- Sind Cloud- und Drittverarbeitungen technisch nachvollziehbar abgesichert?
Erst wenn diese Fragen klar beantwortet werden können, wird aus regulatorischer Konformität eine belastbare Sicherheitsbasis. Wer DORA ausschließlich als regulatorische Pflichtübung versteht, vergibt die Chance zur strategischen Modernisierung der eigenen Sicherheitsarchitektur.
Umsetzung in der Praxis
Die Überführung regulatorischer Anforderungen in technisch konsistente Sicherheitsarchitekturen ist anspruchsvoll. Neben regulatorischem Verständnis erfordert sie tiefgehende Expertise in den Bereichen Identitätsmanagement, Kryptografie und sichere Infrastrukturen. Viele Institute greifen daher auf spezialisierte Partner zurück, die sowohl Architektur- und Reifegradanalysen als auch die Integration und den sicheren Betrieb entsprechender Lösungen begleiten.
Unternehmen wie achelos, die nach ISO 27001 und Common Criteria zertifiziert sind und über langjährige Erfahrung in sicherheitskritischen Infrastrukturen verfügen, unterstützen Banken und Versicherungen dabei, DORA-Anforderungen in auditierbare und operativ beherrschbare Sicherheitsarchitekturen zu überführen.
Fazit
DORA definiert klare Anforderungen an die digitale Resilienz des Finanzsektors. Doch Compliance ist nur der Anfang. Das Ziel ist eine IT-Sicherheitsarchitektur, die auch unter Angriffsdruck stabil bleibt. Sicherheit entsteht dort, wo Governance, Technologie und Betrieb architektonisch zusammengeführt werden – konsistent und kontrollierbar. Für Banken und Versicherungen bedeutet das: Digitale Resilienz ist kein Projekt mit Enddatum, sondern ein kontinuierlicher Reifeprozess. Wer ihn strategisch nutzt, stärkt nicht nur die regulatorische Position, sondern auch die operative Stabilität in einer zunehmend vernetzten Finanzwelt.
Dr. Michael Jahnich, Director Business Development, achelos GmbH
539 Artikel zu „DORA“
News | Business Process Management | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | IT-Security | Rechenzentrum | Services | Strategien | Tipps
NIS2, KRITIS, ISO und DORA verlässlich einhalten: Wie digitale Zwillinge die IT-Compliance sichern
Ob NIS2, KRITIS, ISO oder DORA – das regulatorische Umfeld für den Betrieb von IT-, Rechenzentrums- und Netzwerkinfrastrukturen war noch nie so dynamisch wie heute. Um die steigenden Compliance-Anforderungen erfolgreich zu meistern, sind Verantwortliche auf intelligente Lösungen und Tools angewiesen. Eine wichtige Rolle hierbei spielt ein digitaler Zwilling der Infrastruktur. Er ermöglicht eine hohe strategische…
News | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Infrastruktur | IT-Security | Whitepaper
Whitepaper: 12 Projekte entscheiden über Ihre DORA-Compliance
Der Digital Operational Resilience Act (DORA) gilt seit dem 17. Januar 2025 verbindlich für alle Finanzunternehmen in der EU. Kleinere Institute, die unter das Kreditwesengesetz fallen, hatten in Deutschland zwar eine verlängerte Umsetzungsfrist erhalten. Diese endet allerdings am 1. Januar 2027, sodass sich Institute, die bislang von der Übergangsregelung profitiert haben, dringend auf die Umsetzung…
News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | IT-Security | Strategien | Ausgabe 9-10-2025 | Security Spezial 9-10-2025
Resilienz und Datensouveränität: DORA – per Exit zur Souveränität?
Die Digitalisierung setzt sich auch in Deutschland weiter durch – langsam, manchmal stockend, aber unaufhaltsam. Mit ihr steigt nicht nur die Effizienz, sondern auch die Verwundbarkeit. Allein 2024 zählte das Bundeskriminalamt über 130.000 Fälle von Cybercrime. Für Banken und Versicherungen kann ein erfolgreicher Angriff binnen Stunden Schäden in Milliardenhöhe verursachen. Der Finanzsektor gilt deshalb als…
News | TechTalk | IT-Security
TechTalk: NIS2 und DORA sind für Betreiber von Rechenzentren äußerst relevant
Welche Relevanz haben Regularien wie NIS2 und DORA für Betreiber von Rechenzentren, und wie kommt da TÜV SÜD konkret ins Spiel? Darüber haben wir auf der Tech Show Frankfurt 2025 mit Richard Skalt gesprochen. Herausgekommen ist dieses Video.
News | Business | IT-Security | Services | Strategien
Operative Resilienz nach DORA: ITSM-Strategien im Finanzsektor
Die wachsende Abhängigkeit des Finanzsektors von IT-Infrastruktur bringt nicht nur Effizienz, sondern macht ihn auch anfälliger für Systemausfälle und Cyberangriffe. Am 17. Januar 2025 tritt in der Europäischen Union das Gesetz über die digitale operationale Resilienz (DORA) in Kraft. Das Gesetz betrifft nicht nur Banken, Versicherungen und Wertpapierhäuser, sondern schließt auch wichtige IT-Dienstleister mit ein.…
News | Business Process Management | Geschäftsprozesse | IT-Security | Services | Strategien | Tipps
DORA: Fünf Chancen, um Cybersicherheit und Resilienz zu erhöhen
Wie der Finanzsektor und dessen IT-Dienstleister ihre DORA-Hausaufgaben jetzt erledigen können. Der Digital Operational Resilience Act (DORA), welcher am 17. Januar 2025 in Kraft getreten ist, betrifft nicht nur Anbieter von Finanzdiensten, sondern auch deren IT-Dienstleister: Dazu gehören sowohl Partner und Distributoren, aber auch indirekte IT-Dienstanbieter, wie die Anbieter von IT-Sicherheitsplattformen. Der Kreis der…
News | Business Process Management | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | IT-Security | Strategien
DORA-Rettungsanker: Automatisierte Tests
Seit dem 17. Januar 2025 ist der Digital Operational Resilience Act (DORA) in Kraft. Ohne nationale Umsetzungsgesetze gilt die Verordnung direkt und einheitlich in allen EU-Mitgliedstaaten. Für die Finanzbranche beginnt damit eine neue Ära, in der die Messlatte für digitale Resilienz deutlich höher liegt: DORA fordert mehr als punktuelle Maßnahmen. Finanzinstitute müssen Risiken im Bereich…
News | Business | Business Process Management | Digitalisierung | Lösungen
DORA-Verordnung: Aufschub der Informationsregister-Abgabe
Die Europäischen Aufsichtsbehörden (ESAs) haben eine Verschiebung der Einreichfrist der Informationsregister auf 30. April 2025 bekanntgegeben [1]. Grund dafür ist u. a. die Verzögerung bei der Finalisierung der technischen Implementierungsstandards (ITS). Den Aufschub dürften viele Finanzunternehmen begrüßen. Besonders der EU-weite »Dry Run« – der Testlauf zur Erstellung des Informationsregisters – hat gezeigt, wie vielschichtig das…
News | Business | Geschäftsprozesse | IT-Security | Strategien | Tipps
Data Protection und Cyberresilienz: Der Weg zur DORA-Compliance
Leitfaden zur Erfüllung der Anforderungen der EU-Verordnung in Bezug auf Geschäftskontinuität und Datensicherheit. Die DORA-Verordnung (Digital Operational Resilience Act) verlangt von Unternehmen in der Finanzbranche umfassende Standards für Geschäftskontinuität und Datensicherheit für ihre IT-Dienste und -Anwendungen einzuhalten. Leider sind viele Unternehmen nicht darauf vorbereitet, diese vollständig einzuhalten, insbesondere wenn es um den Schutz von…
News | Digitalisierung | Infrastruktur | IT-Security | Kommunikation
DORA kommt – was Finanzunternehmen wissen müssen
Ab 17. Januar 2025 wird der Digital Operational Resilience Act (DORA) der EU in allen Mitgliedsstaaten umgesetzt – und stellt die Weichen für einen resilienteren und EU-weit harmonisierten Schutz der ITK-Systeme im Finanzsektor. Max Rahner, Senior Business Development Manager bei Tenable, erläutert, was DORA für die Finanzunternehmen im deutschsprachigen Raum bedeutet und wie sie sich…
News | Business | IT-Security
DORA: Mehr Resilienz für Banken und Finanzdienstleister
Der Banken- und Finanzsektor kämpft bereits seit langem mit einer wachsenden Zahl von Risiken. Die Folgen der wirtschaftlichen Krise zwischen Mitte 2007 und Anfang 2009 wurde zum Auslöser für eine Reihe von Sicherheitsinitiativen. Ziel war es, die Systeme von Banken und Finanzdienstleistern resilienter und robuster in einem sich ständig weiterentwickelnden Markt zu machen. Die…
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Strategien | Tipps
Wissenswertes zum Digital Operational Resilience Act (DORA)
Der Digital Operational Resilience Act (DORA) wurde von der Europäischen Union im Jahr 2022 verabschiedet. Ziel des Gesetzes ist es, grundlegende Lücken innerhalb der bereits bestehenden Vorgaben für den Banken- und Finanzdienstleistungssektor zu schließen. Insbesondere in Bezug auf die operationelle Resilienz. Bislang waren Banken und Finanzdienstleister zwar dafür verantwortlich, andere Arten von operationellen Risiken zu…
News | IT-Security | Lösungen | Tipps
Welche Erkenntnisse sich aus der DSGVO für DORA und NIS2 einsetzen lassen
Was mit der DSGVO begann, setzt die EU mit NIS2 und DORA konsequent fort. Sie reglementiert die Datenindustrie und die digitalen Prozesse vieler Firmen, um Daten und Netze robuster zu machen gegen Angriffe. Gleichzeitig lassen sich aus der Einführung der DSGVO einige wichtige Schlüsse zum Umgang mit den neuen Regeln für Unternehmen ziehen. Welche das…
News | Geschäftsprozesse | IT-Security | Services | Strategien
Die Uhr für DORA-Compliance tickt – Banken sollten sich selbst und ihre Dienstleister kritisch prüfen
Ein Kommentar von Markus Koerner, Deutschlandchef von Kyndryl: »In weniger als einem Jahr, ab dem 17. Januar 2025, gilt der Digital Operational Resilience Act (DORA) EU-weit für Finanzunternehmen und ihre IT-Partner. Da es sich um eine Verordnung der europäischen Union handelt, findet die Umsetzung in nationales Recht nicht statt. Die Zeit für betroffene Unternehmen wird…
News | Business | Geschäftsprozesse | IT-Security
DORA-Verordnung auf dem Vormarsch: Digitales Vertragsmanagement als Erfolgsfaktor
Im Kontext steigender Cyberbedrohungen gewinnt die strikte Einhaltung bzw. Umsetzung entsprechender Compliance-Vorschriften stetig an Bedeutung. Als Bereitsteller kritischer Infrastruktur gilt insbesondere für Finanzunternehmen, IT-Ausfälle und sicherheitsrelevante Vorfälle zu verhindern, um für die Aufrechterhaltung des Betriebs zu sorgen. Mit dem Digital Operational Resilience Act (DORA) erließ die EU ein Regelwerk zur Sicherstellung der digitalen Betriebsstabilität sowie…
News | Business | Geschäftsprozesse | IT-Security | Tipps
DORA kommt – 4 Tipps, worauf (Finanz-) Unternehmen jetzt achten sollten
Bereits im Januar dieses Jahres ist der Digital Operational Resilience Act (DORA), eine Verordnung der europäischen Union, in Kraft getreten. Umzusetzen ist das EU-Gesetz bis zum 17.01.2025. Obwohl es sich vorrangig an den Finanzsektor richtet, können auch andere Unternehmen, wie beispielsweise IT-Dienstleister davon betroffen sein. Firmen, die in diese Kategorie fallen oder selbst im Finanzsektor…
News | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz
Generative KI – die Büchse der Pandora? 6 wichtige Faktoren für eine KI-Policy
Ob wir es wollen oder nicht – generative künstliche Intelligenz (KI) findet ihren Weg in immer mehr Unternehmen und gehört bereits fast zum Mainstream. Dabei gehen Unternehmen sehr unterschiedlich mit den Tools um und verfolgen individuelle Ansätze bei der Einführung. Warum ist es dringend notwendig, eine verbindliche KI-Richtlinie zu entwickeln und welche Aspekte sollten dabei…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Tipps
Künstliche Intelligenz: Start in ein goldenes Zeitalter oder die Büchse der Pandora für IT-Sicherheit?
Der Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) in Unternehmen nimmt zu. Fast drei Viertel der Unternehmen setzen inzwischen KI ein (31 Prozent) oder prüfen den Einsatz (43 Prozent) [1]. Auch Entwickler können von der Technologie profitieren davon: KI-gesteuerte Entwicklungstools helfen dabei, schneller zu Ergebnissen zu kommen. Sie sorgen für eine automatische Vervollständigung von Codes, das Erkennen von…
News | Business | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Kommentar | Services
Neue Resilienzmaßstäbe setzen: Warum Backup allein nicht mehr ausreicht
Die Mean Time to Clean Recovery ersetzt RPOs und RTOs als Kennzahl für Cyberresilienz. Statement von Marc Molyneux, Field CTO, Commvault 24 oder 5 – diese Zahlen drücken das Dilemma traditioneller Backup- und Disaster-Recovery-Ansätze aus: Die Geschäftsführung geht davon aus, dass Systeme und Daten spätestens nach fünf Tagen wieder online sind. Im Schnitt dauert…
News | Business Process Management | IT-Security | Kommentar | Online-Artikel | Services
Backups testen, schützen und wiederherstellen
Backups sind ein zentraler Bestandteil der Unternehmens- und Cyberresilienz Sie sollten nicht nur erstellt, sondern regelmäßig getestet und im Ernstfall zuverlässig wiederhergestellt werden können. Eine wirksame Backup-Strategie umfasst Schutz, Verschlüsselung, klare Wiederherstellungspläne sowie bewährte Vorgehensweisen wie die 3-2-1-Regel, da viele Datenverluste auf fehlerhafte Backups zurückgehen. Professionell gemanagte Backup-Lösungen – etwa durch Managed Service Provider –…