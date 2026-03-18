Es fehlen Grundlagen, um KI sicher in Finanzprozesse zu integrieren

Gleichzeitig mit wachsendem KI‑Einsatz im Finanzbereich fehlen vielen Organisationen weiterhin die operativen Grundlagen für eine sichere Integration. Eine aktuelle Studie zeigt, dass selbst KI‑Vorreiter häufig an Governance, Datenmanagement und Infrastruktur scheitern. Damit bleibt der Schritt vom Experiment zur skalierbaren Anwendung in zentralen Finanzprozessen für viele Unternehmen eine Herausforderung.
Laut einer Studie von Payhawk fehlt es den meisten Finanzteams, die sich selbst als KI-Vorreiter bezeichnen, weiterhin an operativen Grundlagen, um KI sicher in zentrale Finanzprozesse zu integrieren [1]. Als »KI-Vorreiter« gelten der Studie »CFO AI Readiness Report« Organisationen, die ihren KI-Reifegrad selbst mit 7 bis 10 von 10 möglichen Punkten bewerteten (n=405 von 1.520).
Die globale Umfrage unter 1.520 Führungskräften aus dem Finanz- und Wirtschaftsbereich zeigt, dass zwar verbreitet mit KI experimentiert wird – drei Viertel (74 %) derjenigen, die sich selbst als KI-Vorreiter bezeichnen, verfügen jedoch nicht über die Governance- und Dateninfrastruktur, um von der Entwicklung zum operativen Einsatz überzugehen.
Für Finanzfunktionen ist diese Unterscheidung jedoch besonders relevant: KI ist nur dann sinnvoll, wenn sie in zentrale Prozesse wie Monatsabschluss, Freigaben, Genehmigungen, Ausnahmebehandlung, Prüfprotokolle und Ausgabenkontrolle eingebettet ist.
Wie wird KI in Finanzprozessen skalierbar?
In Finanzorganisationen lässt sich KI mit minimaler Infrastruktur pilotieren. Für eine Skalierung ist jedoch eine operative Infrastruktur erforderlich. Die Studie identifiziert fünf Anforderungen, die darüber entscheiden, ob KI in Finanzprozessen von der Entwicklungsphase zur operativen Nutzung übergehen kann:
- Umsetzungsmaßnahmen implementiert
- Mindestregeln für die KI-Nutzung definiert
- Kompetenzen und Tools vorhanden
- Budgetzusage vorhanden
- Verwendbare Daten für KI-Analysen vorhanden
Die Analyse konzentrierte sich auf Organisationen mit hoher KI-Reife. Selbst innerhalb dieser Gruppe ist der Entwicklungsstand uneinheitlich. Nur 26 % der KI-Verantwortlichen erfüllen alle fünf Anforderungen. Anders ausgedrückt: 74 % fehlt mindestens eine Grundlage für die sichere Skalierung in Kernprozesse.
Unter den KI-Verantwortlichen berichten 78 % über eine hohe Verfügbarkeit von KI-Kompetenzen und -Tools, 69 % verfügen über Budgetzusagen für KI und 64 % haben bereits Umsetzungsmaßnahmen implementiert.
Die Daten legen nahe, dass die KI-Einführung im Finanzwesen nicht etwa durch mangelnde Fähigkeiten, sondern vielmehr durch Defizite bei Governance und Infrastruktur behindert wird. Ein Drittel (32 %) der KI-Verantwortlichen verfügt zwar über die notwendigen Kompetenzen, es fehlen jedoch Mindestregeln für eine sichere Anwendung. Weitere 22 % haben bereits KI-Maßnahmen implementiert, aber es fehlen ihnen ebenfalls Mindestregeln für eine konsistente Skalierung. Gleichzeitig sind zwei von fünf (39 %) der Ansicht, dass ihre Daten KI-gestützte Analysen nicht effektiv unterstützen.
Kurz gesagt: Viele Teams häufen »Regelschulden« (die Umsetzung vernachlässigt Mindestvorgaben der Governance) und »Datenschulden« (Umsetzung ohne verlässliche Datengrundlage) an.
Umfassende KI-Fähigkeiten noch nicht Standard
Umfassende KI-Fähigkeiten sind demnach zwar im Markt vorhanden, aber selbst bei den fortschrittlichsten Unternehmen noch selten. Viele Organisationen planen bereits Investitionen in KI und entsprechende Governance-Maßnahmen, doch die Skalierung stagniert letztendlich aufgrund fehlender klarer Mindestregeln, oder weil Systeme die Ergebnisse nicht zuverlässig mit vertrauenswürdigen Finanzdaten abgleichen können.
»Im Finanzwesen ist KI nur dann relevant, wenn man reale Aufgaben an kontrollierte Workflows zum Beispiel für Genehmigungen, Berichte und Prüfprotokolle delegieren kann«, so Hristo Borisov, CEO und Mitgründer von Payhawk. »Unsere Daten zeigen, dass Fähigkeiten und Experimentierfreude vorhanden sind. Was fehlt, sind Infrastruktur, Mindestregeln und nutzbare Daten, um KI in großem Maßstab verantwortungsvoll umsetzen.«
[1] Den zweiten Teil des Payhawk CFO AI Readiness Reports finden Sie HIER. https://payhawk.com/de/ebooks/der-ki-reifegrad-report-fuer-cfos-teil-2
5437 Artikel zu „KI Finanz“
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Hybride KI als neuer Standard für Finanzdienstleistungen
97 Prozent der Finanzunternehmen kämpfen bei der Implementierung mit Datensilos. Datensicherheit bleibt das größte Hindernis für erfolgreichen KI-Einsatz. Cloudera hat in Zusammenarbeit mit Finextra Research eine neue globale Studie veröffentlicht. Diese basiert auf einer Umfrage von 155 Führungskräften weltweit. Die Ergebnisse zeigen, dass der Einsatz hybrider KI zu einer unverzichtbaren Strategie in der Finanzdienstleistungsbranche…
News | Business | Digitale Transformation | Künstliche Intelligenz | Strategien | Ausgabe 7-8-2025
Finanzdaten: Eine Baustelle mit Fortschrittspotenzial – Vertrauen, Resilienz und KI sind Schlüsselfaktoren der Finanztransformation
Finanzorganisationen stehen vor einem tiefgreifenden Wandel, von dem auch die Rolle des CFOs betroffen ist. Er wird immer mehr zum strategischen Partner, der auf Augenhöhe mit dem CEO und CIO agiert. Eine unabhängige weltweite Umfrage unter 1.300 Führungskräften von Censuswide, die von BlackLine in Auftrag gegeben wurde, liefert Einblicke in die Herausforderungen und Chancen, mit denen sich die Finanzabteilungen von Unternehmen auseinandersetzen müssen [1].
News | Business Process Management | Digitalisierung | Effizienz | Services
Hyperautomatisierung in der Finanzbranche: Effizienz, Sicherheit und Skalierbarkeit durch KI
Die Digitalisierung hat den Finanzsektor tiefgreifend verändert. Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister stehen vor der Herausforderung, ihre Prozesse zu optimieren, Kosten zu senken und gleichzeitig den steigenden regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden. Hyperautomatisierung spielt dabei eine Schlüsselrolle. Doch was genau verbirgt sich hinter diesem Konzept, und wie profitieren Finanzunternehmen konkret davon? Was ist Hyperautomatisierung? Hyperautomatisierung…
Künstliche Intelligenz | Services | Strategien | Ausgabe 5-6-2025
Kontinuierliche KI-Innovationskultur im Finanz- und Treasury-Bereich – Bessere und schnellere Finanzentscheidungen treffen
Im Interview spricht Thomas Mehlkopf, General Manager und Head of Working Capital Management von SAP-Taulia über die strategischen Ziele des Unternehmens und die Bedeutung von KI-Innovation für das zukünftige Wachstum. Er betont die Rolle von Technologie bei der Optimierung von Finanzprozessen und wie SAP-Taulia Unternehmen dabei unterstützt, ihre Liquidität zu verbessern.
News | Business Process Management | Künstliche Intelligenz | Tipps | Whitepaper
Finanzdienstleister kämpfen mit KI-Herausforderungen an Datenmanagement und -infrastruktur
Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass 84 % der Führungskräfte katastrophale Datenverluste befürchten, weil KI die Infrastruktur überlastet. 41 % Prozent geben an, dass KI bereits ein kritischer Teil ihrer Arbeit ist. Die rasanten Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) stellen traditionelle Dateninfrastrukturen vor nie dagewesene Herausforderungen und zwingen Unternehmen im Banken-, Finanzdienstleistungs- und…
News | Business | Künstliche Intelligenz
KI als Compliance-Coach – Wie Finanzdienstleister 2025 zwischen Automatisierung und Regulierung navigieren
https://www.pexels.com/de-de/foto/mano-dedo-futuro-robot-8386440/ Künstliche Intelligenz hat sich in der Finanzbranche von einem Effizienzwerkzeug zu einem strategischen Instrument entwickelt, das Unternehmen dabei unterstützt, sich in einem zunehmend komplexen regulatorischen Umfeld zurechtzufinden. Mit dem Inkrafttreten neuer Vorschriften wie dem EU AI Act, DORA und AMLA stehen Finanzdienstleister vor der Herausforderung, KI-Technologien effektiv zu nutzen und gleichzeitig strenge Compliance-Anforderungen zu…
News | Business | Künstliche Intelligenz
Erklärbare KI für die personalisierte Finanzplanung
Das Zeitalter der künstlichen Intelligenz (KI) ist selten offensichtlicher zu sehen als in der Finanzwelt. Ein Beispiel ist eine große australische Bank, die nach einer KI-basierten Lösung für die Herausforderungen bei der Kreditentscheidung suchte. Sie ging über die typischen Erfahrungen mit Kreditbüros hinaus, um umfassende Kreditbewertungen zu ermöglichen. Es wurden soziale Medien und Live-Daten-Feeds integriert,…
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security | Whitepaper
Cybersecurity-Trends in 2025: KI-Agenten, Finanzsysteme und Zusammenarbeit
Trend 1: Außer Kontrolle geratene KI-Agenten Laut Untersuchungen von Gartner werden KI-Agenten zu den wichtigsten Technologietrends im Jahr 2025 gehören. Die Analysten gehen derzeit davon aus, dass bis 2028 bereits 15 Prozent der täglichen Arbeitsentscheidungen autonom von KI-Agenten getroffen werden. Während dies einen enormen Produktivitätszuwachs bedeutet, muss die Cybersecurity-Branche dringend über die Kontrolle sowie…
News | Business | Künstliche Intelligenz | Lösungen | Whitepaper
Whitepaper: Wie KI die Finanzfunktion verändert – Utopien werden Wirklichkeit
Künstliche Intelligenz erobert die Welt – und die Wirtschaft. Und natürlich macht die Technologie auch vor der Finanzindustrie nicht Halt. Doch wie wirkt sich KI auf die Prozesse innerhalb eines Unternehmens aus? Wie können Banken, Versicherer oder Asset Manager von den Vorteilen profitieren? In einem aktuellen Whitepaper hat KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Zukunft der Finanzfunktion…
News | Business | Trends 2024 | Trends Wirtschaft | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz
KI-Trends: Finanzchefs herausgefordert, aber experimentierfreudig
Bei KI-Innovationen mitzuhalten ist für leitende Finanzexpertinnen und -experten eine größere Herausforderung als Lieferkettenunterbrechungen, wirtschaftliche Unsicherheit und geopolitische Ungewissheit. Im internationalen Vergleich sehen Finanzleiter in Deutschland häufiger eine Herausforderung darin, mit den Fortschritten bei KI-Technologien mitzuhalten. Über die Hälfte der hierzulande befragten Unternehmen (54 %) sah darin eins der größten Hindernisse für Finanzleiter in…
News | Trends 2024 | Trends Wirtschaft | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz
KI im Finanzsektor: Die sechs Trends, die 2024 dominieren werden
Generative KI erobert aktuell die Welt im Sturm und macht auch vor der Finanzbranche keinen Halt. Es wird erwartet, dass bis zum Jahr 2026 mehr als 100 Millionen Menschen direkt mit dieser fortschrittlichen künstlichen Intelligenz in Kontakt kommen. Der Schlüssel zum erfolgreichen Einsatz liegt in der transparenten, vertrauenswürdigen und sicheren Nutzung von KI: Unternehmen, die…
News | Blockchain | Business | Künstliche Intelligenz
Banken und Finanzdienstleister: KI weist den Weg zu hohen Umsätzen bei niedrigen Risiken
Die Lösung des ewigen Zielkonflikts zwischen Umsatz und Risiko ist für Banken zur Existenzfrage geworden. Zu hohe Risiken sind genauso geschäftsschädigend wie zu hohe Umsatzhürden. Die richtige Balance zu finden, ist quasi die hohe Kunst des Bankings, bei der digitale Plattformen eine immer wichtigere Rolle spielen. Pegasystems erklärt, warum. Die Situation im Bankensektor ist…
News | Services | Ausgabe 5-6-2021 | Vertikal 5-6-2021 | Banking | Finance | Governance
IT für Banking & Finance – »Nur wer sich ständig verbessert, kann als IT-Dienstleister bei Finanzunternehmen punkten«
IT-Dienstleister für Banken und Versicherungen müssen sich neben technischen auch umfassenden regulatorischen Anforderungen stellen. Stefan Keller, Marketing- und Vertriebsvorstand beim IT-Dienstleister noris network, spricht im Interview zu aktuellen Herausforderungen und berichtet über weitere Wachstumspläne.
Digitale Transformation | Ausgabe 5-6-2021 | Vertikal 5-6-2021 | Banking | Finance | Governance
Studie: So prägen smarte Technologien das Finanzmanagement von morgen – Finance-Abteilungen setzen verstärkt auf KI
Künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) sind Schlagwörter, die beispielhaft für die digitale Transformation unserer Lebenswelt stehen. Einen besonders sensiblen Bereich bildet dabei seit jeher das Thema Finanzen – sei es in der Finance-Abteilung von Unternehmen oder innerhalb der Banken und Finanzbranche selbst. Dennoch sind smarte Anwendungen immer häufiger dort anzutreffen, wo Vertrauen und Vertraulichkeit zu den Säulen jeder Interaktion gehören. Vor diesem Hintergrund lohnt sich ein Blick auf das Potenzial neuer Technologien für das Finanzmanagement 4.0.
News | Business | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | New Work | Strategien | Tipps
KI und Arbeit: Warum der große Jobabbau ausbleibt – und was sich stattdessen verändert
Während viele vor einer KI‑bedingten Entlassungswelle warnen, zeigen Daten und Praxis ein deutlich widersprüchlicheres Bild. KI ersetzt bislang kaum Jobs, sondern verschiebt Aufgaben, scheitert aber an Datenqualität und schafft neue Rollen dort, wo Prozesse neu gedacht werden. Warum Angst schneller wächst als Produktivität – und weshalb Europas Herausforderung weniger im Personalabbau als in Qualifizierung und…
Ausgabe 1-2-2026 | News | Trends 2026 | Favoriten der Redaktion | Tipps
Mit KI, Nachhaltigkeit und Resilienz zum Unternehmenserfolg 2026 – Zukunft jetzt gestalten
2026 steht im Zeichen des digitalen Umbruchs: Künstliche Intelligenz, nachhaltige Technologien und resiliente Strukturen werden zur Grundlage für den Unternehmenserfolg. Unternehmen müssen sich neuen regulatorischen Anforderungen, Cyberrisiken und dem Fachkräftemangel stellen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Wer jetzt in Innovation, Talente und verantwortungsvolle Datenstrategien investiert, gestaltet die Zukunft aktiv mit.
News | Trends 2025 | Nachhaltigkeit
Schlafprobleme bei Schulkindern nehmen zu
Schlafprobleme bei Schulkindern nehmen seit Jahren deutlich zu. Im Schuljahr 2016/2017 berichteten 20 Prozent der Schülerinnen und Schüler, mindestens einmal pro Woche unter Ein‑ oder Durchschlafproblemen zu leiden. Bis zum Schuljahr 2024/2025 stieg dieser Anteil auf 42 Prozent. Das zeigen Daten des Präventionsradars der DAK-Gesundheit, die auch der Statista-Infografik zugrunde liegen [1]. Der Anstieg verlief…
News | Healthcare IT | Künstliche Intelligenz | Services | Tipps | Whitepaper
Sichere KI-Skalierung wird 2026 zum entscheidenden Erfolgsfaktor im Gesundheitswesen
Gesundheitseinrichtungen mit moderner KI-Governance sind besser für regulatorische Anforderungen und steigende Patientenerwartungen gerüstet. Kyndryl, Anbieter geschäftskritischer IT-Dienstleistungen, hat die Ergebnisse seines Healthcare Readiness Report veröffentlicht [1]. Der Bericht zeigt: Gesundheitseinrichtungen stehen unter massivem operativem Druck. Gleichzeitig nimmt die regulatorische Komplexität zu. Viele Organisationen setzen deshalb verstärkt auf künstliche Intelligenz, um eine moderne und hochwertige…
News | Business Process Management | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | New Work | Strategien | Tipps
KI‑Agenten im Unternehmen: Effizienzgewinn durch klare Regeln statt blinder Autonomie
KI‑Agenten entwickeln sich 2026 vom Experiment zum festen Bestandteil des Arbeitsalltags und versprechen, Unternehmen spürbar zu entlasten und effizienter zu machen. Ihr Nutzen entsteht jedoch nicht durch vollständige Autonomie, sondern durch klare Regeln, begrenzte Zugriffsrechte und eine enge Einbindung in bestehende Strukturen, in denen der Mensch die letzte Entscheidung trifft. Voraussetzung für den Erfolg sind…
News | Trends 2026 | Trends 2027 | Trends 2028 | Trends 2029 | Trends 2030 | Digitale Transformation | Trends Wirtschaft | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | New Work | Strategien
KI als Partner statt Werkzeug: Die wichtigsten Data‑&‑Analytics‑Trends bis 2030
Management‑Summary: Zentrale Gartner‑Prognosen zu Data & Analytics bis 2030 Gartner prognostiziert einen grundlegenden Wandel im Umgang mit Daten, Analysen und künstlicher Intelligenz. KI entwickelt sich von einem unterstützenden Werkzeug zu einem aktiven, autonomen Partner, der Organisationen strukturell, technologisch und kulturell verändert. KI wird zum strategischen Partner von Unternehmen Bis 2026/27 verschwimmen die Grenzen zwischen menschlicher,…
News | Digitale Transformation | Effizienz | Infrastruktur | Produktmeldung | Rechenzentrum
Vertiv industrialisiert KI-Bereitstellung mit digital orchestrierter Infrastruktur
Die werkseitig integrierte, digital validierte Infrastruktur Vertiv OneCore reduziert die Komplexität der Bereitstellung vor Ort und beschleunigt die Termintreue trotz immer strengerer Bauauflagen. Vertiv industrialisiert die KI-Bereitstellung und kooperiert für bessere Skalierbarkeit mit Hut 8. Vertiv, ein weltweit agierender Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, gibt eine bedeutende Weiterentwicklung im Bereich der Bereitstellung von Rechenzentren…
News | Trends 2025 | Trends Services | Künstliche Intelligenz | Services | Whitepaper
Whitepaper: KI im Autohaus – Service Next Level
Das Thema künstliche Intelligenz (KI) ist auch in der Automobilbranche allgegenwärtig – von den Herstellern und Zulieferern bis in die Autohäuser und Werkstätten. Doch viele Händler und Kfz-Betriebe haben den konkreten Nutzen von KI im Alltag noch nicht identifiziert. KI kann bei Prozessen echten Mehrwert für das Servicegeschäft generieren – und dabei gleichzeitig positiv auf…
Ausgabe 1-2-2026 | Security Spezial 1-2-2026 | News | IT-Security | New Work
Lage der Cybersicherheitsexperten bleibt trotz KI angespannt – Hochmotivierte Teams sichern am besten
Cybersecurity gehört zu den abwechslungsreichsten, spannendsten, aber auch anstrengendsten Berufsfeldern. Die Nonprofit-Organisation für Cybersecurity-Experten ISC2 führt jedes Jahr eine Studie durch, die diesen Bereich sowohl aus Sicht der Mitarbeitenden als auch aus der Perspektive der Unternehmen weltweit beleuchtet. »manage it« hat anlässlich der neuesten Workforce-Studie mit Casey Marks, Chief Operating Officer bei ISC2 über die deutschen Studienergebnisse gesprochen.
Ausgabe 1-2-2026 | Security Spezial 1-2-2026 | News | Industrie 4.0 | IT-Security
PKI und OT: Vom digitalen Zertifikat zur Cyberresilienz – Schwierige Gratwanderung
Klassische IT-Sicherheitsansätze lassen sich nicht einfach auf OT übertragen – stattdessen sind hybride, pragmatische Lösungen sowie ein angepasstes Security Posture Management erforderlich. Es gilt den Fokus auf Transparenz und Kontinuität zu legen, anstatt eine perfekte PKI zu fordern, um die Resilienz und Sicherheit kritischer Infrastrukturen zu stärken.
News | Business | Business Process Management | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Lösungen | Rechenzentrum | Services | Strategien | Tipps
Von sechs Stunden auf 60 Minuten: KI-Agent beschleunigt Analysearbeit
Daten zentral befragen: Eine Frage im Chat statt Suche in verstreuten Datensilos. Agenten erstellen automatische Analysen und Grafiken in Sekundenschnelle. Souveräne Infrastruktur bietet volle KI-Power und höchste Datensicherheit. Unternehmen horten enorme Datenmengen, doch ihr Potenzial bleibt oft ungenutzt. Informationen liegen in dutzenden Datenbanken und Anwendungen in unterschiedlichen Formaten vor. Studien von McKinsey und dem…
News | Business Process Management | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien
Enterprise-KI made in Germany: Neue Maßstäbe für Produktivität und Sicherheit
Startup Aiconiq.io maximiert KI-Wirkung auf Kosten und Erträge durch unternehmensindividuelles KI-Hirn. Mit Aiconiq.io startet ein deutsches KI-Unternehmen, das künstliche Intelligenz konsequent als Produktivitäts- und Kostensenkungsfaktor versteht: Die Enterprise-KI von Aiconiq.io stellt den wirtschaftlichen Nutzen ins Zentrum. Das Herzstück der KI-Innovation von Aiconiq.io ist das patentierte »Corporate Brain« – eine unternehmensindividuelle KI-Wissensbasis. Mit seinem Wissen…
Ausgabe 1-2-2026 | Security Spezial 1-2-2026 | News | IT-Security
Globale Cyberangriffe im KI-Zeitalter: Warum Deutschland im Fokus steht – und wie sich Unternehmen schützen können
Cyberangriffe gehören längst zum festen Bestandteil internationaler Konflikte und wirtschaftlicher Konkurrenz. Staatliche Akteure, organisierte Cyberkriminelle und ideologisch motivierte Gruppen operieren über Grenzen hinweg – oft mit Deutschland im Zentrum. Wir haben mit Aris Koios, Principal Technology Strategist bei CrowdStrike gesprochen, der darauf hinweist, wie komplex und vielschichtig die digitale Bedrohungslage geworden ist.
Ausgabe 1-2-2026 | Security Spezial 1-2-2026 | News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services
Strategischer Mehrwert intelligenter Co-Piloten in der Cyberabwehr – Warum KI die XDR/MDR-Strategie neu definiert
Cyberangriffe werden schneller, komplexer und schwerer erkennbar. Künstliche Intelligenz liefert den strategischen Vorsprung: Sie erkennt Muster früher, verdichtet Daten intelligent und unterstützt Analysten mit neuer Präzision.
News | Business | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | IT-Security | Künstliche Intelligenz | New Work
Microsoft 365: Jedes zweite Unternehmen stoppt KI-Projekte
Für 82 Prozent stellt Microsoft 365 eine erhebliche operative Herausforderung dar, die mittels Automation noch nicht hinreichend adressiert werden kann. Jedes zweite Unternehmen stoppt KI-Projekte wegen Sicherheits- und Governance-Bedenken. 51 Prozent der Unternehmen weltweit haben KI-basierte Änderungen in Microsoft 365 aufgrund von Sicherheits- oder Governance-Bedenken rückgängig gemacht (Deutschland: 46 %). Gleichzeitig sehen knapp drei…
News | Business | Business Process Management | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz
Vom Hype zum Impact: Warum Agentic Orchestration das Betriebssystem der KI-Ära ist
Unternehmen testen autonome KI‑Agenten mit großen Erwartungen – doch beim Schritt von der Demo zur produktiven Skalierung folgt oft die Ernüchterung. Der Grund liegt weniger in der Intelligenz der Modelle als in fehlender Kontrolle, Governance und Prozessverantwortung. Erst Agentic Orchestration macht KI vom faszinierenden Experiment zum belastbaren Motor für messbaren Business‑Impact. In den letzten…
News | Business | Business Intelligence | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Produktmeldung | Services
Mehrwerte in Milliardenhöhe: Wie Unternehmen von Process Intelligence und KI profitieren
Celonis, Anbieter im Bereich Process Intelligence, zeigt anhand konkreter Beispiele, wie internationale Unternehmen Enterprise AI in die industrielle Praxis bringen und dabei messbaren Mehrwert erzielen. »KI beschleunigt den Trend von monolithischen Anwendungen hin zu modularen Architekturen. Doch eine neue Benutzeroberfläche ersetzt nicht die intelligente Ebene darunter«, sagt Dan Brown, Chief Product Officer bei Celonis.…
News | Business | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Kommentar | Künstliche Intelligenz
Künstliche Intelligenz in der Finanzabteilung: Vom Hype zur Wertschöpfung
Ein Kommentar von Ralph Weiss, Geo VP Central Europe BlackLine Die Diskussion um den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) in der Finanzabteilung ist in vollem Gange. Doch während laut Deloitte 63 Prozent der Finanzverantwortlichen bereits KI-Lösungen nutzen, berichten nur 21 Prozent von klar messbaren Erfolgen [1]. Die Ursache liegt weniger in der Technologie selbst,…
News | Trends 2026 | Business | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Trends Services | Services
KI übernimmt Compliance-Themen, Steuerfunktion wird zum Business-Enabler
Regulatorik als größter Treiber: E-Invoicing (87 %) hat stärksten Einfluss auf Automatisierung. 94 % nutzen weiterhin Excel und erhalten hiermit Lücken innerhalb der Systemlandschaft. Steuerfunktion entwickelt sich zum Business-Enabler: bereits heute arbeiten 58 % in Mischrolle »Compliance und Beratung«. In der deutschen Steuerlandschaft entwickelt sich die Automatisierung der Steuerfunktion vom Trendthema zum neuen strategischen…
News | Trends 2026 | Business | Business Process Management | Trends Wirtschaft | Geschäftsprozesse | Trends Geschäftsprozesse
SAP: Unternehmen investieren gezielter – KI etabliert sich, Cloud auf dem Prüfstand
Steigende Budgets, aber differenziertere Investitionsentscheidungen: Der Investitionsreport 2026 der Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe e. V. (DSAG) zeigt, dass SAP für Anwenderunternehmen relevant bleibt – Investitionen jedoch gezielter und kritischer erfolgen [1]. S/4HANA nimmt weiter an Fahrt auf. On-Premises ist hier noch häufiger die Wahl. Cloud-Modelle, neue SAP-Zielbilder und künstliche Intelligenz (KI) stoßen auf Interesse, müssen ihren wirtschaftlichen…
Ausgabe 1-2-2026 | News | Business | Künstliche Intelligenz | Services
Personalwesen 4.0 – Wie KI den Unternehmenswert steigert
Das Personalwesen steht vor einem tiefgreifenden Wandel: Weg von der reinen Verwaltungsfunktion, hin zum strategischen Treiber für den Unternehmenserfolg. Fachkräftemangel, hybride Arbeitsmodelle und gestiegene regulatorische Anforderungen werden oft als Belastungen empfunden. Doch die Integration von KI bietet die Chance, diese Herausforderungen in Wettbewerbsvorteile zu verwandeln. Anstatt unter Druck zu geraten, kann die Personalabteilung ihre Rolle neu definieren und einen messbaren Mehrwert für das Unternehmen schaffen.
News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Strategien
Von der KI-Euphorie zur Wertschöpfung: Warum 2026 nicht Technologie entscheidet – sondern Führung
Key Takeaways aus der Leadership-Umfrage 2026 (für Eilige): KI und Digitalisierung sind Produktivitäts- und Wettbewerbshebel, keine Innovationsspielwiese. Der Engpass liegt selten in der Technologie, sondern in Priorisierung, Governance und Umsetzungskraft. Entscheidend ist nicht die Zahl der Initiativen, sondern deren Wirkung entlang der Wertschöpfungskette. Ohne sauberes Datenfundament, klare Verantwortlichkeiten und Enablement bleibt Digitalisierung Stückwerk. Die nächsten…
News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | New Work | Services | Strategien
Was bedeutet agentenbasierte KI für die Zukunft der Software?
Der Januar war ein harter Monat für Softwareaktien. Die Marktstimmung schwankte stark. Das hatte in vielen Fällen weniger mit den Fundamentaldaten zu tun als vielmehr mit einer einzigen Frage, die den Sektor bewegte: »Was bedeutet agentenbasierte KI für die Zukunft der Software?«. Eine aktuelle Analyse von William Blair verdeutlicht die Stimmung sehr gut: Der…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Wenn KI Cyberangriffe beschleunigt: Diese Maßnahmen sollten Unternehmen jetzt für mehr digitale Resilienz ergreifen
Mit der rasanten Entwicklung künstlicher Intelligenz (KI) erreicht auch die Cyberkriminalität eine neue Dimension. Was früher erheblichen technischen Aufwand und personelle Ressourcen erforderte, lässt sich heute mithilfe intelligenter Algorithmen automatisieren, skalieren und gezielt optimieren. Angriffe werden personalisierter, dynamischer und deutlich schwerer zu erkennen. Unternehmen sehen sich damit einer neuen Qualität digitaler Bedrohungen gegenüber, die klassische…