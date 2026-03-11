Das Thema künstliche Intelligenz (KI) ist auch in der Automobilbranche allgegenwärtig – von den Herstellern und Zulieferern bis in die Autohäuser und Werkstätten. Doch viele Händler und Kfz-Betriebe haben den konkreten Nutzen von KI im Alltag noch nicht identifiziert. KI kann bei Prozessen echten Mehrwert für das Servicegeschäft generieren – und dabei gleichzeitig positiv auf das Image einer Automarke einzahlen.
Für Deutschlands Autofahrerinnen und Autofahrer ist die Sache klar: 75 Prozent von ihnen erwarten von einem modernen Autohaus heute den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Umfrage, die im Auftrag von Lufthansa Industry Solutions unter mehr als 1.000 Autobesitzern in Deutschland durchgeführt wurde [1]. Mit dem KI-Einsatz verknüpft sich die Hoffnung der Befragten auf eine unkompliziertere Terminvergabe, kürzere Wartezeiten sowie eine bessere Fehlerdiagnose und Reparaturqualität. Interessant: Für acht von zehn Befragten hat die Qualität des Services im Autohaus direkten Einfluss auf die Wahl einer Automarke. Bei welchen Prozessen KI echten Mehrwert im Servicegeschäft generieren kann, erklären die Experten von LHIND in ihrem neuen Whitepaper »KI im Autohaus – Service Next Level«.
»Die Branche steht vor einer Vielzahl tiefgreifender Umbrüche – angefangen beim Übergang zur Elektromobilität bis hin zu neuen Vertriebsmodellen und digitalisierten Kundenschnittstellen. Was sich allerdings oft weniger im Fokus befindet, aber ebenso kritisch ist: die Lage im Service«, sagt Nils Büring, Head of Mobility bei Lufthansa Industry Solutions (LHIND). »Händler verlieren durch die E-Mobilität nicht nur Umsatzpotenziale bei den Themen Wartung und Verschleiß, sondern sie müssen gleichzeitig die Erwartungen digital affiner Kunden erfüllen – mit Prozessen, die dafür häufig nicht gemacht sind.«
Genau hier setzt das neue Whitepaper »KI im Autohaus – Service Next Level« von Lufthansa Industry Solutions (LHIND) an: Es kombiniert Projekterfahrung mit Use Cases, Marktbeobachtungen und den Ergebnissen einer deutschlandweiten Befragung von mehr als 1.000 Autofahrerinnen und Autofahrern. »Viele Händler sind grundsätzlich interessiert, aber oft überfordert. Denn auch wenn der Markt eine regelrechte Flut an KI-Versprechen bereithält, fehlt doch häufig der konkrete Bezug zum eigenen Betrieb«, so LHIND-Business-Manager Florian Meier. »Unsere Erfahrung zeigt: Sobald wir mit den Händlern gemeinsam in ihre Prozesse schauen und konkrete Anwendungsfälle aufzeigen, steigt die Akzeptanz enorm.«
Vom Engpass zur Lösung: KI im Werkstattalltag
Ausgangspunkt ist eine systematische Betrachtung des gesamten Serviceprozesses, von der Akquise über die Terminvergabe und Reparatur bis zur Nachbetreuung. Auf dieser Basis stellt das Whitepaper acht praxisnahe Use Cases für KI vor: darunter datengetriebene Kapazitätsprognosen, automatisierte Fahrzeugannahmen per Bildanalyse, intelligente Chatbots sowie KI-gestützte Ersatzteillogistik.
Kunden sind offen für künstliche Intelligenz
Die in das Whitepaper integrierte Endkundenbefragung zeigt: Autofahrerinnen und Autofahrer stehen dem Einsatz von KI im Autohaus grundsätzlich offen gegenüber. Zudem haben sie schon konkrete Vorstellungen, was sie sich davon erhoffen:
- 83 Prozent sind bereit, Bilder/Daten für eine KI-gestützte Ersteinschätzung zu übermitteln
- 78 Prozent können sich vorstellen, Termine für Inspektion, TÜV etc. per KI zu vereinbaren
- 44 Prozent erhoffen sich durch den Einsatz von KI eine unkompliziertere Terminvergabe
- 41 Prozent trauen der KI eine Verbesserung von Fehlerdiagnose und Reparaturqualität zu
Zusätzlich ergab die Befragung, dass guter Service direkt auf das Image einer Automarke einzahlt. So gaben 81 Prozent der Autofahrerinnen und Autofahrer an, dass exzellenter Service einen Einfluss auf ihre Wahl einer Automarke hat. Dass die Servicequalität dabei auch künftig stark von den Menschen in den Autohäusern und Werkstätten abhängt, steht dabei außer Frage: 92 Prozent der Befragten ist es wichtig oder sogar sehr wichtig, dass menschliche Mitarbeitende auch bei KI-gestützten Prozessen weiterhin eine Rolle spielen.
[1] Weitere Ergebnisse aus der Befragung finden sich im neuen LHIND-Whitepaper »KI im Autohaus – Service Next Level«, das hier kostenlos heruntergeladen werden kann: https://www.lufthansa-industry-solutions.com/de-de/studien/whitepaper-ki-im-autohaus-2025?q=KI %20im %20Autohaus
8794 Artikel zu „KI Auto“
News | Trends 2026 | E-Commerce | Trends Geschäftsprozesse | Trends E-Commerce | Künstliche Intelligenz | Marketing
Die wichtigsten Trends im Online Marketing: Warum es 2026 auf Datenqualität, Automatisierung und KI ankommt
Künstliche Intelligenz 2026 steigert die Performance und Werbetreibende profitieren von diesem Effizienzschub 2026 prägen hybride Sucharchitekturen, Automatisierung, KI-getriebene Kreativität und mediale Ausspielung sowie die Verschmelzung von Social Media und Commerce die Werbelandschaft. Executive Board Member Jan Honsel fasst zusammen: »Effizienz, Datenqualität und kreative Präzision werden zur neuen Währung des Marketings.« Zum Jahreswechsel veröffentlicht die…
News | Trends 2026 | Digitale Transformation
Technologie-Trends 2026 – Wie Unternehmen mit intelligenter Automatisierung und KI die digitale Transformation meistern
Die Geschäftswelt steht vor einem Paradigmenwechsel: Während Unternehmen mit steigenden Erwartungen der Konsumenten, volatilen Märkten und wachsenden Geräteflotten kämpfen, werden manuelle Prozesse verstärkt zu einem Hemmschuh in der Lieferkette. Gleichzeitig eröffnen KI und Automatisierung neue Wege zur Steigerung von Effizienz und Rentabilität. SOTI hat fünf wegweisende Technologie-Trends für 2026 identifiziert, die zeigen, wie Unternehmen diese…
News | Trends 2026 | Trends 2030 | Digitalisierung | Effizienz | Künstliche Intelligenz | Logistik
KI im Auto: Marktpotenzial von 238 Milliarden US-Dollar bis 2030
Edge-KI im Fahrzeug revolutioniert, wie OEMs Fahrzeuge entwickeln, betreiben und über den gesamten Lebenszyklus hinweg monetarisieren. Laut einer neuen, von Sonatus unterstützten Studie von Frost & Sullivan, ist die künstliche Intelligenz in Fahrzeugen auf dem besten Weg, eine der transformativsten Technologien in der Automobilindustrie zu werden. Das Potenzial des Gesamtmarktes soll von 43 Milliarden…
News | Business | Digitale Transformation | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Services
KI im Kundenservice: Wenn Automatisierung zur Managementdisziplin wird
Künstliche Intelligenz verändert die Art, wie Unternehmen Kundenservice verstehen, führen und gestalten. Erfolgreich sind diejenigen, die Technologie, Prozesse und Menschen in ein neues Gleichgewicht bringen. Die Esker-Trendstudie 2025 zeigt: Der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Customer Service hat sich innerhalb von zwei Jahren verdoppelt [1]. Wer diesen Wandel gestalten will, muss ihn als Führungsaufgabe…
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security | Services
Vertrauen unter Beschuss: KI und Automatisierung befeuern eine neue Welle zielgerichteter Cyberkriminalität
Was sind die wichtigsten Veränderungen in der globalen Cybersicherheitslandschaft zwischen Juli und September 2025? Neue Erkenntnisse: KI-gestützte Phishing-Fabriken, zunehmende SMS-Kampagnen, Datenlecks und digitales Tracking prägen die Cyberkriminalitätslandschaft im dritten Quartal. Zu den wichtigsten Ergebnissen des Berichts Q3/2025 Gen Threat Report von Gen gehören 140.000 global durch KI generierte Phishing-Websites, einen Anstieg von durch KI…
News | Business | Kommentar | Künstliche Intelligenz
Kleinstaaterei bei der KI-Regulierung bremst Automotive-Innovationen aus
Kommentar von Craig Melrose, Global Managing Partner – Advanced Technologies bei HTEC Künstliche Intelligenz entwickelt sich mit beeindruckender Geschwindigkeit – inzwischen beantwortet sie zuverlässig Fragen an Hotlines, kann weit über 100 Tumorarten unterscheiden und steuert selbstständig ganze Produktionsstraßen. Dafür verantwortlich sind IT-Systeme mit immer größerer Rechenleistung, bessere KI-Modelle und eine smartere Nutzung der verfügbaren Daten.…
News | Trends 2025 | Trends Services | Künstliche Intelligenz | Services | Whitepaper
Jedes dritte deutsche Unternehmen scheitert an KI-Strategie – hoher Aufholbedarf bei Produktivitätssteigerung durch Automatisierung
Eine aktuelle Umfrage des Marktforschers TQS Research & Consulting im Auftrag des Digital Engineering-Dienstleisters Tietoevry Create unter 200 C-Level-Entscheider und Führungskräften in Deutschland zeigt: Managerinnen und Manager in größeren Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden erkennen zwar das Potenzial künstlicher Intelligenz (KI) für die Automatisierung von Prozessen und die Steigerung der Produktivität, scheitern jedoch oft…
News | Business | Digitale Transformation | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz | Strategien | Ausgabe 7-8-2025
Digitalisierung, KI & Automatisierung – Deutschland darf diese Zeitenwende nicht verschlafen
Der globale Wettbewerb wird zunehmend digital und technologieorientiert. Die Einführung fortschrittlicher digitaler Technologien mit Fokus auf IT, künstlicher Intelligenz und Automatisierung sorgt für nachhaltiges Wachstum und Effizienzsteigerung. Kontinuierliche Innovation ist Teil eines umfassenden Transformationsprozesses.
News | Business | Business Process Management | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz | Services
Wirtschaft und Verwaltung: KI-gestützte Dokumentenautomatisierung
Die KI-gestützte Dokumentenautomatisierung verändert die Arbeitsweise in Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen. Sie beschleunigt Abläufe, senkt Fehlerquoten, verbessert die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und automatisiert zunehmend Entscheidungen. Ihr Einfluss geht dabei über reine Effizienz hinaus. Die Technologie verändert die organisatorischen Strukturen von Grund auf – branchenübergreifend und nachhaltig. Abbyy, Experte für smartes, KI-basiertes Dokumentenmanagement (IDP, Intelligent Document…
News | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Logistik | Services | Strategien
Kein Auto ohne KI: So verändert KI die Automobilproduktion und das Fahrerlebnis
Die Automobilbranche erlebt gerade eine KI-Revolution, denn Künstliche Intelligenz wird nicht nur die Grundlage für das autonome Fahren. Sie verändert auch, wie Menschen mit Fahrzeugen interagieren und wie die Hersteller ihre neuen Modelle entwickeln, fertigen und vermarkten. Experten erklären, wie KI den gesamten Lebenszyklus eines Fahrzeugs durchziehen kann. Ohne KI geht in der Automobilbranche…
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Tipps
KI-Agenten im Visier: Die nächste Generation des Phishings bedroht autonome digitale Assistenten
Während Unternehmen und Privatpersonen ihre Abwehrmechanismen gegen traditionelle Phishing-Angriffe stetig verbessern, zeichnet sich am Horizont eine neue, möglicherweise noch gefährlichere Bedrohung ab: Die gezielte Manipulation und die Übernahme von KI-Agenten. Diese autonomen digitalen Assistenten, die im Namen ihrer Nutzer handeln und Zugriff auf sensible Konten und Systeme haben, könnten in naher Zukunft zur Achillesferse der…
News | Business Process Management | Digitalisierung | Effizienz | Services
Hyperautomatisierung in der Finanzbranche: Effizienz, Sicherheit und Skalierbarkeit durch KI
Die Digitalisierung hat den Finanzsektor tiefgreifend verändert. Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister stehen vor der Herausforderung, ihre Prozesse zu optimieren, Kosten zu senken und gleichzeitig den steigenden regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden. Hyperautomatisierung spielt dabei eine Schlüsselrolle. Doch was genau verbirgt sich hinter diesem Konzept, und wie profitieren Finanzunternehmen konkret davon? Was ist Hyperautomatisierung? Hyperautomatisierung…
News | Geschäftsprozesse | TechTalk | Künstliche Intelligenz
»manage it« TechTalk: Mit der generativen KI lassen sich Geschäftsprozesse erheblich automatisieren
Mit Jonathan Weiss haben wir uns auf dem AWS Summit 2025 über die aktuellen KI-Strategien und -Forschungsaktivitäten ausgetauscht, mit denen sich Amazon Web Services derzeit unter anderem in Berlin beschäftigt. Und welches Potenzial in der generativen Künstlichen Intelligenz für deutsche Unternehmen schlummert, hat uns ebenfalls interessiert.
News | Trends 2025 | Digitalisierung | Trends Mobile | Trends Services | Künstliche Intelligenz | Services
Automobilindustrie setzt auf KI sowie Echtzeitfunktionen – und kämpft mit Integration und Vertrauen
KI, OTA-Updates und softwaregetriebene Innovationen gewinnen in der globalen Automobilindustrie rasant an Bedeutung. Doch während OEMs den Übergang zu softwaredefinierten Fahrzeugen vorantreiben, bremsen hohe Kosten, technische Komplexität und mangelndes Vertrauen in sicherheitskritische Systeme den Fortschritt. Das zeigt die aktuelle Branchenumfrage von Wards Intelligence, inzwischen Teil von Omdia, in Zusammenarbeit mit Sonatus [1]. Die Studie…
News | Business | Künstliche Intelligenz
KI als Compliance-Coach – Wie Finanzdienstleister 2025 zwischen Automatisierung und Regulierung navigieren
https://www.pexels.com/de-de/foto/mano-dedo-futuro-robot-8386440/ Künstliche Intelligenz hat sich in der Finanzbranche von einem Effizienzwerkzeug zu einem strategischen Instrument entwickelt, das Unternehmen dabei unterstützt, sich in einem zunehmend komplexen regulatorischen Umfeld zurechtzufinden. Mit dem Inkrafttreten neuer Vorschriften wie dem EU AI Act, DORA und AMLA stehen Finanzdienstleister vor der Herausforderung, KI-Technologien effektiv zu nutzen und gleichzeitig strenge Compliance-Anforderungen zu…
News | Business | Business Process Management | Trends 2025 | Effizienz | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit
Trends in der Automatisierung: Sicherheit, KI und Nachhaltigkeit sind Zukunftstreiber
Cyber Resilience Act fördert umfassendere Sicherheitsmaßnahmen. Immer mehr KI-gestützte Anwendungen fließen in Automatisierungssysteme ein. Nachhaltige Produktion wird zum strategischen Ziel. Die Zukunft liegt in Ökosystemen und kollaborativen Innovationen. Erhöhte Sicherheitsmaßnahmen, künstliche Intelligenz und mehr Nachhaltigkeit. Das sind die Automatisierungstrends aus Sicht von Bosch Rexroth für das Jahr 2025. (Bildquelle: Bosch Rexroth AG, mithilfe von…
News | Business Process Management | Trends 2025 | Digitalisierung | Effizienz | Trends Infrastruktur | Infrastruktur | Logistik
Logistik-Trends 2025: KI, Nachhaltigkeit, Arbeitsoptimierung und Automatisierung
Der Blick nach vorne ist gleichzeitig ein Blick zurück auf die vergangenen zwölf Monate – mit dem signifikanten Unterschied, dass die Herausforderungen und Chancen im Jahr 2025 noch zunehmen werden. Die Logistik- und Distributionsbranche ist – wie nahezu jeder andere Wirtschaftszweig auch – von ökonomischen Unsicherheiten, Lieferkettenproblemen und sich rasant ändernden Kundenerwartungen geprägt. Das…
News | Business Process Management | Trends 2025 | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz | New Work | Services | Whitepaper
Agentic Automation: Die KI- und Automatisierungstrends 2025
In den letzten Jahren haben Unternehmen darum gewetteifert, die Vorteile von KI zu nutzen. Doch 2025 wird das Jahr, in dem diese KI-Nutzung eine neue Reife erreicht. Das ermöglicht den Durchbruch von Agentic Automation, die es KI-Agenten erstmals erlaubt, Wissensarbeitende zuverlässig zu unterstützen. UiPath, ein Unternehmen für Agentic Automation und KI, beleuchtet in seinen…
News | Business | Künstliche Intelligenz | Strategien | Ausgabe 11-12-2024
KI-Zukunft mit autonomen Agenten – Zwischen Vision und Realität
Autonome Agenten, also Softwaresysteme, die selbstständig Entscheidungen treffen können, haben die Art und Weise, wie wir Technologie verstehen und nutzen, grundlegend verändert. Von smarten Haushaltsgeräten bis zu autonomen Fahrzeugen versprechen diese Technologien nicht nur Effizienz, sondern auch eine Transformation unseres Alltags. Doch was genau steckt dahinter?
News | Business | Digitale Transformation | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Strategien
Digitalisierung, KI & Automatisierung – Deutschland darf diese Zeitenwende nicht verschlafen
Deutschlands Wirtschaft steht an einem kritischen Wendepunkt. Jahrzehntelang hat das Land von einer wirtschaftlichen Struktur profitiert, die auf kostengünstiger Energie aus Russland basierte, um energieintensive Industrien zu betreiben. Mit den geopolitischen Verschiebungen und der Erosion dieser Energiequellen ist dieses Modell nicht länger tragbar. In einer Zeit, in der sich traditionelle Pfeiler der Wirtschaftlichkeit als zunehmend…