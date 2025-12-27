Technologie-Trends 2026 – Wie Unternehmen mit intelligenter Automatisierung und KI die digitale Transformation meistern

Die Geschäftswelt steht vor einem Paradigmenwechsel: Während Unternehmen mit steigenden Erwartungen der Konsumenten, volatilen Märkten und wachsenden Geräteflotten kämpfen, werden manuelle Prozesse verstärkt zu einem Hemmschuh in der Lieferkette. Gleichzeitig eröffnen KI und Automatisierung neue Wege zur Steigerung von Effizienz und Rentabilität. SOTI hat fünf wegweisende Technologie-Trends für 2026 identifiziert, die zeigen, wie Unternehmen diese Herausforderungen meistern und ihre digitale Transformation beschleunigen können.
- Manuelle Prozesse – Der unterschätzte Wachstumskiller
Im Jahr 2026 werden manuelle Arbeitsabläufe zu einer der größten Hürden für das Wachstum von Unternehmen. Seien es das aufwändige Onboarding hunderter Saisonkräfte vor den Peak Seasons, die Zeit- und Personalressourcen verschlingende manuelle Fehlerbehebung bei Geräteausfällen oder die händische Aktualisierung von Compliance-Berichten – all diese Prozesse sind massiv ineffizient und deshalb längst nicht mehr zeitgemäß. Denn sie führen nicht nur zu Verzögerungen, sondern verursachen kostspielige Ausfallzeiten und erhöhen das Risiko von Compliance-Verletzungen exponentiell.
Die Zahlen sprechen für sich: Laut dem aktuellen State of Mobility Report 2025 von SOTI erleben 92 Prozent der Notfalldienst-Mitarbeitenden weltweit wöchentlich Geräteprobleme, deren Behebung jeweils durchschnittlich 21 Minuten in Anspruch nimmt [1]. Auch im Transport- und Logistiksektor zeigen sich die Konsequenzen häufiger Ausfallzeiten deutlich. So gaben 49 Prozent der im Rahmen der Studie »Digitale Innovationen: Was die Transport- und Logistikbranche jetzt braucht« von Befragten an, erheblichen Stress durch Ausfälle mobiler Geräte zu empfinden, 39 Prozent müssen deswegen Überstunden machen und 30 Prozent sind nicht in der Lage, ihre Zielvorgaben zu erreichen [2].
Die Lösung dieser Probleme liegt in einer durchgängigen Automatisierung des mobilen Workflows, von der Gerätebereitstellung über Sicherheitskonfigurationen bis zur Compliance-Überwachung. Mit modernen Technologien können Unternehmen alle geschäftskritischen Prozesse, unkompliziert und effizient automatisiert, vollständig remote verwalten, überwachen und Geräteprobleme bereits vor einem Komplettausfall identifizieren und beheben.
- Massive Ausweitung von KI auf mobile Endgeräte
Die nächste KI-Revolution findet nicht in der Cloud, sondern direkt auf den mobilen Geräten selbst statt. Denn selbst für Branchen mit unternehmenskritischen digitalen Arbeitsprozessen, vom Einzelhandel über Logistik bis zum Gesundheitswesen, ist ständige Konnektivität noch immer keine Selbstverständlichkeit. Deshalb werden 2026 kompakte, effiziente Sprachmodelle direkt auf den firmeneigenen Endgeräten installiert sein und cloudbasierte KI-Anwendungen ergänzen.
Diese »Small Language Models« ermöglichen Mitarbeitenden, auch ohne Netzwerkverbindung, kontextspezifische Fragen zu stellen und darauf sofortige Antworten zu erhalten. So sind auch ein Lagerarbeiter im Keller oder ein Auslieferungsfahrer im Tunnel in der Lage, Fragen zu Lagerbeständen oder optimalen Routen sofort zu klären, ohne den eigenen Standort verlassen zu müssen. SOTI hat diese Entwicklung bereits vorweggenommen: Der neue KI-Assistent namens Stella ermöglicht IT-Teams die dialogbasierte Fehlerbehebung durch einfache Sprachbefehle und liefert in Echtzeit verlässliche Antworten für geschäftskritische Entscheidungen.
- Marktvolatilität erzwingt ganzheitliches Gerätemanagement
Stefan Mennecke, VP of Sales. Middle East, Africa & Central, Eastern and Southern Europe bei SOTI, erklärt: »Inflation, Zölle und sich wandelnde Konsumentenpräferenzen zwingen Einzelhändler zum Umdenken. Die Annahme, neue Technologie allein würde Agilität und Effizienz steigern, hat sich als Trugschluss erwiesen. Wahrer ROI entsteht nur durch einen ganzheitlichen Ansatz, der über Beschaffung und Bereitstellung hinausgeht.«
Im Jahr 2026 werden Unternehmen bei ihren Technologieinvestitionen den Fokus auf eine langfristige Wertschöpfung richten. Denn das Hauptaugenmerk der IT-Entscheider wird sich von der reinen Gerätebeschaffung zu einem proaktiven Device-Management verschieben. Ausfallzeiten zu minimieren, den Gerätezustand in Echtzeit zu überwachen und messbare KPIs für die Auswirkungen auf das Kundenerlebnis zu etablieren haben zukünftig höchste Priorität.
- Mitarbeiter-KI überbrückt Front- und Back-Office
Bis 2026 werden Anwendungsfälle für KI weit über reine Chatbots und administrative Routineaufgaben hinausgehen. KI-gestützte Lösungen werden zur Brücke zwischen Kundenkontakt und Verwaltung, indem sie Mitarbeitende in Verkauf und Lager aktiv dabei unterstützen, ihre eigene und die gesamte Produktivität zu steigern und die Kundenerfahrung zu verbessern.
Ein konkretes Beispiel: Roboter scannen nachts automatisch Regale, erkennen niedrige Bestände und initiieren selbstständig Nachbestellungen. Die Ware wird maschinell kommissioniert und vor Schichtbeginn bereitgestellt. Dies spart nicht nur Personalkosten, sondern garantiert auch täglich eine optimale Warenverfügbarkeit für die Kunden.
Darüber hinaus revolutioniert KI das Gerätemanagement. Mit Echtzeitdaten zu Konfigurationen und Leistung sind IT-Teams in der Lage, Probleme schneller zu lösen, technische Probleme unkompliziert zu beheben und sich wieder verstärkt auf strategische Aufgaben zu konzentrieren. Laut dem SOTI Healthcare Report 2025 nutzen bereits 77 Prozent der deutschen IT-Entscheider im Gesundheitswesen KI in der Patientenversorgung – davon 68 Prozent für die Verarbeitung medizinischer Daten und 63 Prozent zur Aktualisierung von Patientenakten.
- Die Produktivitätsrevolution kommt von der Frontline
»Die Digitalisierung der Frontline-Mitarbeitenden bietet noch enormes Wachstumspotenzial«, ergänzt Mennecke. »Investitionen in mobile Workflows, nahtlose Authentifizierung und Echtzeitdaten werden sich, besonders in Spitzenzeiten wie dem Weihnachtsgeschäft, massiv auszahlen.«
Der Schlüssel liegt in der operativen Transparenz. Unternehmen fordern durchgängige Sichtbarkeit ihrer Abläufe, um Engpässe zu identifizieren, Verhaltensmuster zu erkennen und sofortige Anpassungen vorzunehmen. Mit intelligenten Lösungen können Unternehmensverantwortliche die Auswirkungen getroffener Entscheidungen in Echtzeit nachvollziehen und wiederkehrende Probleme proaktiv verhindern. Die innovative Live-View-Funktion auf Netzwerkebene zeigt beispielsweise alle Verbindungen zwischen Geräten und Mobilfunkmasten sowie potenzielle Geschwindigkeitsverluste – ein entscheidender Vorteil für die Optimierung mobiler Arbeitsprozesse.
Bereit für die Zukunft
Die Tech-Trends 2026 zeigen klar: Unternehmen, die jetzt in intelligente Automatisierung und durchdachtes Gerätemanagement investieren, werden den digitalen Wandel erfolgreich meistern. Mit innovativen EMM-Lösungen, die KI-gestützte Fehlerbehebung bieten, sind Unternehmen bestens gerüstet für die Herausforderungen von morgen.
[1] https://soti.net/media/hqtgi5no/soti-industry-state-of-mobility-report-2025-english-web.pdf
[2] https://soti.net/de/branchen/transport-und-logistik/#download
618 Artikel zu „2026“
News | Trends 2026 | Business Process Management | Digitalisierung | Trends Infrastruktur | Infrastruktur
Die Glorreichen Sieben: Trends im Bereich Container-Management für 2026
Container sind mittlerweile unverzichtbar für zeitgemäße Softwarebereitstellung und Betriebsprozesse. Damit rückt auch das Container-Management in den Fokus. Kubernetes spielt hier eine zentrale Rolle als Orchestrierungssystem, um die Verwaltung großer Container-Cluster zu vereinfachen. Kubermatic ermöglicht es Unternehmen und Dienstleistern, den Kubernetes-Betrieb in Hybrid- und Edge-Umgebungen zu automatisieren. Das in diesem Bereich spezialisierte Unternehmen hat einen direkten…
News | Trends 2026 | Business | Business Process Management | Trends Wirtschaft | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Die immense Bedeutung der Daten: 9 Trends, die 2026 über den Erfolg von KI-Initiativen bestimmen
Mit Blick auf das Jahr 2026 stehen viele Unternehmen an einem strategischen Wendepunkt ihrer Daten- und KI-Initiativen. Während Themen wie künstliche Intelligenz, Multi-Cloud oder Data Mesh weiterhin präsent sind, zeigt sich in der Praxis ein anderes Bild: Der tatsächliche Mehrwert entsteht weniger durch neue Technologien als durch belastbare Datenfundamente, klare Governance und konsequente Umsetzung. …
News | Business | Lösungen | Services | Ausgabe 11-12-2025
Wenn die Lizenzkosten das Budget sprengen – und wie CIOs 2026 trotzdem Spielräume gewinnen: Die strategische Stellschraube
2025 hat IT-Verantwortliche vor harte Entscheidungen gestellt: Wieviel Budget geht in die Cloud, in KI-Implementierungen und Cybersicherheit? Wieviel in die Modernisierung der IT? Microsoft kündigte gleich mehrere Produktschwergewichte ab. Auch das geht ins Geld. Glücklich, wer einen Partner zur Seite hat, der ausnahmsweise mal für Einsparungen im IT-Budget sorgt!
News | Trends 2026 | Trends Security | Effizienz | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Cybersicherheit 2026: KI und Regulierungen verändern das Spiel
Zum Ende des Jahres 2025 analysieren Experten die wachsende Bedeutung von künstlicher Intelligenz (KI) für die Cybersicherheit und im Kontext der Cyberbedrohungen. Während Unternehmen in einer zunehmend komplexen Landschaft zahlreicher und ausgeklügelter Cyberbedrohungen agieren, erweist sich KI als ein mächtiges Instrument für die Verteidigung. Gleichzeitig ist sie aber auch zu einer Waffe für Cyberkriminelle geworden,…
News | Trends 2026 | Business | Trends Wirtschaft | Strategien | Ausgabe 11-12-2025
Die IT-Prioritäten 2026 – Was auf der CIO-Agenda ganz oben steht
Nicht neue Technologien prägen 2026, sondern der Umgang mit den bestehenden. Für CIOs stehen damit drei zentrale Handlungsfelder auf der Prioritätenliste: die sinnvolle Integration von künstlicher Intelligenz (KI), die Optimierung der wachsenden Kosten und das Schließen von Sicherheitslücken. Innovation ist dabei zweitrangig, wichtiger sind Governance und Kontrolle.
News | Trends 2026 | Business | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Trends Services | Künstliche Intelligenz | Services
Channel-Ausblick 2026: KI eröffnet neue Wertschöpfungsketten
Künstliche Intelligenz revolutioniert den IT-Channel und eröffnet neue Wertschöpfungsketten, indem sie Geschäftsmodelle und Prozesse tiefgreifend transformiert. KI-gestützte Lösungen automatisieren Arbeitswelten, optimieren Sicherheit und ermöglichen digitale Souveränität, wodurch Reseller und Unternehmen innovative Services und nachhaltige Geschäftsmodelle schaffen können. Wer jetzt in KI-Know-how investiert, wird zum Architekten der digitalen Zukunft – Zögern bedeutet, nur Zuschauer zu bleiben.…
News | Trends 2026 | Business | Effizienz | Künstliche Intelligenz
KI 2026: Innovation trifft Pragmatismus
Im kommenden Jahr entwickelt sich KI vom Technologie-Hype zum Effizienz-Booster. In den Vordergrund rücken praxisrelevante Kriterien wie Produktivität, Sicherheit und messbare Ergebnisse. Das erhöht den Druck auf Unternehmen, KI produktiv in ihre Arbeitsabläufe und Entscheidungen zu integrieren. IFS erklärt die wichtigsten KI-Trends 2026. Das Jahr 2026 markiert einen Wechsel in der Art und Weise,…
News | Trends 2026 | Trends Security | Trends Kommunikation | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Tipps
Cybersafety-Prognosen für 2026: Das Internet wird immer gefährlicher
»2026, das Jahr, in dem das Internet der menschlichen Intuition entwächst« 2026 wird das Internet so schnell und komplex, dass die menschliche Intuition nicht mehr ausreicht, um Risiken zu erkennen – künstliche Intelligenz verändert Vertrauen, Identität und Wahrheit grundlegend. Cyberkriminelle nutzen KI aktiv, um Identitäten, Emotionen und Browser gezielt zu manipulieren, wodurch neue Sicherheitsreflexe…
News | Trends 2026 | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz
IT-Trends 2026: Wie KI die IT-Welt weiter im Griff behält
Im Jahr 2026 wird künstliche Intelligenz (KI) in Unternehmen vor allem dann erfolgreich sein, wenn sie gezielt, messbar und nahtlos in bestehende Arbeitsabläufe integriert wird, wobei der Fokus auf praktischem Nutzen und Return on Investment liegt. Die Einführung von KI-Agenten und Agentic AI ermöglicht zunehmend autonome, proaktive IT-Services, stellt Unternehmen aber auch vor neue Herausforderungen…
News | Trends 2026 | Trends Security | Trends Infrastruktur | Industrie 4.0 | Infrastruktur | IT-Security
Fertigung 2026: Sicherheit für die Fabrik von Morgen
Im Jahr 2026 verschärfen sich weltweit die regulatorischen Anforderungen an den Umgang mit Daten, insbesondere durch neue Datenschutzrahmen und KI-spezifische Vorgaben, was Unternehmen zu einer proaktiven, automatisierten und unternehmensweiten Daten-Governance zwingt. Die Governance von künstlicher Intelligenz rückt in den Fokus, wobei Transparenz, Nachvollziehbarkeit und ethische Kontrolle von Modellen sowie der Schutz generativer KI immer wichtiger…
News | Trends 2026 | Business Intelligence | Künstliche Intelligenz
Daten- und KI-Trends 2026: Agentic AI, Kompetenzen für Mitarbeitende, KI-fähige Datenbasis
Agentic AI verändert die Business Intelligence, indem Mitarbeitende direkt in natürlicher Sprache Fragen stellen und sofort verständliche Antworten erhalten, was die Arbeit effizienter macht und IT-Abteilungen entlastet. Damit Unternehmen wirklich von KI profitieren, müssen alle Mitarbeitenden gezielt geschult werden, um Kompetenzlücken zu schließen und präzise Fragen zu stellen. Eine vertrauenswürdige und vollständige Datenbasis wird immer…
News | Trends 2026
Was 2026 die IT prägt: Perspektiven auf Teams, Tools und KI
Im Jahr 2026 steht die IT-Welt an einem Wendepunkt: Menschliche Faktoren, wirtschaftliche Realitäten und technologische Fortschritte treffen stärker aufeinander denn je. Während fehlende Zusammenarbeit und Wissenslücken innerhalb von Teams neue blinde Flecken schaffen, verändern gleichzeitig Marktbedingungen die Frage, ob Unternehmen eher in Tools oder in menschliches Know-how investieren sollten. Zugleich wird klar, dass erfolgreiche KI-Einführung…
News | Trends 2026 | Business | Business Process Management | Trends Wirtschaft | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Strategien
Governance neu gedacht: Was 2026 den Umgang mit Daten prägen wird
Im Jahr 2026 verschärfen sich weltweit die regulatorischen Anforderungen an den Umgang mit Daten, insbesondere durch neue Datenschutzrahmen und KI-spezifische Vorgaben, was Unternehmen zu einer proaktiven, automatisierten und unternehmensweiten Daten-Governance zwingt. Die Governance von künstlicher Intelligenz rückt in den Fokus, wobei Transparenz, Nachvollziehbarkeit und ethische Kontrolle von Modellen sowie der Schutz generativer KI immer wichtiger…
News | Trends 2026 | Business | Trends Wirtschaft
Tech Trends 2026 für Integration, Resilienz und greifbaren Mehrwert
Welche Technologien werden im kommenden Jahr einen neuen bedeutsamen Reifegrad erreichen? Künstliche Intelligenz (KI) und generative KI (GenAI) bleiben zentral: ihre Wirkung erstreckt sich zunehmend auf Softwareentwicklung, Cloud-Architekturen und Unternehmensprozesse. Die Trends zeugen von einer Entwicklung hin zu stärkerer Integration, Resilienz und greifbarem wirtschaftlichem Mehrwert. Capgemini stellt die »TechnoVision Top 5 Tech Trends to…
News | Trends 2026 | Trends Wirtschaft | IT-Security | Künstliche Intelligenz
KI bestimmt den Takt: Die wichtigsten IT-Trends für 2026
Die Dynamik in der IT-Welt schafft ein Umfeld, in dem Chancen und Risiken enger denn je miteinander verwoben sind. Vor diesem Hintergrund entstehen neue Möglichkeiten – von deutlich gesteigerter Produktivität bis hin zu vollständig neu gedachten Geschäftsmodellen – aber auch ernstzunehmende Herausforderungen für die Sicherheit, Governance und Ethik. Im Jahr 2026 erreicht der Einsatz von…
News | Trends 2026 | Business | Business Process Management | Effizienz | Trends Services | Infrastruktur
Fünf Archivierungstrends, die Systemlandschaften 2026 prägen werden
Das Jahr 2026 wird in vielen Unternehmen eine Neuordnung der Datenlandschaft mit sich bringen. Während bei den einen der Wechsel auf SAP S/4HANA entscheidende Veränderungen nach sich ziehen wird, wächst auch bei den anderen Unternehmen der Druck, die Datenhaltung und Archivierung strategisch neu auszurichten. Treiber sind dabei nicht nur technische Migrationsprojekte, sondern auch…
News | Trends 2026 | Business Process Management | Digitalisierung | Effizienz | Trends Infrastruktur | Geschäftsprozesse | Trends Mobile | Logistik | Whitepaper
Mehr Resilienz und Flexibilität 2026: Lieferketten müssen fundamental umgestaltet werden
Neue Studie belegt die Kosten von schlechtem Design von Lieferketten. Die digitale Transportmanagement-Plattform Alpega stellt die Ergebnisse einer Branchenstudie vor, basierend auf der Transportation Readiness Benchmark Survey von Alpega sowie auf Experteneinschätzungen von DXC Technology, 4flow, Dojo Consulting, Customs Support Group, Prewave und Proxio Systems. Der Bericht verbindet quantitative Erkenntnisse mit Experteneinschätzungen und konkreten…
News | Trends 2026 | Trends Security | Trends Cloud Computing
IT-Prognosen für 2026 – wie Unternehmen Daten intelligent nutzen
Den Unternehmen verschaffen Daten Superkräfte, in Form von Wettbewerbsvorteilen. Zugleich erhöhen sie aber die operative und regulatorische Komplexität. Basierend auf Rückmeldungen von Führungskräften, Partnern und Kunden im NetApp-Kosmos sind im Folgenden acht Prognosen zur Entwicklung von Zukunftstechnologien im Jahr 2026 zusammengefasst. KI entwächst Pilotprojekten Unternehmen gehen von Experimenten zur Nutzung in der Breite über…
News | Trends 2026 | Cloud Computing | Digitalisierung | Trends Infrastruktur | Trends Cloud Computing | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz
Vier Trends für 2026: KI verlässt die »Beta-Phase«
2025 stand ganz im Zeichen der Veränderungen und Innovationen im Technologiesektor, angetrieben durch die Entwicklung immer autonomerer KI-Agenten. Es ist zu erwarten, dass sich dieses rasante Tempo des Wandels und der Innovation im nächsten Jahr nochmals beschleunigt. 2026 wird der Übergang in der Anwendung von KI in eine neue, praxisorientierte, konvergente und Governance-getriebene Phase erwartet.…
News | Business Process Management | Trends 2025 | Effizienz | Trends Services | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services
Die Top Software & Testing Trends für 2026: Wie verändert KI Entwicklung und Qualitätssicherung?
Künstliche Intelligenz wird 2026 zum dominierenden Thema in der Software-Entwicklung und Qualitätssicherung. Nachdem Unternehmen erste Erfahrungen gesammelt haben, suchen sie jetzt nach Möglichkeiten, um wirkliche Kosten- und Produktivitätsvorteile zu erzielen. Roman Zednik, Field CTO bei Tricentis, zeigt, wo im kommenden Jahr die größten Potenziale liegen und warum menschliche Kontrolle unverzichtbar ist. Risikobasiertes Testing löst…