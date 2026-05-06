»Wirksamer, strategischer Hebel im daily business«

Florian Bauer (Bauer Immobilien Unternehmensgruppe) über KI-Integration und Immobilien.
- KI als strategischer Hebel: Künstliche Intelligenz wird bei der von Florian Bauer geführten Unternehmensgruppe nicht experimentell, sondern gezielt als wirksamer, strategischer Hebel im Tagesgeschäft eingesetzt.
- Fokus auf operativen Mehrwert: KI‑Anwendungen konzentrieren sich klar auf operative Kernprozesse wie Vertrieb, Dokumentenprüfung, Vertragsgestaltung, Workflow‑Beschleunigung und Kundenkommunikation.
- Pragmatische Implementierung: KI‑Integrationen entstehen sowohl entlang einer Roadmap als auch ad hoc – mit einer klaren „Try‑and‑Error“-Mentalität statt langwieriger Entscheidungsprozesse.
- Produktivitäts‑ und Kosteneffekte: Der Einsatz von KI führt zu messbaren Zeitgewinnen, Effizienzsteigerungen und Einsparungen bei Soft‑ und Hardwarekosten; KI wird als neues Normal verstanden.
- Wettbewerbsvorteil durch Kulturwandel: Während die Branche insgesamt noch zurückhaltend agiert, positioniert sich das Unternehmen bewusst zukunftsorientiert und sieht fehlende KI‑Adaption als langfristigen Wettbewerbsnachteil.
Herr Bauer, KI ist derzeit in aller Munde. Auch in der Immobilienbranche?
Teils, teils. Aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen: Wir sprechen bei uns in der Unternehmensgruppe nicht nur umtriebig über künstliche Intelligenz. Wir setzen die Integration von AI-Lösungen auch aktiv um. Manchmal mithilfe von externen Dienstleistern. Manchmal auf proaktive, eigene Initiative.
Flächendeckend erkenne ich das im gesamten Markt aber noch nicht. Da überwiegt das Vertrauen ans Bestehende und die Skepsis gegenüber Innovation. Sowohl in kleineren als auch in größeren Organisationen.
Meiner Meinung nach ein Fehler: Denn je eher KI im Geschäft mit Wohnungen und Häusern Fuß fasst, desto schneller wird auch eine dringend benötigte Branchenmodernisierung gelingen. Sei es beim Thema Vermietung, Verwaltung, Projektentwicklung oder Investments.
Wofür nutzen Sie KI im Betrieb? Bleibt es bei kleineren Researchs oder geht das bei Ihnen darüber hinaus?
Wir fokussieren uns im Unternehmen direkt auf die Dinge, die uns operativ weiterbringen. Das Nachtelefonieren von Interessenten für eine Wohnung als Kapitalanlage. Mietverträge gestalten. Dokumente überprüfen. Workflows beschleunigen. Mit Kunden kommunizieren:
In all diesen Feldern sehen wir erste Erfolge. Und das skaliert dermaßen, dass man den Prozessen mit ein paar Eingriffen fast schon vollständig vertrauen kann. Wir merken, dass das keine Spielerei ist, sondern ein wirksamer, strategischer Hebel im daily business.
Entstehen KI-Integrationen spontan oder verfolgen Sie einen festen Zeitplan?
Beides. Wenn wir von einer Idee überzeugt sind, zögern wir nicht lange und probieren es aus. Besser man versucht es, merkt dass es klappt oder nicht, anstatt zu warten und vermeidbaren Zeitverlust hinzunehmen.
Große Konzerne haben hier wahrscheinlich eher Schwierigkeiten, da kräftige Transformationsprozesse lange dauern können. Solche Unternehmensgrößen müssen aufpassen, dass jahrelang gewachsene Strukturen nicht zum großen Nachteil werden.
Spart das Zeit und Geld?
Absolut. Abläufe sind schneller und Ausgaben, die wir rechts und links für Soft- und Hardware ausgeben müssten, können wir einsparen. Ein echter »Win-Win« für uns als Firma, den wir auch ein stückweit als »neues Normal« betrachten.
Wer sich nicht innoviert, wird unter einem großen Wettbewerbsnachteil leiden.
Was sagen die Mitarbeiter dazu? Gibt es auch Sorgen, wenn es um den eigenen Job geht?
Keiner profitiert aus meiner Sicht so sehr von KI im Team wie die eigenen Mitarbeiter. Wir kennen das alle: Langatmige Routineaufgaben im Administrativen, die vom Operativen abhalten: Das nervt und frustriert enorm. Beispielswiese im Vertrieb. Kaum jemand möchte ständig lieber Excel-Listen pflegen, statt ans Telefon zu gehen.
Fairerweise können wir in puncto Neuzugänge allerdings auch sagen, dass man nicht auf Teufel komm raus die gleiche Einstellungspolicy fahren muss, wie vor fünf oder zehn Jahren. Merken wir, dass einzelne Tätigkeiten auch automatisiert werden können, prüfen wir schon, inwiefern Hirings immer Sinn machen.
Sehen Sie sich als Vorreiter in der dann doch eher konservativen Immobilienbranche?
Nein, das wäre ein wenig zu dick aufgetragen. Wir gehören trotzdem zu einer kleinen Minderheit derer, die ohne Angst und dafür mit Lust auf Zukunft auf das komplette Segment KI rangehen.
Ich kann mir vorstellen, dass nur ein Fünftel aller Marktteilnehmer ähnlich agiert. Vieles läuft noch nach dem Prinzip »Das haben wir immer so gemacht«. Das kann auch temporär weiterhin funktionieren. Wird in der fernen Zukunft wirtschaftlich aber nicht aufgehen. Denn auch Kunden von beispielsweise Vermietern, Investoren und Projektentwicklern, befürworten zumindest punktuelle KI-Lösungen im Produkt.
Möchten Sie in der Zukunft noch mehr in diese Richtung tun, oder langsam Step by Step alles angehen?
Ich bin der Überzeugung, dass das eine das andere nicht ausschließt. Wir pflegen schon eine interne Roadmap, anhand derer wir die nächsten Schritte rund um KI zügig in die Wege leiten wollen. Dennoch ohne statisches Konzept, das keinen Raum für ad-hoc Modernisierungen lässt.
So möchten wir sicherstellen, dass wir einerseits Fortschritt nicht verschlafen. Andererseits sollen Innovationen nicht überhastet integriert werden. Das ist ein guter Mix, mit dem wir uns langfristig wohlfühlen.
Abbildung: © Florian Bauer, Bauer Immobilien Unternehmensgruppe
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Ausgabe 3-4-2026 | Security Spezial 3-4-2026 | News | IT-Security
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