KI erhöht Softwarekomplexität: Rückbesinnung auf Engineering-Grundlagen

Die 34. Ausgabe des halbjährlichen Technology Radar markiert einen entscheidenden Wendepunkt: Während die KI-gestützte Softwareentwicklung eine radikale Transformation darstellt, zwingt sie Technologieexperten gleichzeitig zur Rückbesinnung auf grundlegende Engineering-Praktiken [1].

Frühere Ausgaben beleuchteten die wachsenden Fähigkeiten aufstrebender KI. Die 34. Ausgabe konzentriert sich darauf, wie die Branche Reibungsverluste und Risiken beim Einsatz dieser Technologien in großem Maßstab und in der Produktion bewältigt.

Der Bericht warnt insbesondere vor zunehmenden »kognitiven Schulden«, da die steigende Menge an KI-generiertem Code die Kluft zwischen Menschen und Softwaresystemen vergrößert. Hinzu kommt eine »semantische Diffusion«: Die Flut an Technologien und Praktiken führt dazu, dass neue Fachbegriffe und Konzepte zunehmend uneinheitlich verwendet werden. Für Technologen und Führungskräfte der Wirtschaft ergibt sich daraus ein paradoxes Bild: Gerade weil agentenbasierte Systeme die Code-Erstellung massiv beschleunigen, sind etablierte Verfahren, die für Disziplin und Präzision sorgen, wichtiger denn je.

»Die KI-Möglichkeiten haben sich im letzten Jahr atemberaubend entwickelt«, sagt Rachel Laycock, Chief Technology Officer bei Thoughtworks. »Es zeigt sich jedoch, dass der Mensch nicht verdrängt wird. Vielmehr müssen wir proaktiv geeignete Praktiken und technische Kontrollmechanismen einsetzen, um diese Fähigkeiten effektiv und sicher zu nutzen. Der aktuelle Wendepunkt ist weniger technologischer als vielmehr methodischer Natur.«

Die Kernthemen der 34. Ausgabe des Technology Radar:

Prinzipien beibehalten, Muster überdenken:

Das KI-Tempo erzwingt eine Rückkehr zu bewährten Techniken wie Zero-Trust-Architektur, DORA-Metriken und Testbarkeit, um Komplexität zu beherrschen. Dies ist essenziell, um kognitive Schulden zu verwalten und sicherzustellen, dass Entwickler die von ihnen gebauten Systeme weiterhin verstehen.

Absicherung von Agenten:

KI-Agenten sind dann am nützlichsten, wenn sie maximalen Zugriff auf private Daten und externe Systeme erhalten – was ein massives Spannungsfeld zur Sicherheit erzeugt. Zero-Trust-Architekturen, Sandboxing und Defense-in-Depth-Strategien sind daher mittlerweile unverzichtbare Grundvoraussetzungen.

Coding-Agenten kontrollieren:

Mit wachsender Leistungsfähigkeit der Agenten steigt die Gefahr, dass der Mensch die Kontrolle abgibt. Teams entwickeln daher verstärkt technische Kontrollmechanismen (»Harnesses«). Dazu gehören Feedforward-Kontrollen wie »Agent Skills« und spezifikationsgetriebene Entwicklung sowie Feedback-Systeme wie Mutationstests, die Selbstkorrekturen noch vor der menschlichen Prüfung auslösen.

Technologiebewertung in einer agentenorientierten Welt:

Die Hürden für die Erstellung von Entwickler-Tools sind so gesunken, dass der Markt von flüchtigen Kleinstprojekten einzelner Akteure überflutet wird. Da Begriffe oft geprägt werden, bevor sich Praktiken stabilisieren, erschwert diese Kombination aus semantischer Diffusion und Tool-Schwemme die Bewertung und Sicherung der langfristigen Nachhaltigkeit von Technologien.

[1] Thoughtworks, ein Technologieberatungsunternehmen, das Design, Engineering und KI für digitale Innovationen integriert, veröffentlichte die 34. Ausgabe seines halbjährlichen Technology Radar, der auf den Erfahrungen aus der Zusammenarbeit mit Kunden basiert. Besuchen Sie www.thoughtworks.com/radar, um die interaktive Version des Radars zu erkunden. https://www.thoughtworks.com/radar

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Zusammenfassung

Der aktuelle Thoughtworks Technology Radar Vol. 34 beschreibt eine Tech‑Landschaft, die stark von AI‑Agenten, Sicherheitsrisiken, Kontext‑Engineering und der Rückbesinnung auf bewährte Software‑Engineering‑Prinzipien geprägt ist. Die Hauptthemen drehen sich um: (1) die wachsende Schwierigkeit, Technologien im Zeitalter agentischer Systeme zu bewerten, (2) die Notwendigkeit, Prinzipien zu bewahren, während Muster sich ändern, (3) Sicherheitsrisiken durch »permission‑hungry agents«, (4) die Einführung von Kontrollmechanismen für Coding Agents, (5) und die Struktur des Radars mit klaren Empfehlungen (Adopt/Trial/Assess/Caution).

Hauptpunkte der Seite (strukturierte Zusammenfassung)

1) Zweck und Aufbau des Technology Radar

Der Radar ist ein kuratiertes, meinungsstarkes Format, das Trends im Software‑Engineering bewertet.

Er gruppiert Technologien in Techniken, Tools, Plattformen, Sprachen/Frameworks und ordnet sie in Ringe ein: Adopt, Trial, Assess, Caution.

und ordnet sie in ein: Adopt, Trial, Assess, Caution. »Blips« sind einzelne Technologien, deren Bewegung im Radar die Einschätzung widerspiegelt.

2) Zentrale Themen (Themes)

A) Die Herausforderung, Technologie in einer agentischen Welt zu bewerten

AI beschleunigt die Entstehung neuer Tools, oft unreif oder von Einzelpersonen entwickelt.

Begriffe diffundieren (»semantic diffusion«), z. B. spec‑driven development, harness engineering.

Risiko: Codebase Cognitive Debt, weil AI‑generierter Code schneller wächst als das Verständnis der Entwickler.

B) Prinzipien bewahren, Muster loslassen

Rückkehr zu bewährten Praktiken: Pair Programming, Zero Trust, Mutation Testing, Clean Code.

AI zwingt Teams, Grundlagen neu zu bewerten.

Command Line erlebt ein Comeback als Interface für agentische Tools.

C) »Permission‑hungry agents« und Sicherheitsrisiken

Leistungsfähige Agenten benötigen Zugriff auf Codebasen, Daten, externe Systeme.

Prompt Injection, unvorhersehbares Verhalten, Datenexfiltration sind ungelöste Probleme.

Empfehlung: Pipeline aus kleineren, stark begrenzten Agenten, Monitoring, Defense‑in‑Depth.

D) Coding Agents »an die Leine legen«

Einführung von Harnesses : Feedforward Controls: Agent Skills, Spec‑Driven Development, strukturierte Workflows. Feedback Controls: Mutation Testing, Linter, Test Suites als automatische Korrekturschleifen.

: Ziel: Weniger menschliche Korrektur, mehr deterministische Qualität.

3) Radar-Empfehlungen (Auszug)

Adopt (klare Empfehlung)

Context Engineering

Curated Shared Instructions (zentrale, teamweite Agent‑Guidelines)

DORA Metrics (weiterhin wichtigste Leistungsindikatoren)

Passkeys (phishing‑resistente Authentifizierung)

Structured Output from LLMs

Zero Trust Architecture

Trial (vielversprechend, aber noch reifend)

Agent Skills

Feedback Sensors für Coding Agents

Progressive Context Disclosure

Mutation Testing (erneut betont)

Semantic Layer

Server‑Driven UI

Assess (beobachten, evaluieren)

Agentic Reinforcement Learning Environments

Architecture Drift Reduction with LLMs

Code Intelligence Tools (AST/LSP‑basiert)

Context Graphs

Measuring Collaboration Quality with Coding Agents

Small Language Models

Caution (Vorsicht!)

Agent Instruction Bloat

AI‑Accelerated Shadow IT

Codebase Cognitive Debt

Coding Agent Swarms

Pixel‑streamed Development Environments

4) Übergreifende Erkenntnisse

AI verändert Softwareentwicklung radikal – aber nicht linear

Geschwindigkeit steigt, aber Risiken steigen ebenfalls.

Gute Engineering‑Grundlagen werden wichtiger, nicht weniger wichtig.

Agenten müssen kontrolliert, überwacht und strukturiert geführt werden.

Kontext ist das neue Interface

Die Qualität von Agenten hängt weniger vom Modell ab als von: Kontextarchitektur Instruktionsqualität Feedback‑Mechanismen Sicherheitsgrenzen



Organisationen müssen Governance neu denken

Shadow IT durch AI‑Tools ist real.

Teams brauchen klare Leitplanken, gemeinsame Standards und sichere Sandboxes.

Albert Absmeier & KI

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