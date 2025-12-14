Daten- und KI-Trends 2026: Agentic AI, Kompetenzen für Mitarbeitende, KI-fähige Datenbasis

Agentic AI verändert die Business Intelligence, indem Mitarbeitende direkt in natürlicher Sprache Fragen stellen und sofort verständliche Antworten erhalten, was die Arbeit effizienter macht und IT-Abteilungen entlastet. Damit Unternehmen wirklich von KI profitieren, müssen alle Mitarbeitenden gezielt geschult werden, um Kompetenzlücken zu schließen und präzise Fragen zu stellen. Eine vertrauenswürdige und vollständige Datenbasis wird immer wichtiger, weshalb der sogenannte Data Trust Score als neue Kennzahl eingeführt wird, um die Qualität und Zuverlässigkeit der Daten für KI-Anwendungen zu messen.

ThoughtSpot, das Unternehmen für Agentic Analytics, hat die wichtigsten Entwicklungen rund um Daten und KI für das kommende Jahr ermittelt. Demnach stehen Agentic AI sowie die Kompetenzentwicklung der Belegschaft und die Vorbereitung der Datenbasis für KI im Vordergrund.

Agentic AI definiert BI neu

Mit zunehmendem KI-Reifegrad nutzen Unternehmen Agentic AI, um Kundenerlebnisse weiter zu verbessern und schneller Erkenntnisse zu gewinnen. Dabei stellen Anwender aus den Fachabteilungen Fragen in natürlicher Sprache und erhalten leicht verständliche Antworten. Somit ist keine IT-Abteilung mehr nötig, um individuelle Dashboards zu entwickeln. Zudem ermöglicht die Implementierung von MCP (Model Context Protocol) das Einbeziehen von semistrukturierten Daten für mehr Kontext sowie die Kommunikation mit Agenten von anderen Plattformen.

»Da sich Daten ständig ändern, müssen KI-Anwendungen mit Hilfe von Live Boards immer aktuelle Informationen bereitstellen«, sagt Jochen Olbrich, Country Manager Central EMEA bei ThoughtSpot. »Hierbei ermöglichen und beschleunigen Self-Service-Plattformen fundierte Entscheidungen für alle Mitarbeitenden – und die IT-Abteilungen erhalten mehr Zeit für strategische Aufgaben. Dies wird die Art und Weise deutlich verändern, wie die Belegschaft arbeitet.«

Alle Mitarbeitenden sind für KI zu befähigen

So manches Unternehmen schreibt seinen Mitarbeitenden bereits die KI-Nutzung vor, jedoch ohne sie dafür zu schulen. Wer aber ungeeignete Fragen stellt oder die KI-Antworten nicht richtig einschätzen kann, wird kaum einen Mehrwert erhalten. Daher müssen Unternehmen Kompetenzlücken auf allen Ebenen – von der Fachabteilung bis zur Geschäftsführung – beheben, um wirklich von KI zu profitieren.

»Regelmäßige, individuell abgestimmte Schulungen und Trainings sind das A und O für den erfolgreichen KI-Einsatz«, so Jochen Olbrich. »Auch wenn natürliche Spracheingaben die Nutzung erleichtern, müssen Fragen präzise und korrekt gestellt werden, um Fehlinterpretationen der KI zu vermeiden. Nur dann kann sie einen echten Mehrwert für das Business bieten.«

Vertrauenswürdige Daten als KPI

In jedem Fall liefert KI schnelle Antworten. Aber sind sie auch vertrauenswürdig? Um wirklich von den Ergebnissen zu profitieren, ist im ersten Schritt eine korrekte, zuverlässige und vertrauenswürdige Datenbasis nötig. Aus diesem Grund führen immer mehr Unternehmen eine neue Kennzahl ein: den Data Trust Score. Dieser neue KPI wird zu einem Thema auf Vorstandsebene, da er das Vertrauen in die Daten und KI-Ergebnisse quantifiziert, auf denen Entscheidungen basieren.

»Die KI-Bereitschaft der Daten stellt aktuell eine große Herausforderung dar, gerade im deutschen Mittelstand«, erklärt Jochen Olbrich. »Vielen Unternehmen ist noch gar nicht klar, dass sich nur aus vollständigen und korrekten Daten per KI Geschäftsvorteile erzielen lassen. Schließlich wird es im Wettbewerb immer wichtiger, fundierte Entscheidungen auf rationaler Basis und nicht intuitiv zu fällen. KI-fähige Daten leisten zudem einen wesentlichen Beitrag, um Entscheidungsprozesse zu verkürzen.«

https://www.thoughtspot.com/data-trends/business-intelligence/business-intelligence-and-analysis

575 Artikel zu „2026“