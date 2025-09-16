Gesundheit: Milliardenmarkt Digital Health

Digitale Technologie trägt zunehmen dazu bei, unsere Gesundheit und die Gesundheitsversorgung insgesamt zu verbessern. Entsprechend steigen die Umsätze im so genannten »Digital Health«-Segment in Deutschland. Dazu zählen unter anderem Smartphones-Apps, Bio-Sensoren oder Online-Sprechstunden mit Ärzten, die über Webseiten oder Apps durchgeführt werden. Nach Schätzungen der Experten der Statista Market Insights werden die Umsätze im laufenden Jahr die Fünf-Milliarden-Marke erreichen.

Das Segment »Digitale Behandlung und Pflege« generiert dabei den meisten Umsatz. Dieser Markt umfasst digitale Tools, die zur Diagnose, Behandlung und Verwaltung von medizinischen Bedingungen eingesetzt werden. Er umfasst somit auch vernetzte Biosensoren und den Markt für digitales Pflegemanagement. Das Segment »Digitale Fitness und Wohlbefinden« steht beim Umsatz an zweiter Stelle. Dieser Markt umfasst Fitness-Tracker, Gesundheits- und Wellness-Coaching sowie Tools, die Einzelpersonen dabei helfen, ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu überwachen und zu verbessern. Bei den Online-Arztsprechstunden werden die Umsätze der Schätzung zufolge bei der Marke von einer halben Milliarde Euro bleiben. Dieser Markt umfasst Telemedizin und andere digitale Tools, die es Patienten ermöglichen, mit Ärzten aus der Ferne zu konsultieren. Matthias Janson

Was ist digitale Behandlung und Pflege

Digitale Behandlung und Pflege umfasst alle digitalen Werkzeuge und Plattformen, die zur Diagnose, Therapie und zum Management medizinischer Erkrankungen eingesetzt werden. Das Spektrum reicht von Sensoren, die Vitaldaten kontinuierlich erfassen, über Softwarelösungen für die Pflegedokumentation bis hin zu Telemedizin-Angeboten für Fernkonsultationen.

Vernetzte Biosensoren zur Überwachung von Vitalparametern (z. B. Herzfrequenz, Blutzucker)

Digitale Pflegemanagement-Systeme für Dokumentation und Workflow-Steuerung

Telemedizinische Anwendungen für Videosprechstunden und Fernkonsultation

Digitale Therapeutika (Software-as-a-Medical-Device) zur Begleitung von Therapien

Im deutschen Digital-Health-Markt ist das Segment Digitale Behandlung und Pflege das umsatzstärkste und trägt maßgeblich zu den geschätzten fünf Milliarden Euro Gesamtumsatz bei 2025 bei.

Konkrete Anwendungsfälle

Vernetzte Biosensoren und Wearables zur kontinuierlichen Erfassung von Vitalparametern (Herzfrequenz, Blutzucker) und automatischer Alarmierung bei Abweichungen [1].

Pflegeroboter und spielerische Assistenzsysteme (z. B. digitale Kegel- oder Tanzangebote) zur Förderung der Mobilität und Motorik von Pflegebedürftigen [2].

Digitale Pflege-Apps für Tourenplanung, Pflegedokumentation und Medikamentenmanagement mittels Barcode-Scans [2].

Telemedizinische Plattformen für Videoberatungen, Online-Schulungen und Pflegeberatung nach § 7a SGB XI [1].

Regulatorische Anforderungen

Das Digitale-Versorgung-und-Pflege-Modernisierungs-Gesetz (DVPMG) legt von Januar 2022 bis Juli 2026 einen Zeitplan für die Einführung digitaler Pflegeanwendungen fest: u. a. Integration von Gesundheits-Apps in die elektronische Patientenakte (ePA) [2].

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und Patientendatenschutzgesetz (PDSG) sichern die informationelle Selbstbestimmung und Vertraulichkeit elektronisch erhobener Gesundheitsdaten [2].

Die nationale Digitalisierungsstrategie für Gesundheitswesen und Pflege definiert regulatorische Rahmenbedingungen und Handlungsfelder wie digital gestützte Versorgungsprozesse und datengetriebene Anwendungen [3].

Bereits seit dem E-Health-Gesetz 2015 bestehen Vorgaben für sichere digitale Kommunikation und Interoperabilität medizinischer Systeme [4].

Ein koordinierter Politikansatz soll Abstände bei Telematikinfrastruktur und Akzeptanz verringern; hierzu betont der Bundestag die Notwendigkeit einer klaren Strategie und Nutzerzentrierung [5].

Internationale Best Practices

Co-Creation-Ansätze: Pflegefachkräfte und Wissenschaft entwickeln Technologien gemeinsam, um passgenaue Lösungen für den Pflegealltag zu schaffen und systematisch zu evaluieren [6].

Ländervergleiche zeigen, dass in manchen Ländern innovative Assistenzsysteme (z. B. Sturzsensoren, kognitive Unterstützungsgeräte) häufiger implementiert und finanziell nachhaltiger gefördert werden als in Deutschland [7].

Studien aus dem Ausland betonen die Bedeutung langfristiger Evaluationen, um sowohl entlastende als auch belastende Effekte digitaler Pflegeinnovationen aufzuzeigen und wirtschaftlich zu bewerten [7].

Definition digitale Fitness und Wohlbefinden

Digitale Fitness und Wohlbefinden bezeichnet den Markt und die Anwendungen, die Einzelpersonen dabei unterstützen, ihre körperliche Aktivität, mentale Gesundheit und generelles Wohlbefinden eigenständig zu überwachen, zu steuern und zu verbessern. Dazu gehören sowohl Hardware- und Sensorlösungen als auch Software- und Coaching-Angebote, die im Alltag eingesetzt werden, um Gesundheitsziele zu erreichen und langfristig zu halten.

Hauptkomponenten

Fitness-Tracker und Wearables zur Erfassung von Schritten, Herzfrequenz, Schlaf und Stress

Gesundheits- und Wellness-Coaching-Apps mit personalisierten Trainings- und Ernährungsplänen

Schlaf- und Stressmanagement-Tools, etwa Meditations- und Atemtrainings-Applikationen

Ernährungstagebücher und KI-gestützte Ernährungsoptimierung

Community-Features und Gamification-Elemente zur Steigerung der Motivation

Anwendungsbeispiele

Fitbit, Apple Watch und Garmin als führende Wearables für Activity-Tracking

MyFitnessPal und Yazio für Kalorien- und Ernährungsprotokollierung

Headspace, Calm und 7Mind für Meditation, Achtsamkeit und Stressabbau

Strava und Nike Run Club für soziales Lauf- und Radtraining

Sleep Cycle oder Pillow zur Schlafanalyse und -verbesserung

Nutzen und Ziele

Steigerung der Selbstwirksamkeit durch Echtzeit-Feedback und Fortschrittsvisualisierung

Förderung gesunder Routinen durch Erinnerungssysteme und personalisierte Ziele

Motivation durch Community-Challenges, Abzeichen und Belohnungsmechanismen

Frühwarnung bei Abweichungen von Sollwerten zur Prävention von Überlastung

Ganzheitlicher Ansatz, der körperliche Fitness, mentale Gesundheit und Erholung verbindet

Genki

