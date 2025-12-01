Digital Excellence – W&P Trendradar 2026

Was sind die angesagten Themen im Bereich Digital Excellence im Jahr 2026? Auf einer Skala von 0-10: In welchen Branchen ist der Handlungsdruck am größten?

»Wer die für sich relevanten Trends erkennt und erfolgreich umsetzt, bevor sie Commodity werden, sind Wettbewerbsvorteil die logische Konsequenz.«– Sebastian Batton, Leiter Digital Excellence bei Dr. Wieselhuber & Partner (W&P).

Abb.: Auf einer Skala von 0-10: In welchen Branchen ist der Handlungsdruck im Bereich Digital Excellence im Jahr 2026 am größten?

(Embedded) Machine Learning: Unsichtbarer Motor neuer Wertschöpfung

Machine Learning ermöglicht es Unternehmen, riesige Datenmengen und komplexe Zusammenhänge in verwertbare Erkenntnisse zu übersetzen. In der Industrie sorgt es für vorausschauende Wartung, Qualitätskontrolle und präzisere Bedarfsplanung. Im Handel oder in der Pharmaforschung optimiert ML Nachfrageprognosen, klinische Studien und Produktentwicklung. Dabei folgt Machine Learning keinen festen Regeln, sondern erkennt Muster und Zusammenhänge (Heuristiken) in Daten, um daraus eigenständig Prognosen und Entscheidungen abzuleiten. Der Trend geht klar in Richtung »embedded ML« – also ML als unsichtbarer Bestandteil von Prozessen und Produkten.

Generative KI und Agenten: Die neue digitale Workforce

Generative KI und spezialisierte Agenten verändern Unternehmensprozesse in allen Bereichen. Sie übernehmen repetitive Aufgaben, koordinieren Abläufe und interagieren mit Menschen und Systemen. In Automotive- und Konsumgüterbranchen entstehen neue Assistenzfunktionen – von automatisierter Dokumentation bis zum Kundenservice. Ihr Vorteil liegt in ihrer Lern- und Anpassungsfähigkeit: KI-Agenten reagieren dynamisch auf neue Situationen, verstehen kontextabhängige Aufgaben und arbeiten systemübergreifend autonom zusammen. Dadurch entsteht ein neuer »digitaler Workforce-Layer« zwischen Mensch und Prozess, der Effizienz, Geschwindigkeit und Qualität gleichermaßen steigert.

Digitale Transformation starten: Systeme, Prozesse und Daten verbinden

Veraltete IT-Systeme bremsen die digitale Transformation vielerorts aus. Zahlreiche mittelständische Unternehmen arbeiten noch mit historisch gewachsenen, lokalen (on-premises) Infrastrukturen, die Dateninseln erzeugen und die Zusammenarbeit erschweren. Der nächste Entwicklungsschritt führt in Richtung vereinheitlichter, cloudbasierter Plattformen, die Systeme, Prozesse und Daten nahtlos verbinden. Sie schaffen Skalierbarkeit, Sicherheit und Echtzeitverfügbarkeit – Voraussetzungen für moderne Arbeitsformen und datengetriebene Entscheidungen.

Cybersecurity: Sicher digital im Mittelstand

Cybersecurity wird für mittelständische Unternehmen zu einem zentralen Wettbewerbsfaktor. Angriffe auf Produktions- und Verwaltungssysteme häufen sich und verlagern sich zunehmend von großen Konzernen auf den oft weniger geschützten Mittelstand – tagelange Stillstände sind die Folge. Gleichzeitig steigen regulatorische Anforderungen und die Komplexität der IT-Landschaft. Moderne Sicherheitsstrategien setzen daher auf präventive Schutzmechanismen, kontinuierliches Monitoring und KI-gestützte Bedrohungserkennung. Sicherheits-, Compliance- und Datenschutzthemen sind fester Bestandteil der digitalen Transformation.

Leadership & Kultur: Erfolgsfaktoren der digitalen Transformation

Digitale Transformation ist mehr als Technologie – sie ist vor allem eine Führungs- und Kulturaufgabe. Viele mittelständische Unternehmen investieren in neue Systeme, Prozesse und Datenplattformen, stoßen aber an Grenzen, wenn Mitarbeitende und Führungskräfte nicht gleichermaßen mitgenommen werden. Digitale Akzeptanz entsteht durch das Vorleben von oben und die Befähigung von unten: Führungskräfte müssen Orientierung geben, klare Prioritäten setzen und ein Umfeld schaffen, in dem Mitarbeitende neue Arbeitsweisen verstehen, ausprobieren und nachhaltig verankern können.

