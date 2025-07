Wo im Jahr 2026 investieren, desinvestieren und experimentieren?

Die Volatilität dämpft den Optimismus im Hinblick auf die Budgets für 2026 [1]. Während einige Führungskräfte zweistellige Zuwächse bei Investitionen in KI und Sicherheit erwarten, sehen sich andere mit Budgetbeschränkungen konfrontiert. Um erfolgreich zu bleiben, müssen sie Szenarioplanung betreiben, kundenzentrierte Investitionen priorisieren, technische Schulden abbauen und mit neuen Technologien wie synthetischen Daten und Edge Intelligence experimentieren.

Forrester hat seine Budget Planning Guides 2026 für Technologieentscheider, Führungskräfte im Bereich Technology Architecture & Delivery (TAD), Security & Risk sowie Data, AI & Analytics veröffentlicht [2]. Die Leitfäden bieten datenbasierte Empfehlungen, mit denen Technologieverantwortliche fundierte Planungs- und Budgetentscheidungen für das kommende Jahr treffen können. Sie enthalten außerdem Hinweise darauf, in welchen Bereichen sich Investitionen lohnen, wo Budget gekürzt werden sollte und wo sich gezielte Experimente auszahlen könnten.

Empfehlungen für Tech Executives finden Sie im Blog » Where Technology Executives Will Be Investing In 2026« [3], für Security & Risk-Verantwortliche in diesem Blog » Security Planning 2026: Budget To Manage Volatility, Seize Opportunities, And Avoid Threats « [4]. Die wichtigsten Erkenntnisse aus den Reports hier kurz zusammengefasst.

Für die Budgetplanung 2026 empfiehlt Forrester, dass Tech Executives, TAD-Leader, Security & Risk-Verantwortliche sowie Data-, KI- und Analytics-Führungskräfte:

Mindestens 10 % der Belegschaft mithilfe von KI umschichten (Tech Executives).

Der Einsatz von KI zur Automatisierung und Inhaltserstellung ist nur dann sinnvoll, wenn er tatsächlich Kosten senkt. Um zu vermeiden, dass KI nur zusätzliche Ausgaben verursacht, sollten Unternehmen gezielt Aufgaben mit geringer Priorität automatisieren – auch auf Management-Ebene – und entsprechende Rollen umverteilen.

Der Einsatz von KI zur Automatisierung und Inhaltserstellung ist nur dann sinnvoll, wenn er tatsächlich Kosten senkt. Um zu vermeiden, dass KI nur zusätzliche Ausgaben verursacht, sollten Unternehmen gezielt Aufgaben mit geringer Priorität automatisieren – auch auf Management-Ebene – und entsprechende Rollen umverteilen. Mit KI-Agenten-Orchestrierung experimentieren – nicht auf Marktreife warten (Tech Executives). Orchestrierungsplattformen für KI entwickeln sich rasant, ihre Wirkung hängt jedoch stark von der Dateninfrastruktur eines Unternehmens ab. CIOs sollten erste Tests mit herstellerintegrierten Orchestrierungstools durchführen, offene Standards wie A2A oder MCP pilotieren und parallel in strukturierte, zugängliche und echtzeitfähige Datenarchitekturen investieren.

Orchestrierungsplattformen für KI entwickeln sich rasant, ihre Wirkung hängt jedoch stark von der Dateninfrastruktur eines Unternehmens ab. CIOs sollten erste Tests mit herstellerintegrierten Orchestrierungstools durchführen, offene Standards wie A2A oder MCP pilotieren und parallel in strukturierte, zugängliche und echtzeitfähige Datenarchitekturen investieren. Zurückhaltende Einführung von KI-Chips (TAD) [5]. KI-Chips steigern die Leistung fortschrittlicher KI-Anwendungen, bringen jedoch hohe Kosten für System- und Kühltechnik-Upgrades mit sich. CIOs sollten mit kostengünstigeren Alternativen wie AMD Instinct MI300X oder Intel Gaudi3 experimentieren, während sie auf Preisrückgänge bei High-End-Chips und eine Entspannung der Lieferengpässe warten.

KI-Chips steigern die Leistung fortschrittlicher KI-Anwendungen, bringen jedoch hohe Kosten für System- und Kühltechnik-Upgrades mit sich. CIOs sollten mit kostengünstigeren Alternativen wie AMD Instinct MI300X oder Intel Gaudi3 experimentieren, während sie auf Preisrückgänge bei High-End-Chips und eine Entspannung der Lieferengpässe warten. Vorbereitung auf Post-Quantum-Sicherheit (Security & Risk). Die Migration zu post-quantenresistenter Kryptografie (PQC) gewinnt an Dynamik. Viele Regierungen orientieren sich an NISTs Zeitplan zur Ablösung asymmetrischer Kryptografie bis 2030–2035. Einige, darunter Australien, verlangen sogar frühere Umstellungen. CIOs sollten kritische Anwendungsfälle mit asymmetrischer Verschlüsselung priorisieren, Kryptoinventar-Tools nutzen und mit Anbietern von Crypto-Agility-Lösungen zusammenarbeiten, um die Migration effektiv zu planen.

Die Migration zu post-quantenresistenter Kryptografie (PQC) gewinnt an Dynamik. Viele Regierungen orientieren sich an NISTs Zeitplan zur Ablösung asymmetrischer Kryptografie bis 2030–2035. Einige, darunter Australien, verlangen sogar frühere Umstellungen. CIOs sollten kritische Anwendungsfälle mit asymmetrischer Verschlüsselung priorisieren, Kryptoinventar-Tools nutzen und mit Anbietern von Crypto-Agility-Lösungen zusammenarbeiten, um die Migration effektiv zu planen. Deepfake-Erkennung einführen (Security & Risk). KI-generierte Deepfakes sind heute nahezu nicht mehr von echtem Bild- und Videomaterial zu unterscheiden. Herkömmliche Erkennungsmethoden reichen nicht mehr aus, deshalb sollten CIOs auf moderne Lösungen zur Deepfake-Erkennung setzen, die mehrere Signale in Echtzeit analysieren. Auf diese Weise werden Identitätsprüfung und Authentifizierung abgesichert, ohne die Nutzererfahrung zu beeinträchtigen.

KI-generierte Deepfakes sind heute nahezu nicht mehr von echtem Bild- und Videomaterial zu unterscheiden. Herkömmliche Erkennungsmethoden reichen nicht mehr aus, deshalb sollten CIOs auf moderne Lösungen zur Deepfake-Erkennung setzen, die mehrere Signale in Echtzeit analysieren. Auf diese Weise werden Identitätsprüfung und Authentifizierung abgesichert, ohne die Nutzererfahrung zu beeinträchtigen. Mit agentenbasierter KI zur Aufgabenautomatisierung experimentieren (Data, AI & Analytics). Führungskräfte sollten erste Tests mit autonomen KI-Agenten starten, zunächst innerhalb einzelner Anwendungen, etwa für analytische oder nur-lesende Aufgaben, um Risiken zu minimieren. Danach kann die Automatisierung auf mehrere Business-Apps ausgeweitet werden. Dabei sollten sie neue Kommunikationsprotokolle wie MCP, ACP oder A2A berücksichtigen, um eine nahtlose Koordination über verschiedene Systeme hinweg zu gewährleisten.

Den vollständigen Budget Planning Guides 2026 für Technologie und Sicherheit von Forrester gibt es nach Registrierung hier [6].

362 Artikel zu „2026“

News | Digitalisierung | Rechenzentrum | Strategien Hessens Rechenzentren-Strategie: Blaupause für Deutschland Die im eco Verband gegründete Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen – eine Initiative aus Betreibern des Ökosystems digitaler Infrastrukturen – begrüßt die Rechenzentren-Strategie für das Land Hessen und fordert einen ähnlichen Ansatz auch auf Bundesebene zur Stärkung des Rechenzentrumsstandort Deutschland. Eine solche bundesweite Strategie sollte auch die drängendsten Probleme der Betreiber adressieren: hohe Strompreise und… Weiterlesen →