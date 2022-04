Bis 2026 werden mehr als 30 Milliarden Bluetooth-Geräte ausgeliefert

Die Bluetooth Special Interest Group (SIG) hat ihr jährliches Markt-Update vorgestellt. Es belegt die wachsende Bedeutung der Bluetooth-Technologie in einer immer größeren Anwendungsvielfalt in immer neuen Märkten. Die innovativen Lösungen der Mitgliedsunternehmen der Bluetooth SIG reichen von drahtlosen Audio-Geräten und Wearables bis hin zu Asset Tracking oder der intelligenten Beleuchtungssteuerung. Durch die Weiterentwicklung der Technologie arbeitet die Bluetooth SIG stetig daran, die Anforderungen von Verbrauchern sowie für gewerbliche und industrielle Anwendungsfälle zu erfüllen. Die Marktanalyse, die vom unabhängigen Marktforschungsinstitut ABI Research durchgeführt wurde, identifiziert dafür drei wichtige Trends:

Massives Wachstum bei ausgelieferten Bluetooth-Geräten von fast 50 Prozent in den kommenden fünf Jahren

Audio-Streaming bleibt der größte Bereich für Bluetooth-Lösungen

Bluetooth-Standortdienste sind der am schnellsten wachsende Lösungsbereich

Bluetooth-Gerätelieferungen steigen bis 2026 um das 1,5-fache

Während 2020 global ein turbulentes Jahr war, haben sich die Märkte für Bluetooth-Geräte 2021 erholt und schnell wieder das Niveau vor der Pandemie erreicht. Für das Jahr 2022 sind die Marktforscher mittlerweile optimistisch und erwarten eine schnellere Erholung als ursprünglich vorhergesagt. Sie gehen davon aus, dass die jährlichen Lieferzahlen von Bluetooth-fähigen Geräten in den nächsten fünf Jahren um das 1,5-fache ansteigen und bis 2026 die Marke von 7 Milliarden Stück überschreiten werden.

LE Audio wird Audio-Streaming weiter beflügeln

Die bevorstehende Veröffentlichung von Bluetooth® LE Audio wird den größten Lösungsbereich, Audio-Streaming, stärken, so die Erwartung der Marktforscher. LE Audio verbessert die Audioqualität und überzeugt durch einen geringeren Stromverbrauch und neue Audioerlebnisse, wie etwa Broadcast-Audio. Mit der nächsten Generation von Bluetooth Audio können Audioentwickler die steigenden Anforderungen von Konsumenten an die Leistung von Peripheriegeräten, einschließlich Lautsprechern, Headsets und Ohrhörern, erfüllen. Bis 2026 werden jährlich 619 Millionen Bluetooth Ohrhörer ausgeliefert – das sind zwei Drittel aller kabellosen Kopfhörer.

Dank LE Audio werden völlig neue Audio-Peripheriegeräte auf dem Markt kommen, darunter vor allem eine breitere Palette von Bluetooth-fähigen Hörgeräten. Die Technologie ermöglicht mehr Flexibilität für bessere Formfaktoren. Entsprechend geht ABI Research von einem 2,6-fachen Wachstum bis 2026 bei den jährlichen Lieferungen von Bluetooth-Hörgeräten aus.

Verdreifachung der Geräteauslieferungen für Bluetooth-Standortdienste

Die Pandemie führte zu Unterbrechungen der globalen Lieferketten, während die Performance der Bluetooth-Ortungsfunktionen sich verbesserte. Das Zusammenspiel dieser Faktoren kurbelte die Nachfrage nach Lösungen auf Basis von Bluetooth-Standortdiensten stark an. Technische Innovationen wie Bluetooth-RSSI, Peilung und bald auch die hochpräzise Entfernungsmessung bieten Entwicklern genügend Verlässlichkeit und Flexibilität, um ein breites Spektrum an exakten Bluetooth-Standortdiensten zu entwerfen. Die Analysten prognostizieren bis 2026 eine Verdreifachung der jährlichen Auslieferungen von Bluetooth-Location-Services-Geräten – damit wächst dieser Lösungsbereich voraussichtlich am schnellsten.

Die Marktforscher gehen davon aus, dass Echtzeit-Ortungssysteme (RTLS), z. B. für die Verfolgung von Vermögenswerten (Asset Tracking), die Haupttreiber für dieses anhaltende Wachstum sein werden. Gewerbliche RTLS-Systeme (einschließlich Gesundheitswesen) machen 2022 den größten Lieferanteil von Ortungsgeräten aus. ABI Research rechnet damit, dass bis 2026 jährlich 350 Millionen Bluetooth-Geräte für das Asset Tracking ausgeliefert werden.

»Jedes Jahr arbeitet die Gemeinschaft von Bluetooth SIG-Mitgliedern hart daran, neue Lösungen zu entwickeln und so den Funktionsumfang der Bluetooth-Technologie weiter zu verbessern sowie neue Markttrends mitzugestalten«, erläutert Mark Powell, CEO der Bluetooth SIG. »Die positiven Erwartungen im Bluetooth Markt-Update 2022 spiegeln die unermüdliche Arbeit der vielen Bluetooth SIG-Mitglieder wider: Sie entwickeln Innovationen für eine besser vernetzte Welt.«

Das Bluetooth Market Update 2022 finden Sie hier: https://www.bluetooth.com/de/2022-market-update/