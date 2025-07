Die neue Rolle des CIO im Unternehmen

In der heutigen, sich schnell verändernden Welt ist die digitale Transformation ein Eckpfeiler der Resilienz, die den Fortbestand von Unternehmen sichert. Eine überstürzte digitale Transformation aber hat schon viele Organisationen ins Straucheln gebracht. Sie sehen nicht immer die Ergebnisse, die sie von ihren Investitionen erwarten, oder es dauert viel länger, Rendite zu erzielen. Das liegt daran, dass sie beispielsweise mit der Verlagerung ihrer Daten in Cloudsysteme, dem Kostenmanagement, dem Umgang mit technischen Altlasten, dem Widerstand gegen Veränderungen in der Belegschaft und der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften konfrontiert sind.

Die Ära digitaler Ad-hoc-Transformation ist daher vorbei. Laut der CIO-Umfrage 2024 von Gartner, an der 2.400 Personen teilnahmen, hält das Wachstum der IT-Budgets kaum mit der Inflation Schritt und bleibt deutlich hinter den prognostizierten Umsatzsteigerungen zurück. Diese Realität zwingt CIOs dazu, aus jedem in die IT investierten Euro den größtmöglichen Nutzen zu ziehen. Zu den wichtigsten Prioritäten für CIOs gehört daher aktuell, mit weniger mehr zu erreichen.

Kaufentscheidungen für Unternehmenstechnologien werden aber nicht mehr nur von den isolierten Prioritäten der IT-Abteilung bestimmt. Diese müssen vielmehr mit umfassenderen geschäftlichen Herausforderungen und strategischen Zielen des Unternehmens in Einklang gebracht werden. Die größte Herausforderung besteht darin, das richtige Gleichgewicht zwischen der Verbesserung der digitalen Fähigkeiten zur Steigerung der Resilienz und der Wettbewerbsfähigkeit zu finden und gleichzeitig sicherzustellen, dass jede IT-Investition klare, messbare Geschäftsergebnisse liefert.

Vom IT-Manager zur strategischen Führungskraft

Die Rolle des CIO, die sich traditionell darauf konzentrierte, den technologischen Wandel voranzutreiben, hat sich angesichts dieser Veränderungen zu einer strategischen, geschäftsorientierten Position entwickelt. Laut der Gartner-Umfrage spielen CIOs heute eine zentrale Rolle bei der Gestaltung der allgemeinen Geschäftsstrategie und der Förderung von Innovationen über die IT hinaus. Sie sollen Unternehmen in die Lage versetzen, ihre strategischen Ziele zu erreichen, indem sie Veränderungen und Innovationen mit messbarem Erfolg vorantreiben. Dafür entwickeln sie eine geschäftliche Flexibilität und bauen Fähigkeiten auf, die erforderlich sind, um veränderte Marktbedingungen und Kundenverhalten zu antizipieren und darauf zu reagieren. Auf der persönlichen Ebene erfordert dies, dass CIOs selbst agile und reaktionsfähige Führungskräfte sind.

IT-Infrastruktur vereinfachen

Mit weniger mehr zu erreichen, bedeutet auch, die Unternehmensinfrastruktur zu vereinfachen. Jahrzehntelang war der vorherrschende Ansatz für die IT-Infrastruktur ein additiver – die Anforderungen neuer Anwendungen und Dienste wurden einfach erfüllt, indem mehr Hardware und Software auf die bestehende Architektur aufgesetzt wurden, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Dadurch sind komplexe, kostspielige und ineffiziente IT-Umgebungen entstanden. Heute haben CIOs die Aufgabe, diesen Trend umzukehren, um den Betrieb zu optimieren und Ressourcen freizumachen.

Schlüssel zur Vereinfachung liegen in der strategischen Konsolidierung und Standardisierung bestehender Systeme, der Cloud-Migration, der Automatisierung und der Einführung skalierbarer, kostengünstiger Lösungen wie Network as a Service (NaaS). Diese Lösungen sind inzwischen so weit ausgereift, dass CIOs sie als solide Grundlage für Initiativen zur digitalen Transformation nutzen können. Diese Entwicklung ermöglicht es ihnen nicht nur, Innovationen voranzutreiben, sondern hilft ihnen auch, wichtige Ziele wie Vereinfachung und verbesserte Serviceleistung zu erreichen.

Die Vereinfachung der Infrastruktur ist nicht nur eine Kostensenkungsmaßnahme. Es ist eine strategische Notwendigkeit, die es Unternehmen ermöglicht, auf dem dynamischen Markt von heute flexibler, innovativer und wettbewerbsfähiger zu sein. Durch die Umsetzung dieser Strategien verändern CIOs die Unternehmen, indem sie den Geschäftswert steigern und nachhaltiges Wachstum auch unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen ermöglichen.

ESG ist ein Thema der IT

Neben technologieorientierten Lösungen sind Nachhaltigkeit und Verpflichtungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) heute eine zwingende Notwendigkeit in der Unternehmensleitung. ESG-Faktoren sind für Investoren zunehmend wichtig. Dies wird durch die Tatsache belegt, dass mehr als 90 Prozent der S&P-500-Unternehmen inzwischen irgendeine Form von ESG-Berichten veröffentlichen, was eine wachsende Erwartung an Transparenz und Verantwortlichkeit in diesen Bereichen signalisiert. Die Abstimmung von IT-Investitionen auf die Unternehmensziele durch klare ESG-Governance-Strukturen bietet erhebliche Vorteile. Laut dem Colt 2024 Digital Infrastructure Report haben 82 Prozent der befragten CIOs in Deutschland eine direkte Rolle bei der Gestaltung von Nachhaltigkeitsstrategien oder sind vollständig für diese verantwortlich [1].

Darüber hinaus können CIOs die Automatisierung nutzen, um das Infrastrukturmanagement zu vereinfachen. Mit Automatisierungstools lassen sich Aufgaben wie die Bereitstellung von Servern, die Bereitstellung von Anwendungen und die Verwaltung von Netzwerkkonfigurationen automatisieren. Auf diese Weise wird der Bedarf an manuellen Eingriffen reduziert, so dass sich die IT-Mitarbeiter auf strategischere Aufgaben konzentrieren können. Die Automatisierung trägt auch dazu bei, die Konsistenz zu verbessern und Fehler zu reduzieren.

Die Rolle des CIO hat sich deutlich über die Systemverwaltung hinaus entwickelt. Er ist inzwischen strategischer Visionär, treibende Kraft für Innovationen, Hüter der Datenintegrität, Ansprechpartner für Nachhaltigkeit und inspirierende Führungskraft. Durch die proaktive Gestaltung der Technologielandschaft, den Aufbau von Partnerschaften im gesamten Unternehmen und die Förderung von Innovationen wird der CIO zur entscheidenden Rolle für das Wachstum und den Erfolg eines Unternehmens.

Stephan Wanke, Geschäftsführer Deutschland und Regional Sales Director Enterprise Central und East Europe bei Colt Technology Services

»Der CIO ist strategischer Visionär, treibende Kraft für Innovationen, Hüter der Datenintegrität, Ansprechpartner für Nachhaltigkeit und inspirierende Führungskraft.«

