Panduit erweitert sein Rechenzentrumsportfolio um skalierbare Direct-to-Chip-Kühllösungen für hochdichte KI- und HPC-Umgebungen

Direct-to-Chip-Flüssigkühlung adressiert thermische Grenzen moderner KI-Rechenzentren.
Der steigende Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI), High-Performance-Computing (HPC) und beschleunigten Workloads führt in Rechenzentren weltweit zu deutlich höheren Leistungsdichten auf Rack- und Chipebene. Klassische luftbasierte Kühlkonzepte stoßen dabei zunehmend an physikalische und wirtschaftliche Grenzen. Mit seinen FlexFusion Direct-to-Chip-Flüssigkühllösungen stellt Panduit ein integriertes System bereit, das gezielt auf diese Anforderungen ausgelegt ist und eine effiziente, platzsparende und skalierbare Wärmeabfuhr direkt an der Quelle ermöglicht.
Moderne KI-Server erzeugen hohe Wärmelasten direkt an Prozessoren. Die Direct-to-Chip-Kühlung (DTC) führt diese Wärme unmittelbar vom Chip ab und reduziert dadurch die Abhängigkeit von raum- oder rackbasierter Luftkühlung. Dies unterstützt Rechenzentrumsbetreiber dabei, steigende Rack-Dichten innerhalb bestehender Flächen zu realisieren und gleichzeitig die thermische Stabilität sicherzustellen.
Das Panduit Direct-to-Chip-Cooling-System besteht aus FlexFusion DTC-Kühlracks und Rack-Manifolds (deutsch: Verteiler) aus AISI 304 (V2A-Edelstahl), die als aufeinander abgestimmte Systemkomponenten entwickelt wurden. Die Racks kennzeichnen verstellbare E-Rails, zweiflügelige Türen sowie den elektrisch leitfähig verbundene Stahlrahmen und -tür. Sie nutzen den bislang ungenutzten Raum im Rack-Inneren, sodass zusätzliche Anbauschränke oder rückseitige Erweiterungen entfallen. Dadurch wird die Planung vereinfacht und potenzielle Installationsfehler bei der Integration flüssigkeitsgekühlter Server reduziert.
Die FlexFusion DTC Rack-Manifolds mit einem Zulaufdruck von maximal 150 psi (10,34 bar) versorgen die flüssigkeitsgekühlten Server gleichmäßig mit Kühlmedium. Anschließend wird die erwärmte Flüssigkeit (Empfohlen: Wasser mit 25 % Propylenglykol) über die 36 Verteilkupplungen zuverlässig zur Cooling Distribution Unit (CDU) zurückgeführt. Die leckagefreien Schnellkupplungen, automatischen Entlüftungsventile und flexiblen Montageoptionen unterstützen eine schnelle, reproduzierbare Installation sowie einen wartungsarmen Betrieb in hochdichten Rechenzentrumsumgebungen.
Panduits Direct-to-Chip-Lösungen sind Teil eines umfassenden Kühlportfolios und ergänzen bestehende Konzepte wie rückseitige Wärmetauscher (Rear Door Heat Exchanger, kurz RDHx). Dadurch können Betreiber hybride Kühlarchitekturen umsetzen, die sowohl luft- als auch flüssigkeitsgekühlte Systeme innerhalb eines Rechenzentrums berücksichtigen und schrittweise an steigende Leistungsanforderungen angepasst werden können.
Die FlexFusion Direct-to-Chip-Kühllösungen von Panduit sind für den Einsatz in KI- und HPC-Clustern, Enterprise- und Colocation-Rechenzentren, Edge- und On-Premises-Deployments konzipiert und unterstützen Betreiber dabei, thermische, räumliche und infrastrukturelle Herausforderungen moderner IT-Umgebungen konsistent zu adressieren.
161 Artikel zu „Flüssigkeitskühlung“
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Flüssigkeitskühlung im RZ und das Ende klassischer Effizienzlogiken
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News | Effizienz | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum
Hohe Anforderungen an Rechenzentren mit Flüssigkeitskühlung
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News | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum | Ausgabe 11-12-2024
Direct-to-Chip-Flüssigkeitskühlung – KI und der steigende Energiebedarf der Rechenzentren
KI-Workloads treiben den Energieverbrauch von Rechenzentren deutlich in die Höhe. Neue Algorithmen, energieeffizientere GPUs und innovative Kühlungsansätze können den Stromhunger durchaus reduzieren. Der beste Ansatz ist jedoch die Direct-to-Chip-Flüssigkeitskühlung, um den PUE-Wert zu senken und die Energieeffizienz zu verbessern.
News | Infrastruktur | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum | Ausgabe 11-12-2023
Nachhaltigkeit und Performance bei Rechenzentren – Flüssigkeitskühlung gewinnt zunehmend an Bedeutung
Server für KI stoßen schnell an die Grenzen der Luftkühlung. Es ist daher eine Reihe von Flüssigkeitskühlungen erforderlich, von Wärmetauschern an der Rückseite der Tür über die direkte Kühlung des Chips bis hin zum vollständigen Eintauchen des Systems, um den PUE-Wert in einem Rechenzentrum auf nahezu 1,0 zu senken. Michael McNerney, Senior Vice President Marketing and Network Security gibt noch weitere Einblicke in die innovativen Entwicklungen bei Supermicro.
News | Rechenzentrum | Ausgabe 11-12-2021
Flüssigkeitskühlung reduziert den Stromverbrauch im Rechenzentrum – Stay cool
Schätzungen zufolge werden Rechenzentren ab 2021 zwischen 1 und 3 Prozent der weltweiten Stromerzeugung verbrauchen. Ein erheblicher Teil dieses Stroms stammt, je nach geografischer Lage, aus fossilen Brennstoffanlagen. Um den CO₂-Fußabdruck von Rechenzentren zu reduzieren und die Betriebskosten zu senken, sollten neue Technologien implementiert werden, die die Kühlkosten des Rechenzentrums senken und die Power Usage Effectiveness (PUE) erhöhen.
Trends 2026 | News | Business | Business Process Management | Lösungen | Nachhaltigkeit | Services | Whitepaper
Nachhaltigkeit ist der wichtigste Indikator für Projekterfolg – doch vielen Unternehmen fehlt die Umsetzungsstärke
Neue Studie zeigt deutliche Lücke zwischen Nachhaltigkeitsstrategien und deren operativer Umsetzung. Eine aktuelle Untersuchung von Project Management Institute (PMI) und Green Project Management (GPM) zeigt, dass Nachhaltigkeit zwar in den Mittelpunkt der Unternehmensstrategie gerückt ist, viele Unternehmen jedoch nach wie vor nicht in der Lage sind, diese umzusetzen. Die Studie »Executing Sustainability Strategy: When…
News | Digitale Transformation | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Kommentar | Künstliche Intelligenz | Strategien
Von Knowledge Retail zu Impact Projects: Hochschulbildung neu denken im Zeitalter der KI
Management Summary Dringender Wandel in der Hochschulbildung: KI verändert die Anforderungen des Arbeitsmarktes grundlegend; statt reiner Wissensvermittlung zählt die Fähigkeit, mit KI wirkungsvolle Ergebnisse zu erzielen (AI Literacy, analytisches Denken, kreative Problemlösung). Traditionelle Hochschulen unter Druck: Viele Institutionen reagieren zu zögerlich mit halbherzigen Reformen. Lizenzierung digitaler Tools allein reicht nicht, wenn Prüfungsordnungen und Lehrformate vordigital…
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4,6 Billionen Euro: Nvidia mehr wert als der DAX 40
Die Größenordnungen, in denen Unternehmen wie Alphabet, Microsoft, Apple und allen voran Nvidia operieren, sind mittlerweile kaum noch greifbar. War es 2018 noch eine Sensation als Apple als erstes US-Unternehmen eine Marktkapitalisierung von über einer Billion US-Dollar erreichte, bewegen sich die oben genannten Tech-Riesen mittlerweile im Bereich von drei bis weit über vier Billionen Dollar,…
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Umsatz und Gewinn von Nvidia: Ungebremstes Wachstum
Seit Nvidias Aufstieg zum wertvollsten Unternehmen der Welt sind die Quartalsergebnisse des Chipherstellers zum Lackmustest für die gesamte KI-Branche geworden. Solange die Zahlen bei Nvidia steigen, ist der KI-Boom ungebrochen – so die etwas vereinfachte Lesart. Am Mittwoch nach Börsenschluss war es wieder so weit, und wie zuletzt eigentlich immer hat Nvidia geliefert und die…
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EU-Flaggschiffprojekt Moore4Power für nachhaltige Leistungselektronik der nächsten Generation
62 europäische Partner bündeln ihre Kräfte, um fortschrittliche Leistungselektronik zu entwickeln – effizienter, robuster und schneller in der Industrialisierung. Unter der Leitung von Infineon verfolgt das Projekt einen More-than-Moore-Ansatz, der heterogene und funktionale Integration jenseits traditioneller Skalierung vereint. Moore4Power ist ein zentraler Treiber für mehr Energieeffizienz in erneuerbaren Energien, E-Mobilität und industriellen Anwendungen. Am…
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IT Container Eco Fix: Nachhaltige Rechenzentrumsarchitektur in Holzbauweise
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ErP: Was sich jetzt für OEMs, Anlagenbauer und Betreiber ändert
Verschärfte Effizienzanforderungen, klare Systemgrenzen und neue Herstellerpflichten. Mit der ErP 2026 verschärft die Europäische Union ab Juli die Anforderungen an Ventilatoren deutlich. Neue Effizienzgrenzen, veränderte Bewertungsmethoden und erweiterte Dokumentationspflichten betreffen nicht nur Ventilatorhersteller, sondern auch OEMs, Anlagenbauer und Betreiber. ebm‑papst informiert über die wichtigsten Änderungen und zeigt, worauf sich Anwender jetzt einstellen sollten. …
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Self-Driving Datacenter: Autopilot für die IT-Infrastruktur
Management Summary KI hebt die Infrastruktur-Automatisierung auf die nächste Stufe: Statt starrer Skripte werden dynamische, kontextbezogene Entscheidungen und Reaktionen in Echtzeit möglich. AIOps, MLOps und agentenbasierte KI schaffen die Basis für deutlich schnellere Bereitstellung, stabileren Betrieb und proaktive Fehlervermeidung im Rechenzentrum. Das Zielbild eines Self-Driving Datacenter ist realistisch, erfordert jedoch ein Zusammenspiel spezialisierter Agenten, offener…
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Wenn Simulation zur Plattformfrage wird: Wie AI Solver den Betrieb von HPC-Infrastrukturen verändern
Simulation wird zur Plattformfrage: Durch die gleichzeitige Nutzung klassischer HPC‑Simulationen und AI Solver entstehen neue Anforderungen an Architektur, Betrieb und Ressourcensteuerung im Rechenzentrum. Ressourcenkonflikte im Tagesbetrieb: Parallel laufende Simulations‑, Trainings‑ und Inferenzjobs konkurrieren um GPUs, Storage und I/O‑Leistung – Engpässe entstehen weniger durch Kapazität als durch fehlende Trennung und Koordination. Daten und Scheduling als kritische…
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Neues Gebäudemodernisierungsgesetz: Was sich jetzt wirklich lohnt – und was nicht
Regulatorik verschiebt sich – Planungsunsicherheit steigt: Die 65 %-EE-Vorgabe fällt; Eigentümer erhalten mehr Wahlfreiheit, treffen Investitionen aber unter unsicheren politischen Rahmenbedingungen (v. a. Anforderungen ab 2029). Wärmepumpe ist in vielen Fällen heute schon wirtschaftlich: Unter Förderung und erwarteter Preisentwicklung rechnet sich der Umstieg häufig bereits kurzfristig über niedrigere Betriebskosten (typisch 3–5× Effizienz je kWh Strom).…
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Nachhaltigkeit im Rechenzentrum: Zwischen Klimaziel und Kostendruck
Mit der aktuellen Rechenzentrumsstrategie der Bundesregierung rückt neben Investitionen auch das Thema Nachhaltigkeit noch stärker in den Fokus der digitalen Infrastruktur [1]. Für Betreiber und Unternehmen bedeutet das: Neben steigenden Anforderungen entsteht gleichzeitig die Chance, Effizienzpotenziale gezielt zu erschließen und Wettbewerbsvorteile auszubauen. Dabei zahlt sich eine durchdachte Nachhaltigkeitsstrategie auch ökonomisch aus. Sie macht es…
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Colocation: So finden Unternehmen die richtige Heimat für ihre Server
Colocation schließt die Lücke zwischen Eigenbetrieb und Cloud: Unternehmen stoßen mit eigenen Serverräumen schnell an Grenzen bei Verfügbarkeit, Sicherheit und Regulatorik. Professionelle Rechenzentren bieten sofort nutzbare, hochverfügbare Infrastrukturen, die intern kaum wirtschaftlich erreichbar wären. Standort & Konnektivität bestimmen Performance und Ausfallsicherheit: Nähe zum Unternehmen, Zugang zu Internetknoten, Carrier‑Neutralität und redundante Netzwege sind zentrale Faktoren für…
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AI in der Hitzefalle? Friedrich Merz informiert sich über AI, Rechenzentren, Wettbewerbsfähigkeit
Beim Besuch auf der Hannover Messe informierte sich Bundeskanzler Friedrich Merz bei Rittal und Eplan über AI, Rechenzentren und die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Industrie. AI-Anwendungen erhöhen den Bedarf an neuen Rechenzentren mit moderner IT-Infrastruktur deutlich; Rittal liefert bereits in großem Maßstab (u. a. 180.000 Server-Racks/Jahr) an große Cloudanbieter. Die Bundesregierung verfolgt eine ehrgeizige Rechenzentrumsstrategie:…
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Vertiv erweitert sein Flüssigkeitskühlungsportfolio in der EMEA-Region, um die Einführung von KI-fähigen Rechenzentren zu beschleunigen
Vertiv™ CoolChip CDU 2300 und Vertiv™ CoolChip Fluid Network Row Manifolds werden auf dem Datacloud Global Congress vorgestellt Vertiv, ein weltweiter Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, gibt die Erweiterung seiner durchgängigen thermischen Kette durch die Verfügbarkeit der Vertiv™ CoolChip CDU 2300 und der Vertiv™ CoolChip Fluid Network Row Manifolds in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA)…
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Vertiv baut seine Kompetenzen im Bereich Flüssigkeitskühlungssysteme durch die Übernahme von Strategic Thermal Labs aus
Die Übernahme erweitert das technische Know-how in den Bereichen Cold-Plate-Design, serverseitige Flüssigkeitskühlung und thermische Validierung bei hoher Dichte, um die Leistung, Zuverlässigkeit und die Lebensdauer auf Systemebene zu verbessern. Vertiv, ein weltweit agierender Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, gibt die Übernahme von Strategic Thermal Labs LLC (STL), einem Spezialisten für fortschrittliche Flüssigkeitskühltechnologien, bekannt. Die…